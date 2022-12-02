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Технопарки инновационные центры и наукограды Technoparks, innovation centers and science cities ИТ-кампус



02.12.2022 Умный поиск, быстрый результат: больше 50 городских сайтов обновили поисковую строку mos.ru 1
28.11.2022 Почти полмиллиона посетителей приняли детские технопарки Москвы с момента создания 1
23.11.2022 Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы контролирует достижение стратегических целей с помощью Advanta 1
17.11.2022 Одобренный Путиным проект выращивания в школах разработчиков российской электроники заморожен 1
14.11.2022 В Москве создана цифровая экосистема взаимодействия жителей и города 1
10.11.2022 Softline оснастила «Кванториум» в гимназии Санкт-Петербурга 1
24.10.2022 Власти выдадут 1 млрд руб. разработчикам российских микросхем, телеком-оборудования и электроники 1
13.10.2022 Технопарк «Полюс» в составе «Швабе» вошел в топ-3 инфраструктурных площадок России 1
03.10.2022 Мониторинг законодательства в области ИТ и телекоммуникаций за сентябрь 2022 года 1
03.10.2022 Softline оборудовала компьютерный класс в общеобразовательной школе Сочи 1
26.09.2022 Технопарки в сфере электроники получат от властей миллиарды рублей 1
10.08.2022 Участниками профориентационного проекта «Технолето» стали уже 6000 юных москвичей 1
16.06.2022 «Cбер» поможет построить уникальный межвузовский ИТ-кампус в Нижнем Новгороде 2
16.06.2022 Более 5,5 тыс. малых и средних предприятий Москвы получили финансовую поддержку с начала 2022 года 1
07.06.2022 Портал детских технопарков Москвы станет навигатором по программам дополнительного образования 1
03.06.2022 ГК «Астра» усилит технологический суверенитет Нижегородской области 1
19.05.2022 В Москве пройдет фестиваль детских технопарков 1
04.05.2022 Softline оснастила технопарк универсальных педагогических компетенций в Глазовском государственном педагогическом институте им. В. Г. Короленко 1
25.04.2022 Russia Open Source IT-саммит откроет серию мероприятий по открытому коду 1
01.04.2022 Артем Харченков, Crosstech Solutions Group: Мы предлагаем полностью российское решение за меньшие деньги 1
29.03.2022 Softline оснастила технопарки универсальных педагогических компетенций в двух педагогических университетах Екатеринбурга 1
23.03.2022 Softline оснастила образовательные центры «Точка роста» Смоленской области 1
Объем закупок отечественных ноутбуков для школ увеличился более чем в три раза 1
04.03.2022 Более 30 команд представят Московский регион на чемпионате по робототехнике First Robotics Championship 1
03.03.2022 Детские технопарки Москвы проведут серию мастер-классов с погружением в перспективные профессии 1
04.02.2022 Почти 100 команд примет участие в чемпионате по робототехнике на ВДНХ 1
21.12.2021 Уже второй с начала месяца детский технопарк открыт в Москве 1
08.12.2021 Премии за разработку новых технологий получили лучшие изобретатели Москвы 1
07.12.2021 «Почта России» открыла лабораторию клиентского опыта в «Сколково» 1
25.11.2021 Детский технопарк «Москва» завоевал серебро на международном конкурсе по искусственному интеллекту 1
22.11.2021 Ученики ИТ-проектов в 2022 году перейдут на занятия в виртуальные классы 1
18.11.2021 Москва заняла второе место на международном конкурсе Global ICT Excellence Awards 1
16.11.2021 Softline оснастила Кванториум в Новоуральске 1
15.11.2021 Более 2 млрд руб. субсидий и грантов одобрено московским предпринимателям с начала 2021 г. 1
06.09.2021 В День города в Москве на ВДНХ пройдут юношеские соревнования по беспилотной авиации 1
01.09.2021 К новому учебного году детские технопарки Москвы подготовили цикл мастер-классов для всей семьи 1
17.08.2021 Москва укрепила позиции в рейтинге Tech Cities of the Future 1
12.07.2021 «Швабе» и РГСУ будут развивать проекты в области высоких технологий 1
12.07.2021 В Москве возобновляется прием заявок на предоставление субсидий предпринимателям 1
28.06.2021 Москва создает для молодежи среду непрерывного развития 1

Публикаций - 531, упоминаний - 576

Технопарки упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 6
Microsoft Corporation 23395 5
Intel Corporation 11624 4
АФК Система ПАО 1688 4
Барс груп 517 3
NVision Group - Энвижн Груп 667 3
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 695 3
Google LLC 10865 3
Siemens AG - Siemens Group 2531 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1525 2
Аурига - Auriga 63 2
Ecwid - Эквид 29 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1137 2
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 96 2
Ланит - Artezio - Артезио 69 2
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 108 2
Рексофт - Reksoft 364 2
HP Inc. 5500 2
Квазар-Микро - КМ 163 1
6927 1
Инталев - Intalev 275 1
TietoEVRY - TietoEnator - ТиетоЭнатор - Tieto Kont 35 1
IBM Global Services 118 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 1
SAP SE 4833 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 1
IBM Almaden Research Center 25 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 945 1
Stins Coman - Стинс Коман 99 1
SmartCAT - СмартКАТ 7 1
СевенПро - 7Pro - Регионком 40 1
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал 48 1
Прогноз 1647 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 259 1
ICL ГК 243 1
Автодория 41 1
Acronis - Акронис 436 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1757 1
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 144 1
Наукоград - технопарк 109 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод 375 4
Татэнергосбыт 7 2
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 218 1
РНГС - Роснефтегазстрой 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 1
ГПБ - Газпромбанк 927 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 180 1
Альфа-Банк 1579 1
Ак Барс Банк 246 1
Инвестиционно-венчурный фонд республики Татарстан 6 1
Softline VP - Softline Venture Partners - венчурный фонд 80 1
Спартак-Москва ФК - Футбольный клуб 9 1
Татнефть - Taneco - Танеко НПЗ - Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод (ННПЗ) 15 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 148 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 332 1
Татфондбанк АИКБ 80 1
Челябинский ИТ-парк - Технопарк информационных технологий 3 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 90 1
LEGO 219 1
МедБиоФарм 1 1
Kickstarter 121 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 284 1
Runa Capital 156 1
Авангард - Акционерный коммерческий банк 201 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 130 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 161 1
РФВК - Региональный фонд венчурного капитала 7 1
Тинькофф ГК - TCS Group Holding 89 1
Sumitomo Group 44 1
МФТИ Технопарк - ФизТехПарк 13 1
Phystech Ventures 13 1
Мортон 25 1
ABN AMRO 67 1
Bionic Hill 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 24
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 18
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 11
Президент Российской Федерации 3492 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 6
Правительство Республики Татарстан - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ - Минсвязи Татарстана 107 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1626 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1242 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1190 4
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 41 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 3
Правительство Москвы 1965 3
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1166 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 137 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 681 2
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 64 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 309 2
Правительство РФ - Межведомственная комиссия по научно-инновационной политике РФ 2 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 391 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области 24 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа 38 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания 75 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области 39 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 78 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 696 1
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 261 1
Петербургский метрополитен ГУП 111 1
Совет при президенте Российской Федерации 192 1
Федеральное казначейство России 1540 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 884 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2006 1
Правительство Челябинской области 40 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 277 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 328 1
World Bank Group - Всемирный банк 297 1
Администрация Президента РФ 976 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 819 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2487 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 857 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 545 13
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 202 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 240 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 246 1
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 3 1
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков 4 1
Союз развития наукоградов России НП 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 4
IRC - Internet Relay Chat - протокол прикладного уровня для обмена сообщениями в режиме реального времени 147 4
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1013 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3779 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 3
Умные платформы 1384 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 837 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 16826 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 12995 2
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - система автоматизации личного жилья 1288 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 831 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6160 2
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 69 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3355 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2598 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 2906 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 1
ЦОВ - Центр обработки вызовов 317 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 5136 1
Microsoft Windows приложения 196 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 3534 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2732 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 3694 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 1
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 1
3D печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 471 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3896 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13519 1
НИР - Научно-исследовательская работа 1165 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1070 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2493 2
Microsoft Office 3405 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 462 2
Microsoft Windows 10 13409 2
Qiwi Открытый город 20 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 233 1
Microsoft Office 2007 211 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 77 1
Microsoft Windows 7 1874 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 305 1
OpenText Documentum 358 1
Intel Itanium 612 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 802 1
Microsoft Exchange 1326 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1335 1
Microsoft Office 2010 122 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 123 1
SAP SCM - SAP Supply Chain Management - mySAP Supply Chain Management 34 1
Oracle Java - язык программирования 2751 1
Microsoft Windows XP 2357 1
Apple iPad 3726 1
Google YouTube - Видеохостинг 2406 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1578 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 644 1
Linux OS 8153 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 295 1
Microsoft Windows 2528 1
IBM Blue Gene - суперкомпьютер 67 1
МОД Народный контроль 43 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1016 1
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 94 1
Huawei nova - Серия смартфона 110 1
Red Hat Ansible 72 1
Интерфакс СПАРК 149 1
БАРС.Alpha BI 36 1
Путин Владимир 2696 13
Шалманов Сергей 201 9
Макаров Валентин 188 9
Никифоров Николай 1172 8
Сиднев Виктор 15 7
Рейман Леонид 1030 6
Милованцев Дмитрий 110 5
Фурсенко Андрей 128 4
Шайхутдинов Роман 111 4
Клебанов Илья 21 4
Медведев Дмитрий 1626 3
Ускова Ольга 155 3
Насыров Динар 6 3
Грачев Антон 8 3
Терехов Андрей 39 3
Шаронов Андрей 58 2
Кесельбренер Леонид 52 2
Иванов Евгений 37 2
Гостомельский Алексей 14 2
Греф Герман 364 2
Бяхов Олег 59 2
Фрадков Михаил 159 2
Гаттаров Руслан 143 2
Ахмеров Тимур 86 2
Прянишников Николай 287 2
Минниханов Рустам 108 2
Клесова Светлана 7 2
Козырев Владимир 7 2
Матвиенко Валентина 107 1
Егоров Александр 75 1
Карачинский Анатолий 93 1
Осеевский Михаил 270 1
Рузин Андрей 6 1
Иванов Сергей 368 1
Бортник Иван 21 1
Касьянов Михаил 54 1
Исмаилов Рашид 52 1
Шапошников Алексей 3 1
Абрамович Роман 36 1
Аитов Тимур 197 1
Россия - РФ - Российская федерация 121478 66
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 25
Россия - ПФО - Казань 2333 22
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2278 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6079 15
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 361 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 13
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 123 13
Индия - Республика 5035 12
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1368 11
Россия - СФО - Новосибирск 3663 10
Европа 21235 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16983 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14925 8
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 291 8
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 194 7
Россия - ЦФО - Калужская область 823 7
Франция - Французская Республика 7068 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2464 7
Россия - СФО - Новосибирская область - Кольцово 50 7
Германия - Федеративная Республика 11760 6
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 366 6
Украина 7213 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 1548 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 5
Россия - УФО - Тюменская область 893 5
Финляндия - Финляндская Республика 3459 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2370 4
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 155 4
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 746 4
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 121 4
Россия - СФО - Томская область - Томск 781 4
Земля - планета Солнечной системы 9676 4
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 74 4
Беларусь - Белоруссия 4165 4
Казахстан - Республика 4750 4
Кипр - Республика 413 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2304 3
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 589 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 8
Федеральный бюджет Российской Федерации 2315 7
ЕСН - Единый социальный налог 113 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4866 3
Информационное общество - Государственная программа 1295 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4585 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2658 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 1827 2
Закон Мура - Moore's law 198 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 304 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4185 1
Утечка мозгов - brain drain 54 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1705 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8847 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 2777 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2424 1
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