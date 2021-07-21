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Data Lake
Озеро данных


21.07.2021 Mail.ru Cloud Solutions запустила Hadoop 3.0 как сервис на базе решения Arenadata 1
12.07.2021 В «Диасофт» разрабатывают технологическую платформу для создания и внедрения аналитических решений 1
05.07.2021 «Норникель» при поддержке «Крок» запустил прототип корпоративного озера данных 5
21.06.2021 Как меняется уровень цифровизации в России 1
01.06.2021 Talenttech перенесла свои проекты в облако «Яндекса» 1
26.04.2021 Создатель крупной криптобиржи исчез с $2 млрд на руках. Биржа не работает, клиенты жаждут мести 1
07.04.2021 Segezha Group внедряет передовые для лесной индустрии цифровые решения 1
30.03.2021 Как пандемия повлияла на ИТ-стратегию крупных компаний 1
11.12.2020 Объем мирового рынка озер данных превысит $24,3 млрд к 2025 г. 1
20.11.2020 Какие новые технологии появились на рынке больших данных 2
28.08.2020 Самое время решиться на внедрение машинного обучения 3
12.08.2020 Российское облако делает доступным гибридное объектное хранилище 1
28.07.2020 «Яндекс.облако» открывает доступ к новому сервису для разработчиков приложений с высокой нагрузкой 1
16.07.2020 Mail.ru Cloud Solutions и Postgres Professional запустили облачный сервис управляемой базы данных 2
08.07.2020 МТС внедрит цифровые технологии на заводе «Уралхима» 1
08.07.2020 «Инфосистемы Джет» зарегистрировала в реестре российского ПО продукт Jet BI 1
06.07.2020 Generix представила новое поколение облачных решений для цепи поставок 1
02.07.2020 НП «ГЛОНАСС» и «Рексофт» работают над вторым этапом проектирования платформы «Автодата» 1
22.06.2020 «Инфосистемы Джет» с помощью ИИ ускорила работу стана горячей прокатки на НЛМК 1
11.06.2020 Выручка «Инфосистемы джет» за 2019 год выросла на 25% до 31,1 млрд рублей 2
08.06.2020 Как переплыть озеро данных и не утонуть 1
04.06.2020 «Инфосистемы Джет» инвестирует в DevSecOps 1
28.05.2020 «Инфосистемы джет» стала партнером Arenadata 1
30.04.2020 Segezha Group протестирует технологии компьютерного зрения для определения объема круглого леса 1
29.04.2020 Mail.ru Cloud Solutions запустила в облаке Arenadata DB на основе Greenplum 1
21.04.2020 Виктория Лубнина, «Азбука вкуса»: Мы верим в тотальную автоматизацию бухгалтерского и налогового учета 3
27.01.2020 Сергей Емельченков, замглавы «Почты России» в интервью CNews: Мы сейчас на распутье — что делать в области ЦОДов 1
27.11.2019 Бизнес осознал потребность в зрелом управлении данными 1
11.11.2019 Экспертиза: Как развивается отечественный рынок облачных решений 1
25.10.2019 Цифровизация промышленности требует изменения сознания сотрудников 2
16.10.2019 Navicon вошел в двадцатку крупнейших поставщиков аналитических решений на российском рынке 1
11.10.2019 Когда исчезнут бумажные деньги? ЦБ прогнозирует рост безналичных платежей 1
05.09.2019 «Инфосистемы джет» создали «озеро данных» для НЛМК 5
31.07.2019 Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить 1
12.07.2019 Cloud4Y анонсировал запуск архивного хранилища 1
12.04.2019 Сергей Дунаев, Северсталь: CIO – умирающая профессия 1
03.04.2019 Проекты в сфере интернета вещей надо тщательно просчитывать 1
05.03.2019 ALP Group начинает внедрение систем i-ERP на основе 1С и другого ПО 2
19.02.2019 МТС запустила облако для хранения гигантских массивов данных 1
19.02.2019 МТС запустила облачный сервис для хранения гигантских массивов данных 1

Публикаций - 82, упоминаний - 180

Data Lake упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3216 11
Инфосистемы Джет 675 10
Teradata 166 8
Oracle Corporation 3355 8
NetApp 485 7
Amazon Inc - Amazon.com 1471 7
Microsoft Corporation 11110 7
Dell EMC 2411 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 5
IBM 3546 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 5
VK - Mail.ru Group 2484 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 4
Yandex - Яндекс 4101 4
SAS Institute 596 3
Teradata Think Big 6 3
Neoflex - Неофлекс 141 3
Ланит ГК 1158 3
Google LLC 7158 3
Сбербанк Технологии - СберТех 203 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 3
Pentaho 51 3
VMware 1829 3
Hitachi 474 3
Крок 1221 3
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 3
3753 3
HDS - Hitachi Data Systems 289 3
Tableau Software 42 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
Цифра ГК 116 2
Alibaba Group 298 2
Siemens AG - Сименс Россия 659 2
Facebook 3766 2
АФК Система ПАО 995 2
Cisco Systems 2044 2
Huawei 2731 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
Accenture - Аксенчер 532 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 5
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 4
ВТБ24 583 4
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Газпром нефть 382 3
Альфа-Банк 1126 3
ЗапСибНефтехим 19 2
Walmart - Wal-Mart Stores 152 2
Мегаполис ТК 89 2
Утконос 99 2
PepsiCo - Пепсико 95 2
Segezha Group - Сегежа Групп 85 2
Coca-Cola Company 112 2
Газпром ПАО 523 2
Уралсиб Банк 390 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
Societe Generale Group 42 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 1
Локотех - Локомотивные технологии 40 1
Sanofi - Санофи 33 1
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
ВТБ Факторинг 22 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Газпромнефть Информационно-Технологический оператор - НоябрьскНефтеГазСвязь 6 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 1
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 32 1
Силовые машины 32 1
Велобайк 3 1
СУЭК Разрез Тугнуйский 3 1
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 5 1
РусВинил 3 1
Грозненская ТЭС - тепловая электростанция 2 1
Segezha Group - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат 9 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
НПС - Национальный платежный совет 2 1
ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Ситуационный центр 4 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
Open Data Initiative 1 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 17 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 22
Big Data - Большие данные 1136 20
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 11
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 9
DevOps - Development и Operations 297 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 7
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 6
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 5
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 5
DWH - Data WareHouse - Хранилище данных 33 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
NoSQL - not only SQL СУБД 92 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 4
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 79 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 4
ИТ-аутсорсинг 670 3
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 50 3
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 73 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 2
Apache Hadoop 339 23
Microsoft Azure 1171 8
Apache Spark 63 7
Apache HDFS - Hadoop Distributed File System 34 6
SQL - Язык программирования 434 6
AWS - Amazon Web Services 568 5
Microsoft Office 1942 4
Intel x86 - Архитектура процессора 992 3
Apache Kafka - Распределённый программный брокер сообщений 51 3
МТС Cloud - CloudMTS 125 3
Dell EMC Isilon All-Flash Systems 37 3
Hitachi HSP - Hitachi Hyper Scale-Out Platform 3 3
Microsoft Windows 10 6652 3
Linux OS 4265 3
Netapp StorageGRID Webscale 9 3
AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service 124 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 3
БАРС.Alpha BI 32 2
Microsoft SQL Server 795 2
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 20 2
NetApp ONTAP 34 2
VK - Mail.ru Cloud Big Data 7 2
Apache Cassandra 31 2
SAP C/4HANA - SAP Hybris 57 2
Atlassian Jira - Система отслеживания ошибок 48 2
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 2
Apache Hive - система управления базами данных 37 2
Dell Technologies Cloud OneFS 8 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 2
Teradata Appliance for Hadoop 4 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 2
Apache HTTP Server 223 2
Red Hat OpenShift 75 1
1С:Документооборот 78 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 71 1
Arenadata DB - ADB - Распределенная СУБД 29 1
BlackBerry PlayBook 85 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 433 1
Молодых Владимир 26 4
Бочарникова Татьяна 78 3
Кулагин Дмитрий 8 2
Летунов Илья 48 2
Куликов Александр 16 2
Кузьминов Илья 8 2
Комаров Михаил 14 2
Колесников Евгений 14 2
Федечкин Сергей 19 2
Федечкин Эдуард 32 2
Аршавский Анджей 27 2
Бова Светлана 7 2
Яхина Ирина 40 2
Мотовилов Олег 58 2
Brobst Stephen - Бробст Стивен 16 2
Соколов Дмитрий 45 1
Богачев Игорь 172 1
Путятинский Сергей 53 1
Сирота Юрий 38 1
Краснов Александр 48 1
Колесов Александр 19 1
Овчаренко Юрий 25 1
Вахнин Павел 51 1
Марченко Дмитрий 28 1
Ройфман Роман 14 1
Чаркин Евгений 182 1
Абакумов Евгений 103 1
Нуралиев Борис 205 1
Лубнина Виктория 2 1
Греф Герман 205 1
Белоусов Максим 59 1
Сотин Денис 102 1
Русанов Сергей 44 1
Дубовиков Кирилл 3 1
Бахалов Алексей 1 1
Халин Дмитрий 52 1
Панченко Иван 43 1
Сушко Андрей 6 1
Струченко Алексей 6 1
Гришина Дарья 15 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 36
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 8
Европа 3766 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 3
Северная Америка 1413 3
Украина 3374 3
Америка 462 2
США - Кремниевая долина 399 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 759 2
Австралия - Австралийский Союз 1127 2
Россия - СФО - Новосибирск 1971 2
Россия - Тверь 327 2
Турция - Турецкая республика 952 2
Беларусь - Белоруссия 2093 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
Индия - Республика 2175 2
США - Лас Вегас - Las Vegas 405 1
Россия - Комсомольск-на-Амуре 56 1
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 224 1
Россия - Тобольск 70 1
Россия - Южно-Сахалинск 159 1
Россия - Республика Карелия 303 1
Беларусь - Минск 328 1
Грузия 691 1
Россия - Калужская область 574 1
Латинская Америка 725 1
Казахстан - Республика 2637 1
Россия - Краснодар 1040 1
Россия - Нижегородская область 740 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 1
Азия - Азиатский регион 1519 1
Россия - Владивосток 864 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Япония 2792 1
Россия - ПФО - Самара 1291 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 14
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 6
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 301 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 453 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 3
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 3
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
Зеленый коридор - упрощенные процедуры и регламенты 11 2
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
ВВП - Валовой внутренний продукт 11 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
ИПП - Индивидуальный пенсионный план 7 1
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 48 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
Forbes - Форбс 442 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
Fortune 95 1
Gartner 2193 6
IDC - International Data Corporation 2723 3
CNews Analytics 1991 2
Fortune Global 500 161 1
The Economist Intelligence Unit 30 1
ACG Research 7 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
GfK - ГФК-Русь 119 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 3
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 18 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
CNews AWARDS 291 1
Microsoft Ignite 18 1
Teradata CTO Roadshow 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764651, в очереди разбора - 668338.
Создано именных указателей - 46354.
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