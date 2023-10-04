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Сател РТУ ПАК VoIP Платформа Российский телефонный узел Платформа унифицированных коммуникаций Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла



04.10.2023 «Сател» представила собственную линейку телефонных аппаратов РТУ

«Сател» представила первую линейку телефонных аппаратов РТУ, которые стали частью флагманского решения компании – платформы унифицированных коммуника
09.08.2023 В РТУ МИРЭА откроется лаборатория по изучению программных продуктов семейства Astra Linux

Продолжается масштабная комплексная программа сотрудничества по подготовке специалистов между РТУ МИРЭА и ГК «Астра», согласной которой в вузе осенью 2023 г. планируется открытие лаборатории по изучению отечественных программных продуктов семейства Astra Linux. Об этом CNews сообщили пр
09.08.2023 В РТУ МИРЭА откроется лаборатория по изучению программных продуктов семейства Astra Linux

Продолжается программа сотрудничества по подготовке специалистов между РТУ МИРЭА и ГК «Астра», согласной которой в вузе осенью 2023 г. планируется открытие лаборатории по изучению отечественных программных продуктов семейства Astra Linux. Соглашение между РТУ

15.05.2023 Минцифры предложили ввести в России маркировку для всех текстов и рисунков, созданных ИИ

ИИ-маркировка Российский технологический университет (РТУ МИРЭА) обратился к Минцифры с просьбой ввести обязательную маркировку контента, созданного с помощью искусственного интеллекта (ИИ), и подготовить программу защиты «критически важной инфрас
16.02.2023 VK совместно с ИТМО и РТУ МИРЭА запускает образовательный курс по геймдизайну

VK объявила о запуске образовательного курса по геймдизайну на базе университетов ИТМО и РТУ МИРЭА. Курс был разработан совместно с игровой площадкой VK Play. Студенты двух вузов смогут изучить все базовые аспекты геймдизайна — от оценки привлекательности тех или иных дизайнерских

13.02.2023 РТУ МИРЭА и ГК «Астра» будут совместно готовить специалистов по фуллстек-разработке

Продолжается комплексное сотрудничество МИРЭА – Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) и Группы компаний «Астра». Стороны приступают к совместной подготовке фуллстек-разработчиков. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра». В 2022 г. РТУ МИРЭА и ГК «Астра»
10.02.2023 Студенты МИРЭА прокачают навыки в ИТ благодаря компании Directum

е в low-code-среде Directum RX, а также их теоретические знания и практические навыки в области цифровизации благодаря программе партнерства с вендором. Об этом CNews сообщили представители Directum. РТУ МИРЭА сотрудничает с компанией Directum с 2021 г. Преподаватели прошли обучение по Directum RX, подтвердили знания и умения на сертификационных экзаменах. Взаимодействие с вендором позволил
23.01.2023 «Российский телефонный узел»: доступна новая версия

Компания «Сател» – российский ИТ-разработчик – представил новую версию своего флагманского решения. Актуальная версия РТУ включает в себя новый web-клиент с функциями телефонии, мессенджера и личного кабинета, а также ряд других обновлений. Об этом CNews сообщили представители компании «Сател». Платформа унифи
30.12.2022 В РТУ МИРЭА открыта лаборатория «Умные лабораторные системы»

сов, сбора, хранения и обработки больших данных с помощью интернета вещей и облачных сервисов, а также разработки и внедрения российского инженерного ПО и цифровых платформ», - отметил Василий Шпак. «РТУ МИРЭА активно развивает инфраструктуру университета, создает уникальные лаборатории, модернизирует учебные планы, чтобы качественно изменить уровень подготовки своих выпускников. Мы уверены
19.12.2022 Минстрой России перешел на отечественные системы ВКС и АТС

строенное на продуктах компании Avaya, которая полностью прекратила свою деятельность в России. В ходе проекта осуществлена интеграция системы видеоконференцсвязи IVA MCU и сети АТС на базе платформы РТУ. В рамках запланированных мероприятий по реализации проекта особое внимание было уделено нескольким аспектам. Необходимо было обеспечить бесшовную интеграцию платформы РТУ (разработк
13.12.2022 Все лучшее детям: отечественное UC-решение для детского центра «Смена»

» современными коммуникациями. В качестве флагманского решения была выбрана российская UC-платформа РТУ, на основе которой была построена универсальная система высококачественной связи. Об этом
11.07.2022 VK и РТУ МИРЭА запускают образовательную программу в области создания игр

VK и РТУ МИРЭА создали программу по игровой разработке для студентов бакалавриата, желающих построить карьеру в этой сфере. Лучшие выпускники получат возможность присоединиться к команде VK. VK выст
14.06.2022 Российский ИТ-разработчик «Сател» построил инфраструктуру для Региональной межведомственной телефонной сети Ямало-Ненецкого автономного округа

аммного обеспечения. Для этого была внедрена собственная UC-платформа «Российский телефонный узел» (РТУ). В рамках реализации первого этапа проекта по внедрению UC-платформы в Ямало-Ненецком ав
30.10.2020 «Росэлектроника», РТУ МИРЭА и Российская академия наук займутся совместной разработкой полимеров для электроники

ЦНИТИ «Техномаш» холдинга «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию Ростех), РТУ МИРЭА, ИНЭОС РАН и ИСПМ РАН объединились в научно-образовательный консорциум «Полимерные материалы для передовых технологий». Участники консорциума займутся совместной разработкой новых мат
18.06.2020 Trueconf и «Сател» объявили о совместимости платформ Trueconf Server и РТУ

идеосвязи Trueconf Server была сертифицирована для работы с платформой унифицированных коммуникаций РТУ. Совместное решение позволит объединить передовую отечественную видеосвязь и уникальную г
15.04.2020 «Росэлектроника» и детский технопарк РТУ МИРЭА запускают дистанционный курс по электрохимии

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» совместно с детским технопарком РТУ МИРЭА «Альтаир» запускают дистанционный курс по электрохимии. В ходе обучения школьники 8-11 классов изучат основы электрохимических методов и их применения в современном мире, в том числе

19.03.2020 «Росэлектроника» и РТУ МИРЭА запустят дистанционные программы профориентации школьников

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех запустит программу профориентации для школьников в детском технопарке «Альтаир», открытом на базе РТУ МИРЭА. Соответствующий договор о сотрудничестве в сфере профориентации молодежи, а также о взаимодействии в области развития учебно-исследовательской деятельности был заключен между холдинг
31.10.2019 РТУ МИРЭА создает лабораторию Big Data при участии интегратора «Инфосистемы джет»

гут получить самые востребованные в мире профессии: администратор платформ Big Data, специалист по информационной безопасности в сфере больших данных и data scientist. Для осуществления этого проекта РТУ МИРЭА развернула программно-аппаратный комплекс для хранения и обработки больших данных. Для создания лаборатории была выбрана ИТ-компания «Инфосистемы джет. Команда интегратора совместно с
10.09.2019 «Сател» представляет новую версию платформы РТУ

«Сател» представила новую версию платформы РТУ, которая представляет собой программный коммутатор для передачи голосового трафика через интернет. РТУ – это модульная программная VoIP-платформа, сертифицированная для применения в

09.04.2019 «Сател Про» модернизировала телефонную сеть «Акадо Телеком»

дернизации сети телефонной связи «Акадо Телеком». Внедрение нового технического решения на базе модульной программной VoIP-платформы (программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла – ПАК РТУ) позволит «Акадо» предоставлять клиентам весь спектр услуг современной телефонной связи (конференцсвязь, мультитерминальность, запись разговора, предоставление услуг облачной телефонии). Кр
03.03.2014 Вышел новый релиз мультисервисной VoIP-платформы РТУ

о программного обеспечения SwitchRay объявил о выпуске нового релиза мультисервисной VoIP-платформы РТУ 1.8, который включает в себя расширенный функционала колл-центра. Новый релиз РТУ

05.07.2013 VoIP-платформа РТУ стала базой для запуска «Облачной АТС» «ЭР-Телекома»

VoIP-платформа РТУ стала базой для запуска нового сервиса «Облачная АТС» для корпоративных клиентов оператор
01.03.2013 VoIP платформа РТУ 1.7 установлена в лаборатории конвергентных сетей СПбГУТ

VoIP-платформа РТУ 1.7 компании «МФИ Софт» установлена в учебно-исследовательской лаборатории конвергентных

05.03.2012 «МФИ Софт» подтвердил совместимость VoIP платформы РТУ с оборудованием Yealink

В ходе проведенных испытаний специалистами компании «МФИ Софт» была подтверждена совместимость VoIP платформы РТУ с SIP-телефонами и видеофонами Yealink. Проведенное тестирование позволило «МФИ Софт» расширить список оборудования, совместимого с РТУ. Теперь корпоративные клиенты операторов смогу
09.12.2011 МТТ завершила внедрение VoIP платформы РТУ от «МФИ Софт» на своей сети

«Межрегиональный ТранзитТелеком», оператор междугородной и международной связи, завершил процесс внедрения VoIP платформы РТУ отечественного разработчика инфокоммуникационных решений «МФИ Софт» на своей сети. В процессе внедрения были запущены новые услуги, являющиеся на сегодня одними из самых быстрорастущих прое
17.06.2011 «Энергия Телеком» завершила внедрение программно-аппаратной платформы «РТУ-Комплекс»

Российский региональный оператор «Энергия Телеком», специализирующийся на предоставлении телематических услуг связи, завершил внедрение на своей сети программно-аппаратной платформы «РТУ-Комплекс», разработанной компанией «МФИ Софт». Как отмечается, сложность ввода решения на существующие сети связи заключалось в необходимости разработки решения по маршрутизации трафика на

01.12.2010 «МФИ Софт» протестировал «Российский Телефонный узел» на модульном сервере AquaServer N90 X60

завершении компанией «МФИ Софт» тестирования ее комплексного решения «Российский Телефонный узел» (РТУ) на модульном сервере AquaServer N90 X60. Разработанное специалистами «МФИ Софт» решение

25.08.2010 Ионная зубная щетка убьет во рту бактерии

о. Это все, что производитель сообщил о своей щетке, но сам процесс известен довольно давно и применяется в многочисленных ионизаторах воздуха. Химическая "суть" этого процесса следующая: жидкость во рту расщепляется на ион H+ отрицательный ион O2-. Вместе с молекулами воды они образуют сверхактивные гидроксильные группы, которые "стремятся" опять превратиться в воду. И делают это они прост
04.03.2010 Общее число внедрений решений «МФИ Софт» в России и СНГ превысило 580

нных решений продемонстрировал устойчивые темпы развития с точки зрения увеличения числа инсталляций и клиентов в России и за рубежом, а также успешно вывел на рынок линейку решений на базе платформы РТУ, говорится в сообщении компании. Ключевыми рынками для «МФИ Софт» традиционно стали Россия и СНГ, где выполнялись инновационные проекты по построению сетей нового поколения на территории це
01.09.2009 «МФИ Софт» увеличил производительность решений на базе РТУ

Компания «МФИ Софт», российский производитель современных инфокоммуникационных решений, объявила об увеличении производительности новых версий решений «РТУ-транзит» и «РТУ местная связь» на базе комплекса оборудования РТУ. В новых версиях рост производительности в зависимости от конфигурации и модели использования решения в некот
10.08.2009 Решения «МФИ Софт» на базе РТУ совместимы с системой «Билл-Мастер»

ешения на базе собственной конвергентной автоматизированной системы расчетов (АСР) «Билл-Мастер», объявляют об успешном завершении тестирования на совместимость решений на базе комплекса оборудования РТУ производства «МФИ Софт» и АСР «Билл-Мастер». Проведенное тестирование подтвердило полную совместимость решений «РТУ местная связь» для развертывания узлов местной связи и «РТУ
03.08.2009 «МФИ Софт» протестировал поддержку видео в решениях на базе комплекса РТУ

Компания «МФИ Софт», производитель инфокоммуникационных систем, объявила об успешном завершении тестирования поддержки видео в решениях на базе комплекса РТУ и подтверждении совместимости данных решений с IP-видеокамерами Mobotix, поставляемыми компанией «Эдванс сетевое видео». В ходе тестирования была подтверждена совместимость и возможность со
01.07.2009 «МФИ Софт» прекратит поддержку софтсвича MVTS I в июле 2011 г.

объявила сроки завершения продаж и поддержки софтсвича MVTS I в рамках прекращения развития продукта. Пользователям MVTS I предлагается специальная программа перехода на решение следующего поколения «РТУ-транзит». Согласно планам «МФИ Софт», продажи программного коммутатора MVTS I в России и странах ближнего и дальнего зарубежья будут прекращены 31 декабря 2009 г. Заключить либо продлить ко
14.05.2009 «МФИ Софт» поставит NGN-решения на базе РТУ в «Центральный телеграф»

Компания «МФИ Софт» объявила о заключении договора с оператором связи «Центральный телеграф» на поставку восьми NGN-систем «РТУ-комплекс» во втором квартале 2009 г. для развития мультисервисной сети оператора в Московской области. Решения «РТУ-комплекс» от «МФИ Софт» будут использоваться для организации узлов
08.04.2009 «МФИ Софт» представил новую линейку NGN-решений на базе РТУ

Компания «МФИ Софт» представила новую линейку NGN-решений на базе комплекса оборудования РТУ. Новая линейка включает решения для организации узлов местной связи, создания узлов зоновой и МГ/МН-связи на базе IP, предоставления современных сервисов (ДВО), а также организации корпорат
11.11.2008 Московский областной филиал «Комстар-ОТС» внедрил NGN-решение от «МФИ Софт»

Компания «МФИ Софт», российский производитель современных инфокоммуникационных решений, объявила о завершении инсталляции шести узлов связи на базе аппаратно-программных NGN-комплексов РТУ на сети Московского областного филиала «Комстар-Объединенные ТелеСистемы». Системы РТУ будут использоваться для организации узлов связи на базе технологии коммутации пакетов в регион
13.05.2008 «МФИ Софт» поставит оборудование Effortel Russia

российским производителем инфокоммуникационных решений «МФИ Софт» о поставке одиннадцати комплексов РТУ (Российский Телефонный Узел) до конца этого года для проекта мультисервисного оператора с
17.10.2007 «МФИ Софт» разработал новое решение для перехода к NGN

Компания «МФИ Софт», российский производитель инфокоммуникационных систем, объявила о разработке нового комплексного решения РТУ, которое позволит операторам связи осуществлять миграцию от TDM к NGN без нарушения целостности существующей инфраструктуры. РТУ - Русский Телефонный Узел - является самой масштабной
30.01.2007 РТУ радиоэлектронной безопасности проводит ИТ-конкурс

Региональное таможенное управление (РТУ) радиоэлектронной безопасности объектов таможенной инфраструктуры г. Москва проводит ИТ-конкурс на поставку мобильного комплекса мониторинга несанкционированных радиоизлучений. Начальная це

Публикаций - 105, упоминаний - 105

Сател РТУ ПАК VoIP Платформа упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МФИ Софт 120 29
Сател 87 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8841 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1079 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10068 7
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 770 6
Microsoft Corporation 23869 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2765 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2742 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8125 5
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1020 4
Системы и Технологии ГК 10 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 789 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7396 4
Cisco Systems 4917 4
Samsung Electronics 9876 3
Ростелеком - Связьинвест 1650 3
Apple Inc 11212 3
LG Electronics 3518 3
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 891 3
7346 3
NVision Group - Энвижн Груп 614 3
ФТС РФ ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 54 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2964 3
IVA Technologies - ИВКС 136 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 775 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1648 2
HTC Corporation 1495 2
Xiaomi 1427 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5630 2
ZTE Corporation 729 2
Ланит - Comptek - Комптек 188 2
SAP SE 4900 2
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1020 2
Yandex - Яндекс 6139 2
TrueConf - ТруКонф 338 2
Ростех - Автоматика Концерн 1465 2
5nine Software 1875 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 316 2
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 52 9
РЖД - Российские железные дороги 1705 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 420 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 230 3
Россети Ленэнерго 68 2
Правительство Москва - Мосгормаш ДТ - Детские технопарки Москвы 18 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 685 2
Газпром нефть 511 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 419 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 608 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 35 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 164 2
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 344 2
Газпром ПАО 1179 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 55 1
Русагро Группа Компаний 224 1
Северсталь ПАО - Severstal 377 1
ЭкоНива ГК - Эконива-АПК Холдинг - ЭкоНива-Техника - Эконива-Продукты питания 3 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 344 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 376 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 168 1
ФосАгро 89 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 34 1
Мосэнерго ПАО 125 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 270 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 108 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 716 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 389 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1891 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 237 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 107 1
Роснефть НК - нефтяная компания 472 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 90 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 89 1
Volvo Cars 232 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 97 1
Май - Майский чай - российская торговая компания 1068 1
Ренессанс Страхование 113 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 313 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7942 11
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 120 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 701 5
Правительство Москвы 1872 5
Кванториум АНО - Детский технопарк 63 5
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 65 4
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 163 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1656 3
Президент Российской Федерации 3374 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4550 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1409 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 123 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2563 2
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 10 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 372 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1920 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 18 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 71 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 17 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 55 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1820 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 1
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 3 1
Правительство Ивановской области - органы государственной власти 13 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 48 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства 1 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 36 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 61 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 301 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 209 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 316 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1488 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1462 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2872 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3879 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 890 1
Федеральное казначейство России 1592 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1612 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 699 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 25 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 261 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 602 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 246 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 530 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20370 45
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2981 32
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21811 27
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 7845 27
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10183 22
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 1286 19
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 17
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 12 17
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 671 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10176 14
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы 122 14
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 2082 14
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 68 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system 13703 13
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 465 11
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 187 11
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 3860 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 1 6
Linux OS 8529 8
Google Android 13002 7
МФИ Софт - РТУ сервисная платформа 1 5
Apple iOS 6908 5
Microsoft Skype 1973 5
MERA VoIP Transit Softswitch - MVTS 37 4
ФТС РФ ЕАИС - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД 64 4
Microsoft Windows 14709 4
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 145 4
Apple iPhone 6 597 3
Microsoft Windows 2000 940 3
МТС Автосекретарь 64 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1387 2
Google YouTube - Видеохостинг 2446 2
Oracle Java - язык программирования 2642 2
Mandriva Linux 38 2
MobilityLab WorksPad 169 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost 135 2
HTC One - серия смартфонов 115 2
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live 43 2
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 436 2
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 564 2
Xiaomi MiJia Miaomiaoce Smart Thermometer 1 2
Google Android 4.4 - Android KitKat 92 2
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 198 2
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 1 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1485 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 115 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1189 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 876 2
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 152 2
РусБИТех - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 326 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2555 2
Nestle KitKat 165 2
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 127 2
Linux - Debian GNU 375 2
РусБИТех - Astra Linux ALD Pro 44 2
Apple macOS 1795 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 130 2
Романов Роман 17 11
Кудж Станислав 13 10
Масленников Игорь 36 7
Иванов Александр 92 5
Корсаков Анатолий 10 4
Кирдяшов Федор 24 3
Рейман Леонид 1031 3
Щеголев Игорь 691 3
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Турчак Евгений 24 1
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Фролов Павел 65 1
Милованцев Дмитрий 110 1
Бурылин Сергей 1 1
Чукарин Алексей 58 1
Трушкин Константин 55 1
Бессольцев Дмитрий 3 1
Матвиенко Валентина 109 1
Веригин Илья 29 1
Салбиев Алан 30 1
Финк Дмитрий 15 1
Шклярук Мария 15 1
Хохлов Роман 1 1
Бутенко Юрий 64 1
Малышев Александр 35 1
Кузнецов Александр 101 1
Чернышенко Дмитрий 508 1
Собянин Сергей 271 1
Россия - РФ - Российская федерация 127133 70
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39451 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50098 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14110 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13417 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15467 6
Земля - планета Солнечной системы 8368 6
Европа 11993 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6262 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12791 4
Азия - Азиатский регион 4269 4
Япония 10469 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1463 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1422 2
США - Колумбия - Вашингтон 1235 2
Россия - ЦФО - Калужская область 876 2
Сатурн - Титан (спутник) 433 2
Беларусь - Белоруссия 4439 2
Южная Корея - Республика 4473 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 630 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8577 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1443 2
Америка Южная 733 2
Швеция - Королевство 2191 2
Испания - Королевство 2868 2
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 143 2
Ближний Восток 2717 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 552 2
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район- Люберцы 111 2
Канада 3013 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2643 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2440 2
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Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1900 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7418 26
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4917 13
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2694 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3258 11
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 1129 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 7105 9
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 753 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня 7834 7
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 824 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6589 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26871 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 4404 6
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 2102 4
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2294 4
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 1694 4
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 493 3
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 385 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 198 2
РГСУ - Российский государственный социальный университет 28 2
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Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 133 2
University of Oxford - Оксфордский университет 177 2
PU - Purdue University - Университет Пердью 85 1
University of Kansas - Kansas State University - Канзасский университет 9 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 399 1
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University of Akron - Акронский университет 9 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 3 1
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РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 53 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 155 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 44 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 270 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 768 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 94 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 722 1
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