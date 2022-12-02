Почти полмиллиона посетителей приняли детские технопарки Москвы с момента создания 1

Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы контролирует достижение стратегических целей с помощью Advanta 1

Одобренный Путиным проект выращивания в школах разработчиков российской электроники заморожен 1

В Москве создана цифровая экосистема взаимодействия жителей и города 1

Мониторинг законодательства в области ИТ и телекоммуникаций за сентябрь 2022 года 1

Softline оборудовала компьютерный класс в общеобразовательной школе Сочи 1

Технопарки в сфере электроники получат от властей миллиарды рублей 1

Портал детских технопарков Москвы станет навигатором по программам дополнительного образования 1

В Москве пройдет фестиваль детских технопарков 1

Softline оснастила технопарки универсальных педагогических компетенций в двух педагогических университетах Екатеринбурга 1

Объем закупок отечественных ноутбуков для школ увеличился более чем в три раза 1

Более 30 команд представят Московский регион на чемпионате по робототехнике First Robotics Championship 1

Почти 100 команд примет участие в чемпионате по робототехнике на ВДНХ 1

Уже второй с начала месяца детский технопарк открыт в Москве 1

Премии за разработку новых технологий получили лучшие изобретатели Москвы 1

Москва заняла второе место на международном конкурсе Global ICT Excellence Awards 1

Softline оснастила Кванториум в Новоуральске 1

В День города в Москве на ВДНХ пройдут юношеские соревнования по беспилотной авиации 1

Москва укрепила позиции в рейтинге Tech Cities of the Future 1

В Москве возобновляется прием заявок на предоставление субсидий предпринимателям 1