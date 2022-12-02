Индексная книга CNews*
Технопарки инновационные центры и наукограды Technoparks, innovation centers and science cities ИТ-кампус
Публикаций - 531, упоминаний - 576
Технопарки упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2696 13
|Шалманов Сергей 201 9
|Макаров Валентин 188 9
|Никифоров Николай 1172 8
|Сиднев Виктор 15 7
|Рейман Леонид 1030 6
|Милованцев Дмитрий 110 5
|Фурсенко Андрей 128 4
|Шайхутдинов Роман 111 4
|Клебанов Илья 21 4
|Медведев Дмитрий 1626 3
|Ускова Ольга 155 3
|Насыров Динар 6 3
|Грачев Антон 8 3
|Терехов Андрей 39 3
|Шаронов Андрей 58 2
|Кесельбренер Леонид 52 2
|Иванов Евгений 37 2
|Гостомельский Алексей 14 2
|Греф Герман 364 2
|Бяхов Олег 59 2
|Фрадков Михаил 159 2
|Гаттаров Руслан 143 2
|Ахмеров Тимур 86 2
|Прянишников Николай 287 2
|Минниханов Рустам 108 2
|Клесова Светлана 7 2
|Козырев Владимир 7 2
|Матвиенко Валентина 107 1
|Егоров Александр 75 1
|Карачинский Анатолий 93 1
|Осеевский Михаил 270 1
|Рузин Андрей 6 1
|Иванов Сергей 368 1
|Бортник Иван 21 1
|Касьянов Михаил 54 1
|Исмаилов Рашид 52 1
|Шапошников Алексей 3 1
|Абрамович Роман 36 1
|Аитов Тимур 197 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1166 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 2
|Ведомости 503 1
|РИА Новости 800 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 567 1
|CNews Северо-Запад 24 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.