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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Государственный Эрмитаж
музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 92, упоминаний - 157
Государственный Эрмитаж упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Беров Иван 40 2
|Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 18 2
|Богданов Алексей 3 2
|Поляков Кирилл 5 2
|Пиотровский Михаил 5 2
|Евпалов Алексей 2 2
|Симонов Илья 7 2
|Рентген Давид 1 1
|Малкиель Игорь 1 1
|Ролль Георг 1 1
|Cox James - Кокс Джеймс 1 1
|Минов Александр 4 1
|Спиридонов Александр 35 1
|Круглов Максим 25 1
|Мелькова Екатерина 1 1
|Nakamurа Nasato - Накамура Масато 15 1
|Шолохов Михаил 1 1
|Иванов Иван Иванович 1 1
|Юсуфов Виталий 24 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Хрулев Андрей 9 1
|Кузнецов Александр 75 1
|Горбатько Александр 90 1
|Певнев Сергей 17 1
|Лебединский Николай 3 1
|Дырмовский Дмитрий 76 1
|Анохин Сергей 40 1
|Кириенко Владимир 38 1
|Эмдин Сергей 67 1
|IDC - International Data Corporation 2723 1
|CNews Analytics 1991 1
|Forrester Research 386 1
|Ericsson Mobility Report 27 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru