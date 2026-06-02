Юлия Егорова займется развитием контентного направления «X5 Медиа»

Юлия Егорова присоединилась к команде «Х5 Медиа» в качестве директора агентского направления. В новой роли она сосредоточится на развитии контентных решений с фокусом на работу с креаторами и микроинфлюенсерами, использование аналитики покупательского поведения аудитории Х5 и внедрение технологий искусственного интеллекта в создание контента. Юлия будет работать под руководством Каролины Соколовой и вступит в должность 8 июня. Об этом CNews сообщили представители Х5 Медиа.

Появление новой должности связано с развитием контентного направления «Х5 Медиа», объединяющего экспертизу медиаплатформы Food.ru и платформы для запуска рекламных кампаний с инфлюенсерами «Х5 Блогер».

Юлия имеет более 18 лет опыта в рекламной индустрии. Последние пять лет она посвятила работе в креативном агентстве «Скотч» (группа «Далее») сначала в должности аккаунт-директора, а затем исполнительного директора. Там Егорова отвечала за рост денежного оборота, развитие и укрепление клиентских отношений, улучшение операционных процессов в компании. Также Юлия занимала различные должности в креативных подразделениях агентства Dentsu Aegis (OKKAM).

Юлия Егорова

«Развитие контентного направления — один из наших ключевых приоритетов. Мы видим растущий спрос на работу с креаторами и микроинфлюенсерами, эффективность которой усиливают данные и аналитика покупательского поведения аудитории Х5, а также на контент и решения с использованием искусственного интеллекта. При этом рынку все важнее скорость запуска и масштабирования проектов. Мы развиваем экспертизу на стыке контента, технологий и данных, создавая эффективные инструменты как для бизнесов внутри Х5, так и для внешних партнеров. Уверена, что опыт Юлии Егоровой поможет усилить это направление и поддержит дальнейший рост бизнеса Х5 Медиа», — Каролина Соколова, управляющий директор «X5 Медиа».

«Я очень рада присоединиться к команде «Х5 Медиа». Нам предстоит трансформировать многолетний опыт Food.ru и Х5 Блогер в новые контентные продукты. Мировой рынок контент-маркетинга продолжает активно расти — по прогнозам, его объем превысит $1,79 трлн к 2033 г. Уверена, что вместе мы сможем задать новые стандарты создания креативных решений, опираясь на новейшие технологии, аналитику и современные тренды»,— Юлия Егорова, директор агентского направления «Х5 Медиа».



