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Театр Театральное искусство Кинотеатральная отрасль Кинотеатры Киностудии Кинокомпании



24.11.2020 Softline помогла международной сети кинотеатров Cinepolis интегрировать информационные системы
03.11.2020 Acer представила портативный проектор B250i для домашнего кинотеатра. Цена
16.09.2020 «Дом.ru» выяснил, что смотрели в России, пока не работали кинотеатры
10.06.2020 Искусственный интеллект Abbyy помог оцифровать историю Большого театра
05.06.2020 Петербургские клиенты Tele2 на самоизоляции предпочитают кино
03.06.2020 На самоизоляции московские клиенты Tele2 предпочитают кино
22.10.2019 Навсегда закрыт плеер, на котором работали 80% российских пиратских кинотеатров
16.10.2019 МТС предложила скидку 100% на свой самый популярный тариф
11.10.2019 «Рамблер/Касса» запустила онлайн-сервис для дистанционных покупок в кинобарах
20.02.2019 Сеть «Эльдорадо» начала продажи портативных проекторов Cinemood для детей
20.12.2018 Сбербанк открывает сеть кинотеатров виртуальной реальности
20.12.2018 В России появилась первая сеть VR-кинотеатров от Сбербанка и Impulse Machine
18.10.2018 Классика «Союзмультфильма» теперь доступна для пользователей карманных кинотеатров «Мультикубик»
08.08.2018 ivi и «Мультикубик» выпустили мини-кинотеатр. Цены
24.05.2018 CINEMOOD и «Мульт» преставили детский кинотеатр «МУЛЬТиКУБИК»
23.05.2018 Cloud4Y развернул облачную инфраструктуру для сети кинотеатров «Киномакс»
26.04.2018 Uniteller подключил интернет-эквайринг московскому театру «Et Cetera»
18.04.2018 TelecomDaily: выручка российских онлайн-кинотеатров в 2017 году достигла 11,6 млрд рублей
19.01.2018 Uniteller подключил «Геликон-оперу» к безналичному рассчету
09.01.2018 «Мультикубик» представила на CES 2018 две новые версии CINEMOOD
24.05.2016 «Элар» оцифровал документы из Государственного центрального театрального музея им. А.А. Бахрушина
16.05.2016 Театральный музей имени А.А. Бахрушина оптимизировал работу с посетителями и сотрудниками с помощью «1С:CRM»
14.04.2016 Mail.ru уничтожила «городскую афишу» ради онлайн-кинотеатра
25.03.2016 Столичный сервис трансляций с уличных камер видеонаблюдения «Окно в город» присоединился к акции «Ночь в театре»
16.03.2016 Более 11 тыс. афиш из собрания Музея Большого театра переведены в цифровой вид
02.03.2016 Количество просмотров онлайн-трансляций Мариинского театра выросло в шесть раз
19.02.2016 Олег Меньшиков ставит ИТ-эксперименты на сцене
21.01.2016 Сибиряки проигнорировали открытие онлайн кинотеатра Netflix
14.01.2016 Серверы Fujitsu обеспечат функционирование новой системы продаж сети кинотеатров «Синема Парк»
14.01.2016 «Газпром-медиа» проведет съемку спектаклей и концертов Мариинского театра в разрешении 4K
12.01.2016 Театральный музей им. А.А. Бахрушина оцифровал фотографии и документы с помощью ЭЛАР
18.12.2015 Онлайн-кинотеатр Megogo выпустил приложение для виртуальной реальности
30.11.2015 «Яндекс.Афиша» начала продавать театральные билеты
26.11.2015 ТТК подключил телефонию Тамбовскому государственному драматическому театру
26.10.2015 «Первый канал» и НТВ обвинили в пиратстве легальные онлайн-кинотеатры
08.10.2015 «Яндекс» открыл собственный онлайн-кинотеатр
15.07.2015 Tvzavr.ru заработает $3 млн на Smart TV Samsung
01.06.2015 Ascreen разработала инсталляцию «Балетный класс» для Музея театрального и музыкального искусства Санкт-Петербурга
29.04.2015 Мариинский театр организовал доступ к онлайн-трансляциям концертов и выступлений с помощью IBM Cloud
23.04.2015 «Ланит» предоставил театру Ермоловой ИТ-решения для спектакля «Адам и Ева/Шейпинг»

Публикаций - 558, упоминаний - 760

Театр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8745 32
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7673 16
Meta Platforms - Facebook 4258 11
Huawei 3206 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2341 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5421 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2564 4
Cisco Systems 4713 2
PayPal 634 2
DEXP 32 2
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 118 1
HP - Hewlett-Packard 3567 1
Check Point Software Technologies 693 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 168 1
SAP SE 4567 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 373 1
Газпром ПАО 991 5
МосКино - сеть кинотеатров 5 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 427 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 359 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 231 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2206 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2151 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 511 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2703 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2296 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1469 114
Website - Вебсайт 8484 47
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11920 44
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2234 25
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 8428 14
Сервер - Серверные платформы 9687 14
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 1862 14
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 3517 14
Вредоносное ПО - Зловред - malware 3889 11
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5314 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10646 9
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 1888 9
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4393 6
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1561 5
Видеоигры - Video game 83 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2892 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1952 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1896 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 1992 3
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 1842 2
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 1011 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 2419 2
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3437 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 607 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 381 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 705 1
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование 362 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1026 1
ID-карты - Удостоверения личности - Цифровые удостоверения - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 274 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 542 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1011 1
Google Android 11926 29
Apple iOS 6390 20
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 693 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 463 4
WhatsApp Messenger 742 4
Google AOSP - Android Open Source Project 45 3
Apache Hadoop 355 1
Superjob 214 1
Яндекс.Почта 114 1
Роскомнадзор - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 50 1
Intel Optane Memory 107 1
Microsoft NTFS - New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 177 1
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 125 1
Apple iMac - Серия моноблоков 436 1
Мишустин Михаил 370 1
Чернышенко Дмитрий 313 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13598 20
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11665 18
Земля - планета Солнечной системы 7321 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2037 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1007 3
Россия - УФО - Свердловская область 1101 3
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 320 3
Солнце - звезда Солнечной системы 1292 2
Россия - ЦФО - Смоленская область 338 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 995 2
Европа Восточная 2921 2
Германия - Берлин 632 2
Россия - СФО - Кемеровская область 672 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 509 1
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 68 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1556 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 7312 34
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1290 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2720 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 423 2
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 172 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180451, в очереди разбора - 975342.
Создано именных указателей - 74149.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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