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Документы Станиславского, Грибоедова, Чехова – оцифрованы ценные собрания Театрального музея А.А. Бахрушина

Специалисты корпорации ЭЛАР завершили крупный проект по оцифровке фондов для Государственного центрального Театрального музея им А. А. Бахрушина. В электронный переведены 21 146 оригиналов из 26 фондов – свои цифровые копии обрели редкие и особо ценные документы конца XVIII – первой половины XX века. Об этом CNews сообщили представители ЭЛАР.

Сотрудничество ЭЛАР и Театрального музея А.А. Бахрушина по оцифровке экспонатов различных фондов длится уже не первый год. В ходе масштабного проекта в 2022 г. были оцифрованы наиболее востребованные, часто используемые фонды, содержащие редкие документы.

«Прежде всего, это документы Фонда 1, собранные основателем музея Алексеем Александровичем Бахрушиным, его сыном Юрием Алексеевичем и документы, отражающие историю Бахрушинского музея, – сказала Лада Митрошенкова, заведующий архивно-рукописным отделом. – Постранично оцифрованы документы Объединенного фонда первых русских актеров Ф.Г. и Г.Г. Волковых и П.А. Плавильщикова (Ф.56), Собрание материалов по управлению императорскими (до 1917 г.) и государственными (с 1917 г.) театрами (Ф. 486), Коллекция поздравительных и приветственных адресов, содержащая редкой красоты настоящие произведения искусства. (Ф. 720). Кроме того, оцифрованы документы таких знаменитых режиссеров, как Е.В. Вахтангов (Ф. 48), Вс.Э. Мейерхольд (Ф. 166), К.С. Станиславский (Ф. 263), А.А. Горский (Ф. 77), а также гениального поэта и драматурга А.С. Грибоедова (Ф. 78), актера и художника М.П. Чехова (Ф. 376) и многие другие ценные собрания».

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Сканер ЭЛАР

Электронные копии эталонного качества были созданы с помощью профессионального сканирующего оборудования ЭЛАР, которое обеспечило бережное бесконтактное сканирование даже для самых ветхих и поврежденных временем документов. Полученные электронные копии будут использованы самым широким образом – для регистрации предметов в системе государственного учета – Государственном каталоге Музейного фонда РФ, публикации на сайте музея в разделе «Коллекции-онлайн», для работы исследователей, публикации в электронных и бумажных изданиях, а также для выдачи в постоянные экспозиции и на выставки как внутри, так и вне музея.

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Все права на изображения принадлежат Государственному центральному театральному музею им. А. А. Бахрушина.

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