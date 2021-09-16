Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЭОС Архивное дело
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 80, упоминаний - 104
ЭОС Архивное дело упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ЭОС - Электронные офисные системы 987 3
|Бизнес ИТ 34 2
|SAP SE 3216 1
|1С 3753 1
|Офис-док - Office Doc 55 1
|IBM 3546 1
|Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 1
|CompanyMedia 111 1
|СофтЭксперт 39 1
|БизнесТехнологии 2 1
|Летограф - Letograf 63 1
|Никифоров Николай 1126 2
|Филатова Олеся 2 1
|Самойленко Максим 65 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764294, в очереди разбора - 667981.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764294, в очереди разбора - 667981.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru