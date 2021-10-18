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1С-Битрикс
Битрикс24


18.10.2021 Зачем нужны BPM-системы и что они дают компаниям 1
23.09.2021 «Российская стекольная компания» автоматизирует общение с клиентами и сотрудниками с помощью «Битрикс24» 1
08.09.2021 MCN Telecom добавила интеграцию телефонии с CRM для агентств недвижимости 1
31.08.2021 «Уралэлектро» сократила время обработки заказа при помощи автоматизации 2
25.08.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии августа 2021 года 1
27.07.2021 «1C-Битрикс: Управление сайтом» поддерживает кириллические почтовые адреса 1
16.07.2021 В веб-студии YIS рассказали об особенностях разработки и типах сайтов 1
13.07.2021 «Телфин» расширил список городов для подключения виртуальных мобильных номеров 1
18.06.2021 Пользователи «Битрикс24» смогут принимать платежи в WhatsApp 2
10.06.2021 В «Битрикс24» появилась официальная расширенная интеграция с Instagram 4
31.05.2021 Раскрыты самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии мая 2021 в России 1
26.05.2021 В «Битрикс24» появился встроенный редактор для совместной работы с документами 1
20.05.2021 «Битрикс24» достиг отметки в 9 миллионов зарегистрированных компаний 3
13.05.2021 Исследование: каждая третья компания в России из рейтинга Forbes работает на «Битрикс24» 1
29.04.2021 В «Битрикс24» появилась запись видеозвонков 4
26.04.2021 МТТ начал снабжать голосовыми роботами предприятия ЖКХ 1
19.04.2021 «Битрикс24» и Selectel анонсировали итоги нагрузочного тестирования 1
02.04.2021 «Битрикс24» будет доставлять заказы своих клиентов с помощью «Доставки Яндекс Go» 1
21.03.2021 VMware vSphere: как получить максимум от облака 1
03.02.2021 Владимир Определенов, CDTO Пушкинского музея в интервью CNews: Технологии должны быть только там, где они уместны 1
26.01.2021 «За IaaS уровня Enterprise не обязательно идти к гигантам» — Алексей Рощин, Maxiplace 3
20.01.2021 Голосовой робот от МТТ сэкономил более 500 часов работы рекрутеров DPD 1
14.01.2021 «Контур» и IPG создали решение для контроля рисков контрагентов в «Битрикс24» 3
14.01.2021 «Корус консалтинг» автоматизировала процессы маркетинга, продаж и сервиса в Akkermann cement 1
24.12.2020 В «Битрикс24» появились новые видеозвонки и видеоконференции в HD 1
22.12.2020 «Битрикс24» объявил о росте количества клиентов в Польше 2
09.11.2020 «Битрикс24» достиг отметки в 8 млн зарегистрированных компаний 1
07.10.2020 «Битрикс24» рассказала о росте количества клиентов в Бразилии 1
06.10.2020 «Корус консалтинг» автоматизировала продажи для ассоциации «Русский свет» 1
02.10.2020 Дмитрий Великожон, «Главстрой»: Какие технологии усиливают позиции компаний на российском рынке недвижимости 1
24.09.2020 «Корус консалтинг» расширил возможности интранета в банке «Санкт-Петербург» 1
23.09.2020 МТТ усовершенствовал интеграцию «МТТ Бизнес» с лидерами CRM-рынка 1
22.09.2020 «Норбит» внедрила «Битрикс24» в компании «Электролюкс Рус» 3
07.09.2020 «Битрикс24» заявила о росте количества клиентов в Индии 2
04.09.2020 Российский бесплатный интернет украсят рекламой 1
26.08.2020 «Ростех» строит российского «убийцу» Zoom 1
26.08.2020 «Сбклауд» начала предоставлять услуги хостинга со спецтарифами для СМБ 1
19.08.2020 Чиновники придумали критерии для сайтов, к которым проложат бесплатный интернет 1
06.08.2020 В «Битрикс24» появилась интеграция с «Яндекс.Такси» 3
29.07.2020 МГТС расширила возможности Виртуальной АТС 2

Публикаций - 211, упоминаний - 493

1С-Битрикс упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4099 19
1С-Битрикс 344 19
3727 13
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 13
Google LLC 7128 11
RetailCRM 21 10
Facebook 3765 9
Telegram Group 702 9
Корус Консалтинг ГК 804 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 7
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 7
Ланит ГК 1155 6
VK - Mail.ru Group 2482 6
Microsoft Corporation 11017 6
Ланит - Норбит - Norbit 202 5
SAP SE 3207 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 4
Commvault 148 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 4
Salesforce.com 272 4
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 440 4
Hot-Wi-Fi - Hot-WiFi 5 4
Roistat 6 4
Amazon Inc - Amazon.com 1467 3
VideoMost - ВидеоМост 191 3
Turkcell 179 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 593 3
Spirit DSP - Спирит Корп 246 3
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 3
МойСклад - Логнекс 85 3
VMware 1829 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 2
Abbyy 793 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
Oracle Corporation 3331 2
Accenture - Аксенчер 531 2
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 2
TrueConf - ТруКонф 252 2
Terrasoft - Террасофт 140 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 6
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 6
X5 Group 599 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 5
X5 Group - Пятерочка 559 5
Conde Nast - Конде Наст 17 4
X5 Group - Перекресток 203 4
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 4
Роснефть НК 367 4
OBI - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 25 4
Вертолеты России 114 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 4
Альфа-Банк 1123 3
Electrolux - Электролюкс Рус 101 3
HeadHunter Group - HH Group 336 3
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 2
Татнефть 112 2
Газпром ПАО 518 2
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 2
Vimeo - Видеохостинг 57 2
Jüdisches Museum Berlin - Еврейский музей в Берлине 2 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 1
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 1
Главстрой 7 1
Сталкер Групп - Stalker Group 1 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 7 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 1
ЗТЗ - Загорский трубный завод 10 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа 21 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 1
Avito - Авито 171 1
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Wildberries 128 1
AliExpress 275 1
Яндекс.Такси 271 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 5
Президент Российской Федерации 1439 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 3
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 1
ДИТ Москвы - Smart City Lab 8 1
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 37 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 483 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 199 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 1
Правительство РФ 2200 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 8 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 59
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 12
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1243 10
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 6
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 6
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 6
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 566 4
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 3
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 3
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 3
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 66 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1096 3
Kubernetes 307 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 377 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 371 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 2
amoCRM 39 22
Google Android 10750 16
Apple iOS 5741 15
1С-Битрикс - Битрикс24 CRM 12 12
Microsoft Windows 10 6612 7
Facebook Instagram - Инстаграм 569 6
UMI.CMS 48 6
1С-Битрикс - Битрикс24 Диск 11 6
Microsoft Office 365 769 6
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 5
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 5
WhatsApp Messenger 654 5
VK - Mail.ru Одноклассники 853 5
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 5
Linux OS 4243 5
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 95 5
Apple macOS 922 4
SQL - Язык программирования 432 4
VK - Mail.ru Teambox 19 4
AWS - Amazon Web Services 568 4
Merlion MerliOnCloud 29 4
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 99 3
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 3
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 3
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 3
Java - Язык программирования 1167 3
1С-Битрикс - Битрикс24 Enterprise 9 3
Yandex ClickHouse - Колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 33 3
Фотострана - Социально-развлекательная сеть 14 3
Turkcell Bip - Мессенджер 13 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 352 3
Rakuten Viber 429 3
В кругу друзей - социальная сеть 11 3
Мир тесен - социальная сеть 11 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 3
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 2
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 26 2
NtechLab FindFace 26 2
Google YouTube - Видеохостинг 1706 2
Кулешов Сергей 35 28
Мельников Александр 63 10
Демидов Александр 14 7
Рыжиков Сергей 95 7
Бобров Антон 10 5
Путин Владимир 1820 4
Иванов Олег 124 4
Шадаев Максут 384 3
Чехонин Антон 60 3
Вальянов Дмитрий 4 3
Николаев Александр 15 2
Лобанов Константин 2 2
Медведкова Ольга 2 2
Стручков Игорь 3 2
Лещинский Ян 4 2
Шикинов Александр 9 2
Носков Константин 201 1
Парфентьев Алексей 33 1
Копаев Геннадий 16 1
Кабанов Владимир 174 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Зайцев Михаил 145 1
Козлов Дмитрий 10 1
Гуцериев Михаил 107 1
Шушкин Дмитрий 92 1
Климарев Михаил 46 1
Худавердян Тигран 66 1
Кулин Филипп 39 1
Мельник Иван 10 1
Бегтин Иван 48 1
Шингарев Павел 8 1
Мегрелишвили Георгий 16 1
Шохин Александр 21 1
Семенов Александр 69 1
Востриков Юрий 19 1
Голикова Татьяна 39 1
Зайцев Евгений 11 1
Ермолаева Анна 6 1
Файзуллин Эльдар 4 1
Паршиков Сергей 10 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 92
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 13
Германия - Федеративная Республика 3614 12
Украина 3347 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 10
Казахстан - Республика 2621 8
Европа 3730 8
Франция - Французская Республика 2112 7
Беларусь - Белоруссия 2081 7
Япония 2760 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 7
Польша - Республика 824 6
Италия - Итальянская Республика 1371 6
Португалия - Португальская Республика 316 5
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 5
Испания - Королевство 1248 5
Индонезия - Республика 384 5
Россия - Рязанская область 313 4
Россия - Владимир 158 4
Турция - Турецкая республика 950 4
Индия - Республика 2161 4
Финляндия - Финляндская Республика 812 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 3
Турция - Стамбул 51 3
Нигерия - Федеративная Республика 113 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 511 3
Россия - ПФО - Казань 1510 3
Россия - СФО - Новосибирск 1956 3
Сьерра-Леоне - Republic of Sierra Leone - Республика 17 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 2
Россия - ПФО - Самара 1287 2
Великобритания - Лондон 816 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 2
Россия - Владимирская область 366 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 13
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 8
Русский язык 970 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 4
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 346 3
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 3
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
Дед Мороз 58 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 49 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
Болезнь Альцгеймера 26 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 11 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
Lead - Целевой лид - потенциальный клиент 5 1
Cyber Monday - Киберпонедельник - понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, которая даёт старт сезона распродаж в Соединённых Штатах, между Днём благодарения и Рождеством 25 1
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 54 1
Частный сектор 7 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
Reddit 198 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1097 1
Ведомости 259 1
РосКомСвобода 75 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
Roem.ru - Роем.ру 32 1
CNews Analytics 1988 2
IDC - International Data Corporation 2709 1
Gartner 2188 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
Synergy Research Group 13 1
РБК 500 - рейтинг крупнейших компаний России 5 1
Gartner Magic Quadrant for the CRM Customer Engagement 1 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
GeekBrains 40 2
Международный женский день - 8 марта 8 2
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 22 2
День Защитника отечества - 23 февраля 9 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
Чёрная пятница (распродажи) 69 1
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