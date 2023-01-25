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Индексная книга CNews*
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Йога Fitness Фитнес Зарядка Гимнастика вид физической активности

Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности

Зарядка в сельском детском саду. СССР 1960-е Зарядка в сельском детском саду. СССР 1960-е
Прoизводcтвeнная Гимнаcтика. Β 11 чаcoв утpa пo рaдиo трaнсляция нaчинaлаcь. Прoизводcтвeнная Гимнаcтика. Β 11 чаcoв утpa пo рaдиo трaнсляция нaчинaлаcь.


25.01.2023 Минцифры ужесточило доступ к биометрии россиян для компаний 1
28.12.2022 «Мегафон» обеспечил связью новый ледовый дворец в Москве 1
27.12.2022 Как россиян будут опознавать по голосу и лицу, и как можно это запретить 1
22.12.2022 Россияне активно отказываются от проводов в наушниках в пользу TWS-моделей 1
14.12.2022 Строитель офисов «Ростелекома», HPE и Headhunter «следит» за рабочими через умные часы. КПД вырос на треть 1
12.12.2022 Умное видеонаблюдение МТС поможет обеспечить безопасность в крупном кузбасском спорткомплексе 1
12.12.2022 «Вконтакте» представила официальное приложение для Apple Watch 1
09.12.2022 Группа компаний ЦРТ реализовала 270 проектов по внедрению системы компьютерного зрения 1
09.12.2022 Аналитика МТС: российские маркетплейсы обошли AliExpress по популярности в ноябре 1
06.12.2022 Ноутбук – самый желанный подарок на Новый год среди техники 1
01.12.2022 «Сбер» открыл первый в России собственный технохаб для ИТ-специалистов 1
30.11.2022 Google платила миллионы радиоведущим, которые расхваливали гуглофон Pixel 4, но ни разу не держали его в руках 1
29.11.2022 Шесть из 10 работодателей в ИТ включают сегодня в состав компенсационных пакетов бесплатное обучение за счет компании и корпоративные мероприятия 1
28.11.2022 Стартап FitBase завершил слияние с NanoGym 2
17.11.2022 Спрос на фитнес-трекеры среди россиян упал на 19% в 2022 году 1
16.11.2022 Merlion запустил официальный интернет-магазин немецкого бренда Beurer в России 1
02.11.2022 Лучшие фитнес-браслеты 2022 года: выбор ZOOM 1
27.10.2022 Tele2 запустил конструктор мультиподписок 1
18.10.2022 Лучшие умные часы 2022 года: выбор ZOOM 1
13.10.2022 Как снять стресс: лучшие мобильные приложения для медитации 1
03.10.2022 Рынок труда GameDev 2022 в России и Белоруссии: ожидания кандидатов, бенефиты и зарплаты 1
27.09.2022 Клиенты Tele2 могут обменять минуты на занятия спортом 1
12.09.2022 «РТК-солар»: мошенники использовали бренды «Красное и белое» и «Додо пицца» для хищения денег у граждан 1
06.09.2022 МТС улучшила связь на территории ТРК Ramus Mall в Нижнекамске 1
25.08.2022 МТС улучшила связь для покупателей торгового центра «Высокая гора» к новому школьному сезону 1
16.08.2022 FitBase получил грант на разработку системы искусственного интеллекта для фитнес-индустрии 2
12.08.2022 За россиянами начнут следить через носимые гаджеты во благо телемедицины 1
21.07.2022 Лучшие умные увлажнители воздуха с Wi-Fi: выбор ZOOM 1
20.07.2022 Группа компаний «Импульс телеком» подвела итоги своего финансового 2021 года 1
06.07.2022 Умная реклама МТС стала в два раза популярнее в Новосибирске 1
05.07.2022 «СКБ Контур» подписал соглашение с губернатором Свердловской области 1
09.06.2022 Наталья Лиходиевская -

Мы хотим, чтобы каждый сотрудник компании стал ее акционером

 2
06.06.2022 В ИТ-компаниях в компенсационные пакеты для сотрудников работодатели чаще всего включают обучение за счет фирмы, оплату интернета и корпоративные мероприятия 1
29.05.2022 Насколько точно умные часы измеряют уровень кислорода в крови 1
26.05.2022 Умные часы с хорошей батареей до 10 000 рублей: выбор ZOOM 2
18.05.2022 Huawei представила новые гаджеты для здорового образа жизни 1
26.04.2022 «Сбер» и Visionlabs внедрили сервис оплаты взглядом в кассы самообслуживания Smartix 1
26.04.2022 «Эвотор» запустил программу для ИТ-разработчиков для малого бизнеса 1
19.04.2022 Продажи носимых устройств в России впервые сократились — проходит мода на дешевые фитнес-браслеты 1
19.04.2022 В России впервые в истории упали продажи фитнес-браслетов 1

Публикаций - 489, упоминаний - 518

Йога упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 11180 106
Samsung Electronics 9720 78
Xiaomi 1290 60
Huawei 3498 45
Google LLC 10931 44
Microsoft Corporation 23482 27
Sony 6480 27
Garmin - Гармин 194 27
Meta Platforms - Facebook 4337 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9419 25
LG Electronics 3537 24
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 535 19
Twitter 2695 19
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6929 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10053 17
Элемент ГК - Elementec 25 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8036 16
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 38 14
HTC Corporation 1491 14
Yandex - Яндекс 5660 13
Intel Corporation 11662 13
Zoom Int - Zoom Video Communications 1318 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2631 12
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5588 10
Lenovo Motorola 3503 10
Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 19 9
Qualcomm Technologies 1700 8
Lenovo Group 2166 8
1С-ИжТиСи 6311 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4150 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2499 7
VK - Mail.ru Group 3198 7
6994 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2966 6
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2415 6
Amazon Inc - Amazon.com 2800 6
HP Inc. 5516 6
Philips 2050 5
SAP SE 4879 5
Polar - Полар 92 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6629 20
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5780 13
Лента - Сеть розничной торговли 1697 13
Точка 3795 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1824 8
Магнит - Тандер - сеть магазинов 654 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1769 7
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 878 7
AliExpress 380 6
Связной ГК 1335 6
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 124 5
Visa International 1872 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 876 5
Nike 175 5
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 298 5
Альфа-Банк 1596 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 442 5
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 120 4
HeadHunter Group - HH Group 287 4
GFG - Lamoda - Купишуз 115 3
X5 Group 813 3
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 167 3
Почта России ПАО 1988 3
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 64 3
BMW Group 412 3
Dyson 109 3
Инвитро - Invitro 65 3
МКБ - Московский кредитный банк 407 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 148 2
Яндекс.Такси 325 2
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 47 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2514 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 140 2
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 63 2
IKEA - ИКЕА 145 2
UCS - United Card Services - Компания объединенных кредитных карточек (КОКК) - процессинговая компания 101 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2371 2
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Торговая сеть 86 2
ПСБ - Промсвязьбанк 733 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17940 19
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3687 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1199 7
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4305 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2376 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2691 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10366 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9079 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2842 4
Правительство Москвы 1987 4
Судебная власть - Judicial power 2090 3
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 137 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2335 3
Президент Российской Федерации 3706 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 861 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2504 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2392 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 354 2
Федеральное казначейство России 1548 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 309 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 199 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 978 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 253 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 178 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 120 2
Совет Европы 86 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1640 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1214 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3060 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 544 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1074 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1592 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1921 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1245 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2996 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 288 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2431 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации 109 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 28 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 377 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1794 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6047 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 229 2
8K Association - Ассоциация 8K 160 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 23 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 63 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 107 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21328 197
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6323 153
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79138 152
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 860 133
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11806 96
Аккумулятор электрический - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8524 92
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Samsung Galaxy Gear 140 19
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Microsoft Windows 14423 17
Samsung Galaxy 953 17
Apple Pay 458 14
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 721 13
Samsung Galaxy Watch - умные часы 44 13
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Honor Band - Фитнес-трекер 39 11
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Google YouTube - Видеохостинг 2425 11
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1561 10
Apple MacBook - серия ноутбуков 852 9
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2508 9
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Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 218 8
Apple Mac - Apple Macintosh 2867 8
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Samsung Pay 281 7
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 7
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6515 7
Google Android 5 Lollipop 183 7
Google Maps - Карты Google 776 7
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Яхина Ирина 40 3
Мыскина Анастасия 3 3
Фролов Павел 59 3
Путин Владимир 2725 3
Россинский Евгений 9 2
Давыдов Денис 39 2
Шакиров Марат 35 2
Жуков Александр 40 2
Слуцкер Ольга 3 2
Солдатова Галина 10 2
Куйвашев Евгений 14 2
Горбунова Лариса 2 2
Парфентьев Урван 6 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 248 2
Орловский Виктор 345 2
Суворов Василий 6 2
Серегина Елена 5 2
Гулянина Анастасия 2 2
Massey Paul - Мэсси Пол 1 1
Матросов Олег 1 1
Микитюк Руслан 1 1
Догадин Михаил 17 1
Савицкий Павел 4 1
Михина Анна 12 1
Зайцев Михаил 183 1
Блинов Дмитрий 31 1
Иванов Алексей 106 1
Fellows Mark - Феллоуз Марк 1 1
Белевцев Андрей 12 1
Кузнецов Станислав 90 1
Салов Антон 34 1
Чернов Даниил 69 1
Исанин Антон 29 1
Минниханов Рустам 108 1
Мельникова Анастасия 245 1
Мишустин Михаил 481 1
Давыдович Евгений 28 1
Зверев Ярослав 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 367 1
Россия - РФ - Российская федерация 122650 248
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50149 79
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39290 79
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15065 50
Европа 21294 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14925 28
Южная Корея - Республика 6282 28
Солнце - звезда Солнечной системы 4903 24
Япония 12875 23
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17045 22
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12809 17
США - Калифорния - Купертино 252 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13140 16
Италия - Итальянская Республика 4222 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6292 13
Россия - УФО - Екатеринбург 3309 12
Германия - Федеративная Республика 12008 12
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2378 11
Россия - СФО - Новосибирск 3695 11
Китай - Тайвань 3735 11
Азия - Азиатский регион 4657 10
Испания - Королевство 3600 10
Земля - планета Солнечной системы 9698 9
США - Калифорния - Сан-Франциско 1384 9
Беларусь - Белоруссия 4243 9
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2363 9
Канада 4709 8
США - Калифорния 4665 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3427 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2307 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2322 6
Индия - Республика 5067 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2487 6
Франция - Французская Республика 7084 6
Казахстан - Республика 4836 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1286 5
Армения - Республика 1398 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1788 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 1562 4
Солнечная система - Solar system 2450 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4742 144
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19983 74
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8270 66
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 3967 55
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23912 40
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4181 23
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