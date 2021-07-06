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CATV
Cable Television
Кабельное телевидение



06.07.2021 В IXcellerate назначен генеральный директор 1
28.10.2020 МТС запускает новый семейный тариф с безлимитным интернетом и подпиской на онлайн-кинотеатр МТС ТВ 1
14.10.2020 МТС подключит более 20 новых телеканалов для абонентов во всех средах 1
19.12.2018 Власти обязали спутниковых операторов работать в глубинке бесплатно 1
03.10.2017 «ЭР-Телеком» приобрел региональный актив «Акадо Телеком» в Екатеринбурге 1
02.06.2017 Украинских провайдеров обыскивают из-за сотрудничества с Крымом и ФСБ 1
30.05.2017 Как ТТК покоряет рынок интерактивного телевидения 2
31.03.2016 Samsung 65JS9000: за гранью реального 1
16.02.2016 «Дом.ru» подключит к своей сети почти 400 тыс. квартир 1
27.01.2016 Власти разрешили «Триколор ТВ» показывать бесплатные каналы за деньги 1
29.01.2015 Huawei впервые представила в России новые решения и бизнес-модели в области видео-услуг 4K 1
20.10.2014 Власти хотят заставить ТВ-операторов бесплатно транслировать эфирные телеканалы 1
09.06.2014 ТТК разогнал интернет в Якутии до 100 Мбит/с 1
11.07.2013 «ЭР-Телеком» подал заявку в ФАС на покупку «Акадо» 1
15.05.2013 Производителем нового российского спутника связи и вещания «Экспресс-АМУ1» выбрана компания Astrium 1
04.12.2012 «Дом.ru» подключил 5 млн абонентов 1
26.04.2012 «Казкоммерцбанк» запустил новые продукты в области банковского обслуживания и электронной коммерции 1
06.07.2011 Россия: количество абонентов ШПД по итогам 1 квартала 2011 г. достигло 19 млн 1
01.06.2011 “Ростелеком” прорвался в Башкирию 1
11.11.2010 «Акадо» избавилась от президента 1
28.05.2010 «Ростелеком» к 2015 г. планирует занять 17% рынка платного ТВ в России 1
20.04.2010 Число абонентов платного ТВ в России за 2009 г. выросло на 16% до 19 млн 1
12.04.2010 Акции: РБК подорожала на четверть за 2 недели 1
25.02.2010 «Комстар-Регионы» выкупил доли миноритариев своих дочерних компаний в Екатеринбурге за 100 млн руб. 1
13.01.2010 Абонентская база «ЭР-Телеком» достигла 2 млн домохозяйств 1
01.12.2009 «Комстар» подключил абонентов Новокузнецка к единой системе техподдержки 1
10.04.2009 «Комстар» расширяет возможности IPTV в Ростове-на-Дону 1
18.09.2008 Вексельбергу дали $100 млн на интернет 1
26.05.2008 Россия: приставы отключат должникам мобильную связь 1
08.04.2008 Цифровым ТВ в России пользуются 10% домохозяйств 1
11.12.2007 Властелины связи: кому принадлежит русский телеком? 1
08.06.2007 За региональных операторов кабельного ТВ «Мультирегион» просят $200 млн 2
26.03.2007 Голливуд запретил Cablevision сервис цифровой видеозаписи 1
21.03.2007 Вексельберг начал захват регионального интернет-рынка 1
14.02.2007 CSTB-2007: платное ТВ вытесняет эфир 1
06.02.2007 «Ренова-Медиа» построит сеть в Петербурге 1
06.02.2007 Россияне готовы тратить на ТВ по $10 в месяц 1
01.02.2007 Новгородские депутаты хотят вернуть местное ТВ в соцпакет 1
01.02.2007 Подведены итоги деятельности «ЭР-Телеком» за 2006 год 1

Публикаций - 39, упоминаний - 41

CATV упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 6
Акадо Телеком - Комкор 633 5
Ростелеком Связьинвест 773 5
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 823 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 3
Комстар Регионы 89 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 247 2
Ростелеком Дальсвязь 228 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 2
НТВ-Плюс 180 1
Ростелеком ЦентрТелеком 219 1
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 197 1
Eutelsat 66 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 267 1
ВолгаТелеком 254 1
Акадо Екатеринбург 23 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 1
Синтерра - Synterra 602 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 215 1
Samsung Electronics 5878 1
VK - Mail.ru Group 2508 1
Yandex - Яндекс 4129 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 3
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 129 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 138 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 649 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 1
Президент Российской Федерации 1447 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 79 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 5
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1689 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5525 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3110 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3835 1
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 346 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1041 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2460 1
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 290 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1595 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 1
Спутниковое телевидение - Satellite television 36 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 1
МТС ТВ 37 2
Samsung Smart TV 57 1
Google Android 10752 1
Левин Леонид 83 1
Махновский Кирилл 18 1
Прохоров Алексей 4 1
Зиборова Ольга 10 1
Толстой Петр 1 1
Ревенко Евгений 1 1
Бельская Яна 9 1
Назаров Алексей 69 1
Аксенов Андрей 4 1
Холодов Алексей 11 1
Юрченко Евгений 75 1
Кореш Виктор 73 1
Россия - Российская федерация - РФ 58975 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2129 4
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 506 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 767 3
Россия - УФО - Свердловская область 822 2
Россия - Сибирь 899 2
Африка - Африканский регион 1543 2
Азия - Азиатский регион 1571 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1327 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1190 2
Европа 3900 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 696 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 215 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 210 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 649 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 512 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 227 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары 162 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 482 1
Россия - УФО - Тюменская область 597 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Петрозаводск 158 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 661 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 275 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 253 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 647 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 320 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 303 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 438 1
Украина 3547 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 394 1
Россия - СФО - Республика Алтай 712 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 428 1
Казахстан - Республика 2721 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5934 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8238 1
Россия - ЮФО - Республика Крым 627 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 135 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 367 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 75 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 208 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Apps4All 25 1
Прайм - Агентство экономической информации 530 1
Россия К - телеканал 9 1
Mezzo - телеканал 7 1
ТВ-3 - телеканал 49 1
Юность - радиостанция 16 1
Радио России - радиостанция 33 1
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 4 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 236 1
Пятница - Телеканал 20 1
Пятый канал - Телеканал 39 1
Россия 24 - телеканал 86 1
Рен ТВ - телеканал 48 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
ТНТ - Телеканал 95 1
НТВ - Телекомпания 170 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 241 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786540, в очереди разбора - 690216.
Создано именных указателей - 46513.
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