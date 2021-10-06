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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Утилизация Переработка отходов



06.10.2021 Богдан Тоболь, TeamViewer Enterprise: С удаленным администрированием сегодня можно отказаться от VPN и «утилизировать» человеческий ресурс
30.08.2021 Как утилизировать старый принтер
02.08.2021 Как правильно утилизировать большой ЖК-телевизор
21.12.2020 Samsung подвела итоги пяти лет действия программы «Школа утилизации: электроника»
06.10.2020 Tele2 начала принимать на переработку старые телефоны в Петербурге и Ленобласти
27.08.2020 Старые банкоматы МКБ будут утилизированы по системе безотходной переработки
07.07.2020 Группа «М.Видео-Эльдорадо» удвоит объём собираемой на утилизацию техники
19.12.2019 «М.Видео-Эльдорадо» расширила программу утилизации техники на семь городов
30.09.2019 «М.Видео–Эльдорадо» и партнеры запустили проект по постоянному сбору и утилизации техники
03.06.2019 «М.Видео-Эльдорадо» запускает утилизацию использованной техники и электроники
19.04.2019 В сервисных центрах Samsung будут принимать технику на утилизацию
01.11.2018 «М.Видео» запускает федеральный проект по сбору и утилизации батареек
27.08.2012 «Эльдорадо» запускает «Тотальную утилизацию» в пятый раз

Публикаций - 151, упоминаний - 178

Утилизация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 13335 41
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177248, в очереди разбора - 984067.
Создано именных указателей - 71577.
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