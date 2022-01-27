Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Доступный интернет Бесплатный доступ к социально значимым сайтам
Публикаций - 73, упоминаний - 94
Доступный интернет упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2481 15
|Носков Константин 211 10
|Шадаев Максут 436 9
|Иванов Олег 130 7
|Чернышенко Дмитрий 288 4
|Мишустин Михаил 355 3
|Акимов Максим 169 3
|Исанин Антон 1347 3
|Климарев Михаил 47 3
|Хинштейн Александр 66 3
|Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 21 2
|Асланов Дмитрий 41 2
|Ершов Андрей 47 2
|Кулин Филипп 39 2
|Шохин Александр 24 2
|Королев Александр 5 2
|Соколов Алексей 129 1
|Кириенко Владимир 75 1
|Кириенко Сергей 132 1
|Галушко Дмитрий 5 1
|Канделаки Нина 2 1
|Спиров Вячеслав 2 1
|Сергунина Наталья 204 1
|Никифоров Николай 1145 1
|Паршин Максим 185 1
|Галактионова Инесса 48 1
|Силуанов Антон 55 1
|Скоробогатова Ольга 34 1
|Туча Игорь 2 1
|Белова Светлана 7 1
|Зыков Владимир 2 1
|Бегтин Иван 49 1
|Жуков Александр 40 1
|Вайно Антон 21 1
|Васкецов Илья 6 1
|Сафронов Евгений 5 1
|Engelbart Doug - Энгелбарт Дуг 11 1
|Новиков Евгений 40 1
|Комаров Алексей 7 1
|Комиссаров Дмитрий 177 1
|500 Startups 451 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2853 2
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 78 1
|IBM Institute for Business Value 23 1
|The Economist Intelligence Unit 41 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175659, в очереди разбора - 989941.
Создано именных указателей - 70896.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1175659, в очереди разбора - 989941.
Создано именных указателей - 70896.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru