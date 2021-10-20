Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Trojan
Троянская программа
Вредоносное ПО
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Публикаций - 543, упоминаний - 1396
Trojan упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 2
|Дягилев Василий 83 29
|Мельникова Анастасия 166 13
|Иванов Антон 39 8
|Галушкин Олег 168 8
|Матросов Александр 42 8
|Зайцев Михаил 145 8
|Унучек Роман 18 7
|Водясов Алексей 97 6
|Horowitz Maya - Хоровитц Майя 8 6
|Сачков Илья 105 5
|Гинятуллин Роман 61 5
|Волков Дмитрий 39 5
|Гвоздев Дмитрий 83 5
|Чебышев Виктор 13 4
|Шилак Ксения 28 4
|Наместников Юрий 39 4
|Стоянов Руслан 30 4
|Голованов Сергей 37 3
|Харитонов Александр 46 3
|Лупанин Сергей 8 3
|Легезо Денис 32 3
|Калинин Александр 95 3
|Stefanko Lukas - Стефанко Лукас 22 3
|Кирюхин Дмитрий 73 3
|Головин Игорь 5 3
|Щербакова Татьяна 12 3
|Фирш Алексей 5 2
|Дуров Никита 4 2
|Богачев Евгений 8 2
|Krebs Brian - Кребс Брайан 45 2
|Авезова Яна 10 2
|Миркасымов Рустам 7 2
|Синицын Федор 6 2
|Hutchins Marcus - Хатчинс Маркус 3 2
|Гинкул Андрей 2 2
|Каргалев Ярослав 11 2
|Дрюков Владимир 29 2
|Мансур Ахмед 7 2
|Черепанов Антон 7 2
|Татаринов Тарас 14 2
|BleepingComputer - Издание 120 8
|Thomson Reuters - Рейтер 1718 4
|ZDnet 381 4
|Forbes - Форбс 441 2
|WarnerMedia CNN - Телеканал 130 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 2
|WikiLeaks 106 2
|Virus Bulletin 19 1
|BuzzFeed 13 1
|Valve News Network 1 1
|Securelist 7 1
|Sky News - Телеканал 15 1
|The Verge - Издание 448 1
|Fortune 94 1
|Радио Свобода - радиостанция 22 1
|The Washington Post 109 1
|GizmoChina 77 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|NYT - The New York Times 506 1
|РИА Новости 654 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|Bloomberg 785 1
|The Wall Street Journal 709 1
|Reddit 198 1
|FT - Financial Times 246 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Wikipedia - Википедия 275 1
|CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 34 1
|МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 40 1
|Институт трудовых ресурсов 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758745, в очереди разбора - 662435.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758745, в очереди разбора - 662435.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru