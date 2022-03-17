Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Legacy-системы унаследованная система
Публикаций - 85, упоминаний - 90
Legacy-системы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Казарин Станислав 115 3
|Чаркин Евгений 203 3
|Соловьев Алексей 66 2
|Нестеров Алексей 84 2
|Степченков Максим 42 2
|Сирота Юрий 42 2
|Сыкулев Андрей 67 2
|Кучугин Илья 42 2
|Путятинский Сергей 57 2
|Батай Илья 16 2
|Рахманкулов Рамиль 6 2
|Иванов Сергей 360 2
|Шевченко Владимир 135 2
|Карпов Иван 46 2
|Васильев Владислав 42 2
|Мискевич Евгений 32 2
|Ямщиков Владимир 35 2
|Генкина Екатерина 27 2
|Вахнин Павел 52 2
|Лебедев Антон 35 2
|Рубин Адар 31 2
|Платонов Михаил 42 2
|Абакумов Евгений 110 2
|Емелин Александр 29 2
|Трофимова Людмила 34 2
|Хасин Михаил 26 2
|Каюмов Шамиль 37 2
|Прохорова Алла 48 2
|Поляков Сергей 63 2
|Богданов Кирилл 108 2
|Дьяченко Валерий 69 2
|Семенихин Игорь 40 2
|Халматов Максим 48 2
|Белоусов Максим 72 2
|Урьяс Вадим 81 2
|Клепиков Алексей 80 2
|Сотин Денис 106 2
|Слышкин Василий 65 2
|Егоров Владимир 62 2
|Федечкин Сергей 19 2
|Gartner 3300 3
|IDC - International Data Corporation 4650 1
|BCG - Boston Consulting Group 85 1
|Forrester Research 808 1
|Forrester Wave 31 1
|Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 101 1
|MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 816 1
|Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 438 1
|McGill University - Университет Макгилла 24 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179724, в очереди разбора - 978764.
Создано именных указателей - 73302.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1179724, в очереди разбора - 978764.
Создано именных указателей - 73302.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru