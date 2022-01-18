Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
X5 Group
Пятёрочка
Публикаций - 292, упоминаний - 547
X5 Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шехтерман Игорь 12 12
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 68 10
|Мироненков Антон 12 9
|Дырдасов Виталий 8 7
|Прусов Дмитрий 7 6
|Гончаров Сергей 12 5
|Чухонцев Александр 5 5
|Прохорова Алла 48 5
|Мельник Иван 10 5
|Ярцев Михаил 4 4
|Демяшкевич Светлана 6 4
|Карачинский Анатолий 89 4
|Мацоцкий Сергей 171 4
|Савенко Вера 10 3
|Троицкий Максим 5 3
|Малютин Андрей 6 3
|Кочетков Владислав 247 3
|Штернлиб Теймур 26 3
|Красноперова Татьяна 4 3
|Николаев Илья 4 3
|Глазков Александр 62 3
|Кравченко Кирилл 6 3
|Летунов Илья 48 3
|Апсит Эдуард 6 3
|Рассказов Сергей 38 3
|Путин Владимир 2460 3
|Кудрявцев Алексей 35 3
|Чаркин Евгений 201 3
|Демидов Сергей 56 3
|Баланова Светлана 29 3
|Нуйкин Андрей 31 3
|Путин Сергей 40 2
|Натрусов Артем 136 2
|Джамалов Евгений 15 2
|Коренков Сергей 10 2
|Холкин Дмитрий 15 2
|Гимранов Ринат 60 2
|Ермолаев Артем 347 2
|Чубайс Анатолий 193 2
|Иванова Дагмара 25 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1173162, в очереди разбора - 1002138.
Создано именных указателей - 69106.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1173162, в очереди разбора - 1002138.
Создано именных указателей - 69106.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru