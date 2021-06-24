Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Webserver
Вебсервер
Публикаций - 48, упоминаний - 52
Webserver упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 71 1
|DHL Express 106 1
|UPS 85 1
|Ингосстрах СПАО 267 1
|АльфаСтрахование СГ 223 1
|Народный Банк Сбережений КБ 1 1
|Мельникова Анастасия 169 1
|Назаров Владимир 12 1
|Мелких Александр 2 1
|Стенников Алексей 4 1
|Максимов Никита 1 1
|Дорфман Антон 1 1
|Курнаков Иван 2 1
|Чернышов Кирилл 1 1
|Путин Владимир 2156 1
|Щеголев Игорь 677 1
|Ковалев Александр 156 1
|Сухих Ян 6 1
|Нечаев Иван 57 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 7842 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 324 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.1999 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1074429, в очереди разбора - 974302.
Создано именных указателей - 48179.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1074429, в очереди разбора - 974302.
Создано именных указателей - 48179.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru