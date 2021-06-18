Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Amediateka
Амедиатека
Онлайн-кинотеатр
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 69, упоминаний - 98
Amediateka упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бырдин Алексей 21 3
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 2
|Кирсанова Светлана 54 2
|Решетин Олег 38 2
|Marcella Joey - Марселла Джо 1 1
|Путин Владимир 1828 1
|Yueting Jia - Юэтин Цзя 14 1
|Ежов Фёдор 6 1
|Man Yu - Мань Юй 9 1
|Jackson Peter - Джексон Питер 1 1
|Субботина Елена 1 1
|Давыдова Варвара 1 1
|Тищенко Евгений 1 1
|Боровик Владимир 1 1
|Колодюк Андрей 1 1
|Сергеев Алексей 26 1
|Гродецкий Иван 3 1
|Петелина Екатерина 13 1
|Фетисов Александр 12 1
|Николаев Вячеслав 56 1
|Паршин Максим 142 1
|Волож Аркадий 181 1
|TelecomDaily ИАА 112 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru