Х5 первой среди ритейлеров запустила подтверждение статуса пенсионера через мессенджер Мах на кассах самообслуживания

X5, российская продуктовая розничная компания, первой среди ритейлеров запустила сервис подтверждения статуса пенсионера через мессенджер Mах на кассах самообслуживания. Решение тестируется в торговых сетях «Пятерочка» и «Перекресток» в Москве, оно поможет упростить получение социальных скидок для покупателей «серебряного» возраста. Об этом CNews сообщили представители X5.

Новый сервис позволяет пенсионерам подтверждать свой статус самостоятельно — прямо на кассе самообслуживания, без предъявления бумажных документов и без ожидания сотрудника магазина. После подтверждения через Mах скидка применяется автоматически.

Ранее X5 уже внедрила сервис подтверждения возраста через Mах для покупки товаров категории 18+, а теперь расширяет использование технологии на социальные сценарии. Это ещё один шаг в развитии цифровых решений, которые делают ритейл более доступным и удобным для разных категорий покупателей.

На текущий момент сервис доступен в тестовом режиме на кассах самообслуживания в некоторых магазинах «Пятерочка» и «Перекресток» в Москве. В начале марта решение будет подключено во всех магазинах этих торговых сетей.

«Нам важно, чтобы технологии в ритейле решали не только бизнес-задачи, но и помогали развивать социальную ответственность бизнеса. X5 традиционно выступает площадкой для внедрения новых технологичных решений в торговле. Ранее мы запустили сервис подтверждения возраста через Mах во всех магазинах торговых сетей, а теперь расширяем возможности технологии на социальные сценарии. Каждый месяц в наши магазины приходят около 20 млн покупателей пенсионного возраста. Мы последовательно развиваем цифровые сервисы, которые делают покупки для наших клиентов любого возраста быстрее и удобнее, а процессы в магазинах — более эффективными», — сказал Александр Костин, управляющий директор Х5 Tech.