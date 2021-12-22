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Безопасный город
АПК БГ
СОБГ
Система обеспечения безопасности города



22.12.2021 «Ростелеком» ввел в промышленную эксплуатацию систему «Безопасный город» во всех муниципалитетах Ростовской области
21.12.2021 В Курске завершено внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
30.06.2021 Нижегородские власти запустили АПК «Безопасный город» на базе цифровой платформы «Коркласса»
30.06.2021 В Нижегородской области заработал АПК «Безопасный город» на базе цифровой платформы «КорКласса»
27.05.2021 Постсоветский вице-премьер арестован за вымогательство взятки у поставщика «Безопасного города»
18.05.2021 «Ростелеком», «Ростех» и «Коркласс» представили решение для «Безопасного города»
17.05.2021 «Ростех» ввел в эксплуатацию АПК «Безопасный город» в Иркутской области
14.05.2021 Ростех представил стандарты для построения «Безопасных городов»
13.05.2021 Ростех представляет технологические решения для создания «Безопасных городов»
09.04.2021 «Транстелеком» развивает направление «Безопасный город»
01.02.2021 «Ростелеком» построил цифровую систему безопасности граждан в Ростовской области
28.12.2020 МЧС отказывается впредь отвечать за «Безопасный город». Он превратился в «зоопарк» технологий
06.11.2020 «Ростех» по заказу МЧС России разработает единые стандарты по созданию «Безопасного города»
15.06.2020 «Ростелеком» создаст «Безопасный город» на всей территории Ростовской области
15.06.2020 «Ростелеком» создаст «Безопасный город» на всей территории Ростовской области до конца 2020 года
22.04.2020 Система распознавания лиц «Визирь» в составе АПК «Безопасный город» позволяет заботиться о здоровье жителей Сахалина и за 14 дней выявила 100 нарушителей карантина
07.04.2020 Биометрическая система распознавания лиц от группы ЦРТ работает в составе АПК «Безопасный город» на Сахалине
06.02.2020 «Ростелеком» внедрил «Безопасный город» на Чукотке
05.06.2019 «Ростелеком» купил создателя «Безопасного города», принадлежавшего «Техносерву» и «Мегафону»
12.02.2019 «Росэлектроника» представила систему экстренного оповещения для «Безопасного города»
26.12.2018 Камчатский край создаст в регионе системы «Безопасный город» и «Умный город» при поддержке Ростеха
21.12.2018 Ростех создает инфраструктуру «Безопасного города» в Тверской области
24.10.2018 Видеонаблюдение Vocord Tahion интегрировано в систему «Безопасный город» Хабаровского края
22.10.2018 «Росэлектроника» в полтора раза увеличит выпуск датчиков загазованности для «умного дома» и «безопасного города»
13.07.2018 Власти не дали построить «Безопасный город» за 1,5 миллиарда
25.06.2018 Генеральный конструктор Безопасного города рассказывает о рисках, успехах и провалах безопасных и умных городов
05.06.2018 «Техносерв» продал «Мегафону» интегратора «безопасных городов»
23.05.2018 «Ростелеком» внедрил «Безопасный город» в Сибири
08.05.2018 Безопасный и умный город должны объединиться
24.04.2018 Ростех объединит «Безопасный город», «ЭРА-ГЛОНАСС» и «112» в одной платформе
02.06.2017 «Ростелеком» и «Почта России» подписали протокол о намерениях по доставке заказных писем в рамках проекта «Безопасный город»
06.03.2017 GS Group представила решения для «умного» города в рамках концепции «Безопасный город»
16.02.2017 «Техносерв» примет участие в развитии комплекса «Безопасный город» в Тюменской области
13.05.2016 «Ростелеком» в Забайкалье открыл Центр обработки данных в рамках проекта «Безопасный город»
11.05.2016 В Кабардино-Балкарии появился «Безопасный город»
19.04.2016 Какие проблемы «Безопасного города» выявляет практика
11.04.2016 В Новочебоксарске создана «пилотная» зона АПК «Безопасный город»
18.03.2016 «Ростелеком» приступил к внедрению АПК «Безопасный город» в Архангельской области
29.02.2016 «Ростелеком» продемонстрировал работу единственного на Урале заполярного «Безопасного города»
11.02.2016 «Ростелеком» подписал контракт с Правительством Вологодской области на реализацию АПК «Безопасный город»

Публикаций - 416, упоминаний - 700

Безопасный город упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7842 125
Ростех - Ростехнологии 2355 60
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 964 34
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6246 25
Ростех - Автоматика Концерн 422 24
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 724 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8561 17
КорКласс - CoreClass - ТехноИнвестПроект УК - Технологии Проектных Инвестиций 18 16
Huawei 3000 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7533 13
Google LLC 9469 13
Yandex - Яндекс 4598 12
Астерос - Asteros 586 12
Vocord - Вокорд 117 12
NVision Group - Энвижн Груп 630 11
Microsoft Corporation 21038 10
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 239 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1515 10
Ростех - НЦИ - Национальный центр информатизации 309 10
Ростех - Швабе Холдинг 155 10
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 177 9
Netris - Нетрис 49 9
IBM - International Business Machines Corp 8707 9
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1476 9
NtechLab - НтехЛаб 83 9
5029 8
ИКС холдинг - Форпост 36 8
Meta - Facebook 4144 8
VK - Mail.ru Group 2825 8
Крок 1564 8
AT Consulting - Группа ЭйТи 295 8
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 253 7
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 168 7
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 625 7
Открытые технологии 431 7
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 112 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3764 6
РусБИТех - ГК Astra Linux 490 6
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 208 6
Программный продукт ГК 195 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4874 28
РЖД - Российские железные дороги 1334 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1940 9
Газпром ПАО 778 8
РВК - Российская венчурная компания 511 6
Почта России ПАО 1802 6
ВТБ - ВТБ24 641 6
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 129 6
ГПБ - Газпромбанк 802 5
Аэрофлот 618 5
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 112 5
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 73 5
ПСБ - Промсвязьбанк 636 5
Роснефть НК 419 4
УЭК - Универсальная электронная карта 554 4
Быстроденьги МФК 22 4
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 228 4
ESforce 22 4
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 61 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод 299 4
Альфа-Банк 1329 4
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 186 3
Газпром нефть 402 3
Ростех - Новикомбанк 30 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 141 3
Миландр ПКК 29 3
Россети МРСК Юга - Астраханьэнерго 25 3
Вертолеты России 126 3
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 158 3
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 258 3
Почта Банк 305 2
Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 39 2
Airbus Group 190 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 230 2
Ак Барс Банк 184 2
Восточный Банк 126 2
Boeing 931 2
Северсталь ПАО 277 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 44 2
ChemChina - Pirelli SpA 39 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7430 59
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1990 51
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 951 42
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 828 38
Правительство РФ 2753 34
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1145 25
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2355 21
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1130 19
Президент Российской Федерации 1756 18
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2042 17
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1602 17
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1853 15
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 930 14
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 827 13
Федеральное казначейство России 878 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1187 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2050 11
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 163 10
МВД РФ - Главное управление по вопросам миграции - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 447 10
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2042 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1644 9
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 429 9
Правительство Москвы 841 9
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2796 8
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 378 7
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 155 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 617 7
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 476 7
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2373 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 597 6
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 132 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1180 5
Счётная палата РФ 557 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1776 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1540 4
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 46 4
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ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 180 11
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 993 9
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1255 9
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 784 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 75 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 144 5
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 412 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1880 5
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 209 4
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ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 375 3
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 182 3
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 61 3
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 151 2
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 91 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 278 2
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 77 2
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FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 2
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Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 382 2
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 10338 5
Коммерсантъ - Издательский дом 797 4
TAdviser - Центр выбора технологий 228 3
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СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 321 2
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Bloomberg 973 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 544 1
Радио Свобода - радиостанция 38 1
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Автокод (портал) 29 1
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CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 77 1
S&P - Standard and Poor’s 468 1
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Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 61 1
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ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 6 1
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Медиалогия 45 1
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Microsoft Research 123 1
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Juniper Research 420 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
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Создано именных указателей - 64076.
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