ЭОС Архивное дело

В Ставропольском крае реализован комплексный проект автоматизации документооборота 1

В Ростове прошла вторая Всероссийская конференция по информационной безопасности и импортозамещению 1

В Единый реестр российского программного обеспечения включено 15 продуктов ЭОС 1

В России появилось первое официально отечественное ПО 1

Будущие банковские специалисты изучают электронный документооборот на базе решений ЭОС 1

ТФОМС Вологодской области автоматизирует документооборот с помощью решений ЭОС 1

Лицензии на ПО ЭОС переданы еще трем российским вузам 1