Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Белгородская область
Публикаций - 374, упоминаний - 554
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орловский Виктор 229 52
|Туровский Михаил 19 16
|Ускова Ольга 128 12
|Медведев Дмитрий 1437 7
|Путин Владимир 1840 6
|Попов Алексей 319 6
|Зорин Александр 49 6
|Мирошников Евгений 6 5
|Никифоров Николай 1126 5
|Савченко Евгений 6 5
|Рылов Дмитрий 45 4
|Щеголев Игорь 676 4
|Белов Александр 69 4
|Шевченко Евгений 55 4
|Никитченко Анна 6 4
|Галеева Гузель 5 4
|Чернышенко Дмитрий 234 4
|Попов Анатолий 98 3
|Смагаринский Юрий 23 3
|Чубайс Анатолий 106 3
|Агафонова Наталия 35 3
|Лебедев Георгий 39 3
|Евраев Михаил 222 3
|Суворов Владимир 17 3
|Сельский Андрей 21 3
|Гурджиян Руслан 18 3
|Массух Илья 192 2
|Ковнир Евгений 71 2
|Пугачев Павел 29 2
|Гордеев Алексей 10 2
|Гусев Александр 26 2
|Жаров Александр 165 2
|Кусков Денис 156 2
|Размахаев Сергей 40 2
|Лысенко Эдуард 209 2
|Ермолаев Артем 340 2
|Шадаев Максут 384 2
|Калина Роман 60 2
|Волков Дмитрий 39 2
|Соколов Алексей 123 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786320, в очереди разбора - 689996.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786320, в очереди разбора - 689996.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru