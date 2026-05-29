ИИ проконтролирует полки и ценники в магазинах «Пятерочка»

Торговая сеть «Пятерочка» (входит в Х5) тестирует в 100 магазинах Москвы внедрение системы компьютерного зрения Shelf Sense, которая переводит физические процессы выкладки товаров и оформления ценников в цифровой формат. Технология обеспечивает непрерывный мониторинг стеллажей, фиксирует отклонения в реальном времени и автоматически формирует для сотрудников задачи на устранение выявленных несоответствий.

Система работает на базе нейросети. Алгоритмы распознают отсутствие ценников, наличие пустот в выкладке товаров на полках и т. д. Преобразуя визуальную информацию в структурированные данные, Shelf Sense позволяет видеть фактическое состояние магазинов без выездных проверок, обеспечивая дисциплину торгового пространства и точность аналитики.

Цифровой контроль ценников осуществляется по расписанию — автоматические сканирования проходят в заданное время. Алгоритмы выявляют ряд несоответствий, такие как: неправильные ценники, отсутствующие или лишние ценники. Каждая позиция, которая требует корректировки, для удобства и скорости выполнения содержит точную навигацию: номер стеллажа, полки, название товарной позиции, фотографию для визуального подтверждения.

Параллельно система решает задачу распознавания пустот на полках. Сканируя стеллажи по заданному графику, Shelf Sense определяет отсутствие товара, анализирует остатки на складе магазина и формирует рекомендации по пополнению — предлагая конкретное товарное наименование (SKU) для выкладки. Это исключает субъективность оценок и сокращает время реакции, что в конечном счете повышает эффективность точки.

«В ходе теста нейросеть-технология проходит обучение, поэтому система может допускать неточности при распознавании. Успешность этого пилота напрямую зависит от обратной связи сотрудников магазинов, которые подтверждают или корректируют работу технологии. Такой подход позволит нам повысить точность алгоритмов перед масштабированием решения. Кроме того, мы уже сейчас видим дальнейший потенциал расширения функционала системы», — сказал Георгий Кононов, директор по поддержке и эффективности бизнеса торговой сети «Пятерочка».