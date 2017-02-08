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FIDO U2F
FIDO2
Universal 2nd Factor
открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации
SMS authentication 2FA
SMS-based two-factor authentication



08.02.2017 USB-токены JaCarta WebPass и JaCarta U2F совместимы с облачной платформой двухфакторной аутентификации Duo Security
20.05.2016 JaCarta U2F совместим с ПАК доверенной загрузки «Блокхост-АМДЗ»
28.12.2015 Технология U2F становится новым международным трендом
21.12.2015 Криптография для масс-маркета: почему эксперты рекомендуют U2F-токены
14.12.2015 Асимметричный ответ: технологии U2F сделают интернет безопаснее во всем мире
13.02.2014 Подтверждать операции в интернет-банке «МДМ Банка» теперь можно с помощью одноразовых SMS-паролей
16.11.2012 Одноразовые SMS-пароли для онлайн-платежей по картам «Альфа-Банка» стали цифровыми
18.10.2011 Клиенты «Номос-Банка» смогут управлять интернет-банком с помощью SMS-паролей

Публикаций - 186, упоминаний - 282

FIDO U2F упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 9829 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8615 18
Meta - Facebook 4164 11
Apple Inc 10391 10
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 568 10
Microsoft Corporation 22018 8
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1877 8
BSS - Банк Софт Системс - БСС 432 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6386 7
Yandex - Яндекс 4783 7
GitHub 462 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7603 6
VK - Mail.ru Group 2938 5
SafeTech - СэйфТек 45 5
Webmoney 511 5
PayPal 625 5
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы. 1271 5
Group-IB - Группа информационной безопасности 412 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2285 5
Amazon Inc - Amazon.com 2568 4
1С-ИжТиСи 4908 4
R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 564 4
5501 4
Smart-Soft - Смарт-Софт 44 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7917 3
NetPolice Solutions - ЦАИР - Центр анализа интернет-ресурсов 12 3
Программный продукт ГК 3658 3
Twitter 2337 3
СКБ Контур 460 3
VMware 1993 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3824 2
Telegram Group 709 2
Lenovo Group 2027 2
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 65 2
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 224 2
ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 106 2
Код Безопасности 415 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 193 2
Dell EMC 4654 2
Synology Inc 130 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5024 17
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1647 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2013 15
Альфа-Банк 1341 14
Visa International 1673 11
ПриватБанк 188 6
ВТБ - ВТБ24 644 5
МТС банк 266 5
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 802 5
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 5
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 50 5
Русский стандарт Банк 364 4
Открытие ФК - Номос-банк 98 4
МДМ Банк 219 4
Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк 89 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 595 4
Qiwi 853 4
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 275 4
Уралсиб Банк 467 4
Bank of America - Банк Америки 216 3
Почта Банк 310 3
Банк Санкт-Петербург 125 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 272 3
ПСБ - Промсвязьбанк 657 3
Почта России ПАО 1826 3
Банк24.ру 55 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 746 3
UniCredit - ЮниКредит Банк 176 3
Открытие ФК 2003 3
Открытие ФК - Росгосстрах 261 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 428 2
РСХБ - Россельхозбанк 221 2
РТС-тендер - Электронная торговая площадка 42 2
AliExpress 305 2
МКБ - Московский кредитный банк 302 2
СКБ-банк 99 2
НСПК - Национальная система платежных карт 276 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 126 2
НРД - Национальный расчетный депозитарий 100 2
ГПБ - Газпромбанк 817 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2912 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6833 7
Правительство РФ 6988 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7607 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2076 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2173 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2403 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 864 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2230 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2090 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 545 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1264 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 281 1
Правительство Москвы 1480 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 595 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 187 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 70 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 308 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы 30 1
Мариинский театр - Государственный академический 39 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 29 14
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1823 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 148 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 68 1
Greenpeace - Гринпис 114 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4045 49
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 1210 34
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30476 27
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WebAuthn - Web Authentication 8 4
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VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 561 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 4343 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 515 3
SS7 - Signaling System No. 7 - Common Channel Signaling - набор сигнальных телефонных протоколов - ОКС-7 - общий канал сигнализации № 7 81 3
SAML - Security Assertion Markup Language - Язык разметки декларации безопасности - Язык разметки на XML 38 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 1893 3
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MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 101 3
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 692 3
Website - Вебсайт 2641 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 5943 2
Google Android 11663 38
Apple iOS 6289 29
Apple iPhone - серия смартфонов 5999 16
Microsoft Windows 10 11203 15
Google Play - Google Store - Android Market 2664 11
Apple - App Store 2377 11
Microsoft Windows Phone OS 1543 10
Linux OS 7443 9
Apple iPad 3568 8
Dropbox - Файловый хостинг 423 8
Google Chrome - браузер 1210 6
Сбер - Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 182 6
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 624 6
Apple macOS 1369 6
Microsoft Windows Hello 187 5
Aladdin JaCarta 167 5
Smart-Soft Traffic Inspector Next Generation 43 5
Apple Pay 411 5
BSS BS-Client ДБО 130 4
SafeTech - PayControl 24 4
Microsoft Windows 1902 4
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 631 4
WhatsApp Messenger 710 4
Microsoft Edge - браузер 1873 4
Aladdin JaCarta U2F 6 4
Samsung Pay 256 4
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 350 4
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1693 4
ПриватБанк Приват24 115 4
Apple Safari - Браузер 734 4
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 532 4
Squid - прокси-сервер 31 3
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 101 3
VK - Mail.Ru Почта 189 3
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 100 3
MasterCard Maestro 134 3
Apple Touch ID 218 3
ЦФТ Faktura 156 3
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 396 3
МТС Cashback - MTS Cashback 10 3
Крячков Антон 17 3
Ведешкина Татьяна 7 3
Груздев Сергей 34 3
Крылов Павел 22 3
Солонин Спартак 26 2
Каштанов Дмитрий 27 2
Масарская Наталия 36 2
Колбин Евгений 53 2
Скрипкин Дмитрий 3 2
Титов Илья 9 2
Базанов Александр 9 2
Кандауров Юрий 13 2
Веневцев Андрей 8 2
Артамонова Анна 182 2
Барбаянов Дмитрий 11 2
Паршиков Сергей 10 2
Оганесян Ашот 77 2
Лебедев Анатолий 7 2
Горбунов Александр 44 2
Лоевская Анна 17 2
Лола Алексей 7 2
Шальнова Елена 10 2
Островский Святослав 43 2
Ревяшко Андрей 18 1
Демидова Надежда 11 1
Степин Андрей 3 1
Коробкина Оксана 18 1
Попов Сергей 83 1
Белоусов Максим 71 1
Кравченко Георгий 11 1
Киричек Алексей 66 1
Свириденко Кирилл 38 1
Гинятуллин Роман 61 1
Иванов Георгий 18 1
Качанов Олег 60 1
Попов Михаил 53 1
Плешков Алексей 44 1
Остапенко Григорий 27 1
Точилов Мария 9 1
Ханин Александр 44 1
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