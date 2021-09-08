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IBM Power Systems серия серверов

IBM Power Systems - серия серверов


08.09.2021 IBM представляет новое поколение серверов IBM Power E1080
11.08.2018 IBM Power: практический взгляд и решения под разные задачи и приложения рынка
10.07.2017 IBM представила решение для ускорения работы открытых БД как сервиса на платформе Power Systems
09.10.2015 «Сервионика» представила единую систему управления IBM Power- и x86-окружениями
09.10.2015 IBM анонсировала новые серверы Linux
06.08.2015 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications оснащена поддержкой SAP HANA на базе IBM Power Systems
29.08.2014 IBM задействует глобальную сеть центров инноваций для развития Linux на базе Power Systems
29.04.2014 IBM анонсировала серверы для работы с большими данными
27.02.2014 IBM объединила технологии Power Systems и SoftLayer для обработки больших данных в «облаке»
16.08.2013 «Петер-Cервис» протестировал программное решение для операторов связи на платформе IBM Power Systems
22.04.2013 «Альфа-Банк» выбрал IBM Power Systems для создания системы управления персоналом
28.02.2013 СПбГУ повысил эффективность управления персоналом и расчета заработной платы с помощью IBM Power
08.02.2013 IBM обрушила цены на серверы
26.10.2012 IBM представит новое поколение IBM Power Systems в Москве
24.10.2012 IBM представит новое поколение IBM Power Systems в Москве
05.10.2012 IBM расширяет возможности Power Systems, СХД и мэйнфреймов в области безопасности, облачных вычислений и бизнес-аналитики
31.05.2012 «Чусовской металлургический завод» перевел ИС на собственную технологическую площадку на базе IBM Power 7
27.03.2012 Vision Solutions выпустила решения для обеспечения доступности и восстановления данных на серверах IBM Power Systems
30.05.2011 «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» оптимизирует производительность ERP-системы с помощью IBM Power7
20.04.2011 «Казкоммерцбанк» построит катастрофоустойчивую ИТ-инфраструктуру на базе IBM Power Systems за $10 млн
31.03.2011 «Энвижн Груп» и «Русь-Банк» провели тестирование новых серверов IBM Power7
15.12.2010 «Росбанк» выбрал IBM Power7 для внедрения «Единой Клиентской Базы»
01.12.2010 ЮТК модернизировала аппаратную ИТ-платформу на базе IBM Power
22.11.2010 «Протек» мигрирует на IBM Power7
16.11.2010 Круглый стол CNews «Информатизация розницы: новые ИТ-приоритеты»
14.09.2010 IBM Global Financing предлагает клиентам Oracle-Sun и HP помощь в переходе на системы IBM Power7
19.05.2010 IBM открыла лабораторию разработок в центре Манчестера
17.09.2008 «Красноярская ГЭС» внедряет SAP ERP для управления ремонтами на базе IBM Power
10.09.2008 «Крок» перевел приложения «Эталонбанка» на единую платформу
15.04.2008 IBM представила новые серверы семейства Power Systems
08.04.2008 Nortel + IBM: новая платформа унифицированных коммуникаций для СМБ
24.01.2008 КРОК провел миграцию АБС «Эталонбанка» на платформу IBM Power6
20.12.2000 Invensys Power Systems выпустила системы бесперебойного питания Powerware 9340
21.11.2000 Invensys Power Systems выпустила систему бесперебойного питания Powerware 9170
04.05.2000 Lucent продаст свое отделение по выпуску систем энергоснабжения - Power Systems

Публикаций - 216, упоминаний - 305

IBM Power Systems упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 8941 162
Intel Corporation 11262 29
SAP SE 4595 24
HP Inc. 5313 24
Oracle Corporation 6035 19
Red Hat 1183 14
AMD - Advanced Micro Devices 3661 12
Nvidia Corp 3118 10
Google LLC 10352 10
SUSE 323 10
Dell EMC 4736 10
Oracle - Sun Microsystems 2176 9
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 8
HP - Hewlett-Packard 3567 8
IBM Rational Software 171 7
Крок - Croc 1616 7
Microsoft Corporation 22497 7
Cisco Systems 4720 6
VMware 2025 6
BCC - Бизнес Компьютер Центр 155 6
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 650 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 5
Neoflex - Неофлекс 162 5
Hitachi - Хитачи 1421 5
Apple Inc 10683 4
Mellanox Technologies 84 4
Lenovo Group 2077 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 4
IBM Global Financing 21 4
Элемент ГК - Elementec 1523 4
Технопром Инновационная корпорация 32 4
Samsung Electronics 9333 4
Merlion - Мерлион 383 3
НКК - Национальная компьютерная корпорация 241 3
ИКС Холдинг - Yadro - КНС Групп 188 3
Twitter 2493 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1740 3
Nintendo 704 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 470 3
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 561 3
Альфа-Банк 1476 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 5
Открытие ФК 2713 5
Лента - Сеть розничной торговли 912 5
Societe Generale - Росбанк АКБ 438 4
ГПБ - Газпромбанк 842 4
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 69 4
Societe Generale Group 68 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 4
Qiwi 878 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 3
Открытие ФК - Росгосстрах 266 3
X5 Group 709 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 184 3
Бинбанк 190 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг 248 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 253 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 824 3
Сбер - Сбербанк Капитал 6 2
EPIC Telecom Invest 180 2
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 38 2
Синара Банк - СКБ-банк 110 2
Связной ГК 1190 2
Карусель - Сеть гипермаркетов 177 2
Аэрофлот - Aeroflot 648 2
Протек - Фармацевтическая компания 45 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 164 2
Nordea Bank - Нордеа Банк 77 2
ЕвроСибЭнерго - Красноярская ГЭС 13 2
РЖД - Российские железные дороги 1458 2
Jaguar Cars 115 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 156 2
ВТБ - ВТБ24 658 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 128 2
UniCredit - ЮниКредит Банк 177 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 2
МДМ Банк 246 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 2
Абсолют Банк 118 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 4
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 121 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 2
Федеральное казначейство России 1345 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 216 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 182 1
Президент Российской Федерации 3770 1
Правительство Москвы 1640 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 100 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 43 13
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 41 1
TIA - Telecommunications Industry Association 70 1
OpenCAPI Consortium 13 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 62
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CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 53
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 45
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 13
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Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 12
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Масштабируемость - Scalability 1702 7
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