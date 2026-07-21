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«Персональное промо» теперь доступно для всех поставщиков торговых сетей Х5

Х5 первой в российском продуктовом ритейле разработала сервис для самостоятельного запуска персонализированных кампаний. Теперь маркетологи производителей и поставщиков могут стимулировать продажи, самостоятельно настраивая и запуская персональные промокампании: кешбэк за покупку определенных товаров, вознаграждение баллами «X5 Клуба», специальные предложения на приобретение комплементарных позиций в одном чеке и прочие промомеханики. Об этом CNews сообщили представители Х5.

Сервис «Персональное промо» является разделом личного кабинета поставщика Х5, где собраны инструменты для планирования, запуска и оценки персонализированных кампаний. Благодаря новым функциям маркетологи производителей могут соинвестировать в выгоду, получаемую покупателями, привлекая внимание как к бренду, так и к преимуществам продвигаемой продукции.

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Многие процессы запуска персонализированных промо автоматизированы. Например, система рассчитывает оптимальные параметры акции — размер вознаграждения и порог покупки, чтобы предложение было привлекательным для покупателя и эффективным для бренда. Также упрощена подготовка визуальных материалов: поставщику достаточно загрузить изображение товара, а сервис подготовит креативы для кампании.

Благодаря новому сервису «Персональное промо» доступ к современным инструментам персонализации получают не только крупнейшие производители товаров, но и представители малого и среднего бизнеса. Это открывает для поставщиков новые возможности продвижения товаров в торговых сетях X5.

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