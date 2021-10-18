Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
1С-Битрикс
Битрикс24
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 211, упоминаний - 493
1С-Битрикс упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
|АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
|IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 8 1
|Кулешов Сергей 35 28
|Мельников Александр 63 10
|Демидов Александр 14 7
|Рыжиков Сергей 95 7
|Бобров Антон 10 5
|Путин Владимир 1820 4
|Иванов Олег 124 4
|Шадаев Максут 384 3
|Чехонин Антон 60 3
|Вальянов Дмитрий 4 3
|Николаев Александр 15 2
|Лобанов Константин 2 2
|Медведкова Ольга 2 2
|Стручков Игорь 3 2
|Лещинский Ян 4 2
|Шикинов Александр 9 2
|Носков Константин 201 1
|Парфентьев Алексей 33 1
|Копаев Геннадий 16 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Зайцев Михаил 145 1
|Козлов Дмитрий 10 1
|Гуцериев Михаил 107 1
|Шушкин Дмитрий 92 1
|Климарев Михаил 46 1
|Худавердян Тигран 66 1
|Кулин Филипп 39 1
|Мельник Иван 10 1
|Бегтин Иван 48 1
|Шингарев Павел 8 1
|Мегрелишвили Георгий 16 1
|Шохин Александр 21 1
|Семенов Александр 69 1
|Востриков Юрий 19 1
|Голикова Татьяна 39 1
|Зайцев Евгений 11 1
|Ермолаева Анна 6 1
|Файзуллин Эльдар 4 1
|Паршиков Сергей 10 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756486, в очереди разбора - 660176.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756486, в очереди разбора - 660176.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru