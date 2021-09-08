Индексная книга CNews*
IBM Power Systems серия серверов
Публикаций - 216, упоминаний - 305
IBM Power Systems упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Артюхов Александр 17 4
|Серова Елена 317 4
|Шахвердян Артем 5 3
|Назипов Дмитрий 80 3
|Попова Мария 139 3
|Фомичев Андрей 68 3
|Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 290 3
|Корнильев Кирилл 64 3
|Филатов Андрей 105 3
|Исанин Антон 9365 2
|Жбанков Антон 12 2
|Скоробогатова Ольга 35 2
|Мителев Вадим 5 2
|Новицкий Сергей 19 2
|Вожегова Мария 23 2
|Назаров Алексей 69 2
|Мозговой Константин 4 2
|Шарак Андрей 43 2
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 47 2
|Krishna Arvind - Кришна Арвинд 23 2
|Cormier Paul - Пол Кормье 21 2
|Рабкин Александр 5 2
|Юнов Константин 36 2
|Солуковцев Андрей 4 2
|Лаптев Вячеслав 5 2
|Чернов Антон 23 2
|Лопухов Александр 10 2
|Струченко Алексей 6 2
|Севрюков Алексей 16 2
|Бахтиаров Алексей 21 2
|Кот Олег 10 2
|Викторов Алексей 9 2
|Скворцов Олег 6 2
|Зеленков Константин 6 2
|Коротаев Игорь 5 2
|Шевченко Владимир 138 2
|Заржецкий Александр 31 2
|Brauckmann Nils - Браукманн Нильс 13 2
|Стятюгин Роман 28 2
|Натрусов Артем 142 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 6
|WSJ - The Wall Street Journal 1225 3
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 2
|Forbes - Форбс 591 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 243 2
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 2
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 2
|EWeek 179 2
|The Globe and Mail 71 2
|The Economist 43 2
|ZDnet 584 1
|Engadget - Блог о технологиях 411 1
|DigiTimes - Издание 1284 1
|NBC News 165 1
|Inquirer 462 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1200185, в очереди разбора - 923845.
Создано именных указателей - 93876.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1200185, в очереди разбора - 923845.
Создано именных указателей - 93876.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.