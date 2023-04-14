Кибербезопасность NGFW Next-Generation Firewall Межсетевые экраны нового поколения

В России вложат более 3 миллиардов в разработку межсетевых экранов нового поколения Российский рынок NGFW Российский рынок NGFW (межсетевые экраны нового поколения) в 2023 г. составит 16

«РТК-Солар» представила импортонезависимый межсетевой экран Solar NGFW «РТК-Солар» выпустила на рынок новое многофункциональное решение для защиты корпоративной сети — Solar NGFW. Продукт обеспечит компаниям защиту от сетевых угроз в сложных условиях. Компании-пользователи нового решения получат защиту от вторжений и продвинутых угроз на основе сигнатур Solar JSOC,

Иван Чернов, UserGate: После бегства зарубежных ИБ-вендоров спрос на наши NGFW-решения вырос в 4 раза ильские производители «сбежали» с российского рынка, оставив пустым и такой важный его сегмент, как NGFW. С другой стороны, мы видим, как активно разгоняется тезис о том, что российские ИБ комп

Кроссчейн-мосты и атомарные свопы — чего еще мы не знаем о криптовалюте? иптовалюты только с теми же алгоритмами хеширования, атомарные свопы могут происходить только в том случае, если обе стороны согласны с типом и суммой обмениваемых активов. Что такое кросс-чейн мосты Межсетевые или перекрестные мосты чем-то похожи на атомарные свопы, но эти две технологии не идентичны. Кроссчейн-мосты — это приложения, облегчающие транзакции между независимыми блокчейнами.

Кибербезопасность организаций любого уровня — межсетевые экраны нового поколения Cisco риятиях являются межсетевые экраны (МСЭ) нового поколения — Next Generation Firewall или сокращенно NGFW. В отличие от обычного брандмауэра такая система сочетает в себе целый ряд важных функци

DataLine запустила сервис сетевой защиты на базе NGFW DataLine запустила сервис сетевой защиты на базе NGFW. В рамках нового сервиса по защите сети клиенты получат полностью готовый виртуальный файрволл нового поколения (NGFW) на базе FortiGate с широким набором функций: IPS и антивирус д

Zyxel выпустила новые межсетевые экраны USG Flex и СНГ два новых межсетевых экрана USG Flex 100W и USG Flex 700 вместе с версией микропрограммы ZLD 4.60, улучшающей функциональность и быстродействие всей линейки шлюзов безопасности компании. Новые межсетевые экраны и версия микропрограммы улучшают возможности компаний среднего и малого бизнеса (СМБ) по внедрению гибкой системы безопасности для защиты от самых разнообразных киберугроз и н

ИБ-эксперты забраковали межсетевые экраны. 53% специалистов считают их бесполезными го участников считают, что устаревших межсетевых экранов нет необходимых возможностей для предотвращения атак на критически важные бизнес-приложения. Столько же респондентов посчитали, что устаревшие межсетевые экраны демонстрируют свою неэффективность для создания сетей с нулевым доверием (zero trust). В 2020 году использование межсетевых экранов оставляет компьютерные сети без защиты 76%

Межсетевые экраны нового поколения Cisco — защита без компромиссов риятиях являются межсетевые экраны (МСЭ) нового поколения — Next Generation Firewall или сокращенно NGFW. В отличие от обычного брандмауэра такая система сочетает в себе целый ряд важных функци

Fortinet представила межсетевой экран FortiGate 1800F Fortinet представила межсетевой экран FortiGate 1800F Next-Generation Firewall (NGFW) на базе NP7, сетевого процессора седьмого поколения компании, который позволит крупнейшим предприятиям достичь настоящей внутренней сегментации, а также беспрецедентных возможностей по ма

Межсетевые экраны Huawei USG6000 и USG9500 прошли сертификацию ФСТЭК России Huawei получила сертификат Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) на межсетевые экраны серии USG6000 и USG9500. Сертификация подтверждает соответствие решений требованиям ФСТЭК России к межсетевым экранам типов А и Б четвертого класса защиты. Huawei стремится ра

Axoft стал официальным дистрибутором Palo Alto Networks в России трибутором. Axoft и Palo Alto Networks сосредоточат усилия на продвижении Next-Generation Firewall (NGFW), который является флагманским продуктом в линейке решений вендора. Межсетевой экран нов

Инфраструктура контроля безопасности с помощью inline-устройств от IXIA рых в настоящее время называют межсетевыми экранами следующего поколения (Next Generation Firewall, NGFW), поскольку они обеспечивают более глубокую защиту приложений и безопасности в целом.Уст

Межсетевые экраны Altell Neo сертифицированы ФСБ окончании процесса сертификации межсетевых экранов Altell Neo в ФСБ России. Полученный сертификат №СФ/515-2429 удостоверяет, что разработка «АльтЭль» соответствует требованиям ФСБ к устройствам типа межсетевые экраны 4 класса защищенности и может использоваться для защиты информации от несанкционированного доступа в информационных и телекоммуникационных системах органов государственной вла

Fortinet получила сертификаты ФСТЭК на межсетевые экраны FortiGate с ОС FortiOS 5.0 но-техническим средством защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, и соответствует требованиям следующих руководящих документов: «Средства вычислительной техники. Межсетевые экраны. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели защищённости от несанкционированного доступа к информации» (Гостехкомиссия России, 1997) — по 3 классу защищен

WatchGuard представила виртуальные межсетевые экраны серии XTMv ия WatchGuard Technologies, поставщик решений по обеспечению корпоративной информационной безопасности, представила бета-версию новых виртуальных межсетевых экранов WatchGuard серии XTMv. Виртуальные межсетевые экраны WatchGuard XTMv управляют трафиком, проходящим в пределах виртуальной сетевой инфраструктуры, а также через внутренние сети между виртуальными машинами, в одном кластере или н

«Комстар-ОТС» создает в Москве транспортную сеть нового поколения «Комстар-ОТС» создает транспортную сеть нового поколения группы «Комстар-ОТС» в Москве. В рамках этого проекта в Москве объединяются сети дочерних компаний ОАО «Комстар-ОТС» – МГТС и «Комстар-Директ» – путем внедрения ключевого

Межсетевые мосты похоронили тариф "МегаФона" тва абонентов, использующих мосты, но и неверным расчетом оператора, не сумевшего спрогнозировать резкий рост трафика от вновь подключившихся абонентов. В самой компании эти предположения опровергли. Межсетевые мосты представляют собой электронные устройства, связывающие GSM-сети и сети традиционных операторов и позволяющие «конвертировать» вызовы с мобильных номеров на городские во внутрис

Межсетевые экраны ожидает бум продаж ы корпоративной информации, в том числе, и от вирусов и червей. По словам Марка Бушара (Mark Bouchard) из Meta Group, несмотря на то, что почти все компании крупного и среднего бизнеса уже используют межсетевые экраны, подобные устройства начнут устанавливать все больше организаций, во все большем количестве точек своих сетей. «На мой взгляд, намного большее количество компаний намереваются