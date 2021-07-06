Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
CATV
Cable Television
Кабельное телевидение
Публикаций - 39, упоминаний - 41
CATV упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орион-Экспресс - Телекарта 133 3
|Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
|Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 129 1
|Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 138 1
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 649 1
|МТС ТВ 37 2
|Samsung Smart TV 57 1
|Google Android 10752 1
|Левин Леонид 83 1
|Махновский Кирилл 18 1
|Прохоров Алексей 4 1
|Зиборова Ольга 10 1
|Толстой Петр 1 1
|Ревенко Евгений 1 1
|Бельская Яна 9 1
|Назаров Алексей 69 1
|Аксенов Андрей 4 1
|Холодов Алексей 11 1
|Юрченко Евгений 75 1
|Кореш Виктор 73 1
|Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 135 1
|Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 367 1
|ФЦП - Федеральная целевая программа 75 1
|ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 208 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786540, в очереди разбора - 690216.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786540, в очереди разбора - 690216.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru