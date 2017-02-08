Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
FIDO U2F
FIDO2
Universal 2nd Factor
открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации
SMS authentication 2FA
SMS-based two-factor authentication
Публикаций - 186, упоминаний - 282
FIDO U2F упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Крячков Антон 17 3
|Ведешкина Татьяна 7 3
|Груздев Сергей 34 3
|Крылов Павел 22 3
|Солонин Спартак 26 2
|Каштанов Дмитрий 27 2
|Масарская Наталия 36 2
|Колбин Евгений 53 2
|Скрипкин Дмитрий 3 2
|Титов Илья 9 2
|Базанов Александр 9 2
|Кандауров Юрий 13 2
|Веневцев Андрей 8 2
|Артамонова Анна 182 2
|Барбаянов Дмитрий 11 2
|Паршиков Сергей 10 2
|Оганесян Ашот 77 2
|Лебедев Анатолий 7 2
|Горбунов Александр 44 2
|Лоевская Анна 17 2
|Лола Алексей 7 2
|Шальнова Елена 10 2
|Островский Святослав 43 2
|Ревяшко Андрей 18 1
|Демидова Надежда 11 1
|Степин Андрей 3 1
|Коробкина Оксана 18 1
|Попов Сергей 83 1
|Белоусов Максим 71 1
|Кравченко Георгий 11 1
|Киричек Алексей 66 1
|Свириденко Кирилл 38 1
|Гинятуллин Роман 61 1
|Иванов Георгий 18 1
|Качанов Олег 60 1
|Попов Михаил 53 1
|Плешков Алексей 44 1
|Остапенко Григорий 27 1
|Точилов Мария 9 1
|Ханин Александр 44 1
|WSJ - The Wall Street Journal 1215 2
|Банки.ру - Banki.ru 34 2
|Forbes - Форбс 574 1
|Ведомости 299 1
|Юность - радиостанция 26 1
|Scientific American 80 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1173765, в очереди разбора - 999183.
Создано именных указателей - 69756.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1173765, в очереди разбора - 999183.
Создано именных указателей - 69756.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru