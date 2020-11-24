Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Театр Театральное искусство Кинотеатральная отрасль Кинотеатры Киностудии Кинокомпании
Публикаций - 558, упоминаний - 760
Театр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Газпром ПАО 991 5
|МосКино - сеть кинотеатров 5 2
|JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 427 1
|Лукойл ПАО - Нефтяная компания 359 1
|Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 231 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2296 1
|Мишустин Михаил 370 1
|Чернышенко Дмитрий 313 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180451, в очереди разбора - 975342.
Создано именных указателей - 74149.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1180451, в очереди разбора - 975342.
Создано именных указателей - 74149.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru