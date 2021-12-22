Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Безопасный город
АПК БГ
СОБГ
Система обеспечения безопасности города
Публикаций - 416, упоминаний - 700
Безопасный город упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сахненко Сергей 72 11
|Путин Владимир 2450 10
|Кабанов Владимир 174 9
|Козырев Алексей 274 7
|Осеевский Михаил 253 7
|Рогозин Дмитрий 86 7
|Громов Иван 101 7
|Ананьев Алексей 102 6
|Головин Дмитрий 22 6
|Кураш Антон 32 6
|Корнеев Сергей 81 6
|Якимюк Оксана 6 6
|Солодухин Константин 113 6
|Чамара Денис 57 6
|Черепенников Антон 55 5
|Медведев Дмитрий 1590 5
|Евраев Михаил 228 5
|Зимин Игорь 14 5
|Никифоров Николай 1132 5
|Мордасов Сергей 14 5
|Гаттаров Руслан 140 5
|Чуприян Александр 6 5
|Усманов Алишер 258 5
|Шилов Сергей 64 4
|Бодров Александр 6 4
|Кадейшвили Алексей 14 4
|Лысов Денис 28 4
|Серебряникова Анна 47 4
|Володкович Вячеслав 38 4
|Лысенко Эдуард 221 4
|Варев Александр 16 4
|Калина Роман 61 4
|Дырмовский Дмитрий 80 4
|Авербах Владимир 122 4
|Гольцов Александр 61 4
|Бутенко Юрий 64 3
|Ермолаев Артем 343 3
|Калугин Сергей 168 3
|Звягина Наталья 64 3
|Меджитов Тимур 58 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172775, в очереди разбора - 1021551.
Создано именных указателей - 64076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172775, в очереди разбора - 1021551.
Создано именных указателей - 64076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru