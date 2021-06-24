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Webserver
Вебсервер



24.06.2021 Arenadata выпустила новую систему мониторинга запросов в Arenadata DB (СУБД на базе Greenplum) 2
11.12.2019 «Аладдин Р.Д.» выпустила JC-WebClient версии 4.2 1
06.05.2019 Через «дыру» в промышленных контроллерах Rockwell можно захватить офисные ПК 1
22.08.2018 Positive Technologies обнаружила уязвимости в системах управления производственными процессами 1
20.07.2018 D-Link начала российские продажи терминального клиента N8000 1
09.07.2018 JaCarta обеспечивает безопасный доступ в систему ДБО iSimpleBank 2.0 1
25.01.2018 Компания «Топ Системы» объявила о выпуске T FLEX DOCs 15 1
10.04.2014 В Белгородской области создается единая информационная онлайн-система муниципального учета 1
10.10.2013 Домашнее сетевое хранилище NAS: пять главных сценариев использования 1
19.08.2013 5 млрд на ЦОД: «Компьюлинк» получил мегаконтракт ФНС без борьбы 1
13.07.2012 Новые подробности о работе «принтерного» вируса: скомпрометировано уже 4 тыс. веб-сайтов 1
07.06.2012 Обзор сетевого накопителя Synology 412+ 1
23.09.2011 РНТ представила «облачный» вариант системы «АвтоТрекер» 1
07.06.2011 Федеральная нотариальная палата внедряет СЭД «Евфрат» 1
10.02.2011 Gerrus Group автоматизирует документооборот «Евфрат» 1
17.11.2010 «Умная электроника» научилась управлять «умным» домом при помощи iPad 1
08.11.2010 Жилищно-коммунальное хозяйство Якутии внедряет СЭД «Евфрат» 1
13.05.2010 Надежна ли виртуальная ИТ-инфраструктура? 1
28.04.2010 «ГлавСтройКомплекс» внедряет СЭД «Евфрат» 2
11.11.2009 В России создадут государственный e-mail для граждан. Медведев одобрил 1
12.09.2007 Комитет финансов Санкт-Петербурга усовершенствует сайт 1
18.12.2006 Новая инициатива IBM и Intel ускорит виртуализацию в многопроцессорных серверах 1
25.04.2006 IPTV в России: кто есть кто 1
07.02.2006 Xerox Phaser 8500 - лазерная печать уходит в прошлое? 1
16.06.2005 "Сигнал-Ком" создала мобильную версию Inter-PRO 1
26.04.2005 Российский Bosch будет переводить с PROMT 1
22.04.2003 РБК СОФТ запустил сайт коммерческого банка «Ингосстрах-Союз» 1
09.04.2003 Межотраслевой информационный портал – путь к конкурентоспособной продукции 1
21.01.2002 ProfitSwitch: для российских call-центров пришло время VoiceXML 1
26.03.2001 Hewlett Packard выпустила линейку принтеров LaserJet с возможностями интернет-печати 1
23.02.2001 DSI реализует систему удаленной диагностики пациентов для медицинских центров 1
16.02.2001 3Com представила новые продукты и решения в Новосибирске 1
08.12.2000 15 декабря "Информзащита" проводит семинар, посвященный информационной безопасности корпоративных сетей 1
29.11.2000 R-Style Computers разработала новые серии серверов: R-Style Marshall LT2 Premium и R-Style Marshall LT2 Professional 1
13.11.2000 3Com объявила о выпуске комплекта сетевых продуктов для предприятий малого и среднего размера 1
24.04.2000 Электронный бизнес: поколение за поколением 2
29.03.2000 Yahoo предложила службу для создания онлайновых фотоальбомов 1
31.01.2000 Microsoft выпустила первый патч для Windows 2000 1
21.01.2000 Теперь создать Web-сайт может даже школьник с помощью новой технологии Lotus QuickPlace 1
21.05.1999 Открыт русскоязычный Web-сервер, посвященный международным стандартам финансовой отчетности 1

Публикаций - 48, упоминаний - 52

Webserver упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 19720 6
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 662 4
IBM 7897 3
Oracle Corporation 5507 3
Intel Corporation 9865 3
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 558 2
D-Link 309 2
VMware 1914 2
Cisco Systems 4346 2
HP Inc. 4752 2
HP - Hewlett-Packard 3111 2
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1525 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 927 1
Компьюлинк ГК - Compulink 318 1
Arenadata - Аренадата Софтвер 40 1
GS Group - General Satellite 169 1
Rambler Group - Рамблер ГК 737 1
АвтоТрекер 95 1
Bosch - БСХ бытовые приборы 269 1
Yahoo! 3368 1
NVision Group - Энвижн Груп 609 1
Synology Inc 131 1
АйТи 1018 1
Promt - Промт 234 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1644 1
iSimpleLab - АйСимплЛаб 2 1
SEC Consult Services 1257 1
Xerox 964 1
Citrix Systems 694 1
Комстар Директ - ранее МТУ-Интел 309 1
Аплана Группа компаний 143 1
Oracle Sun Microsystems 1911 1
Apple Inc - Эппл Рус 9447 1
Micro Focus - Novell 757 1
Veeam Software 253 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8330 1
Samsung Electronics 8356 1
Top Systems - Топ Системы 27 1
Schneider Electric 442 1
Red Hat 1076 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 71 1
DHL Express 106 1
UPS 85 1
Ингосстрах СПАО 267 1
АльфаСтрахование СГ 223 1
Народный Банк Сбережений КБ 1 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2233 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7091 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1889 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 822 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 783 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 30 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 587 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1060 1
Федеральное казначейство России 838 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 155 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8306 6
Gigabit Ethernet 788 4
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла 167 3
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 588 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9213 3
ARM64 - Архитектура процессора 1153 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1726 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2692 3
DDR - Double data rate 1846 2
RAW - Формат цифровых файлов изображения 446 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11475 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 552 2
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 430 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 704 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1852 2
WAV - Waveform Audio File Format 415 2
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 214 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3680 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 713 2
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель 249 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 665 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 748 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 333 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 298 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1073 1
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 314 1
Xvid - видеокодек 177 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 91 1
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 314 1
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 244 1
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 150 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 252 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 655 1
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 262 1
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 95 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2933 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 539 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 263 1
CGI - Common Gateway Interface - общий интерфейс шлюза для связи внешней программы с веб-сервером 42 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 187 4
Java - Язык программирования 2231 3
Aladdin JaCarta ГОСТ 88 2
Microsoft SQL Server 1103 2
Intel x86 - архитектура процессора 1224 2
Microsoft Windows 10 9674 2
Aladdin JaCarta SE - JaCarta-2 SE 30 2
Microsoft Word 533 2
Aladdin JaCarta PRO 21 2
Aladdin JC-WebClient 15 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu 577 2
Linux OS 6795 2
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 281 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 631 2
Google Android 10802 2
Apple iOS 5789 2
Aladdin JaCarta 165 2
Apple macOS 1138 2
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 479 2
Linux - Debian GNU 310 1
IBM Tivoli 266 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1010 1
Arenadata DB - ADB - Распределенная СУБД 31 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 927 1
Microsoft Windows 10 IoT Core 21 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 464 1
Microsoft Exchange 906 1
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 230 1
VMware vSphere 281 1
iSimpleLab iSimpleBank 12 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 445 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2778 1
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 81 1
Schneider Electric Modicon - серия программируемых контроллеров 1 1
HP LaserJet - Серия лазерных принтеров 86 1
Aladdin eToken Management System 100 1
SUSE openSUSE 64 1
Top Systems T-Flex Docs 6 1
Microsoft Windows 7 1666 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 189 1
Мельникова Анастасия 169 1
Назаров Владимир 12 1
Мелких Александр 2 1
Стенников Алексей 4 1
Максимов Никита 1 1
Дорфман Антон 1 1
Курнаков Иван 2 1
Чернышов Кирилл 1 1
Путин Владимир 2156 1
Щеголев Игорь 677 1
Ковалев Александр 156 1
Сухих Ян 6 1
Нечаев Иван 57 1
Россия - Российская федерация - РФ 75952 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11614 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10958 4
Россия - СФО - Новосибирск 2761 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1516 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 656 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1849 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1122 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1041 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 24956 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 184 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2048 1
Россия - СФО - Новосибирская область 1016 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 820 1
Казахстан - Алматы 425 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 731 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 631 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1352 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 825 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 521 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 807 1
Россия - ПФО - Казань 1816 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 7944 1
Латинская Америка 1245 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 48 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 224 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 287 1
Россия - ЦФО - Белгородская область 447 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 943 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 598 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1173 1
Европа 6379 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 27757 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 449 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 110 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7842 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 324 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.1999 до 11.2021 годы.
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