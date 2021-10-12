Безопасный город

Компании Сергея Шилова нарастили выручку на треть и увеличили штат в полтора раза 1

В России появится единая система видеонаблюдения за гражданами 1

Российские регионы резко сокращают расходы на ИКТ 1

Искусственный интеллект в видеонаблюдении будет представлен на Securika 2021 1

В России создается собственная система критически важных коммуникаций 1

В СтГАУ внедрена биометрическая система распознавания лиц группы ЦРТ 1

Цифровые системы оповещения и безопасности в регионах обойдутся в 65 миллиардов 4

Система видеоидентификации группы ЦРТ внедрена на 70 транспортных объектах России 2