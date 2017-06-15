Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
NBC Universal Media
Публикаций - 62, упоминаний - 74
NBC Universal Media упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7234 1
|Steve Jobs - Стив Джобс 975 4
|Коренков Сергей 10 1
|Добкин Аркадий 58 1
|Туманов Олег 11 1
|Young Bob - Янг Боб 6 1
|Butterfield Stewart - Баттерфилд Стюарт 12 1
|Munster Gene - Мюнстер Джин 66 1
|Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2205 1
|CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1491 1
|Пиратство - Авторское право 259 1
|Fitness - Фитнес - вид физической активности 17 1
|Nielsen Holdings 284 1
|Forrester Research 764 1
|Pew Research Center 18 1
|comScore 301 1
|Piper Jaffray 88 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1110478, в очереди разбора - 1002552.
Создано именных указателей - 50233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1110478, в очереди разбора - 1002552.
Создано именных указателей - 50233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru