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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Legacy-системы унаследованная система



17.03.2022 Оптимизация цифровой инфраструктуры 2022 1
22.02.2022 Крупно обновилась ОС, которую производители ПК ради экономии предустанавливают вместо Windows 1
09.02.2022 Масштабная модернизация хранилища данных сэкономит ВТБ более 1,2 млрд руб. 1
12.01.2022 4 тенденции, которые сформируют будущее публичных облаков 1
29.12.2021 Почему нужны новые облачные провайдеры 1
23.11.2021 Каким будет цифровой банк через несколько лет 1
10.09.2021 Apple приготовила неприятный сюрприз фанатам iPhone 1
16.08.2021 Использование мини-ПК: от home-office до EDGE-решений 1
03.08.2021 Николай Ульянов, Россельхозбанк: Новая core-система банка имеет уникальную конфигурацию 1
13.07.2021 Linux перестанет работать на ПК со старыми жесткими дисками 1
28.06.2021 IBS внедрила систему SAP ATT для маркировки товаров АО «Мерседес-Бенц РУС» 1
18.06.2021 LeverX Group внедрит SAP-решение для розничной сети «Магнит» 1
07.06.2021 Российская вычислительная платформа Мацоцкого «Скала-Р» стала отдельным бизнесом 1
31.05.2021 Эксперты «Диасофт» рассказали, как преодолеть зависимость от западных систем 1
14.05.2021 Agile и DevOps не так полезны, как о них говорят 3
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 1
16.03.2021 МФЦ Липецкой области переходит на Astra Linux 1
03.03.2021 Как облака помогли бизнесу пережить пандемию 2
18.02.2021 «Мерседес-Бенц Рус» внедрила SAP Track&Traсe для маркировки шин и сувенирных товаров 2
10.02.2021 Разработчик российской Java выпустил замену серверам приложений IBM и Oracle 1
09.02.2021 Замминистра экономического развития Оксана Тарасенко в интервью CNews — о развитии искусственного интеллекта в России 1
27.01.2021 Исследование Accenture: бизнес выбирает гибридные облака 1
25.01.2021 OpenStack для Enterprise. Почему будущее облачного рынка за платформами на базе открытого ПО 1
22.12.2020 «М.видео» и «Эльдорадо» перешли на российскую Java 1
13.12.2020 Как данные определяют ключевые особенности СХД 1
21.10.2020 Почему не стоит отключать автообновления ПО? 1
20.10.2020 «1С:Предприятие» перешло на российскую Java 1
15.10.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
30.09.2020 Ван Хуэй, Huawei: Через пять лет 85% глобальных корпоративных приложений будут развернуты в облаке 1
29.09.2020 «Ростелеком-Солар» назвал ключевые уязвимости в ИТ-инфраструктурах органов государственной власти и госорганизациях 1
23.09.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
21.09.2020 Платежная система «Мир» перешла на российскую Java 1
17.09.2020 Игровая приставка Sony PlayStation 5 представлена в России. Цены 1
14.08.2020 Разработчик суперуспешной игры Fortnite пошел войной на Apple и Google. Apple и Google моментально удалили игру из магазинов 1
13.08.2020 «Крок» расширяет консалтинг по технологиям Microsoft 1
29.06.2020 Какие процессы наиболее эффективно автоматизировать с помощью роботов 2
22.06.2020 Экспертиза: Почему компании тратят деньги на роботизацию, которая им не помогает 1
18.06.2020 ОС «РОСА» и «Скала-Р» подтвердили совместимость 1
16.06.2020 Как улучшить работу ресторанной сети быстрого обслуживания, переведя бэкофис в «цифру» 1
27.05.2020 70% приложений во всем мире содержат уязвимости, унаследованные от СПО 1

Публикаций - 85, упоминаний - 90

Legacy-системы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4550 9
Oracle Corporation 5997 8
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 226 6
Сбер - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 241 5
Intel Corporation 11222 4
IBM - International Business Machines Corp 8903 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8736 4
FlexSoft - ФлексСофт - ФОРС-Банковские Системы 56 3
Red Hat 1181 3
Accenture - Аксенчер 804 3
Microsoft Corporation 22410 3
5905 3
UIPath 46 2
Крок - Croc 1612 2
Amazon Inc - Amazon.com 2640 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 120 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1454 2
G-Core Labs 72 2
1С-ИжТиСи 5298 2
Hitachi - Хитачи 1415 2
VMware 2019 2
1С-Битрикс - Bitrix 433 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1563 2
Apple Inc 10647 2
Diasoft - Диасофт 529 2
Ситилабс 28 2
HP Compaq Computer Corp 1903 2
Центр2М - Center2М 50 2
Brother 179 2
Такском - Taxcom 200 2
Schneider Electric Secure Power 48 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 218 2
VK - Mail.ru Group 3035 2
Rimini Street 42 2
Ситилинк - Citilink 257 2
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 96 2
Cinimex - Синимекс 166 2
Schneider Electric 493 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 298 2
Freecom 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5154 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2089 5
Уралсиб Банк 475 5
Банк Зенит 214 4
Societe Generale - Росбанк 436 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 4
ГПБ - Газпромбанк 835 4
X5 Group 699 3
МКБ - Московский кредитный банк 321 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 768 3
Альфа-Банк 1459 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 283 3
РЖД - Российские железные дороги 1447 3
ПГК - Первая грузовая компания 117 3
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 45 2
Citi - Citibank - Ситибанк 262 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 360 2
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 35 2
Альфа-Капитал УК 56 2
OKS Group 35 2
МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства 31 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 89 2
Петрович СТД - Строительный торговый дом 48 2
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 2
Траско - Trasko 29 2
Росатом - ТВЭЛ - Топливная компания 91 2
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 26 2
РесурсТранс 16 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 157 2
МТС банк 286 2
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 125 2
Segezha Group - Сегежа Групп 95 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 2
Ингосстрах СПАО 300 2
Газпром ПАО 970 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 121 2
Аэрофлот 636 2
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 33 2
Победа - Кондитерская фабрика 15 2
Почта Банк 318 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1308 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 11702 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2451 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7935 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3219 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2131 3
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 29 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 2
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 34 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 173 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1936 2
Счётная палата РФ 618 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1220 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1889 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1454 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 127 1
Федеральное казначейство России 1284 1
Правительство Москвы 1605 1
Правительство РФ 7872 1
ФТС РФ ГУИТ - Главное управление информационных технологий 65 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1321 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2353 1
ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 10 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 105 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2472 1
АФТ - Ассоциация Финтех 250 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 202 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 9 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2241 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 26372 32
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 18153 18
Сервер - Серверные платформы 8952 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10389 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 7958 15
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6388 13
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2771 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 5291 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 10123 11
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1396 10
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 6559 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 4694 8
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1847 8
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3337 8
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 4940 7
DevOps - Development и Operations 403 7
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 689 6
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 3869 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3076 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11048 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 8895 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 10529 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 742 5
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 1066 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1894 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 41773 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2225 4
Вредоносное ПО - Зловред - malware 3631 4
Website - Вебсайт 7817 4
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 1209 4
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5012 4
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 911 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 1801 4
ARM64 - Архитектура процессора 1255 4
Agile software development - Гибкая методология разработки 337 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1321 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 1713 4
Оцифровка - Digitization 1367 4
Виртуализация 1855 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2100 3
Microsoft Windows 10 11444 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 255 3
СБП - Система быстрых платежей Банка России 291 3
Google Android 11911 3
Скала^р - гиперконвергентная инфраструктура 72 3
Oracle Java Development Kit - JDK 94 3
Linux OS 7630 3
Сбер - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - Сервис бессерверных вычислений Functiongraph 85 3
Apache Kafka - Распределённый программный брокер сообщений 68 2
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 410 2
Apple iOS 6380 2
Oracle Java - язык программирования 2539 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 245 2
JavaScript - Язык программирования 956 2
Diasoft Framework 21 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 135 2
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 84 2
Diasoft Flextera 53 2
1С:ERP Управление предприятием 264 2
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 46 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 449 2
AMD Radeon R - Серия видеокарт 117 2
FlexSoft - FXL Платформа 33 2
МТТ VoiceBox - Голосовой бот 16 1
FlexSoft - FXL Core System 4 1
Ruby - Язык программирования 108 1
YSoft SafeQ 25 1
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 3255 1
Atos BullSequana S 16 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1566 1
Atos Bull Escala 12 1
Microsoft .NET Core - Модульная платформа для разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом 68 1
Microsoft Office 3230 1
ELMA BPM 16 1
BIA Technologies - Sunrise BPMS 4 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 484 1
Microsoft .NET Framework - платформа разработки веб-приложений 221 1
Microsoft VB.NET - язык программирования 12 1
Microsoft Visual Basic - VBScript (VBS) - Microsoft Visual Basic Script Edition - Язык программирования 241 1
Microsoft Visual Studio 323 1
Казарин Станислав 115 3
Чаркин Евгений 203 3
Соловьев Алексей 66 2
Нестеров Алексей 84 2
Степченков Максим 42 2
Сирота Юрий 42 2
Сыкулев Андрей 67 2
Кучугин Илья 42 2
Путятинский Сергей 57 2
Батай Илья 16 2
Рахманкулов Рамиль 6 2
Иванов Сергей 360 2
Шевченко Владимир 135 2
Карпов Иван 46 2
Васильев Владислав 42 2
Мискевич Евгений 32 2
Ямщиков Владимир 35 2
Генкина Екатерина 27 2
Вахнин Павел 52 2
Лебедев Антон 35 2
Рубин Адар 31 2
Платонов Михаил 42 2
Абакумов Евгений 110 2
Емелин Александр 29 2
Трофимова Людмила 34 2
Хасин Михаил 26 2
Каюмов Шамиль 37 2
Прохорова Алла 48 2
Поляков Сергей 63 2
Богданов Кирилл 108 2
Дьяченко Валерий 69 2
Семенихин Игорь 40 2
Халматов Максим 48 2
Белоусов Максим 72 2
Урьяс Вадим 81 2
Клепиков Алексей 80 2
Сотин Денис 106 2
Слышкин Василий 65 2
Егоров Владимир 62 2
Федечкин Сергей 19 2
Россия - Российская федерация - РФ 106733 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45457 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33378 4
Европа Восточная 2907 3
Казахстан - Республика 4442 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1108 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11572 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12469 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 767 2
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 331 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 816 1
Россия - УФО - Челябинская область 927 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 560 1
Россия - СФО - Кемеровская область 672 1
Европа Западная 1327 1
Хорватия - Республика 209 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 204 1
Туркмения - Туркменистан 393 1
Великобритания - Лондон 2024 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары 218 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 55 1
США - Вермонт 34 1
США - Техас - Остин 150 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусев 83 1
Босния и Герцеговина - Босна и Херцеговина 88 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 887 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1343 1
Америка Латинская 1408 1
Китай - Тайвань 2013 1
Россия - СФО - Новосибирск 3243 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1349 1
Германия - Федеративная Республика 8670 1
США - Нью-Йорк 2606 1
Канада 3226 1
Россия - УФО - Свердловская область 1099 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12294 1
Беларусь - Белоруссия 3484 1
Земля - планета Солнечной системы 7267 1
Европа 11557 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13418 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 15358 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3133 6
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2383 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 6637 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10883 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3880 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2707 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1769 3
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 15388 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1750 3
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2246 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1539 2
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 67 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3867 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1622 2
Денежные переводы 744 1
Психология 301 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 171 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2339 1
Киберспорт - компьютерный спорт или электронный спорт 40 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 66 1
Open Space - Офис открытого типа 31 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 172 1
Инсорсинг - Инхаус 73 1
Аутсорсинг 1100 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 73 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1196 1
РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 58 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 171 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 237 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 188 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 334 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 776 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2561 1
The Washington Post 298 1
MS Power User 3 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 194 1
Gartner 3300 3
IDC - International Data Corporation 4650 1
BCG - Boston Consulting Group 85 1
Forrester Research 808 1
Forrester Wave 31 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 101 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 816 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 438 1
McGill University - Университет Макгилла 24 1
CNews AWARDS - награда 347 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 766 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1449 2
CNews Баттл 38 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 291 1
MacWorld Expo 35 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 159 1
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 4005 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179724, в очереди разбора - 978764.
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Техника

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