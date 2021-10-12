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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Безопасный город
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 347, упоминаний - 552
Безопасный город упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 3
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
|АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
|Кабанов Владимир 174 9
|Сахненко Сергей 71 9
|Козырев Алексей 270 6
|Осеевский Михаил 221 5
|Чуприян Александр 6 5
|Солодухин Константин 89 4
|Варев Александр 16 4
|Путин Владимир 1820 4
|Чамара Денис 57 3
|Медведев Дмитрий 1433 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Бодров Александр 6 3
|Рогозин Дмитрий 79 3
|Якимюк Оксана 6 3
|Громов Иван 96 3
|Чукарин Алексей 56 3
|Ананьев Алексей 88 3
|Козлов Александр 54 3
|Бобровников Борис 86 2
|Бровко Василий 47 2
|Серебряникова Анна 47 2
|Решетова Ольга 4 2
|Усманов Алишер 241 2
|Илюхин Владимир 5 2
|Веригин Илья 28 2
|Минин Александр 5 2
|Дырмовский Дмитрий 76 2
|Мишурный Андрей 2 2
|Черепенников Антон 52 2
|Чемезов Сергей 121 2
|Калугин Сергей 162 2
|Терехов Александр 13 2
|Хрулев Андрей 9 2
|Гаттаров Руслан 117 2
|Аленьков Вячеслав 8 2
|Шадаев Максут 384 2
|Черкашин Александр 7 2
|Кобяков Денис 2 2
|Елистратов Николай 90 2
|Рудычева Наталья 81 2
|Ведомости 259 3
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658094.
Создано именных указателей - 46325.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658094.
Создано именных указателей - 46325.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru