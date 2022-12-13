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Национальный проект Производительность труда и поддержка занятости



HR Tech 2022 1
13.12.2022 «Цифровая железнодорожная станция» увеличила пропускную способность 66 железнодорожных станций в России 1
12.12.2022 «Мой офис» запросил у государства больше миллиарда, чтобы стать похожим на Microsoft Office 1
06.12.2022 «Лента» завершила пилот по внедрению системы автоматического планирования смен в супермаркетах Новосибирска 1
30.11.2022 Импортозамещение позволит российскому рынку BPM расти на уровне мирового 1
24.11.2022 Исследование цифровизации: главный тормоз — деньги, драйвер — производительность труда 1
22.11.2022 Новые версии InfoWatch Prediction и InfoWatch Vision 1
15.11.2022 Вице-премьер Чернышенко: ФОИВы должны предложить решения по снятию барьеров, сдерживающих широкомасштабное внедрение ИИ 1
15.11.2022 Как продолжить цифровизацию в условиях санкций 1
07.11.2022 Segezha Group тестирует российскую платформу дополненной реальности «ИКСАР» и AR-очки в «полевых» условиях 1
18.10.2022 Какие HR-процессы можно перевести в цифровой вид прямо сейчас 1
05.10.2022 В России запустили платформу цифровых решений нацпроекта «Производительность труда» 1
04.10.2022 ITPS создали новый модуль для программного комплекса «Синапс» 1
27.09.2022 «Калугаприбор» будет сокращать время сборки продукции 1
23.09.2022 Система мониторинга промоборудования «Диспетчер» обеспечила рост производительности труда на предприятиях «Атомэнергомаша» 1
19.09.2022 4 тренда на рынке СЭД по данным Market.CNews 1
18.07.2022 «билайн» выпустил ESG-отчет за 2021 год 2
11.07.2022 «Сиссофт» предложит бизнесу решения для проектирования печатных плат «Эремекс» 1
05.07.2022 «СКБ Контур» подписал соглашение с автономной некоммерческой организацией «Цифровые технологии производительности» 1
25.05.2022 Docsvision и Soica объявили о начале технологического партнёрства в части потокового ввода документов в СЭД 1
25.05.2022 «Билайн бизнес» и «Газстройпром» обеспечили связью новые объекты Бованенковского и Харасавэйского месторождений 1
21.04.2022 «Телфин» объявил об интеграции АТС «Телфин.офис» с Synergy CRM 1
25.04.2022 Цифровизация может увеличить выручку промышленного предприятия на 15% 1
17.03.2022 КЭМЗ на 66% увеличил суточный выпуск металлодетекторов в рамках нацпроекта «Производительность труда» 1
15.03.2022 Business Process Management 2022 1
24.02.2022 Как ИИ помогает монетизировать большие данные 1
21.02.2022 «АМТ-груп» модернизировала ядро сети корпоративной телефонии и видеоконференцсвязи Росбанка 1
11.02.2022 Kyocera: все для документооборота — от софта до принтеров 1
ИТ в транспортной отрасли 2021 1
08.02.2022 ГК «О’кей» запустила технологию голосового отбора в РЦ 1
31.01.2022 Система цифровизации производства «Платон» получила свидетельство о госрегистрации 1
08.12.2021 Промышленные предприятия заморозили цифровизацию на время пандемии 1
08.12.2021 Мурманская область и «Ростелеком» расширяют сотрудничество 1
Игорь Кириченко, Naumen 1
06.12.2021 Антон Тимошенко -

BIM-технологи — это основа для цифровизации металлургических предприятий

 1
30.11.2021 На смену BPM приходит iBPMS с искусственным интеллектом 1
30.11.2021 Премию CNEWS AWARDS 2021 получили 13 проектов 1
25.11.2021 Как зря не потратить деньги на цифровую трансформацию 1
22.11.2021 О чем говорили участники CNews FORUM 2021 1
17.11.2021 Минцифры разъяснило, как малый бизнес может закупаться российским ПО за полцены 1

Публикаций - 768, упоминаний - 777

Национальный проект упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23458 105
6974 71
1С-ИжТиСи 6292 71
SAP SE 4866 52
Cisco Systems 4867 39
IBM - International Business Machines Corp 9183 36
Oracle Corporation 6294 35
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2753 22
Intel Corporation 11647 22
Google LLC 10914 20
Крок - Croc 1703 20
Softline - Софтлайн 2066 20
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 646 19
Dell EMC 4906 17
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6911 17
Ростех - Автоматика Концерн 1474 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8024 17
Элемент ГК - Elementec 25 17
VMware 2130 16
Docsvision - ДоксВижн 965 15
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1780 15
Цифра ГК 2140 15
SAP CIS - САП СНГ 831 14
HP Inc. 5510 13
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1002 13
Apple Inc 11163 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9397 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4139 13
АйТи 1280 12
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1345 12
Корус Консалтинг ГК 1067 11
Citrix Systems 782 11
Directum - Директум 902 11
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1143 11
1С-Рарус 801 11
Samsung Electronics 9710 9
Xerox 1118 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10037 9
Meta Platforms - Facebook 4334 9
ESG - Enterprise Strategy Group 198 9
Точка 3792 33
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5752 18
РЖД - Российские железные дороги 1611 16
Почта России ПАО 1983 13
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2508 11
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6617 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2360 10
X5 Group 812 10
Открытие ФК - Банк Открытие 2832 10
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 321 9
Газпром ПАО 1147 8
Лента - Сеть розничной торговли 1690 8
Альфа-Банк 1591 8
КамАЗ - Камский автомобильный завод 376 8
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 234 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 327 7
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 390 7
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 349 7
Роснефть НК - нефтяная компания 473 7
X5 Group - Перекрёсток 452 7
ТМХ - Трансмашхолдинг 100 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1819 6
Самолёт ГК 1655 6
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 209 6
ВТБ - ВТБ24 660 6
Газпром нефть 496 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1007 5
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 706 5
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 347 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1767 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 840 4
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 308 4
ПГК - Первая грузовая компания 138 4
Visa International 1870 4
Askona Life Group - Аскона 87 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 649 4
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 873 4
Societe Generale - Росбанк АКБ 504 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 351 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 229 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17888 80
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10352 34
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9030 29
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2428 25
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1630 19
Федеральное казначейство России 1547 17
Президент Российской Федерации 3693 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2364 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3670 13
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4290 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2824 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2991 10
Правительство Москвы 1982 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2376 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1537 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1385 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2681 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1589 8
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 700 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1196 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1640 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3054 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 820 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1034 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1242 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1203 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2329 4
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 111 4
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 191 4
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 138 4
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1170 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2496 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 481 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 517 3
Администрация Президента РФ 977 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 185 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 275 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 688 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 963 3
Таможня - Таможенная служба 1025 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2565 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 425 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 549 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 242 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 247 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6045 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1792 2
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 29 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 248 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 36 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 89 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 227 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 53 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 183 1
Linux Foundation 174 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 61 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 205 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52989 347
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79023 224
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38654 190
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 9997 144
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10745 135
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 7918 123
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17033 113
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10879 108
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25570 104
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11666 103
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13560 101
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17272 100
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12913 90
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11613 81
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22092 70
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11325 69
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9459 68
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5415 68
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5173 67
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21865 63
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IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 9005 54
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5076 49
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5979 49
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9053 47
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24921 47
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8110 44
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3895 42
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21280 42
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17385 42
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13185 40
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11075 40
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 3105 38
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 2790 37
Оцифровка - Digitization 3729 35
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6494 71
Microsoft Windows 14407 48
Microsoft Office 3426 42
Google Android 12505 33
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1969 24
Apple iOS 6772 23
Microsoft Windows 2000 12651 22
Linux OS 8208 21
Microsoft SharePoint Products and Technologies 802 20
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4079 18
Microsoft Office 365 859 14
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1748 13
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2342 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4353 13
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 906 12
Microsoft Exchange 1331 11
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 971 11
1С:Бухгалтерия 846 11
Microsoft Outlook 1276 11
Oracle Java - язык программирования 2757 11
Microsoft SQL Server 1470 10
Microsoft SharePoint Server 685 9
Apple Mac - Apple Macintosh 2864 9
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 398 9
Apple iPad 3735 9
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1233 8
Microsoft Windows 7 1881 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1042 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2498 7
Microsoft Exchange Server 471 7
Microsoft Windows XP 2361 7
Microsoft Skype 1970 7
Apple iPhone - серия смартфонов 6603 7
HCL WebSphere - IBM WebSphere 526 7
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 858 6
Google Play - Google Store - Android Market 2915 6
Microsoft Teams 363 6
Apple macOS 1705 6
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 809 6
НКТ - Р7-Офис 201 6
Шадаев Максут 627 10
Натрусов Артем 192 9
Путин Владимир 2713 8
Паршин Максим 267 5
Демидов Михаил 133 5
Чаркин Евгений 239 5
Спиридонов Иван 26 4
Врацкий Андрей 56 4
Урусов Виктор 76 4
Данилов Михаил 30 4
Шпак Василий 113 4
Никифоров Николай 1172 3
Бобровников Борис 102 3
Орловский Виктор 345 3
Христенко Павел 15 3
Андреев Владимир 85 3
Меднов Сергей 124 3
Солопов Вячеслав 36 3
Василенко Александр 81 3
Свиридов Владимир 26 2
Слесаренко Марина 22 2
Ведяхин Александр 66 2
Белоусов Александр 9 2
Греф Герман 364 2
Лебедев Артемий 95 2
Шилов Сергей 83 2
Мишустин Михаил 479 2
Солдатенков Сергей 160 2
Блинов Дмитрий 31 2
Захаренко Максим 54 2
Меденцев Константин 50 2
Новиков Евгений 41 2
Шушкин Дмитрий 95 2
Белоусов Андрей 84 2
Лысенко Эдуард 269 2
Кириченко Игорь 45 2
Медведев Дмитрий 1628 2
Фролов Павел 59 2
Петруца Роман 9 2
Носков Константин 230 2
Россия - РФ - Российская федерация 122289 408
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39214 128
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50101 107
Европа 21284 76
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13119 68
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17030 54
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14897 40
Германия - Федеративная Республика 11998 39
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12799 27
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15028 26
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6264 21
Япония 12864 21
Индия - Республика 5060 20
Франция - Французская Республика 7079 20
Земля - планета Солнечной системы 9686 20
Россия - СФО - Новосибирск 3691 18
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1867 17
Россия - УФО - Екатеринбург 3302 16
Украина 7251 15
Беларусь - Белоруссия 4223 13
Канада 4705 13
Америка Северная 2830 12
Азия - Азиатский регион 4649 12
Ближний Восток 2642 11
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2551 10
Африка - Африканский регион 3265 10
Италия - Итальянская Республика 4217 10
Швеция - Королевство 3455 9
Казахстан - Республика 4826 9
США - Калифорния 4663 8
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3424 8
Солнце - звезда Солнечной системы 4901 8
Россия - ПФО - Казань 2355 8
Европа Восточная 2996 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1284 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2317 8
Испания - Королевство 3598 7
Бразилия - Федеративная Республика 2087 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2481 7
Южная Корея - Республика 6275 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41751 187
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41522 162
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10625 97
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19939 96
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23864 94
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13893 81
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14987 76
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10191 73
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8988 69
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5009 60
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 4856 59
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4910 53
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4606 52
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8252 41
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Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4451 31
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1785 30
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5224 30
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3115 30
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2677 29
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2448 27
HRM - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников (персонала) - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1437 27
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3035 27
Страхование - Страховое дело - Insurance 5144 27
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 4627 26
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7581 24
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Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3401 22
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4167 22
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 3057 21
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1156 21
Экономический эффект 810 20
Финансовые показатели 2068 20
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Коммерсантъ - Издательский дом 1200 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10994 3
The Register 1393 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 664 2
TAdviser - Центр выбора технологий 292 2
Thomson Reuters - Рейтер 5770 2
Ведомости 524 2
Известия ИД 461 2
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Forbes - Форбс 627 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 101 1
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AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 620 1
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РИА Новости 803 1
Bloomberg 1105 1
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S&P - Standard and Poor’s 482 4
Markets&Markets Research 103 2
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Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 2
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 426 1
AV-Test Institute 38 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 56 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 46 1
Technavio 25 1
IMARC Group 2 1
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РАН - Российская академия наук 1794 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1285 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 711 5
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 418 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 143 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 651 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 3
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 529 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 131 2
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UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 312 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 916 2
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 67 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 214 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 124 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 123 1
Tokyo University of Agriculture and Technology - Токийский университет сельского хозяйства и технологий 3 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 118 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 63 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 112 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 32 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 46 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 65 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 481 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 271 1
ИРИ - Институт развития интернета 111 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 136 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 376 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 204 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 285 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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