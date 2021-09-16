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ЭОС Архивное дело


16.09.2021 Евгений Полуянов, глава Минцифры Ростовской области — о цифровой трансформации региона 1
13.02.2019 Число пользователей СЭД «Дело» в Ростовской области подходит к отметке 15,5 тысяч 1
10.12.2018 В Ставропольском крае реализован комплексный проект автоматизации документооборота 1
10.09.2018 СПбГУ совершенствует электронный документооборот с помощью «Офис-док» 2
11.10.2017 В Ростове прошла вторая Всероссийская конференция по информационной безопасности и импортозамещению 1
13.06.2017 Администрация Владивостока расширила возможности СЭД «Дело» 1
01.08.2016 Администрация Рязани развивает электронный документооборот: к СЭД «Дело» подключены новые пользователи, автоматизирован архив 3
23.06.2016 Олеся Филатова: Уже на начальных этапах внедрения EOS for SharePoint горы бумажных копий стали резко уменьшаться 1
18.04.2016 В Единый реестр российского программного обеспечения включено 15 продуктов ЭОС 1
25.02.2016 СЭД «Дело» включена в Единый реестр российского ПО 1
01.02.2016 В России появилось первое официально отечественное ПО 1
14.10.2015 «М.Б.А. Финансы» внедрила СЭД на базе EOS for SharePoint 1
05.08.2015 В Администрации города Реутов используют мобильные приложения iEOS и увеличивают количество пользователей СЭД «Дело» 1
27.04.2015 Администрация Владивостока масштабирует СЭД «Дело» и внедряет интеграцию с интернет-приемной 1
03.03.2015 Правильное внедрение СЭД. Опыт Правительства Карачаево-Черкессии 1
29.05.2014 В Администрации Владивостока на базе СЭД «Дело» реализован юридически значимый электронный документооборот 2
15.10.2013 «Сибирский Промышленный Альянс» внедрил электронный архив «Этлас» 1
18.09.2013 СЭД Алтайского края: сотни пользователей, >1000 новых документов в день 1
08.07.2013 В администрации Владивостока используется около 900 автоматизированных рабочих мест СЭД «Дело» 1
11.03.2013 СЭД «Дело» внедрена на еще одном предприятии холдинга «Татнефть» 1
19.02.2013 Парламент Карачаево-Черкесской Республики внедрил СЭД «Дело» 1
22.11.2012 Ростовская область: Мы принимаем документы только в электронном виде 2
04.10.2012 Количество пользователей системы «Дело» в администрации Липецкой области к концу года достигнет 1,7 тыс. 1
17.09.2012 «Этлас-софт» разработала новую подсистему «Архивное Дело» 2
21.08.2012 СЭД «Дело» внедрили в дирекции Балтийской АЭС 1
17.05.2012 Правительство Калининградской области развивает электронный документооборот на базе СЭД «Дело» 1
23.12.2011 Будущие банковские специалисты изучают электронный документооборот на базе решений ЭОС 1
28.07.2011 Госслужба занятости населения Чувашской республики обучает специалистов навыкам работы в СЭД «Дело» 2
08.06.2011 «Ленгазспецстрой» автоматизирует учет документов архивного фонда с помощью «Архивного Дела» от ЭОС 1
22.04.2011 Вышла новая версия системы «Архивное Дело» от ЭОС 2
12.04.2011 ЭОС предлагает свои продукты учебным заведениям со скидкой 50% 2
25.02.2011 ТФОМС Вологодской области автоматизирует документооборот с помощью решений ЭОС 1
02.02.2011 Учебные заведения России и СНГ получили в 2010 г. свыше 1,6 тыс. рабочих мест ECM-систем от ЭОС 1
27.01.2011 В Правительстве Калининградской области продолжается поэтапная автоматизация документооборота с помощью СЭД «Дело» 1
25.01.2011 В архивном отделе Администрации Ставрополя внедрены СЭД «Дело» и система «Архивное Дело» 2
01.10.2010 В Минприроды Беларуси внедряется «Архивное Дело» 2
29.09.2010 В Курганской областной Думе внедрена система электронного документооборота «Дело» 1
09.09.2010 «Архивное дело» внедряют в розничной сети «Мария-Ра» 5
24.08.2010 Лицензии на ПО ЭОС переданы еще трем российским вузам 1
21.07.2010 С апреля по июль ЭОС поставила российским вузам 360 лицензий своих систем 1

Публикаций - 80, упоминаний - 104

ЭОС Архивное дело упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЭОС - Электронные офисные системы 987 3
Бизнес ИТ 34 2
SAP SE 3216 1
3753 1
Офис-док - Office Doc 55 1
IBM 3546 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 1
CompanyMedia 111 1
СофтЭксперт 39 1
БизнесТехнологии 2 1
Летограф - Letograf 63 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
Правительство РФ 2206 1
Правительство Ставропольского края 23 1
Правительство Ставропольского края - ГКУ СК - Краевой центр информационных технологий - Государственное казенное учреждение Ставропольского края 2 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 10
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 160 3
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 559 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 1
Flash 476 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
ЭОС Дело СЭД 622 68
ЭОС iEOS 21 2
Apple iPad 3263 2
Microsoft Windows 7 1662 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 1
Летограф Бонапарт 2 1
Летограф Основа 9 1
Летограф Ансамбль 2 1
Aladdin eToken Management System 71 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
Java - Язык программирования 1178 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
Обращения граждан 37 1
ССТУ.РФ - Общероссийский прием граждан - Сетевой справочный телефонный узел 14 1
ЭОС Дело-web 128 1
Никифоров Николай 1126 2
Филатова Олеся 2 1
Самойленко Максим 65 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 25
Украина 3374 11
Казахстан - Республика 2637 10
Беларусь - Белоруссия 2093 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 2
Россия - СФО - Новосибирск 1971 2
Россия - ПФО - Казань 1519 2
Россия - Ростовская область 863 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 1
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 460 1
Россия - Ставропольский край 461 1
Европа 3766 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 199 1
Docflow 58 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764294, в очереди разбора - 667981.
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