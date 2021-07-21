Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Data Lake
Озеро данных
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 82, упоминаний - 180
Data Lake упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Молодых Владимир 26 4
|Бочарникова Татьяна 78 3
|Кулагин Дмитрий 8 2
|Летунов Илья 48 2
|Куликов Александр 16 2
|Кузьминов Илья 8 2
|Комаров Михаил 14 2
|Колесников Евгений 14 2
|Федечкин Сергей 19 2
|Федечкин Эдуард 32 2
|Аршавский Анджей 27 2
|Бова Светлана 7 2
|Яхина Ирина 40 2
|Мотовилов Олег 58 2
|Brobst Stephen - Бробст Стивен 16 2
|Соколов Дмитрий 45 1
|Богачев Игорь 172 1
|Путятинский Сергей 53 1
|Сирота Юрий 38 1
|Краснов Александр 48 1
|Колесов Александр 19 1
|Овчаренко Юрий 25 1
|Вахнин Павел 51 1
|Марченко Дмитрий 28 1
|Ройфман Роман 14 1
|Чаркин Евгений 182 1
|Абакумов Евгений 103 1
|Нуралиев Борис 205 1
|Лубнина Виктория 2 1
|Греф Герман 205 1
|Белоусов Максим 59 1
|Сотин Денис 102 1
|Русанов Сергей 44 1
|Дубовиков Кирилл 3 1
|Бахалов Алексей 1 1
|Халин Дмитрий 52 1
|Панченко Иван 43 1
|Сушко Андрей 6 1
|Струченко Алексей 6 1
|Гришина Дарья 15 1
|Forbes - Форбс 442 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
|Fortune 95 1
|Gartner 2193 6
|IDC - International Data Corporation 2723 3
|CNews Analytics 1991 2
|Fortune Global 500 161 1
|The Economist Intelligence Unit 30 1
|ACG Research 7 1
|НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 2
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
|Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
|GfK - ГФК-Русь 119 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764651, в очереди разбора - 668338.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764651, в очереди разбора - 668338.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru