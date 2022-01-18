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X5 Group
Пятёрочка



18.01.2022 «Пятерочка» пилотирует планограммы в дополненной реальности
08.10.2021 Х5 Transport автоматизировала наем водителей
14.09.2021 «Пятерочка» автоматизирует управление доступностью товаров
05.07.2021 «Вейзим» станет поставщиком сортировочного оборудования для хаба Х5
05.07.2021 В Москве открылась «Пятерочка» с автоматизированными покупками и зоной коворкинга
29.04.2021 «Большие Гастролли» «Пятёрочки» стали бронзовым призёром Effie Awards Russia 2021
29.04.2021 «Сберкорус» масштабирует использование электронных транспортных накладных для X5 Retail Group
15.04.2021 «Vprok.ru Перекрёсток» масштабируется на инфраструктуре Х5
09.04.2021 Х5ID «сшил» приложения сетей и сервисов Х5
01.04.2021 «Пятерочка» ищет тиктокера
19.03.2021 «Пятерочка» повысила удобство касс самообслуживания
10.03.2021 В «Пятерочках» и «Перекрестках» теперь можно оплачивать покупки взглядом
10.03.2021 Х5, «Сбер» и Visa внедряют технологию оплаты взглядом в «Перекрестках» и «Пятерочках»
26.02.2021 Х5 и POPAI помогут поставщикам оценить эффективность рекламы в магазинах
28.01.2021 «Пятерочка доставка» привезла более 10,6 тыс. тонн фруктов и овощей в 2020 году
16.12.2020 Edisoft тестирует обмен ЭТрН для X5 Retail Group
25.11.2020 «Пятерочка» и «Татпатент» выберут инновационные решения для ритейла
10.11.2020 В Москве заработал единый агрегатор экспресс-доставки из торговых сетей Х5
02.11.2020 В «Пятерочке» стартовал второй этап пилота интеллектуальной системы Goodt Time для планирования смен сотрудников
23.10.2020 Х5 открыла первую «Пятерочку» для быстрых автоматизированных покупок
22.10.2020 Х5: Интеграция цифровых технологий выводит нас на новый уровень эффективности
16.10.2020 «Пятерочка» роботизировала закупки оборудования для магазинов
24.09.2020 Х5 перевела закупку запчастей в электронный вид
14.09.2020 В «Пятерочке» провели первый платеж Alipay
14.09.2020 ВТБ обеспечит проведение платежей через Alipay в «Пятерочке»
02.09.2020 Х5 Retail Group запустила единую систему идентификации покупателя
31.08.2020 «Пятерочка» запустила экспресс-доставку в Нижнем Новгороде
31.08.2020 Х5 Retail Group автоматизировала обмен отчетными документами с контрагентами
04.08.2020 X5 Retail Group проверит мусорные баки с помощью датчиков GoodWAN
21.07.2020 Х5 усилит безопасность на собственном транспорте
30.06.2020 «Пятерочка» тестирует «умные часы» для сотрудников на основе решения «Ланита»
29.06.2020 «Пятерочка» автоматизировала массовый подбор персонала с помощью Skillaz
02.06.2020 В «Пятерочках» появились цифровые ассистенты покупателей
25.05.2020 Х5 и Альфа-банк запустили робота-контролера оплат
25.05.2020 «Пятерочка» пилотирует интеллектуальную систему для планирования смен сотрудников
19.05.2020 Х5 обучит персонал всех «Перекрестков» с помощью VR-технологии
18.05.2020 Х5 разработала планшет для розничных точек
14.05.2020 Торговая сеть «Пятерочка» начала продавать SIM-карты «Билайна»
12.05.2020 «Пятерочка» запустила первые дарксторы
30.04.2020 «Талмер» модернизировал систему автоматического управления ИТ-ресурсами в X5 Retail Group

Публикаций - 292, упоминаний - 547

X5 Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7599 20
SAP SE 4415 20
Yandex - Яндекс 4772 18
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6380 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8606 11
VK - Mail.ru Group 2929 10
X5 Group - Х5 Технологии 10 10
5498 9
IBS - ИБС ИТ Услуги 1400 9
IBM - International Business Machines Corp 8810 9
Крок - Croc 1587 9
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2281 8
Microsoft Corporation 22008 8
1С-ИжТиСи 4905 7
Amazon Inc - Amazon.com 2566 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7908 7
Google LLC 9817 7
Oracle Corporation 5892 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1536 7
Apple Inc 10378 6
SAP CIS - САП СНГ 813 6
Edisoft - Эдисофт 53 6
Микрон - Micron 769 5
VisionLabs - ВижнЛабс 119 5
SAS Institute 798 5
GMCS 315 5
Cisco Systems 4676 4
Корус Консалтинг ГК 998 4
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 237 4
Samsung Electronics 9132 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3820 4
Hot-Wi-Fi - Hot-WiFi 5 4
Softline - Софтлайн 1826 4
Инфосистемы Джет 854 4
Zoom Int - Zoom Video Communications 1039 4
Directum - Директум 812 4
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 194 4
Diasoft - Диасофт 519 4
Commvault 165 4
Meta - Facebook 4162 4
X5 Group 660 169
X5 Group - Перекрёсток 284 134
Карусель - Сеть гипермаркетов 160 79
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5016 26
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1606 21
Магнит - Сеть магазинов 356 17
Евросеть 1368 16
X5 5Post - 5Пост 18 15
Альфа-Банк 1338 14
Auchan Holding - Ашан 176 13
Связной ГК 1112 13
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 595 11
Почта России ПАО 1825 11
AliExpress 303 11
РЖД - Российские железные дороги 1397 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1644 10
Аэрофлот 624 9
Wildberries - Вайлдберриз 167 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2008 9
Visa International 1671 8
Дикси - Сеть магазинов 95 8
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 743 8
Лента - Сеть розничной торговли 432 8
Walmart - Wal-Mart Stores 359 8
IKEA - ИКЕА 120 7
Уралсиб Банк 467 7
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 352 7
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 159 6
Окей - О'Кей - Гипермаркет 121 6
Газпром ПАО 869 6
НСПК - Национальная система платежных карт 275 6
Северсталь ПАО 287 6
ГПБ - Газпромбанк 814 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 921 6
Почта Банк 308 6
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 120 6
ВкусВилл - Избёнка 54 5
Газпром нефть 406 5
Норникель - Норильский никель 277 5
Спортмастер 132 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2072 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2905 11
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 264 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1263 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7526 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1407 7
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2094 6
Федеральное казначейство России 1137 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6829 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1164 5
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2601 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1872 5
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 133 5
Роснано 626 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1813 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 628 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 193 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2397 3
Счётная палата РФ 579 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2083 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2170 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1259 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1325 3
Правительство РФ 6978 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 594 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 491 2
Правительство Москвы 1479 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 390 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 304 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 102 2
Президент Российской Федерации 3001 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 562 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 649 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 954 2
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 33 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 65 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 79 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 75 1
ФРИИ Акселератор 23 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 211 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 221 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 205 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2489 1
АФТ - Ассоциация Финтех 94 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 14 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 44 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 34 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 195 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 107 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30465 47
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12491 45
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5603 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 7169 22
Big Data - Большие данные 1888 14
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3107 14
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 795 13
Мобильное приложение - Mobile app 2549 13
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2385 10
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 1937 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10204 9
e-Commerce - Электронная коммерция - Интернет-магазины 462 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2378 9
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 715 8
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X5 Group - X5 ID 8 8
Apple - App Store 2373 8
Google Play - Google Store - Android Market 2659 8
Яндекс.Маркет 489 6
Apple Pay 409 6
X5 Выручай-карта 6 6
Edisoft FactorPlat 17 6
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 349 5
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 58 5
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 140 5
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 894 5
Merlion MerliOnCloud 31 5
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 132 5
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 81 4
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 233 4
СБП - Система быстрых платежей Банка России 258 4
X5 Group - Экспресс-скан 5 4
WhatsApp Messenger 708 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1119 4
Google Android 11649 4
Apple iOS 6280 4
VK - Mail.Ru myTarget 104 3
Microsoft Windows 10 11196 3
ByteDance TikTok 123 3
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 165 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 593 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 473 2
Microsoft SQL Server 1306 2
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 109 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 158 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 622 2
Apple Face ID 134 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1671 2
Oracle Java - язык программирования 2499 2
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PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 688 2
Microsoft Power BI 122 2
Шехтерман Игорь 12 12
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Дырдасов Виталий 8 7
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Гимранов Ринат 60 2
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Чубайс Анатолий 193 2
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Россия - Российская федерация - РФ 101095 177
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31723 101
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Европа 9822 10
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Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1895 7
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1875 7
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10776 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1579 5
Россия - ЦФО - Рязанская область 405 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 996 5
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Россия - СФО - Новосибирск 3144 4
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Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 217 4
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Индия - Республика 4159 3
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 320 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1100 3
Земля - планета Солнечной системы 6895 3
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 398 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1028 3
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1245 3
Латвия - Латвийская Республика 682 3
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2782 17
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ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5803 15
Банковский сектор экономики 1101 8
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 441 8
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1515 8
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1564 8
Экономический эффект 553 6
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SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1355 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 762 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2331 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 838 4
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 433 4
Человеческий фактор 455 4
ПВЗ - пункт выдачи заказов 23 3
Торговля розничная 391 3
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 780 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 744 3
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 62 3
Русский язык 3847 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 873 3
Английский язык 623 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 88 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 206 2
Самоизоляция - комплекс ограничительных мер по самостоятельной изоляции населения или отдельных лиц в целях предотвращения распространения инфекционного заболевания (COVID-19) 27 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2079 2
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Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 479 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4110 2
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АЗС - Автомобильная заправочная станция 131 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1888 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1127 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 577 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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