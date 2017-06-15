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NBC Universal Media



15.06.17 Gazprom-Media Digital запустила новую модель продаж видеорекламы vCPM 1
28.10.15 IBM поглотила крупнейшую в мире метеослужбу 1
12.11.13 Virgin Galactic и NBC покажут дебют коммерческих космоперевозок в эфире 1
18.02.13 EPAM Empathy Lab — новый игрок в команде EPAM 1
14.11.12 Абонентам интерактивного телевидения «Ростелекома» стала доступна ежемесячная подписка Picture Box 2
16.07.12 Microsoft избавилась от своего сверхпопулярного портала 3
25.04.12 Интернет-кинотеатр ivi.ru подписал контракты со всеми голливудскими киностудиями 1
23.03.12 Количество абонентов интерактивного ТВ «Ростелекома» превысило 800 тыс. 1
19.01.12 Super OLED телевизор от компании Samsung 1
22.07.11 Apple борется с Google и Yahoo за видеотеку Disney 1
22.07.11 Apple обдумывает покупку видеосервиса Hulu 1
10.05.11 YouTube расширяет свой сервис проката фильмов 1
09.11.10 Открыта регистрация на посещение Международной выставки и конференции CSTB’2011 1
19.08.10 Телеканалы боятся Google TV 1
04.12.09 Comcast и GE создают нового крупного игрока индустрии развлечений 1
02.12.09 YouTube начнет показывать телеканалы 1
05.06.09 Видеосервис Hulu может начать брать деньги с пользователей 1
14.05.09 NBC инвестирует в поисковый стартап EveryZing 2
10.09.08 Сериалы NBC вернутся на iTunes 2
09.09.08 Google и NBC Universal подписали рекламное соглашение 1
21.05.08 Hulu получил новых партнеров 1
14.04.08 Hulu станет международным 1
17.03.08 Flickr станет новым соперником YouTube 1
13.03.08 Медиагиганты открыли «убийцу» YouTube 1
13.03.08 NBC Universal и News Corp. открыли «убийцу» You Tube 1
11.03.08 Hulu открывается для широкой публики 1
11.01.08 Провайдеры США помогут в борьбе с пиратством 1
10.01.08 Провайдеры запретят нелегальное скачивание из Сети? 1
12.12.07 NBC будет распространять сериалы через сервис Fanfare 1
06.12.07 Nielsen будет защищать видеоконтент 1
29.10.07 Hulu: началось бета-тестирование «убийцы YouTube» 1
19.10.07 Disney и Microsoft примут свод антипиратских правил 1
05.10.07 Глава News Corp. критикует YouTube 1
04.10.07 NBC призывает к войне против пиратства 2
10.09.07 Hulu: имя довело «убийцу» YouTube до суда 2
31.08.07 Hulu: «убийцу» YouTube придется подождать 2
09.08.07 Apple открыла платный аналог YouTube и Flickr 1
06.08.07 Google и Microsoft недовольны системой защиты авторских прав в США 1
24.07.07 Nokia стала конкурентом YouTube и Flickr 1
22.06.07 Европейская Комиссия дала согласие на запуск конкурента YouTube 1

Публикаций - 62, упоминаний - 74

NBC Universal Media упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 9189 18
Yahoo! 3449 13
AOL Inc 1480 12
Microsoft Corporation 20647 11
Comcast 210 10
Apple Inc - Эппл Рус 10032 8
Sony 5501 5
General Electric - Дженерал электрик 365 4
AT&T Inc 1517 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7650 2
GM - Hughes - DirecTV 75 2
Nokia Corporation 5191 2
Samsung Electronics 8847 2
Intel Corporation 10620 2
IBM 8426 2
Amazon Inc - Amazon.com 2489 2
Meta - Facebook 4076 2
Cisco Systems 4603 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 250 1
РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления 88 1
НТВ-Плюс 250 1
Renesas Electronics 35 1
Sony Europe 18 1
INTELSAT Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization 80 1
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 48 1
SAP SE 4261 1
CommScope 20 1
Nortel Networks 1266 1
Empathy Lab 13 1
Harris Corporation 35 1
Irdeto 27 1
Eutelsat 117 1
Swisscom 118 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 328 1
SanDisk 285 1
Deloitte - Делойт 227 1
НСК - Наша Сервисная Компания 39 1
Акадо Телеком - Комкор 775 1
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 349 1
Verizon 823 1
The Walt Disney Company 477 8
Sony Pictures Entertainment 133 8
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer 22 5
Warner Bros. International Television Distribution 260 5
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 45 4
Paramount Pictures Corporation 70 3
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 44 3
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 66 2
Л’Этуаль - Торговая сеть 52 1
Neopets 4 1
AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 41 1
Accel Partners 45 1
GM - General Motors 399 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 182 1
Adidas 124 1
Avon - Косметическая компания 30 1
Expedia Group 130 1
Unilever - Юнилевер Русь 84 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 169 1
GPMD - Gazprom-Media Digital - ГПМ-Диджитал 30 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 359 1
Bain Capital Ventures 31 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7234 1
MPAA - Motion Picture Association of America - Американская Киноассоциация 93 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 244 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 100 1
Creative Commons - некоммерческая организация 35 1
MRC - Media Rating Council - Американское объединение участников медиаиндустрии 9 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11933 4
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 268 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1565 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 643 1
2D - 2-Dimensional 373 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2541 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1981 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 560 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1119 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 849 1
Родительский контроль 161 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 292 1
Google YouTube - Видеохостинг 2139 17
Hulu - Онлайн-кинотеатр 90 15
Myspace - социальная сеть 601 13
Microsoft MSN - Microsoft Network 580 10
Apple iTunes Store 981 5
Flickr - Фотохостинг 236 3
Apple iPhone - серия смартфонов 5776 2
Apple iPod 1365 2
Nokia Alcatel-Lucent SA 1185 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1428 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 611 1
Samsung Galaxy Store - Samsung Galaxy Apps - Samsung Apps 79 1
Google Earth - Google Планета Земля 202 1
Samsung Smart TV 68 1
Microsoft Windows Media Player 505 1
Apple iPod Touch 716 1
Acer Nitro - Серия ноутбуков 43 1
Google Android TV 187 1
Microsoft Windows XP 2201 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2479 1
Google Play - Google Store - Android Market 2619 1
Google Android 11556 1
Apple iPad 3477 1
Steve Jobs - Стив Джобс 975 4
Коренков Сергей 10 1
Добкин Аркадий 58 1
Туманов Олег 11 1
Young Bob - Янг Боб 6 1
Butterfield Stewart - Баттерфилд Стюарт 12 1
Munster Gene - Мюнстер Джин 66 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 29422 16
Россия - Российская федерация - РФ 78135 5
США - Нью-Йорк 2377 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10856 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8385 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 742 2
Япония 7111 2
Канада 2404 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11815 2
США - Лос-Анджелес - Голливуд 104 1
США - Северная Каролина 169 1
США - Калифорния - Сан-Диего 215 1
США - Вашингтон - Редмонд 162 1
США - Лос-Анджелес 581 1
США - Колумбия - Вашингтон 866 1
Северная Америка 2378 1
Франция - Французская Республика 4192 1
Германия - Федеративная Республика 6990 1
Австралия - Австралийский Союз 2115 1
Европа Восточная 2710 1
Европа 6717 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9710 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2205 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1491 1
Пиратство - Авторское право 259 1
Fitness - Фитнес - вид физической активности 17 1
News Corp 184 20
NBC News 161 15
Thomson Reuters - Рейтер 5186 6
Viacom - Video & Audio Communications 113 6
CNBC - Consumer News and Business Channel 142 6
NYT - The New York Times 911 5
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 159 5
WSJ - The Wall Street Journal 1192 4
Bloomberg 933 3
TechCrunch - TechCrunch Awards 1139 3
23ABC News 122 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 8129 3
Vivendi SA - Vivendi Universal 265 2
Associated Press 1140 2
ABC News 44 1
Discovery Channel 33 1
Wired - Издание 156 1
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 420 1
Mashable 320 1
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 40 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 526 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 238 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 328 1
FT - Financial Times 1063 1
Nielsen Holdings 284 1
Forrester Research 764 1
Pew Research Center 18 1
comScore 301 1
Piper Jaffray 88 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 175 1
CSTB Telecom & Media 48 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1110478, в очереди разбора - 1002552.
Создано именных указателей - 50233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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