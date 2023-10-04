Сател РТУ ПАК VoIP Платформа Российский телефонный узел Платформа унифицированных коммуникаций Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла

«Сател» представила собственную линейку телефонных аппаратов РТУ «Сател» представила первую линейку телефонных аппаратов РТУ, которые стали частью флагманского решения компании – платформы унифицированных коммуника

В РТУ МИРЭА откроется лаборатория по изучению программных продуктов семейства Astra Linux Продолжается масштабная комплексная программа сотрудничества по подготовке специалистов между РТУ МИРЭА и ГК «Астра», согласной которой в вузе осенью 2023 г. планируется открытие лаборатории по изучению отечественных программных продуктов семейства Astra Linux. Об этом CNews сообщили пр

В РТУ МИРЭА откроется лаборатория по изучению программных продуктов семейства Astra Linux Продолжается программа сотрудничества по подготовке специалистов между РТУ МИРЭА и ГК «Астра», согласной которой в вузе осенью 2023 г. планируется открытие лаборатории по изучению отечественных программных продуктов семейства Astra Linux. Соглашение между РТУ

Минцифры предложили ввести в России маркировку для всех текстов и рисунков, созданных ИИ ИИ-маркировка Российский технологический университет (РТУ МИРЭА) обратился к Минцифры с просьбой ввести обязательную маркировку контента, созданного с помощью искусственного интеллекта (ИИ), и подготовить программу защиты «критически важной инфрас

VK совместно с ИТМО и РТУ МИРЭА запускает образовательный курс по геймдизайну VK объявила о запуске образовательного курса по геймдизайну на базе университетов ИТМО и РТУ МИРЭА. Курс был разработан совместно с игровой площадкой VK Play. Студенты двух вузов смогут изучить все базовые аспекты геймдизайна — от оценки привлекательности тех или иных дизайнерских

РТУ МИРЭА и ГК «Астра» будут совместно готовить специалистов по фуллстек-разработке Продолжается комплексное сотрудничество МИРЭА – Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) и Группы компаний «Астра». Стороны приступают к совместной подготовке фуллстек-разработчиков. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра». В 2022 г. РТУ МИРЭА и ГК «Астра»

Студенты МИРЭА прокачают навыки в ИТ благодаря компании Directum е в low-code-среде Directum RX, а также их теоретические знания и практические навыки в области цифровизации благодаря программе партнерства с вендором. Об этом CNews сообщили представители Directum. РТУ МИРЭА сотрудничает с компанией Directum с 2021 г. Преподаватели прошли обучение по Directum RX, подтвердили знания и умения на сертификационных экзаменах. Взаимодействие с вендором позволил

«Российский телефонный узел»: доступна новая версия Компания «Сател» – российский ИТ-разработчик – представил новую версию своего флагманского решения. Актуальная версия РТУ включает в себя новый web-клиент с функциями телефонии, мессенджера и личного кабинета, а также ряд других обновлений. Об этом CNews сообщили представители компании «Сател». Платформа унифи

В РТУ МИРЭА открыта лаборатория «Умные лабораторные системы» сов, сбора, хранения и обработки больших данных с помощью интернета вещей и облачных сервисов, а также разработки и внедрения российского инженерного ПО и цифровых платформ», - отметил Василий Шпак. «РТУ МИРЭА активно развивает инфраструктуру университета, создает уникальные лаборатории, модернизирует учебные планы, чтобы качественно изменить уровень подготовки своих выпускников. Мы уверены

Минстрой России перешел на отечественные системы ВКС и АТС строенное на продуктах компании Avaya, которая полностью прекратила свою деятельность в России. В ходе проекта осуществлена интеграция системы видеоконференцсвязи IVA MCU и сети АТС на базе платформы РТУ. В рамках запланированных мероприятий по реализации проекта особое внимание было уделено нескольким аспектам. Необходимо было обеспечить бесшовную интеграцию платформы РТУ (разработк

Все лучшее детям: отечественное UC-решение для детского центра «Смена» » современными коммуникациями. В качестве флагманского решения была выбрана российская UC-платформа РТУ, на основе которой была построена универсальная система высококачественной связи. Об этом

VK и РТУ МИРЭА запускают образовательную программу в области создания игр VK и РТУ МИРЭА создали программу по игровой разработке для студентов бакалавриата, желающих построить карьеру в этой сфере. Лучшие выпускники получат возможность присоединиться к команде VK. VK выст

Российский ИТ-разработчик «Сател» построил инфраструктуру для Региональной межведомственной телефонной сети Ямало-Ненецкого автономного округа аммного обеспечения. Для этого была внедрена собственная UC-платформа «Российский телефонный узел» (РТУ). В рамках реализации первого этапа проекта по внедрению UC-платформы в Ямало-Ненецком ав

«Росэлектроника», РТУ МИРЭА и Российская академия наук займутся совместной разработкой полимеров для электроники ЦНИТИ «Техномаш» холдинга «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию Ростех), РТУ МИРЭА, ИНЭОС РАН и ИСПМ РАН объединились в научно-образовательный консорциум «Полимерные материалы для передовых технологий». Участники консорциума займутся совместной разработкой новых мат

Trueconf и «Сател» объявили о совместимости платформ Trueconf Server и РТУ идеосвязи Trueconf Server была сертифицирована для работы с платформой унифицированных коммуникаций РТУ. Совместное решение позволит объединить передовую отечественную видеосвязь и уникальную г

«Росэлектроника» и детский технопарк РТУ МИРЭА запускают дистанционный курс по электрохимии Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» совместно с детским технопарком РТУ МИРЭА «Альтаир» запускают дистанционный курс по электрохимии. В ходе обучения школьники 8-11 классов изучат основы электрохимических методов и их применения в современном мире, в том числе

«Росэлектроника» и РТУ МИРЭА запустят дистанционные программы профориентации школьников Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех запустит программу профориентации для школьников в детском технопарке «Альтаир», открытом на базе РТУ МИРЭА. Соответствующий договор о сотрудничестве в сфере профориентации молодежи, а также о взаимодействии в области развития учебно-исследовательской деятельности был заключен между холдинг

РТУ МИРЭА создает лабораторию Big Data при участии интегратора «Инфосистемы джет» гут получить самые востребованные в мире профессии: администратор платформ Big Data, специалист по информационной безопасности в сфере больших данных и data scientist. Для осуществления этого проекта РТУ МИРЭА развернула программно-аппаратный комплекс для хранения и обработки больших данных. Для создания лаборатории была выбрана ИТ-компания «Инфосистемы джет. Команда интегратора совместно с

«Сател» представляет новую версию платформы РТУ «Сател» представила новую версию платформы РТУ, которая представляет собой программный коммутатор для передачи голосового трафика через интернет. РТУ – это модульная программная VoIP-платформа, сертифицированная для применения в

«Сател Про» модернизировала телефонную сеть «Акадо Телеком» дернизации сети телефонной связи «Акадо Телеком». Внедрение нового технического решения на базе модульной программной VoIP-платформы (программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла – ПАК РТУ) позволит «Акадо» предоставлять клиентам весь спектр услуг современной телефонной связи (конференцсвязь, мультитерминальность, запись разговора, предоставление услуг облачной телефонии). Кр

Вышел новый релиз мультисервисной VoIP-платформы РТУ о программного обеспечения SwitchRay объявил о выпуске нового релиза мультисервисной VoIP-платформы РТУ 1.8, который включает в себя расширенный функционала колл-центра. Новый релиз РТУ

VoIP-платформа РТУ стала базой для запуска «Облачной АТС» «ЭР-Телекома» VoIP-платформа РТУ стала базой для запуска нового сервиса «Облачная АТС» для корпоративных клиентов оператор

VoIP платформа РТУ 1.7 установлена в лаборатории конвергентных сетей СПбГУТ VoIP-платформа РТУ 1.7 компании «МФИ Софт» установлена в учебно-исследовательской лаборатории конвергентных

«МФИ Софт» подтвердил совместимость VoIP платформы РТУ с оборудованием Yealink В ходе проведенных испытаний специалистами компании «МФИ Софт» была подтверждена совместимость VoIP платформы РТУ с SIP-телефонами и видеофонами Yealink. Проведенное тестирование позволило «МФИ Софт» расширить список оборудования, совместимого с РТУ. Теперь корпоративные клиенты операторов смогу

МТТ завершила внедрение VoIP платформы РТУ от «МФИ Софт» на своей сети «Межрегиональный ТранзитТелеком», оператор междугородной и международной связи, завершил процесс внедрения VoIP платформы РТУ отечественного разработчика инфокоммуникационных решений «МФИ Софт» на своей сети. В процессе внедрения были запущены новые услуги, являющиеся на сегодня одними из самых быстрорастущих прое

«Энергия Телеком» завершила внедрение программно-аппаратной платформы «РТУ-Комплекс» Российский региональный оператор «Энергия Телеком», специализирующийся на предоставлении телематических услуг связи, завершил внедрение на своей сети программно-аппаратной платформы «РТУ-Комплекс», разработанной компанией «МФИ Софт». Как отмечается, сложность ввода решения на существующие сети связи заключалось в необходимости разработки решения по маршрутизации трафика на

«МФИ Софт» протестировал «Российский Телефонный узел» на модульном сервере AquaServer N90 X60 завершении компанией «МФИ Софт» тестирования ее комплексного решения «Российский Телефонный узел» (РТУ) на модульном сервере AquaServer N90 X60. Разработанное специалистами «МФИ Софт» решение

Ионная зубная щетка убьет во рту бактерии о. Это все, что производитель сообщил о своей щетке, но сам процесс известен довольно давно и применяется в многочисленных ионизаторах воздуха. Химическая "суть" этого процесса следующая: жидкость во рту расщепляется на ион H+ отрицательный ион O2-. Вместе с молекулами воды они образуют сверхактивные гидроксильные группы, которые "стремятся" опять превратиться в воду. И делают это они прост

Общее число внедрений решений «МФИ Софт» в России и СНГ превысило 580 нных решений продемонстрировал устойчивые темпы развития с точки зрения увеличения числа инсталляций и клиентов в России и за рубежом, а также успешно вывел на рынок линейку решений на базе платформы РТУ, говорится в сообщении компании. Ключевыми рынками для «МФИ Софт» традиционно стали Россия и СНГ, где выполнялись инновационные проекты по построению сетей нового поколения на территории це

«МФИ Софт» увеличил производительность решений на базе РТУ Компания «МФИ Софт», российский производитель современных инфокоммуникационных решений, объявила об увеличении производительности новых версий решений «РТУ-транзит» и «РТУ местная связь» на базе комплекса оборудования РТУ. В новых версиях рост производительности в зависимости от конфигурации и модели использования решения в некот

Решения «МФИ Софт» на базе РТУ совместимы с системой «Билл-Мастер» ешения на базе собственной конвергентной автоматизированной системы расчетов (АСР) «Билл-Мастер», объявляют об успешном завершении тестирования на совместимость решений на базе комплекса оборудования РТУ производства «МФИ Софт» и АСР «Билл-Мастер». Проведенное тестирование подтвердило полную совместимость решений «РТУ местная связь» для развертывания узлов местной связи и «РТУ

«МФИ Софт» протестировал поддержку видео в решениях на базе комплекса РТУ Компания «МФИ Софт», производитель инфокоммуникационных систем, объявила об успешном завершении тестирования поддержки видео в решениях на базе комплекса РТУ и подтверждении совместимости данных решений с IP-видеокамерами Mobotix, поставляемыми компанией «Эдванс сетевое видео». В ходе тестирования была подтверждена совместимость и возможность со

«МФИ Софт» прекратит поддержку софтсвича MVTS I в июле 2011 г. объявила сроки завершения продаж и поддержки софтсвича MVTS I в рамках прекращения развития продукта. Пользователям MVTS I предлагается специальная программа перехода на решение следующего поколения «РТУ-транзит». Согласно планам «МФИ Софт», продажи программного коммутатора MVTS I в России и странах ближнего и дальнего зарубежья будут прекращены 31 декабря 2009 г. Заключить либо продлить ко

«МФИ Софт» поставит NGN-решения на базе РТУ в «Центральный телеграф» Компания «МФИ Софт» объявила о заключении договора с оператором связи «Центральный телеграф» на поставку восьми NGN-систем «РТУ-комплекс» во втором квартале 2009 г. для развития мультисервисной сети оператора в Московской области. Решения «РТУ-комплекс» от «МФИ Софт» будут использоваться для организации узлов

«МФИ Софт» представил новую линейку NGN-решений на базе РТУ Компания «МФИ Софт» представила новую линейку NGN-решений на базе комплекса оборудования РТУ. Новая линейка включает решения для организации узлов местной связи, создания узлов зоновой и МГ/МН-связи на базе IP, предоставления современных сервисов (ДВО), а также организации корпорат

Московский областной филиал «Комстар-ОТС» внедрил NGN-решение от «МФИ Софт» Компания «МФИ Софт», российский производитель современных инфокоммуникационных решений, объявила о завершении инсталляции шести узлов связи на базе аппаратно-программных NGN-комплексов РТУ на сети Московского областного филиала «Комстар-Объединенные ТелеСистемы». Системы РТУ будут использоваться для организации узлов связи на базе технологии коммутации пакетов в регион

«МФИ Софт» поставит оборудование Effortel Russia российским производителем инфокоммуникационных решений «МФИ Софт» о поставке одиннадцати комплексов РТУ (Российский Телефонный Узел) до конца этого года для проекта мультисервисного оператора с

«МФИ Софт» разработал новое решение для перехода к NGN Компания «МФИ Софт», российский производитель инфокоммуникационных систем, объявила о разработке нового комплексного решения РТУ, которое позволит операторам связи осуществлять миграцию от TDM к NGN без нарушения целостности существующей инфраструктуры. РТУ - Русский Телефонный Узел - является самой масштабной