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Государственный Эрмитаж
музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства


08.09.2021 Эрмитаж продал NFT картин из своей коллекции на 32,5 млн рублей 5
31.08.2021 Государственный Эрмитаж объявляет о старте продаж NFT токенов на маркетплейсе Binance NFT 9
23.08.2021 Более 60 тысяч просмотров набрали познавательные маршруты онлайн-гида «Узнай Москву» за лето 2
27.07.2021 Россияне создали «капсулу времени» на блокчейне, чтобы передавать пароли потомкам 3
26.07.2021 «Эрмитаж» станет продавать цифровые копии картин на криптобирже 4
02.06.2021 МТС запустила специальный тариф в Санкт-Петербурге для футбольных болельщиков 1
20.05.2021 «Крок» начнет работать с молодыми ИТ-компаниями по партнерской модели 1
13.04.2021 Завод Samsung в Калужской области стал партнером Музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского 1
27.04.2020 5 способов погулять, не выходя из дома: советы ZOOM 1
04.06.2019 В России появились телевизоры-картины Samsung со сменными рамками. Цена 1
12.04.2019 Samsung и Эрмитаж запустили совместный реставрационный проект 6
12.03.2019 Выручка цифрового сегмента «Ростелекома» выросла за квартал до 57% 1
26.02.2019 Tele2 и Ericsson подготовят сеть к запуску 5G 1
09.01.2019 Tele2 подвела итоги 2018 года 1
27.12.2018 Tele2 определила самые трафиковые события 2018 года на основе больших данных 1
06.11.2018 «Школа умного города» расскажет столичным школьникам о современных технологиях 1
31.10.2018 «Школа умного города» расскажет столичным школьникам о современных технологиях 1
26.09.2018 Что станет с библиотеками, когда все перейдет в цифру 1
10.08.2018 Слагаемые успеха: технологии умного города 1
06.08.2018 Биометрические технологии «ЦРТ» вошли в состав Единой биометрической системы 1
29.05.2018 В Государственном Эрмитаже испытали Единую биометрическую систему для объектов культуры 5
23.05.2018 «Ростелеком», Государственный Эрмитаж и Ericsson ввели в эксплуатацию опытную зону сети 5G 8
27.04.2018 ITSM станет опорой при переводе бизнеса в «цифру» 1
17.01.2018 Власти не дали МТС частот для тестирования 5G 1
29.09.2017 Государственный Эрмитаж проводит образовательные программы через VideoMost 4
27.09.2017 «Астерос» и «Видеоинтеллект» объединились в консорциум для разработки систем безопасности 1
07.07.2017 В «Облаке Mail.Ru» появилась статистика по количеству фото 1
05.04.2017 «Крок» подвел итоги работы в 2016 году 1
07.02.2017 RangeVision обеспечила Эрмитаж 3D-сканером для сохранения фарфоровой коллекции 1
02.11.2016 Продолжается оцифровка экспонатов «Государственного Эрмитажа» на базе решений «Элар» 2
26.09.2016 Три пути к эффективности хранения данных: рецепт от NetApp 1
26.02.2016 «Panasonic Россия» заключил меморандум о сотрудничестве с культурно-просветительским центром «Эрмитаж-Урал» 5
12.02.2016 Проект «Узнай Москву» подготовил гид по самым романтичным местам столицы 1
13.10.2015 Российский рынок оцифровки растет несмотря на кризис 3
18.09.2015 Сканеры российского производства экспортируются в Западную Европу и СНГ 1
04.09.2015 В «Яндекс.Прогулках» появился аудиогид 1
11.06.2015 «Ростелеком» обеспечил услугами связи «Шолохов-центр» в Ростове-на-Дону 1
10.06.2015 Конференция CNews: «Видеонаблюдение: аналитика, облака и не только» 1
01.06.2015 Правительство Москвы разработало онлайн-сервис для поиска летних мест отдыха 1
16.10.2014 Панорамы крупнейших парков появились на «Электронном атласе Москвы» 1

Публикаций - 92, упоминаний - 157

Государственный Эрмитаж упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 9
Крок 1221 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 3
Ericsson 861 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 3
Samsung Electronics 5686 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 2
Cisco Systems 2044 2
Microsoft Corporation 11110 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 2
Yandex - Яндекс 4101 2
АйКомИнвест 15 1
Ростелеком - Ростовский филиал 35 1
Крок VR - Croc VR - Центр Виртуальной Реальности 11 1
Google LLC 7158 1
ИнфоТех 16 1
VK - Mail.ru Group 2484 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
Navitel - Навител Навигатор 253 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
Синтерра - Synterra 565 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
Астерос - Asteros 531 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 96 1
Comindware - Колловэар 51 1
Freshtel 49 1
ServiceNow 49 1
Terrasoft - Террасофт 140 1
Naumen - Наумен 342 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 1
Nokia Corporation 2442 1
Apple Inc - Эппл Рус 7713 1
Xiaomi 904 1
SAP SE 3216 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
DeLaval - ДеЛаваль 1 1
Сокольники - Парк культуры и отдыха 20 1
Мособлгаз 11 1
Крокус Сити Холл - торгово-выставочный и деловой центр 14 1
Юнистрим - Unistream 167 1
Связь-банк 78 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
ВТБ24 583 1
Почта России ПАО 1574 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 2
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 58 1
Мариинский театр - Государственный академический 30 1
Музеон - парк искусств 9 1
Зимний дворец - главный императорский дворец России 1 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
Парк Зарядье 14 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 1
Президент Российской Федерации 1440 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3065 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
Смартизация 177 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1213 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Flash 476 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 492 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 359 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2370 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 1
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 339 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
Apple iOS 5742 3
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Google Android 10751 2
Крок Шестое чувство аналитика - образовательная игра 2 2
ЭЛАР ПланСкан 83 2
ЭОС Дело СЭД 622 2
VK - Mail.ru Облако 77 1
Астерос Securix 8 1
Крок ЦОД 15 1
Samsung Art Store - Магазин искусства 2 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 666 1
Xiaomi Mi ART 4 1
Samsung One Connect 23 1
NetApp AltaVault 9 1
ЦРТ VoiceKey Platform 6 1
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 39 1
ЭЛАР ПауэрСкан 12 1
Apple AirPlay 80 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Nvidia GeForce GTX 2071 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Linux OS 4265 1
Microsoft Windows 10 6652 1
Apple macOS X 903 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 1
ЭларСкан 48 1
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 16 1
Comindware Business Application Platform 14 1
Ericsson Radio System - ERS 43 1
Samsung The Frame - Телевизор 19 1
Xiaomi Redmi TV - Серия телевизоров 37 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 243 1
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 1
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 1
Беров Иван 40 2
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 18 2
Богданов Алексей 3 2
Поляков Кирилл 5 2
Пиотровский Михаил 5 2
Евпалов Алексей 2 2
Симонов Илья 7 2
Рентген Давид 1 1
Малкиель Игорь 1 1
Ролль Георг 1 1
Cox James - Кокс Джеймс 1 1
Минов Александр 4 1
Спиридонов Александр 35 1
Круглов Максим 25 1
Мелькова Екатерина 1 1
Nakamurа Nasato - Накамура Масато 15 1
Шолохов Михаил 1 1
Иванов Иван Иванович 1 1
Юсуфов Виталий 24 1
Осеевский Михаил 221 1
Хрулев Андрей 9 1
Кузнецов Александр 75 1
Горбатько Александр 90 1
Певнев Сергей 17 1
Лебединский Николай 3 1
Дырмовский Дмитрий 76 1
Анохин Сергей 40 1
Кириенко Владимир 38 1
Эмдин Сергей 67 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 26
Украина 3374 5
Россия - ПФО - Казань 1519 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 4
Япония 2792 4
Беларусь - Белоруссия 2093 3
Европа 3766 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 3
Россия - Иннополис 292 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 3
Государственная Третьяковская галерея 25 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
Германия - Федеративная Республика 3648 2
Восточная Европа 1682 2
Россия - Калининград 670 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 2
Россия - Курильские острова 35 1
Казахстан - Республика 2637 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 1
Солнечная система 42 1
Международный аэропорт Южно-Сахалинск имени А.П. Чехова 1 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Франция - Французская Республика 2130 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 1
Европа Западная 615 1
Москва - Воробьёвы горы 15 1
Россия - Светлогорск 15 1
Россия - Ивановская область - Шуя 29 1
Россия - Ростовская область 863 1
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 655 1
Земля - планета Солнечной системы 868 1
Азия - Азиатский регион 1519 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 332 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
IDC - International Data Corporation 2723 1
CNews Analytics 1991 1
Forrester Research 386 1
Ericsson Mobility Report 27 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
РГБ - Российская государственная библиотека 29 1
НЭБ РТ - Национальная электронная библиотека Республики Татарстан 1 1
АйкомИнвест НИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 3 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 42 1
Ночь в музее 4 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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