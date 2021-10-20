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Trojan
Троянская программа
Вредоносное ПО


20.10.2021 HP опубликовала исследование об эксплуатации злоумышленниками уязвимости нулевого дня для атаки на компании 1
19.10.2021 Популярная сторонняя модификация для WhatsApp заражает смартфоны «неубиваемым» хакерским ПО 2
05.10.2021 США создают «киберНАТО» 1
01.10.2021 В Корее схвачен россиянин, втемную использованный хакерами для создания опаснейшей программы 3
28.09.2021 «Лаборатория Касперского»: в даркнете продают троянца BloodyStealer, который ворует аккаунты в Steam, Origin и EGS 1
28.09.2021 В России предложили построить открытую базу знаний для антивирусных компаний 1
16.09.2021 Над банками всего мира нависла угроза от амбициозного хакерского ПО «русского» происхождения 3
06.09.2021 Создан сверхзащищенный смартфон, за которым не может следить даже Google 1
02.09.2021 «Лаборатория Касперского» обнаружила всплеск заражений новой версией банковского троянца QakBot 6
30.08.2021 «Лаборатория Касперского» обнаружила в Google Play новые фейковые приложения с социальными выплатами 2
19.08.2021 Фальшивая CAPTCHA заставляет пользователя «добровольно» впустить хакеров на свой ПК 1
17.08.2021 В ООН требуют прекратить распространение ПО для слежки за людьми 1
10.08.2021 Силовики заинтересовались разработчиком «антитеррористического ПО» 1
09.08.2021 «Северокорейская» уязвимость в Internet Explorer используется для атак на крымских пользователей 1
27.07.2021 Отчет HP об угрозах кибербезопасности: хакеры объединяются для усиления эффекта своих атак 3
21.07.2021 Eset: 150 тысяч пользователей Android заразились опасным вирусом через сервисы сокращения ссылок 1
06.07.2021 Российские разработчики пресекли массовые кражи паролей к Facebook приложениями для Android 1
15.06.2021 Check Point Research назвала самое активное вредоносное ПО мая 2021 года 13
10.06.2021 Знаменитая корпорация FujiFilm остановила свои сервера из-за кибератаки 1
02.06.2021 Исследование: в России каждая десятая организация – субъект КИИ заражена вредоносным ПО 2
17.05.2021 Самое опасное ПО в апреле 2021: троян Dridex лидирует в рейтинге 10
23.04.2021 Команда Check Point Research отследила 130 атак с использованием Telegram 1
14.04.2021 «Лаборатория Касперского» нашла уязвимость нулевого дня в диспетчере окон рабочего стола Windows 2
09.04.2021 Взломан сервер обновлений Gigaset. Владельцам смартфонов постоянно устанавливается вредоносное ПО 1
07.04.2021 Для прицельного заражения ПК хакеры развернули колл-центр с инструкторами 2
29.03.2021 Вредоносное ПО в феврале 2021: троян Trickbot впервые стал самой опасной угрозой 11
18.03.2021 Исследователи Avast Threat Labs обнаружили и изучили криптор OnionCrypter 6
17.03.2021 Каждая четвертая компания мира платит хакерам выкуп 1
10.03.2021 Positive Technologies: в каждой компании обнаружено вредоносное ПО и нарушения регламентов кибербезопасности 1
04.03.2021 Количество атак шифровальщиков выросло за год более чем на 150% 3
17.02.2021 Check Point: троян Emotet остается главной угрозой 7
17.02.2021 Загадочные хакеры много лет использовали для кибератак европейское ПО мониторинга ИТ-инфраструктуры 1
04.02.2021 Фирменный антивирус Microsoft принял браузер Google Chrome за опасный троян 1
01.02.2021 Силовики ликвидировали один из крупнейших и зловреднейших ботнетов в мире 3
21.01.2021 Хитроумный троян Vadokrist воровал и блокировал доступ к банковским аккаунтам в Бразилии 1
19.01.2021 Check Point: Число атак на больницы по всему миру увеличилось на 45% 2
22.12.2020 Эксперты HP определили 6 основных тенденций в области кибербезопасности на 2021 год 2
15.12.2020 Арестована банда хакеров, похитившая более 20 миллионов с банковских карт россиян 11
07.12.2020 Проигранный в карты производитель смартфонов заразил 20 млн гаджетов трояном, чтобы подзаработать 2
30.11.2020 Русскоязычный хакер продает сотни логинов и паролей топ-менеджеров со всего мира 2

Публикаций - 543, упоминаний - 1396

Trojan упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Dr.Web - Доктор Веб 976 109
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 76
ESET 989 64
Microsoft Corporation 11039 48
Google LLC 7135 46
Check Point Software Technologies 446 45
SEC Consult Services 929 43
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 39
Apple Inc - Эппл Рус 7685 16
Facebook 3765 16
NortonLifeLock (Symantec) 777 12
Twitter 2204 12
Yandex - Яндекс 4100 11
MVPower 11 11
GitHub 412 11
Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team 49 10
Telegram Group 702 10
Trend Micro 342 9
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 198 9
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 9
Fortinet 286 8
Cisco Systems 2037 8
Samsung Electronics 5641 7
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff 37 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 6
Avast Software 120 6
PayPal 439 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 501 6
Palo Alto Networks 80 6
Cisco Talos 29 5
Adobe Systems 805 5
MoneyTaker - Хакерская группировка 12 5
Yahoo! 1092 5
Intel Corporation 4158 5
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1118 5
VK - Mail.ru Group 2482 4
Carbanak - Anunak - Хакерская группировка 24 4
Intel Security McAfee - McAfee Associates 386 4
Oracle Corporation 3333 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 11
Bank of America - Банк Америки 101 5
Рольф 39 2
Western Union 86 2
Avito - Авито 171 2
Роснефть НК 367 2
McDonald’s - Макдоналдс 90 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 2
Visa International 1345 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 2
Башнефть ПАО АНК 90 2
LinkedIn 520 2
AliExpress 275 2
eBay Inc 529 2
Полярные авиалинии 3 2
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь 7 2
Colonial Pipeline 15 1
Capital One 15 1
Бинбанк 184 1
Красный октябрь - кондитерская фабрика 15 1
Coca-Cola Company 112 1
Wells Fargo 28 1
Pandao 21 1
Aviasales - Jetradar 47 1
TD Bank 8 1
GreenMoney - ГринМани 5 1
Citigroup 114 1
Uber 257 1
Yara - Яра 8 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation - Эйч-эс-би-си 68 1
FedEx 31 1
Porsche 36 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Walmart - Wal-Mart Stores 151 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Uber Technologies 258 1
Открытие ФК 538 1
CyberPlat - КиберПлат 202 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 17
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 16
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 12
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 7
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 4
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 4
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 416 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 3
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 81 3
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 3
СБУ - Служба безопасности Украины 48 2
EC3 - European Cybercrime Centre - Европейский центр по борьбе с киберпреступностью 5 2
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 10 2
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 83 2
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 144 2
Президент Российской Федерации 1439 1
Министерство цифровой трансформации Украины 2 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Совет Европы 27 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство энергетики Республики Казахстан 1 1
Policía Nacional - Национальная полиция Испании 2 1
Национальная служба здравоохранения Великобритании - The National Health Service - NHS 9 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий 15 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании 4 1
World Bank Group - Всемирный банк 128 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 1
Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) - Department of Homeland Security (DHS) 56 1
ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля 5 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 525 1
МВД РФ Управление К 38 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 88
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 86
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 78
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 42
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 38
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 35
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 31
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 25
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 24
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 19
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 378 18
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 431 18
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 18
RAT Trojan - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 31 16
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 68 15
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 15
C&C - Command and Control server 61 13
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 12
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеорегистратор 55 11
RTM - Release To Manufacturing - Выпуск в производство 36 11
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 298 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 10
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 9
OpenSSL - Криптографическая библиотека с открытым исходным кодом 49 9
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 9
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 49 8
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 8
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 8
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 8
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 8
Фишинг - Phishing 96 7
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 7
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 7
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1001 7
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 6
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 72 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 6
ARM64 - Архитектура процессора 1017 6
Google Android 10750 157
Microsoft Windows 10 6622 96
Google Play - Google Store - Android Market 2515 55
Google Chrome - браузер 1117 37
JavaScript - Язык программирования 627 31
Linux OS 4249 30
Check Point ThreatCloud 53 29
Microsoft Office 1926 27
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 78 27
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1167 24
Microsoft Windows 851 24
Check Point Global Threat Index 24 21
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 18
Apple iOS 5741 17
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 131 17
Dr.Web Антивирус 194 16
Check Point Global Threat Impact Index 18 16
Google YouTube - Видеохостинг 1710 15
Java - Язык программирования 1169 14
WhatsApp Messenger 654 14
Kaspersky Internet Security 289 14
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 13
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 13
Coinhive - Сервис криптовалютного майнинга 21 13
Microsoft Edge - Браузер 971 13
xHelper - вирус 15 13
Apple Mac 1455 12
ESET NOD32 - Антивирусная программа 334 12
Microsoft Word 344 11
Apple macOS X 901 11
Opera - Браузер 630 10
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 46 10
Adobe Flash 359 10
Google Android Package Kit - APK 43 10
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 192 9
Microsoft Outlook 641 9
Dr.Web Security Space 51 8
Group-IB TI&A - Threat Intelligence & Attribution 38 8
Delphi - язык программирования 64 8
WordPress 169 7
Дягилев Василий 83 29
Мельникова Анастасия 166 13
Иванов Антон 39 8
Галушкин Олег 168 8
Матросов Александр 42 8
Зайцев Михаил 145 8
Унучек Роман 18 7
Водясов Алексей 97 6
Horowitz Maya - Хоровитц Майя 8 6
Сачков Илья 105 5
Гинятуллин Роман 61 5
Волков Дмитрий 39 5
Гвоздев Дмитрий 83 5
Чебышев Виктор 13 4
Шилак Ксения 28 4
Наместников Юрий 39 4
Стоянов Руслан 30 4
Голованов Сергей 37 3
Харитонов Александр 46 3
Лупанин Сергей 8 3
Легезо Денис 32 3
Калинин Александр 95 3
Stefanko Lukas - Стефанко Лукас 22 3
Кирюхин Дмитрий 73 3
Головин Игорь 5 3
Щербакова Татьяна 12 3
Фирш Алексей 5 2
Дуров Никита 4 2
Богачев Евгений 8 2
Krebs Brian - Кребс Брайан 45 2
Авезова Яна 10 2
Миркасымов Рустам 7 2
Синицын Федор 6 2
Hutchins Marcus - Хатчинс Маркус 3 2
Гинкул Андрей 2 2
Каргалев Ярослав 11 2
Дрюков Владимир 29 2
Мансур Ахмед 7 2
Черепанов Антон 7 2
Татаринов Тарас 14 2
Россия - Российская федерация - РФ 57238 203
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 118
Украина 3353 53
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 47
Германия - Федеративная Республика 3618 46
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 41
Индия - Республика 2165 38
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 32
Франция - Французская Республика 2116 21
Бразилия - Федеративная Республика 1122 20
Япония 2771 20
Казахстан - Республика 2622 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 17
Европа 3736 17
Канада 1295 16
Австралия - Австралийский Союз 1121 15
Нидерланды 971 15
Италия - Итальянская Республика 1377 15
Турция - Турецкая республика 951 15
Латинская Америка 722 14
Польша - Республика 824 14
Азия - Азиатский регион 1512 14
Испания - Королевство 1250 11
Беларусь - Белоруссия 2084 11
Иран - Исламская Республика Иран 374 9
Африка 1486 9
Ближний Восток 1471 9
Восточная Европа 1674 9
Северная Америка 1407 9
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 228 9
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 9
Индонезия - Республика 384 9
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 514 8
Южная Корея - Республика 1454 8
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 184 8
Норвегия - Королевство 427 7
Украина - Киев 463 7
Аргентина - Аргентинская Республика 187 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 16
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 11
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Русский язык 976 7
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 3
Vault 7 - серия документов на WikiLeaks описания глобальной программы ЦРУ США по взлому электронных устройств 9 2
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IBM Managed Security Services 8 1
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МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 40 1
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Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 113 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 219 1
Чёрная пятница (распродажи) 69 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 1
ZDI - Zero Day Initiative - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 14 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 15 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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