Национальный проект Производительность труда и поддержка занятости
Национальный проект упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шадаев Максут 627 10
|Натрусов Артем 192 9
|Путин Владимир 2713 8
|Паршин Максим 267 5
|Демидов Михаил 133 5
|Чаркин Евгений 239 5
|Спиридонов Иван 26 4
|Врацкий Андрей 56 4
|Урусов Виктор 76 4
|Данилов Михаил 30 4
|Шпак Василий 113 4
|Никифоров Николай 1172 3
|Бобровников Борис 102 3
|Орловский Виктор 345 3
|Христенко Павел 15 3
|Андреев Владимир 85 3
|Меднов Сергей 124 3
|Солопов Вячеслав 36 3
|Василенко Александр 81 3
|Свиридов Владимир 26 2
|Слесаренко Марина 22 2
|Ведяхин Александр 66 2
|Белоусов Александр 9 2
|Греф Герман 364 2
|Лебедев Артемий 95 2
|Шилов Сергей 83 2
|Мишустин Михаил 479 2
|Солдатенков Сергей 160 2
|Блинов Дмитрий 31 2
|Захаренко Максим 54 2
|Меденцев Константин 50 2
|Новиков Евгений 41 2
|Шушкин Дмитрий 95 2
|Белоусов Андрей 84 2
|Лысенко Эдуард 269 2
|Кириченко Игорь 45 2
|Медведев Дмитрий 1628 2
|Фролов Павел 59 2
|Петруца Роман 9 2
|Носков Константин 230 2
|91Mobiles 1693 8
|Коммерсантъ - Издательский дом 1200 4
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10994 3
|The Register 1393 3
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 664 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 292 2
|Thomson Reuters - Рейтер 5770 2
|Ведомости 524 2
|Известия ИД 461 2
|PCWorld - PC World 44 1
|Forbes - Форбс 627 1
|Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 101 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 71 1
|AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 620 1
|Engadget - Блог о технологиях 417 1
|РИА Новости 803 1
|Bloomberg 1105 1
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