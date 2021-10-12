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Безопасный город


12.10.2021 «Росэлектроника» увеличила объем выпуска акустического оборудования 1
28.09.2021 Infowatch и «Сфера» объявили о партнерстве 1
10.09.2021 Выручка топ-40 поставщиков ИТ в транспортный сектор увеличилась на 38% 1
26.08.2021 «Росэлектроника» разработала многофункциональный комплекс фотовидеофиксации 1
15.07.2021 «Ростелеком» и правительство Новгородской области договорились о развитии цифрового сотрудничества 1
30.06.2021 Нижегородские власти запустили АПК «Безопасный город» на базе цифровой платформы «Коркласса» 1
30.06.2021 В Нижегородской области заработал АПК «Безопасный город» на базе цифровой платформы «КорКласса» 1
22.06.2021 Компании Сергея Шилова нарастили выручку на треть и увеличили штат в полтора раза 1
16.06.2021 В России появится единая система видеонаблюдения за гражданами 1
04.06.2021 Новикомбанк профинансирует выпуск гражданской продукции концерна «Автоматика» на 3 млрд рублей 1
03.06.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2021 г. 1
02.06.2021 «Мегафон» стал партнером Калининградской области в развитии инновационных сервисов 1
27.05.2021 Постсоветский вице-премьер арестован за вымогательство взятки у поставщика «Безопасного города» 2
24.05.2021 Сергей Мордасов сменит Дениса Лысова на должности директора южного макрорегиона «Ростелекома» 1
18.05.2021 «Ростелеком», «Ростех» и «Коркласс» представили решение для «Безопасного города» 3
17.05.2021 «Ростех» ввел в эксплуатацию АПК «Безопасный город» в Иркутской области 5
14.05.2021 Ростех представил стандарты для построения «Безопасных городов» 4
13.05.2021 Ростех представляет технологические решения для создания «Безопасных городов» 3
12.05.2021 НКК, НПО «Русбитех» и ГК Astra Linux представили решения «Цифровая безопасная среда» 1
28.04.2021 Российские регионы резко сокращают расходы на ИКТ 1
12.04.2021 Искусственный интеллект в видеонаблюдении будет представлен на Securika 2021 1
09.04.2021 «Транстелеком» развивает направление «Безопасный город» 1
24.03.2021 Концерн «Автоматика» продемонстрирует работу ВКС на форуме «Госзаказ-2021» 1
23.03.2021 «Ростелеком» запустит систему мониторинга вывоза мусора в Ростовской области 1
17.02.2021 В России создается собственная система критически важных коммуникаций 1
16.02.2021 «Элтекс» разработал индустриальный коммутатор MES3708P 1
11.02.2021 В СтГАУ внедрена биометрическая система распознавания лиц группы ЦРТ 1
01.02.2021 «Ростелеком» построил цифровую систему безопасности граждан в Ростовской области 6
28.01.2021 Цифровые системы оповещения и безопасности в регионах обойдутся в 65 миллиардов 4
04.01.2021 В России создадут онлайн-реестр злостных нарушителей ПДД 1
28.12.2020 МЧС отказывается впредь отвечать за «Безопасный город». Он превратился в «зоопарк» технологий 4
17.12.2020 ДИТ Москвы исполнил бюджет на 70%, но получил почти 80 миллиардов на 2021 год 2
08.12.2020 «Ростелеком» установит более пятисот камер видеонаблюдения в городах арктического региона 2
09.11.2020 Система видеоидентификации группы ЦРТ внедрена на 70 транспортных объектах России 2
06.11.2020 «Ростех» по заказу МЧС России разработает единые стандарты по созданию «Безопасного города» 6
20.10.2020 Huawei поделилась опытом построения интеллектуальной ИКТ-инфраструктуры в сфере городского общественного транспорта 1
08.10.2020 Visionlabs получила сертификат МВД на свою биометрическую платформу 1
02.10.2020 Концерн «Автоматика» подписал четырехстороннее соглашение о развитии сквозных цифровых технологий 1
18.09.2020 На Сахалине открыт самый восточный дата-центр России 1
16.09.2020 «Таттелеком» завершает установку 678 новых камер видеонаблюдения в Нижнекамском районе 1

Публикаций - 347, упоминаний - 552

Безопасный город упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 112
Ростех - Ростехнологии 2230 35
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 24
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 18
Ростех - Концерн Автоматика 396 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 13
Google LLC 7124 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 10
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 10
Microsoft Corporation 10997 9
Vocord - Вокорд 98 9
Ланит ГК 1154 9
Крок 1219 8
VK - Mail.ru Group 2482 8
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 8
КорКласс - CoreClass - ТехноИнвестПроект УК - Технологии Проектных Инвестиций 16 7
Yandex - Яндекс 4098 7
Ростех Швабе Холдинг 150 7
NtechLab - НтехЛаб 78 6
Verysell - Верисел 90 5
Samsung Electronics 5627 5
Рексофт - Reksoft 198 5
Астерос - Asteros 531 4
SAP SE 3207 4
ИКС холдинг - Форпост 35 4
АйТи 748 4
Verysell Сервис 5 4
IBM 3524 4
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 4
Softline - Софтлайн 1472 3
Rambler Group - Рамблер ГК 483 3
RCNTEC - АРСИЭНТЕК 37 3
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 3
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 3
Huawei 2723 3
Lenovo Group 1635 3
Cisco Systems 2035 3
ИКС холдинг - Цитадель ГК 34 3
Глобус-телеком 152 3
Ланит Урал 18 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 6
Газпромбанк - ГПБ 692 5
Быстроденьги МФК 22 4
Газпром ПАО 518 3
Россети ПАО 168 3
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 3
СпецДорПроект 2 2
Просвещение ГК 8 2
Ростех Новикомбанк 27 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 127 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
Миландр ПКК 26 2
ВТБ24 583 2
Автоматика КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 22 2
Лидер-инновации 27 2
МегаФон Финанс 9 2
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 2
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 2
РВК - Российская венчурная компания 476 2
Почта России ПАО 1570 2
Альфа-Банк 1122 2
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Яндекс.Такси 271 1
UFG Private Equity 25 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 1
Локо-Банк 31 1
Gett 60 1
NDF - инвестиционный фонд 5 1
ESforce 22 1
МВЦ Екатеринбург-ЭКСПО 5 1
Аэрофлот 492 1
Uber 257 1
ПромСвязьКапитал 61 1
Uber Technologies 258 1
МРСК Юга - Россети Юг 22 1
Nouse Limited 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 40
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 38
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 20
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 12
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 8
Правительство РФ 2198 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 694 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 5
Президент Российской Федерации 1439 5
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 4
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 4
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 4
Правительство Москвы 649 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 3
Кабинет Министров Республики Адыгея - Правительство Республики Адыгея 5 3
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 2
Мосгордума - Московская городская Дума 53 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Администрация Президента РФ 267 2
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 199 2
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 2
IARPA - Intelligence Advanced Research Projects Activity - Агентство передовых исследований в сфере разведки США 8 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 2
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 47
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 17
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 5
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 5
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 4
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 4
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Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 3
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SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 3
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 134 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 3
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HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 2
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Microsoft Windows 10 6602 3
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Speedtest by Ookla 32 2
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D-Link DIS - серия коммутаторов 4 2
Intel x86 - Архитектура процессора 990 2
Google FaceNet 5 2
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СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
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Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
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ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 2
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