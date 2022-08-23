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Экстремальная ситуация экстремальные условия



23.08.2022 Микробиологи нашли залежи микробной «темной материи» в лавовых пещерах — в ней тысячи неизвестных бактерий
29.09.2020 Samsung представила новый планшет для работы в экстремальных условиях Galaxy Tab Active3. Фото
10.04.2019 Ростех разработал технологию построения сетей связи для экстремальных условий
08.11.2018 Новый iPhone XR дешевеет в России экстремальными темпами
12.09.2017 Dell представила защищенный планшет для работы в экстремальных условиях
30.12.2016 velcom подготовил сеть к экстремальным новогодним нагрузкам
28.12.2016 Корейские инженеры создали шагающего робота для экстремальной работы
28.12.2016 Корейские инженеры создали шагающего робота для экстремальной работы
06.07.2016 IBM Watson и носимые устройства повысят защиту сотрудников North Star BlueScope Steel при работе в экстремальных условиях
30.10.2014 ГИС помогают контролировать трафик в экстремальных условиях
18.09.2012 Для экстремальных планет нашлись потенциальные обитатели
12.03.2012 «МегаФон» протестирует мобильную базовую станцию в экстремальных условиях на льду Байкала
25.03.2011 Motorola Solutions обновляет серию радиостанций оперативной радиосвязи APX P25
28.09.2010 MRV выпустила новые модели демаркационных устройств Metro Ethernet для работы в экстремальном температурном режиме
14.09.2010 MRV расширила спектр сменных модулей SFP и XFP, предназначенных для работы в экстремальных условиях
11.12.2008 Oregon Scientific представил видеокамеру для экстремальной съемки
11.05.2007 Обнаружена экстремально древняя звезда
09.04.2007 В Петербурге пройдёт конференция по экстремальной робототехнике
01.03.2007 "Stoked Rider. Экстремальный сноубординг" в продаже
20.02.2007 «Stoked Rider. Экстремальный сноубординг» — в печати
18.12.2006 Kontron NotePAC: ноутбук для экстремальных условий
23.11.2006 Экологи продолжают открывать "параллельные биосферы"
15.11.2006 Экологи продолжают открывать "параллельные биосферы"
15.11.2006 Экологи продолжают открывать "параллельные биосферы"
11.10.2006 Конгресс "Человек в экстремальных условиях" пройдет в Москве
11.10.2006 Конгресс "Человек в экстремальных условиях" пройдет в Москве
31.08.2005 Британцы ужесточат наказание за интернет-порнографию
21.07.2005 Самые живучие мобильники
20.10.2004 RoverBook Nautilus X500 - для экстремальных пользователей
17.02.2004 Panasonic представил ноутбуки для экстремальных условий
01.10.2003 "Физикон" представил платформу "экстремальной" разработки корпоративного ПО
29.08.2003 SanDisk Extreme - флэш-память для экстремальных условий
09.04.2003 Hirsсhmann представил "экстремальные" коммутаторы
10.02.2003 TDS выпустил КПК для работы в экстремальных условиях
15.08.2002 Разработан барометрический датчик давления для работы в экстремальных условиях
23.10.2000 Открылся новый портал, посвященный активному отдыху и экстремальным видам спорта - mamboo.ru
20.09.2000 Motorola представила мобильный телефон r750plus для работы в экстремальных условиях
02.12.1998 Toyo Electro усовершенствовала переносной РС "Рокки" для работы в экстремальных условиях

Публикаций - 809, упоминаний - 876
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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