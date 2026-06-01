ИИ-решения принесли Х5 5 млрд руб. дополнительной операционной прибыли

Х5, российская продуктовая розничная компания, подвела итоги масштабирования искусственного интеллекта в бизнес-процессах. В течение 2025 г. компания начала промышленное применение ИИ в ряде направлений — от коммерции и логистики до клиентского опыта и корпоративных функций. Совокупный экономический эффект от внедрения ИИ-решений составил около 5 млрд руб. дополнительной операционной прибыли по итогам 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Х5.

Технологической основой масштабирования ИИ стал контур AI Core X5, объединяющий вычислительную инфраструктуру, инструменты управления моделями, механизмы тестирования и оценки решений, работу с ИИ-агентами, доступ к различным языковым моделям и прикладные сервисы для бизнеса. Централизованный подход позволяет компании не запускать изолированные пилоты, а переводить успешные ИИ-модели и агентные сценарии в промышленное применение с едиными стандартами качества, безопасности и оценки эффекта.

Основной вклад в EBITDA обеспечили ИИ-модели, встроенные в ключевые процессы ритейла: прогнозирование спроса и пополнение, ценообразование, управление ассортиментом и рекомендательные механики. Дополнительный эффект компания получила за счет автоматизации операционных процессов, развития цифровых продуктов и ускорения вывода решений в промышленную эксплуатацию.

На прикладном уровне ИИ используется в коммерции, логистике, клиентском опыте и разработке. Компьютерное зрение автоматически контролирует наличие товаров на полках и соблюдение стандартов выкладки, рекомендательные системы помогают формировать персонализированные предложения, а ИИ-ассистент «ГаляGPT» помогает покупателям подбирать товары, рецепты и готовые сценарии покупок.

Отдельным результатом 2025 г. стало массовое использование ИИ сотрудниками компании. Корпоративный сервис CoPilot X5, предоставляющий доступ к различным ИИ-моделям через единый интерфейс, по итогам года использовали более 32 тыс. сотрудников, из которых 21 тыс. — пользуются сервисом регулярно. На базе ACE X5 (AgentOps) сотрудники самостоятельно создали свыше 2,3 тыс. ИИ-агентов, обработавших более 150 тыс. пользовательских запросов.

«Х5 уже много лет использует машинное обучение и искусственный интеллект в повседневной деятельности. В 2025 г. мы перешли к этапу масштабирования и внедрения AI Core во все ключевые процессы. Это позволило получить весомый экономический эффект от внедрения ИИ, который оценивается по прозрачным бизнес-метрикам и подтверждается финансовыми моделями, A/B-тестами и совместной оценкой с бизнес-командами. В 2026–2027 гг. мы сосредоточимся на системном встраивании искусственного интеллекта в повседневные бизнес-процессы, чтобы сделать ИИ частью операционной модели Х5», – сказал Александр Костин, управляющий директор Х5 Tech.

Для проверки бизнес-эффекта цифровых и ИИ-решений Х5 использует собственную систему онлайн A/B-тестирования AВsalute, которая ускоряет запуск и анализ экспериментов и помогает оценивать влияние изменений на ключевые бизнес-показатели. MLOps стандартизирует обучение, вывод в промышленную эксплуатацию и мониторинг моделей, сокращая путь от разработки до внедрения. Сервис AI-Run обеспечивает унифицированный доступ к различным ИИ-моделям и помогает оптимизировать стоимость внедрения решений.

Финансовый эффект ИИ-инициатив оценивается через вклад в EBITDA, экономию операционных затрат и совокупную стоимость владения решениями. Для ключевых инициатив эффект валидируется с использованием A/B-тестов и финансовых моделей. Такой подход позволяет компании масштабировать не количество ИИ-пилотов, а решения с подтвержденной экономической отдачей.