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Доступный интернет Бесплатный доступ к социально значимым сайтам



27.01.2022 «Вконтакте» и «Госуслуги» стали первыми социально значимыми сайтами, куда можно попасть при нулевом балансе
17.06.2021 Закон о «бесплатных сайтах» изменился до неузнаваемости. Теперь он касается «суверенного Рунета» и ограничивает деятельность операторов связи
24.02.2021 МТС, «Билайн», Tele2, «Ростелеком» требуют лишить россиян бесплатного доступа к «Вконтакте»
19.08.2020 Чиновники придумали критерии для сайтов, к которым проложат бесплатный интернет
24.03.2020 Минкомсвязи объяснило, к каким сайтам проложат «бесплатный интернет». Под эти требования не подходит почти никто
25.04.2019 Простым гражданам разрешили ходить в интернет через спецсеть чиновников и силовиков
26.03.2019 Государство потратит 27 миллиардов на 4G-сети для силовиков и спецпотребителей
28.02.2019 На подключение к интернету Росгвардии, пожарных и военкоматов потратят 12,4 миллиарда
12.02.2019 В России появится мегаоператор интернета для чиновников, МВД и МЧС за 73 миллиарда
19.01.2017 Мошенники ловят пользователей WhatsApp на бесплатный интернет
02.02.2015 «ТТК-Самара» в 2014 г. подключил более 1600 студентов в рамках программы «Доступный Интернет вузам»

Публикаций - 73, упоминаний - 94

Доступный интернет упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7937 24
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8650 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 1895 12
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2301 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7615 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6394 11
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 719 8
Yandex - Яндекс 4822 6
VK - Mail.ru Group 2956 5
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 334 5
Turkcell 316 5
Ростех - Ростехнологии 2425 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1856 3
Google LLC 9872 3
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 778 3
Meta - Facebook 4176 2
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1270 2
NVision Group - Энвижн Груп 659 2
Ericsson 2693 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1483 2
Telegram Group 716 2
Insyte Electronics - Инсайт Электроникс 6 1
21 век – ТВ - Народный телефон 424 1
Сравни.ру 8 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 36 1
Мобильное электронное образование 13 1
Caravan - Караван 70 1
AT&T Broadband 62 1
GE Healthcare 19 1
Сбер - Цифровая Платформа 358 1
Ростех - Автоматика Концерн 709 1
IDX - Системы управления идентификацией 12 1
ОТР 171 1
Twitter 2350 1
Nginx - Энджайникс 110 1
ТЛС - Технология Логистических Систем 8 1
Акадо Екатеринбург 29 1
Microsoft Corporation 22058 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1282 1
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1078 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5048 4
Почта России ПАО 1830 4
РЖД - Российские железные дороги 1413 3
Яндекс.Еда 197 2
Аэрофлот 630 2
Zoon.ru 5 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 257 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 3 1
UMG - Universal Music Group 253 1
UniCredit - ЮниКредит Банк 176 1
ЯКласс 19 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 11 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 115 1
Apteka.ru - Аптека.ру 7 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 29 1
ОрдерКом 5 1
Авто.ру - Auto.ru 79 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 307 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 177 1
Согласие СК 455 1
Май - Российская торговая компания 160 1
МосКино - сеть кинотеатров 5 1
Сибур СибурТюменьГаз - Южно-Балыкский ГПЗ 2 1
Сибур НИОСТ - НИО Сибур-Томскнефтехим 16 1
Империя-Фарма 90 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 813 1
О2О Delivery club 164 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 58 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 787 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2026 1
Почта Банк 310 1
ГПБ - Газпромбанк 824 1
Wildberries - Вайлдберриз 172 1
Открытие ФК 2079 1
МКБ - Московский кредитный банк 307 1
AliExpress 311 1
Альфа-Банк 1434 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7664 42
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 7540 30
Президент Российской Федерации 3119 18
Правительство РФ 7114 16
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2179 12
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2607 12
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 176 11
Федеральное собрание Российской Федерации 152 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1851 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2287 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1413 7
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2105 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1000 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2086 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2995 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2416 4
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1389 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 803 3
Администрация Президента РФ 868 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 708 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 495 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 847 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2314 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1276 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 290 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 971 2
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 95 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 807 2
Центр развития и поддержки предпринимательства СПб ГБУ 3 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 228 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 358 1
Верховный суд Российской Федерации 629 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 93 1
Фонд Росконгресс 4 1
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 1 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 104 1
Законодательное собрание Амурской области 3 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 500 1
Счётная палата РФ 581 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 166 8
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 222 1
ЛДПР 98 1
Единая Россия - Политическая партия 241 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 246 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 31464 53
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 13978 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 8955 19
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 349 18
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 5220 15
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 3448 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4311 9
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 2467 8
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 561 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10286 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7849 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4146 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 687 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 841 4
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 345 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1935 3
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 338 3
ТСПУ - технические средства противодействия угрозам 13 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 883 3
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом - CIAM - Customer Identity and Access Management - Управление идентификационными да 425 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 520 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 3259 3
pLTE - Private LTE - частные сети предприятий 23 2
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 2577 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3614 2
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 366 2
НСУД РФ - Национальная система управления данными 33 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 1339 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 544 2
ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 786 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1587 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 251 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки 386 2
Сервер - Серверные платформы 2797 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 854 2
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 161 2
Социальные сети - Соцсети 632 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 552 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 6384 1
Родительский контроль - Детский режим 465 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1783 10
VK - Mail.ru Одноклассники 1130 8
Мир тесен - социальная сеть 11 5
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 130 5
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 143 5
В кругу друзей - социальная сеть 19 4
Turkcell Bip - Мессенджер 19 4
Фотострана - Социально-развлекательная сеть 14 4
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 388 3
Gismeteo - Гисметео 27 3
WhatsApp Messenger 714 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1489 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 850 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 5154 2
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 19 2
Реестр общественных и государственных сайтов - Каталог государственных сайтов 1 1
TamTam - ТамТам - Мессенджер 10 1
DD Planet Выберу.ру 2 1
Роскомнадзор - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 30 1
Сбер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 69 1
Drom.ru 9 1
Архивный фонд РФ 12 1
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 11 1
ЛитРес Livelib 3 1
ЛитРес Самиздат 10 1
Инфосистемы джет - Билет в будущее 3 1
Яндекс.Едадил 13 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 28 1
Амальгама - лингво-лаборатория - Amalgama-lab 1 1
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 444 1
KaZaA Media Desktop клиент файлообменной сети FastTrack 129 1
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 36 1
Proton Technologies - ProtonMail - почтовый сервис 18 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 138 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 756 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 188 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 93 1
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 121 1
МаксимаТелеком MT_Free 39 1
LG 75SM99 274 1
Путин Владимир 2481 15
Носков Константин 211 10
Шадаев Максут 436 9
Иванов Олег 130 7
Чернышенко Дмитрий 288 4
Мишустин Михаил 355 3
Акимов Максим 169 3
Исанин Антон 1347 3
Климарев Михаил 47 3
Хинштейн Александр 66 3
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 21 2
Асланов Дмитрий 41 2
Ершов Андрей 47 2
Кулин Филипп 39 2
Шохин Александр 24 2
Королев Александр 5 2
Соколов Алексей 129 1
Кириенко Владимир 75 1
Кириенко Сергей 132 1
Галушко Дмитрий 5 1
Канделаки Нина 2 1
Спиров Вячеслав 2 1
Сергунина Наталья 204 1
Никифоров Николай 1145 1
Паршин Максим 185 1
Галактионова Инесса 48 1
Силуанов Антон 55 1
Скоробогатова Ольга 34 1
Туча Игорь 2 1
Белова Светлана 7 1
Зыков Владимир 2 1
Бегтин Иван 49 1
Жуков Александр 40 1
Вайно Антон 21 1
Васкецов Илья 6 1
Сафронов Евгений 5 1
Engelbart Doug - Энгелбарт Дуг 11 1
Новиков Евгений 40 1
Комаров Алексей 7 1
Комиссаров Дмитрий 177 1
Россия - Российская федерация - РФ 102098 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31991 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11975 8
Того - Тоголезская Республика 10845 7
Россия - ЮФО - Ростовская область 1154 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1282 6
Россия - ДФО - Забайкальский край 405 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1878 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2934 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12539 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 832 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 999 2
Эстония - Эстонская Республика 690 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 906 2
Россия - ЮФО - Республика Крым 693 2
Россия - ПФО - Пензенская область 465 2
Россия - СЗФО - Псковская область 492 2
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 235 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5085 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2153 2
Испания - Каталония - Барселона 703 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 487 1
Узбекистан - Республика 1267 1
Россия - ЦФО - Тульская область 949 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 555 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12291 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 628 1
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 643 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 376 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1310 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация 390 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 613 1
Россия - ЦФО - Белгородская область 487 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 416 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 350 1
Москва - Садовое кольцо 106 1
Москва ТТК - Третье транспортное кольцо в Москве 37 1
Россия - УФО - Челябинская область 909 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 904 1
Россия - ЮФО - Севастополь 464 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2216 26
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 527 10
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 48 7
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2345 7
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 5557 7
Федеральное законодательство 1167 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5141 5
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 153 4
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1098 4
Образование в России 1648 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 874 3
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 231 2
Информационное общество - Государственная программа 1153 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 356 2
Транспорт 585 2
Федеральный бюджет Российской Федерации 1523 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1443 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 663 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 180 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 891 2
Банковский сектор экономики 2240 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица 22 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 82 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 109 1
Русский язык 3965 1
Федеральный закон 40-ФЗ - О Федеральной службе безопасности 1 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5799 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная инфраструктура 3 1
CDO - Chief Data Officer - Директор по данным 2 1
Страхование - Страховое дело 462 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 158 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 90 1
ТКО - Твердые коммунальные отходы 17 1
Региональное законодательство 109 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 821 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 49 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 567 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 224 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 328 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 238 1
Коммерсантъ - Издательский дом 832 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10418 4
За Телеком - telegram-канал 35 3
Ведомости 305 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 323 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 714 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 41 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 65 1
Из рук в руки - irr.ru 32 1
Муз ТВ - Телеканал 17 1
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 51 1
Москва 24 - Телеканал 6 1
Вечерняя Москва - газета 5 1
91Mobiles 73 1
Российская газета 227 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 125 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 61 1
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 55 1
Woman.ru 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Cosmopolitan 22 1
TechMedia - Тематические медиа 1 1
Россия Культура - телеканал 10 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 565 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
Medsite.ru 1 1
Rusbiathlon.ru 1 1
Врачи РФ 2 1
Банки.ру - Banki.ru 35 1
Известия ИД 288 1
Россия 24 - телеканал 94 1
Рен ТВ - телеканал 56 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 68 1
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 117 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 84 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 20 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 243 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 285 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 345 1
The Register 1272 1
500 Startups 451 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2853 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 78 1
IBM Institute for Business Value 23 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 813 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 190 1
Skyeng - Образовательные технологии 59 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 33 1
Сириус - Образовательный центр 112 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 1 1
КиберЛенинка - российская научная электронная библиотека на концепции открытой науки 3 1
Инфоурок - Образовательный проект 2 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
РЭШ - Российская электронная школа 17 1
Открытое образование 6 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 13 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 796 1
СамГТУ - Самарский государственный технический университет 9 1
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Worldskills - Ворлдскиллс 86 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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