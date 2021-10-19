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Россия - ЦФО - Белгородская область


19.10.2021 В России стартовала запись школьников на бесплатные курсы по программированию 1
04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 6
20.09.2021 Борцы за права в интернете наказали ДИТ Москвы 1
30.08.2021 Правительство Карачаево-Черкесии и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
13.08.2021 Правительство Калужской области и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
30.06.2021 Создание 250-миллионной ГИС переклинило из-за неразберихи вокруг «Гостеха» 1
16.06.2021 Власти НАО и разработчик «Р7-офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
04.06.2021 Правительство Белгородской области и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области ИТ 5
01.06.2021 В «ВТБ Онлайн» появился сервис доставки SIM-карт «ВТБ Мобайл» 1
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 1
20.05.2021 Cognitive Pilot произведет 5 тыс. автопилотов для умной сельхозтехники 1
17.05.2021 «ВТБ мобайл» запустился в Белгороде и Перми 3
14.05.2021 Российская неделя высоких технологий – 2021 1
12.05.2021 «Ростех» и «Ростелеком» нашли партнера для телемедицины 1
21.04.2021 Комбайны «Брянсксельмаша» будут серийно комплектоваться автопилотами Cognitive Pilot на основе ИИ 1
20.04.2021 Регионы разработали планы популяризации ИТ-специальностей 2
16.04.2021 Правительство Мурманской области заключило соглашение с разработчиком российского офисного пакета «Р7-офис» 1
15.04.2021 «Vprok.ru Перекрёсток» масштабируется на инфраструктуре Х5 1
01.04.2021 В Красноярске состоялась «цифровая прокачка» 2
29.03.2021 Власти Югры и разработчик «Р7-офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
24.03.2021 «Р7-Офис» поставят в школы Саратовской области 1
18.03.2021 ГК Astra Linux преодолела рубеж в 1 млн лицензий 1
15.03.2021 До конца 2021 г. любой россиянин сможет записаться в поликлинику и вызвать врача на дом через смартфон 1
18.02.2021 Бывший топ-менеджер «Ростелекома» арестован за взятки в нацпроекте «Цифровая экономика» 1
18.02.2021 Составлен рейтинг цифровой зрелости регионов в сфере здравоохранения 1
28.01.2021 Cognitive Pilot открыла 13 региональных представительств за три месяца 1
22.01.2021 CDTO Белгородской области Евгений Мирошников в интервью CNews — о самых интересных региональных ИТ-проектах 13
15.01.2021 «НКТ» поставит «Р7-Офис» в образовательные учреждения Владимирской области 1
13.01.2021 Более 10 отечественных цифровых решений выбрано для внедрения в отрасль физической культуры и спорта Кузбасса 2
11.01.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2020 г. 5
24.12.2020 Топ-65 региональных ИТ-руководителей по размерам недвижимости 1
18.12.2020 Белгородская область отказалась от бумажного документоборота 3
15.12.2020 Врачи клиник «Мать и дитя» при поддержке «Ростелекома» делают телемедицину доступнее для жителей российских регионов 2
09.12.2020 Типография «Константа» внедрила «Скан-архив» компании «Гэндальф» 1
24.11.2020 В России построили сверхдешевого умного робота для сбора яблок. Фото 1
18.11.2020 Разработчикам отечественного ПО выдадут до 300 млн рублей 1
18.11.2020 В Оренбургской области убрали урожай беспилотным комбайном на снегу 1
03.11.2020 Комбайны с искусственным интеллектом собрали 720 тыс. тонн урожая 1
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
28.09.2020 В Ульяновске прошла первая «цифровая прокачка» отрасли физической культуры и спорта 1

Публикаций - 374, упоминаний - 554

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 42
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 42
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 35
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 28
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 25
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 17
Ростелеком ЦентрТелеком 219 15
Cognitive Pilot 35 10
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 10
МегаФон Кавказский филиал 192 9
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 9
3934 8
Microsoft Corporation 11628 8
SAP SE 3272 7
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 500 6
Ростех - Ростехнологии 2230 5
Ericsson 899 5
Yandex - Яндекс 4129 5
Nokia Corporation 2546 5
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 116 4
Samsung Electronics 5878 4
Парус 212 4
IBM 3677 4
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 488 4
Oracle Corporation 3466 4
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 383 4
Гэндальф - Gendalf 59 3
Softline - Софтлайн 1507 3
Facebook 3796 3
Nokia Networks 54 3
Сбербанк Телеком 18 3
Ланит ГК 1185 3
Yota - Скартел 623 3
Apple Inc - Эппл Рус 7861 3
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 284 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 3
АйТи 771 3
Барс груп 402 3
HP Inc. 3043 3
Directum - Директум 693 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 26
Русагро Группа Компаний 143 9
Почта России ПАО 1586 9
УЭК - Универсальная электронная карта 512 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 4
Сбербанк Центрально-Черноземный банк 6 4
O2 Consulting - O2Consulting 8 4
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 79 3
Восток-Запад - EWS Holding 22 3
Юнистрим - Unistream 169 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод 251 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 3
РСХБ - Россельхозбанк 183 3
X5 Group - Перекресток 205 3
РЖД - Российские железные дороги 1093 3
Россети ПАО 168 3
Магнит - Сеть магазинов 269 3
X5 Group - Пятерочка 561 3
ЭФКО ГК 10 2
ВТБ Банк Москвы 379 2
X5 Group 601 2
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 2
Слобода 5 2
Уралсиб Банк 391 2
Мать и дитя 16 2
Visa International 1358 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 649 2
Мособлбанк 17 1
Ростех Новикомбанк 28 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
КонсультантПлюс 44 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
ППК Черноземье - Пригородная пассажирская компания Черноземье 2 1
ПМХ - Промышленно-Металлургический Холдинг 4 1
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 44 1
Миландр ПКК 26 1
Achemar Holdings 1 1
МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 30 1
ЕС-лизинг 13 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 31
Президент Российской Федерации 1447 19
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 16
Правительство РФ 2226 16
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 15
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 8
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 8
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 7
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 6
Правительство Москвы 660 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 437 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 5
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 4
Роснано 456 4
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 706 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 358 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 3
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 3
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 87 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 3
Администрация Президента РФ 274 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 208 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 274 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 110 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 2
Единая Россия - Политическая партия 176 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 181 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 37
3G - Стандарт мобильной связи 3835 36
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 26
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 14
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 9
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1041 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 7
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 437 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 5
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 5
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 245 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 3
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 404 3
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 341 3
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 163 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1505 3
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Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 3
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Умные платформы 500 3
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 2
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 11
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 10
НКТ - Р7-Офис 73 9
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 696 9
Google Android 10752 8
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 6
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 5
БФТ АЦК-Госзаказ - АЦК-Государственный-Муниципальный заказ 24 4
Apple iPad 3263 4
Apple iOS 5744 4
КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 40 4
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 3
Linux OS 4386 3
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Гэндальф - Скан-Архив 36 3
Правительство Москвы - Активный гражданин 54 3
Apple - App Store 2199 3
ГИС ФКиС - Физическая культура и спорт 5 3
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 3
Microsoft Lync 272 2
Google YouTube - Видеохостинг 1833 2
Microsoft Office 2004 2
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 46 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 222 2
ВТБ Онлайн 137 2
ЭОС Дело СЭД 649 2
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 24 2
Cognitive Агродроид C2-A2 - Cognitive2-Agro2 Droid1 3 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 296 2
ВТБ Мультибонус 14 2
Госуслуги - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 36 2
Microsoft SQL Server 814 2
МегаФон Единый центр управления сетью 3 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 148 1
Brocade ADX 1 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Орловский Виктор 229 52
Туровский Михаил 19 16
Ускова Ольга 128 12
Медведев Дмитрий 1437 7
Путин Владимир 1840 6
Попов Алексей 319 6
Зорин Александр 49 6
Мирошников Евгений 6 5
Никифоров Николай 1126 5
Савченко Евгений 6 5
Рылов Дмитрий 45 4
Щеголев Игорь 676 4
Белов Александр 69 4
Шевченко Евгений 55 4
Никитченко Анна 6 4
Галеева Гузель 5 4
Чернышенко Дмитрий 234 4
Попов Анатолий 98 3
Смагаринский Юрий 23 3
Чубайс Анатолий 106 3
Агафонова Наталия 35 3
Лебедев Георгий 39 3
Евраев Михаил 222 3
Суворов Владимир 17 3
Сельский Андрей 21 3
Гурджиян Руслан 18 3
Массух Илья 192 2
Ковнир Евгений 71 2
Пугачев Павел 29 2
Гордеев Алексей 10 2
Гусев Александр 26 2
Жаров Александр 165 2
Кусков Денис 156 2
Размахаев Сергей 40 2
Лысенко Эдуард 209 2
Ермолаев Артем 340 2
Шадаев Максут 384 2
Калина Роман 60 2
Волков Дмитрий 39 2
Соколов Алексей 123 2
Россия - Российская федерация - РФ 58975 219
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 106
Россия - ЦФО - Воронежская область 405 102
Россия - ЦФО - Тамбовская область 328 94
Россия - ЦФО - Курская область 342 93
Россия - ЦФО - Липецкая область 295 88
Россия - ЦФО - Тульская область 760 86
Россия - ЦФО - Калужская область 584 72
Россия - ЮФО - Ростовская область 884 71
Россия - ЦФО - Владимирская область 377 66
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 65
Россия - ЦФО - Костромская область 234 62
Россия - ЮФО - Краснодарский край 941 61
Россия - ЦФО - Смоленская область 232 59
Россия - ЦФО - Рязанская область 320 55
Россия - СФО - Омская область 395 48
Россия - СФО - Новосибирская область 843 47
Россия - УФО - Свердловская область 822 46
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 220 46
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 45
Россия - СФО - Республика Алтай 712 44
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 426 44
Россия - ПФО - Нижегородская область 761 44
Россия - СФО - Иркутская область 565 43
Россия - СЗФО - Калининградская область 565 43
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 685 42
Россия - ЮФО - Волгоградская область 410 42
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 42
Россия - СФО - Кемеровская область 496 42
Россия - ЦФО - Ярославская область 340 41
Россия - УФО - Челябинская область 674 39
Россия - СФО - Томская область 436 39
Россия - СКФО - Ставропольский край 472 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 696 39
Россия - СЗФО - Архангельская область 368 38
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Россия - СЗФО - Республика Коми 444 37
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 253 37
Россия - СЗФО - Псковская область 330 36
Россия - СЗФО - Новгородская область 303 36
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 22
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 12
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 12
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 8
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 5
Информационное общество - Государственная программа 282 5
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
Космодром Байконур 99 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 2
Региональное законодательство 45 2
Великая Отечественная война 130 2
Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль 7 2
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 208 2
Образование в России 381 2
Русский язык 1028 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 259 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1478 2
Производительность труда и поддержка занятости - Национальный проект 12 1
ЛПУ - Лечебно-профилактическое учреждение 28 1
POI - points of interest 60 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
Цифровой Казахстан - Государственная программа 8 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
МПС - Международные платежные системы 24 1
Digital Диктант 3 1
Коррупция 22 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
Федеральный закон 178-ФЗ - О государственной социальной помощи 1 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 119 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации 25 1
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 27 1
РЦТ - Руководители цифровой трансформации органов власти и госкомпаний - CDTO - Chief Digital Transformation Officer 6 1
ВИЭ - Возобновляемые источники энергии - Возобновляемая (регенеративная) энергия 8 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 8
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 5
НТВ - Телекомпания 170 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 310 2
Discovery Channel 26 1
Прайм - Агентство экономической информации 530 1
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 27 1
ТВ-3 - телеканал 49 1
National Geographic 38 1
Российская газета 92 1
Rusbase 15 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
Россия 24 - телеканал 86 1
Рен ТВ - телеканал 48 1
Комсомольская Правда - Газета 23 1
CNews - ZOOM.CNews 1114 1
ТНТ - Телеканал 95 1
Коммерсантъ - Издательский дом 483 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 15 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 241 1
РИА Новости 657 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
CNews Analytics 2006 7
TelecomDaily ИАА 112 2
Juniper Research 280 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 536 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 65 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 491 1
Frost & Sullivan 105 1
CNews Fast рейтинг 31 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 27 1
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
Сбербанк СберДанные 4 1
РОЦИТ Индекс цифровой грамотности 3 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 432 5
РАН - Российская академия наук 326 3
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 2
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 2
НИУ БелГУ - Белгородский государственный национальный исследовательский университет 8 2
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
КГУ - Курский государственный университет 2 1
РЭШ - Российская электронная школа 8 1
ICS Tech - технологический университет 1 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 6 1
Foxford - Фоксфорд - онлайн-школа 12 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет 16 1
НИСИПП АНО - Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства 3 1
ПГУ - Пензенский государственный университет 32 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 30 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 117 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 120 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
МЭИ - Московский энергетический институт 39 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 662 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
Цифровая прокачка региона 22 6
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1144 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
Всероссийский цифровой диктант 8 1
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Цифровая среда онлайн 5 1
Электрические сети - международный форум 8 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46513.
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