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Кибербезопасность NGFW Next-Generation Firewall Межсетевые экраны нового поколения


Одним из главных трендов на российском рынке кибербезопасности стало создание Next Generation Firewall (NGFW) — брандмауэра следующего поколения, который комплексно защищает корпоративные сети от вторжений и угроз. Брандмауэры следующего поколения — это межсетевые экраны, которые выходят за рамки традиционного Firewall: они лучше распознают новейшие угрозы и блокируют потенциально опасный трафик. Чтобы фильтрация и проверка функционировали полноценно, требуется интеграция антивирусного ядра, которое позволит находить сигнатуры вредоносных файлов в проходящем через брандмауэр трафике.


14.04.2023 В России вложат более 3 миллиардов в разработку межсетевых экранов нового поколения

Российский рынок NGFW Российский рынок NGFW (межсетевые экраны нового поколения) в 2023 г. составит 16

13.04.2023 «РТК-Солар» представила импортонезависимый межсетевой экран Solar NGFW

«РТК-Солар» выпустила на рынок новое многофункциональное решение для защиты корпоративной сети — Solar NGFW. Продукт обеспечит компаниям защиту от сетевых угроз в сложных условиях. Компании-пользователи нового решения получат защиту от вторжений и продвинутых угроз на основе сигнатур Solar JSOC,
12.04.2023 Иван Чернов, UserGate: После бегства зарубежных ИБ-вендоров спрос на наши NGFW-решения вырос в 4 раза

ильские производители «сбежали» с российского рынка, оставив пустым и такой важный его сегмент, как NGFW. С другой стороны, мы видим, как активно разгоняется тезис о том, что российские ИБ комп
09.01.2023 Кроссчейн-мосты и атомарные свопы — чего еще мы не знаем о криптовалюте?

иптовалюты только с теми же алгоритмами хеширования, атомарные свопы могут происходить только в том случае, если обе стороны согласны с типом и суммой обмениваемых активов. Что такое кросс-чейн мосты Межсетевые или перекрестные мосты чем-то похожи на атомарные свопы, но эти две технологии не идентичны. Кроссчейн-мосты — это приложения, облегчающие транзакции между независимыми блокчейнами. 
08.12.2021 Кибербезопасность организаций любого уровня — межсетевые экраны нового поколения Cisco

риятиях являются межсетевые экраны (МСЭ) нового поколения — Next Generation Firewall или сокращенно NGFW. В отличие от обычного брандмауэра такая система сочетает в себе целый ряд важных функци
15.12.2020 DataLine запустила сервис сетевой защиты на базе NGFW

DataLine запустила сервис сетевой защиты на базе NGFW. В рамках нового сервиса по защите сети клиенты получат полностью готовый виртуальный файрволл нового поколения (NGFW) на базе FortiGate с широким набором функций: IPS и антивирус д
23.11.2020 Zyxel выпустила новые межсетевые экраны USG Flex

и СНГ два новых межсетевых экрана USG Flex 100W и USG Flex 700 вместе с версией микропрограммы ZLD 4.60, улучшающей функциональность и быстродействие всей линейки шлюзов безопасности компании. Новые межсетевые экраны и версия микропрограммы улучшают возможности компаний среднего и малого бизнеса (СМБ) по внедрению гибкой системы безопасности для защиты от самых разнообразных киберугроз и н
29.10.2020 ИБ-эксперты забраковали межсетевые экраны. 53% специалистов считают их бесполезными

го участников считают, что устаревших межсетевых экранов нет необходимых возможностей для предотвращения атак на критически важные бизнес-приложения. Столько же респондентов посчитали, что устаревшие межсетевые экраны демонстрируют свою неэффективность для создания сетей с нулевым доверием (zero trust). В 2020 году использование межсетевых экранов оставляет компьютерные сети без защиты 76%

27.08.2020 Межсетевые экраны нового поколения Cisco — защита без компромиссов

риятиях являются межсетевые экраны (МСЭ) нового поколения — Next Generation Firewall или сокращенно NGFW. В отличие от обычного брандмауэра такая система сочетает в себе целый ряд важных функци
16.03.2020 Fortinet представила межсетевой экран FortiGate 1800F

Fortinet представила межсетевой экран FortiGate 1800F Next-Generation Firewall (NGFW) на базе NP7, сетевого процессора седьмого поколения компании, который позволит крупнейшим предприятиям достичь настоящей внутренней сегментации, а также беспрецедентных возможностей по ма
13.03.2019 Межсетевые экраны Huawei USG6000 и USG9500 прошли сертификацию ФСТЭК России

Huawei получила сертификат Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) на межсетевые экраны серии USG6000 и USG9500. Сертификация подтверждает соответствие решений требованиям ФСТЭК России к межсетевым экранам типов А и Б четвертого класса защиты. Huawei стремится ра
28.02.2017 Axoft стал официальным дистрибутором Palo Alto Networks в России

трибутором. Axoft и Palo Alto Networks сосредоточат усилия на продвижении Next-Generation Firewall (NGFW), который является флагманским продуктом в линейке решений вендора. Межсетевой экран нов
30.09.2015 Инфраструктура контроля безопасности с помощью inline-устройств от IXIA

рых в настоящее время называют межсетевыми экранами следующего поколения (Next Generation Firewall, NGFW), поскольку они обеспечивают более глубокую защиту приложений и безопасности в целом.Уст
13.08.2014 Межсетевые экраны Altell Neo сертифицированы ФСБ

окончании процесса сертификации межсетевых экранов Altell Neo в ФСБ России. Полученный сертификат №СФ/515-2429 удостоверяет, что разработка «АльтЭль» соответствует требованиям ФСБ к устройствам типа межсетевые экраны 4 класса защищенности и может использоваться для защиты информации от несанкционированного доступа в информационных и телекоммуникационных системах органов государственной вла
16.07.2014 Fortinet получила сертификаты ФСТЭК на межсетевые экраны FortiGate с ОС FortiOS 5.0

но-техническим средством защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, и соответствует требованиям следующих руководящих документов: «Средства вычислительной техники. Межсетевые экраны. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели защищённости от несанкционированного доступа к информации» (Гостехкомиссия России, 1997) — по 3 классу защищен
26.01.2012 WatchGuard представила виртуальные межсетевые экраны серии XTMv

ия WatchGuard Technologies, поставщик решений по обеспечению корпоративной информационной безопасности, представила бета-версию новых виртуальных межсетевых экранов WatchGuard серии XTMv. Виртуальные межсетевые экраны WatchGuard XTMv управляют трафиком, проходящим в пределах виртуальной сетевой инфраструктуры, а также через внутренние сети между виртуальными машинами, в одном кластере или н
25.06.2008 «Комстар-ОТС» создает в Москве транспортную сеть нового поколения

«Комстар-ОТС» создает транспортную сеть нового поколения группы «Комстар-ОТС» в Москве. В рамках этого проекта в Москве объединяются сети дочерних компаний ОАО «Комстар-ОТС» – МГТС и «Комстар-Директ» – путем внедрения ключевого

10.02.2005 Межсетевые мосты похоронили тариф "МегаФона"

тва абонентов, использующих мосты, но и неверным расчетом оператора, не сумевшего спрогнозировать резкий рост трафика от вновь подключившихся абонентов. В самой компании эти предположения опровергли. Межсетевые мосты представляют собой электронные устройства, связывающие GSM-сети и сети традиционных операторов и позволяющие «конвертировать» вызовы с мобильных номеров на городские во внутрис
03.12.2003 Межсетевые экраны ожидает бум продаж

ы корпоративной информации, в том числе, и от вирусов и червей. По словам Марка Бушара (Mark Bouchard) из Meta Group, несмотря на то, что почти все компании крупного и среднего бизнеса уже используют межсетевые экраны, подобные устройства начнут устанавливать все больше организаций, во все большем количестве точек своих сетей. «На мой взгляд, намного большее количество компаний намереваются
19.09.2002 Alcatel поставит SMARTS интеллектуальную мобильную сеть нового поколения на базе открытой сервисной платформы OSP

едневолжская межрегиональная ассоциация радио/телекоммуникационных систем) и компания Alcatel объявили о подписании соглашения, по которому Alcatel поставит компании SMARTS интеллектуальную мобильную сеть нового поколения. Как сообщает пресс-служба SMARTS, по условиям подписанного соглашения, Alcatel поставит и установит мобильную интеллектуальную сеть на базе открытой сервисной платформы м

Публикаций - 329, упоминаний - 368

Кибербезопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cisco Systems 4932 44
Fortinet 350 37
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9856 23
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10291 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8179 21
Microsoft Corporation 23742 21
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4306 20
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 197 18
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 620 17
Check Point Software Technologies 718 17
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7203 16
Huawei 3580 15
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 751 15
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6409 15
VMware 2181 15
IBM - International Business Machines Corp 9253 14
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 975 12
InfoWatch - Инфовотч 950 12
Orange S.A. - Orange Group 1031 11
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1678 10
ZyXEL Communications 288 10
Palo Alto Networks 122 10
WatchGuard Technologies 71 9
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2977 9
Код Безопасности 491 9
Telegram Group 1206 9
Крок - Croc 1730 9
Intel Corporation 11741 8
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 733 8
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 599 8
Информзащита 686 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 7
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 388 7
Oracle Corporation 6389 7
Citrix Systems 789 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1939 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1563 6
7224 6
SAP SE 4977 6
Dell EMC 4950 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6311 10
РЖД - Российские железные дороги 1668 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 316 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6091 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6703 4
Россети Ленэнерго 2388 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2486 4
ЦУМ ТД - Торговый дом 65 3
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 35 3
Лента - Сеть розничной торговли 1780 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 168 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 454 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 125 3
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 225 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2844 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1255 3
Май - Майский чай - российская торговая компания 1062 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 345 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 160 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 391 2
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 114 2
Резонанс НПП 348 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 348 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 181 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 592 2
Восток-Запад - EWS Holding 40 2
Авилон - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 48 1
Volkswagen Group - VW 260 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 31 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 31 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 296 1
Ак Барс Банк 252 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 135 1
Свеза - Sveza 12 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 207 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 341 1
LinkedIn 593 1
МКБ - Московский кредитный банк 458 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 416 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 368 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3045 51
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18453 32
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9551 24
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2783 19
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3866 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10605 11
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2429 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2540 5
Президент Российской Федерации 3819 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2901 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 620 4
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 94 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 438 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2054 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1617 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3060 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2515 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 286 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 957 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3401 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 594 2
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 216 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1965 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 704 2
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 39 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1764 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 538 2
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 339 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 977 2
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 170 2
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
Правительство Хабаровского края 38 1
Правительство Магаданской области - органы государственной власти Магаданской области 21 1
Правительство Москвы 2091 1
Московская областная дума 27 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции 175 1
Администрация Кемеровской области - органы государственной власти 12 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области 42 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 229 1
Правительство Республики Карелия 29 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6149 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1376 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 443 2
OWASP - Open Web Application Security Project 74 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 166 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1808 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 53 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 52 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 70 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
OSI - Open Source Initiative 65 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 43 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 468 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 62 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 165 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2607 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 573 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55263 172
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20868 161
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 1723 139
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13140 73
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3166 71
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17979 71
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7051 71
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15401 70
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26479 70
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11555 70
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40771 67
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3576 64
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13631 61
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11197 60
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9468 55
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9756 54
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 717 52
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2571 47
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5497 46
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5182 45
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18260 44
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25804 43
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6150 42
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 3635 41
СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2830 39
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26767 39
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22530 36
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22696 36
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 297 34
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17677 34
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 261 34
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13749 33
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2458 31
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11825 30
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8807 30
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10467 30
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6032 30
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3553 29
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6380 29
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8570 28
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3515 45
Microsoft Windows 14669 22
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 99 22
Linux OS 8529 19
Microsoft Windows 2000 12826 13
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 48 12
Apple iPhone 6 6286 11
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1101 8
Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 56 8
Microsoft Azure 1332 8
Fortinet FortiSandbox ATP 20 7
Intel x86 - архитектура процессора 1643 7
Fortinet FortiManager 22 7
Google Android 12855 7
Fortinet FortiGuard Services 50 7
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4832 7
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 185 7
Fortinet SPU - Security Processor Unit - Процессор безопасности 22 7
InfoWatch ARMA Industrial Firewall GFW - комплекс решений по защите промышленного интернета 17 6
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 13 6
Zyxel ZyWALL ATP - Межсетевой экран - Zyxel ZyWALL VPN Series 29 6
Fortinet FortiWeb Web Application Firewall 21 6
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 446 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2964 6
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 165 5
Nokia Alcatel-Lucent SA 1302 5
Ideco UTM - Ideco ICS - Ideco Internet Control Server ПК МЭ - межсетевой экран (firewall) - шлюз безопасности 32 5
HPE ArcSight ESM 92 5
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 758 5
Juniper Networks - Juniper NetScreen 29 5
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 259 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4265 5
Microsoft Exchange 1348 5
Squid - прокси-сервер 39 5
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6767 5
Apple iOS 6997 5
Fortinet FortiOS 34 5
Cisco Firepower NGFW 15 5
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 50 5
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 208 5
Maddison John - Мэддисон Джон 24 6
Душа Игорь 13 5
Ляпунов Игорь 93 4
Чернов Иван 15 4
Хомутов Дмитрий 14 4
Момчилович Ирина 28 3
Янкин Андрей 27 3
Дягилев Василий 84 3
Распопов Олег 15 3
Чапчаев Андрей 49 3
Баринов Александр 40 3
Xie Ken - Се Кен 13 3
Yen Nathan - Йен Натан 6 3
Косова Юлия 5 3
Родионов Михаил 46 3
Врублевский Андрей 7 3
Лукацкий Алексей 101 3
Курашев Дмитрий 45 3
Демидов Сергей 82 3
Приданцев Сергей 144 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 266 2
Xie Ken - Кси Кен 9 2
Ключников Михаил 18 2
Фефелов Владислав 11 2
Медведев Дмитрий 1635 2
Dor Dorit - Дор Дорит 25 2
Шадаев Максут 697 2
Гребенюк Алексей 11 2
Трифаленков Илья 17 2
Степаненко Василий 25 2
Ковалев Александр 158 2
Врублевский Павел 94 2
Дворкович Аркадий 210 2
Прокудин Аркадий 9 2
Башлыков Михаил 23 2
Касперская Наталья 279 2
Путин Владимир 2805 2
Парфентьев Алексей 66 2
Sarno Joe - Сарно Джо 8 2
Хайретдинов Рустэм 65 2
Россия - РФ - Российская федерация 126378 180
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40181 54
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50648 37
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13387 33
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15589 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15420 19
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17255 17
Европа 21505 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6530 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13075 11
Россия - СФО - Новосибирск 3805 9
Германия - Федеративная Республика 12185 9
Израиль 2628 9
Украина 7378 8
Азия - Азиатский регион 5162 7
Россия - УФО - Екатеринбург 3405 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2381 7
Франция - Французская Республика 7621 5
Россия - Сибирь 2172 5
Канада 4732 5
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 281 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2593 5
Узбекистан - Республика 1484 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2436 5
Европа Восточная 3011 5
Земля - планета Солнечной системы 9988 5
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1211 5
Казахстан - Республика 5070 5
Нидерланды 3336 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1880 5
Армения - Республика 1621 5
США - Калифорния 4687 5
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1325 5
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1372 5
Япония 13028 4
Швеция - Королевство 3547 4
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 359 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1447 4
Россия - СЗФО - Калининградская область 1050 4
Великобритания - Лондон 2383 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11025 70
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43007 67
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43123 63
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9549 40
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11158 39
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15598 25
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6286 23
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25003 22
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1462 22
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4681 22
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4654 22
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3551 20
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2207 19
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4049 19
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3321 17
Аудит - аудиторский услуги 1983 16
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5865 15
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14411 15
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 1955 14
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2794 12
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6614 12
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4787 12
Абонентская база - Абонентская плата 5339 11
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7186 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5077 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21243 11
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2162 10
Федеральное законодательство 1779 9
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 774 9
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2007 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10175 9
Аренда 2166 9
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5324 9
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3334 8
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor 1919 8
Финансовые показатели 2131 8
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 771 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9014 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5182 8
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 381 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11038 8
91Mobiles 1728 5
Thomson Reuters - Рейтер 5789 4
Коммерсантъ - Издательский дом 1344 3
Ведомости 624 2
Открытые системы ИД 173 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 272 2
Total Telecom 613 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 579 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 835 1
N+1 - Издание 139 1
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 1
Millennial Media 3 1
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 1
Dow Jones Business News 88 1
RCR News 107 1
The Verge - Издание 510 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 1
Inquirer 463 1
CNews - ZOOM.CNews 1762 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 52 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 399 1
ZDnet 596 1
Virus Bulletin 33 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 633 1
Silicon.com 364 1
The Register 1436 1
FT - Financial Times 1176 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 695 1
Gartner - Гартнер 3494 17
IDC - International Data Corporation 4866 10
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7557 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2414 5
Juniper Research 508 4
Fortune Global 500 283 3
Gartner - Dataquest 348 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 330 3
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 48 2
Security Compute Ratings 3 2
Cybersecurity Ventures 7 2
Security Compute Rating 5 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 942 2
Vanson Bourne 48 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 1
NPD DisplaySearch 282 1
S&P - Standard and Poor’s 483 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 108 1
Gartner Magic Quadrant Data Center 9 1
Gartner Magic Quadrant WAF - Web Application Firewalls - Enterprise Network Firewalls 6 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 272 1
Datamonitor 83 1
IHS Infonetics Research 90 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
Gartner Enterprise Firewall 2 1
IDC Research 11 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 355 1
Markets&Markets Research 106 1
Gartner Peer Insights - Gartner Peer Reviews 7 1
Forrester Research 814 1
B2B International 50 1
Kaspersky Lab Corporate IT Security Risks Survey 1 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1315 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 605 3
РАН - Российская академия наук 1819 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 70 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 279 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 742 2
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 34 1
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина 18 1
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 56 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 21 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 35 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 23 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 123 1
Академгородок Новосибирск 104 1
Академия наук СССР - АН СССР 37 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 230 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 117 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 109 1
Fortinet NSE Institute - Fortinet Network Security Expert Institute 3 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 272 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 150 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 15 1
InfoWatch Academy - Академия InfoWatch 2 1
Qatar University 1 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 10 1
Информзащита Учебный центр 38 1
INTA - Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial - Национальный институт аэрокосмических технологий правительства Испании 1 1
МЭИ - Московский энергетический институт 94 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11839 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2132 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1821 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 686 3
Fortinet Security Day 9 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 170 1
ISE - Integrated Systems Europe 45 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 906 1
CNews AWARDS - награда 433 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 1
LinuxWorld 53 1
Infosecurity - выставка 63 1
День молодёжи - 27 июня 704 1
ИнфоКом 88 1
Geospatial World Forum 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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