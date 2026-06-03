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Безопасность Ритейл Розница
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T2 и Х5 усилят защиту программ лояльности

T2, российский оператор мобильной связи, и российская продуктовая розничная компания Х5 подписали соглашение о сотрудничестве в области противодействия кибермошенничеству в ритейле. Взаимодействие предполагает использование аналитических продуктов на базе технологий больших данных (big data) и искусственного интеллекта для усиления механизмов защиты пользователей программ лояльности, а также проактивное выявление и предотвращение мошеннических сценариев. Об этом CNews сообщил представитель T2.

Одним из векторов сотрудничества станет улучшение системы выявления признаков мошенничества и повышение эффективности реагирования на них. Интеграция сигналов о подозрительной активности от оператора в антифрод-систему ритейлера позволит выявлять подозрительную активность, связанную с массовой регистрацией аккаунтов для получения бонусов или других маркетинговых предложений.

Также партнеры усилят механизмы верификации участников программ лояльности. Решение обеспечит контроль над изменениями, связанными с клиентскими данными, что поможет минимизировать риски несанкционированного доступа к аккаунтам и повысить уровень безопасности пользователей.

Дополнительным направлением взаимодействия станет развитие инструментов фрод-скоринга. Технология позволяет распознавать признаки мошеннического поведения еще до того, как оно приведет к финансовым потерям или несанкционированному доступу к клиентским аккаунтам. В основе решения – технологии больших данных и алгоритмы нейросетей, которые помогают определять нетипичные паттерны поведения и своевременно адаптироваться к новым мошенническим схемам.

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Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2, сказала: «Антифрод-практики Т2 могут стать одним из действенных инструментов в арсенале X5 и снизить риски, связанные с компрометацией клиентских аккаунтов, мошенническими действиями и злоупотреблением бонусными механиками. Наши решения охватывают все этапы взаимодействия пользователя с сервисами лояльности. Они позволяют компаниям не только выстраивать более прозрачные и безопасные механики взаимодействия с клиентами, но и усиливать устойчивость бизнес-процессов в условиях постоянно меняющегося ландшафта киберугроз».

Борис Огарков, директор по взаимодействию с органами государственной власти Х5, отметил: «Программы лояльности сегодня – один из важнейших инструментов конкурентной борьбы в ретейле и улучшения клиентского опыта. В цифровой среде информационная безопасность является фундаментом доверия клиента, которая в наши дни часто представляет интерес и для мошенников. Объединяя технологические возможности и отраслевую экспертизу, мы выводим защиту данных наших клиентов на новый уровень. Безопасность становится конкурентным преимуществом, которое клиент ощущает в каждом действии – будь то мгновенный вход в аккаунт, сохранность персональных данных или бонусов».

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