Кибербезопасность NGFW Next-Generation Firewall Межсетевые экраны нового поколения
Одним из главных трендов на российском рынке кибербезопасности стало создание Next Generation Firewall (NGFW) — брандмауэра следующего поколения, который комплексно защищает корпоративные сети от вторжений и угроз. Брандмауэры следующего поколения — это межсетевые экраны, которые выходят за рамки традиционного Firewall: они лучше распознают новейшие угрозы и блокируют потенциально опасный трафик. Чтобы фильтрация и проверка функционировали полноценно, требуется интеграция антивирусного ядра, которое позволит находить сигнатуры вредоносных файлов в проходящем через брандмауэр трафике.
|14.04.2023
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В России вложат более 3 миллиардов в разработку межсетевых экранов нового поколения
Российский рынок NGFW Российский рынок NGFW (межсетевые экраны нового поколения) в 2023 г. составит 16
|13.04.2023
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«РТК-Солар» представила импортонезависимый межсетевой экран Solar NGFW
«РТК-Солар» выпустила на рынок новое многофункциональное решение для защиты корпоративной сети — Solar NGFW. Продукт обеспечит компаниям защиту от сетевых угроз в сложных условиях. Компании-пользователи нового решения получат защиту от вторжений и продвинутых угроз на основе сигнатур Solar JSOC,
|12.04.2023
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Иван Чернов, UserGate: После бегства зарубежных ИБ-вендоров спрос на наши NGFW-решения вырос в 4 раза
ильские производители «сбежали» с российского рынка, оставив пустым и такой важный его сегмент, как NGFW. С другой стороны, мы видим, как активно разгоняется тезис о том, что российские ИБ комп
|09.01.2023
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Кроссчейн-мосты и атомарные свопы — чего еще мы не знаем о криптовалюте?
иптовалюты только с теми же алгоритмами хеширования, атомарные свопы могут происходить только в том случае, если обе стороны согласны с типом и суммой обмениваемых активов. Что такое кросс-чейн мосты Межсетевые или перекрестные мосты чем-то похожи на атомарные свопы, но эти две технологии не идентичны. Кроссчейн-мосты — это приложения, облегчающие транзакции между независимыми блокчейнами.
|08.12.2021
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Кибербезопасность организаций любого уровня — межсетевые экраны нового поколения Cisco
риятиях являются межсетевые экраны (МСЭ) нового поколения — Next Generation Firewall или сокращенно NGFW. В отличие от обычного брандмауэра такая система сочетает в себе целый ряд важных функци
|15.12.2020
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DataLine запустила сервис сетевой защиты на базе NGFW
DataLine запустила сервис сетевой защиты на базе NGFW. В рамках нового сервиса по защите сети клиенты получат полностью готовый виртуальный файрволл нового поколения (NGFW) на базе FortiGate с широким набором функций: IPS и антивирус д
|23.11.2020
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Zyxel выпустила новые межсетевые экраны USG Flex
и СНГ два новых межсетевых экрана USG Flex 100W и USG Flex 700 вместе с версией микропрограммы ZLD 4.60, улучшающей функциональность и быстродействие всей линейки шлюзов безопасности компании. Новые межсетевые экраны и версия микропрограммы улучшают возможности компаний среднего и малого бизнеса (СМБ) по внедрению гибкой системы безопасности для защиты от самых разнообразных киберугроз и н
|29.10.2020
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ИБ-эксперты забраковали межсетевые экраны. 53% специалистов считают их бесполезными
го участников считают, что устаревших межсетевых экранов нет необходимых возможностей для предотвращения атак на критически важные бизнес-приложения. Столько же респондентов посчитали, что устаревшие межсетевые экраны демонстрируют свою неэффективность для создания сетей с нулевым доверием (zero trust). В 2020 году использование межсетевых экранов оставляет компьютерные сети без защиты 76%
|27.08.2020
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Межсетевые экраны нового поколения Cisco — защита без компромиссов
риятиях являются межсетевые экраны (МСЭ) нового поколения — Next Generation Firewall или сокращенно NGFW. В отличие от обычного брандмауэра такая система сочетает в себе целый ряд важных функци
|16.03.2020
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Fortinet представила межсетевой экран FortiGate 1800F
Fortinet представила межсетевой экран FortiGate 1800F Next-Generation Firewall (NGFW) на базе NP7, сетевого процессора седьмого поколения компании, который позволит крупнейшим предприятиям достичь настоящей внутренней сегментации, а также беспрецедентных возможностей по ма
|13.03.2019
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Межсетевые экраны Huawei USG6000 и USG9500 прошли сертификацию ФСТЭК России
Huawei получила сертификат Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) на межсетевые экраны серии USG6000 и USG9500. Сертификация подтверждает соответствие решений требованиям ФСТЭК России к межсетевым экранам типов А и Б четвертого класса защиты. Huawei стремится ра
|28.02.2017
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Axoft стал официальным дистрибутором Palo Alto Networks в России
трибутором. Axoft и Palo Alto Networks сосредоточат усилия на продвижении Next-Generation Firewall (NGFW), который является флагманским продуктом в линейке решений вендора. Межсетевой экран нов
|30.09.2015
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Инфраструктура контроля безопасности с помощью inline-устройств от IXIA
рых в настоящее время называют межсетевыми экранами следующего поколения (Next Generation Firewall, NGFW), поскольку они обеспечивают более глубокую защиту приложений и безопасности в целом.Уст
|13.08.2014
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Межсетевые экраны Altell Neo сертифицированы ФСБ
окончании процесса сертификации межсетевых экранов Altell Neo в ФСБ России. Полученный сертификат №СФ/515-2429 удостоверяет, что разработка «АльтЭль» соответствует требованиям ФСБ к устройствам типа межсетевые экраны 4 класса защищенности и может использоваться для защиты информации от несанкционированного доступа в информационных и телекоммуникационных системах органов государственной вла
|16.07.2014
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Fortinet получила сертификаты ФСТЭК на межсетевые экраны FortiGate с ОС FortiOS 5.0
но-техническим средством защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, и соответствует требованиям следующих руководящих документов: «Средства вычислительной техники. Межсетевые экраны. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели защищённости от несанкционированного доступа к информации» (Гостехкомиссия России, 1997) — по 3 классу защищен
|26.01.2012
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WatchGuard представила виртуальные межсетевые экраны серии XTMv
ия WatchGuard Technologies, поставщик решений по обеспечению корпоративной информационной безопасности, представила бета-версию новых виртуальных межсетевых экранов WatchGuard серии XTMv. Виртуальные межсетевые экраны WatchGuard XTMv управляют трафиком, проходящим в пределах виртуальной сетевой инфраструктуры, а также через внутренние сети между виртуальными машинами, в одном кластере или н
|25.06.2008
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«Комстар-ОТС» создает в Москве транспортную сеть нового поколения
«Комстар-ОТС» создает транспортную сеть нового поколения группы «Комстар-ОТС» в Москве. В рамках этого проекта в Москве объединяются сети дочерних компаний ОАО «Комстар-ОТС» – МГТС и «Комстар-Директ» – путем внедрения ключевого
|10.02.2005
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Межсетевые мосты похоронили тариф "МегаФона"
тва абонентов, использующих мосты, но и неверным расчетом оператора, не сумевшего спрогнозировать резкий рост трафика от вновь подключившихся абонентов. В самой компании эти предположения опровергли. Межсетевые мосты представляют собой электронные устройства, связывающие GSM-сети и сети традиционных операторов и позволяющие «конвертировать» вызовы с мобильных номеров на городские во внутрис
|03.12.2003
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Межсетевые экраны ожидает бум продаж
ы корпоративной информации, в том числе, и от вирусов и червей. По словам Марка Бушара (Mark Bouchard) из Meta Group, несмотря на то, что почти все компании крупного и среднего бизнеса уже используют межсетевые экраны, подобные устройства начнут устанавливать все больше организаций, во все большем количестве точек своих сетей. «На мой взгляд, намного большее количество компаний намереваются
|19.09.2002
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Alcatel поставит SMARTS интеллектуальную мобильную сеть нового поколения на базе открытой сервисной платформы OSP
едневолжская межрегиональная ассоциация радио/телекоммуникационных систем) и компания Alcatel объявили о подписании соглашения, по которому Alcatel поставит компании SMARTS интеллектуальную мобильную сеть нового поколения. Как сообщает пресс-служба SMARTS, по условиям подписанного соглашения, Alcatel поставит и установит мобильную интеллектуальную сеть на базе открытой сервисной платформы м
Кибербезопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Maddison John - Мэддисон Джон 24 6
|Душа Игорь 13 5
|Ляпунов Игорь 93 4
|Чернов Иван 15 4
|Хомутов Дмитрий 14 4
|Момчилович Ирина 28 3
|Янкин Андрей 27 3
|Дягилев Василий 84 3
|Распопов Олег 15 3
|Чапчаев Андрей 49 3
|Баринов Александр 40 3
|Xie Ken - Се Кен 13 3
|Yen Nathan - Йен Натан 6 3
|Косова Юлия 5 3
|Родионов Михаил 46 3
|Врублевский Андрей 7 3
|Лукацкий Алексей 101 3
|Курашев Дмитрий 45 3
|Демидов Сергей 82 3
|Приданцев Сергей 144 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 266 2
|Xie Ken - Кси Кен 9 2
|Ключников Михаил 18 2
|Фефелов Владислав 11 2
|Медведев Дмитрий 1635 2
|Dor Dorit - Дор Дорит 25 2
|Шадаев Максут 697 2
|Гребенюк Алексей 11 2
|Трифаленков Илья 17 2
|Степаненко Василий 25 2
|Ковалев Александр 158 2
|Врублевский Павел 94 2
|Дворкович Аркадий 210 2
|Прокудин Аркадий 9 2
|Башлыков Михаил 23 2
|Касперская Наталья 279 2
|Путин Владимир 2805 2
|Парфентьев Алексей 66 2
|Sarno Joe - Сарно Джо 8 2
|Хайретдинов Рустэм 65 2
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