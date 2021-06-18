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Amediateka
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Онлайн-кинотеатр


18.06.2021 В Рунете готовится погром онлайн-кинотеатров. Их должно остаться не больше 10 2
24.02.2021 Власти обязали «Яндекс» быть скромнее в продвижении своих сервисов 1
26.01.2021 Режиссер «Турецкого гамбита» станет генеральным продюсером Okko 1
13.01.2021 «Дом.ru» начал продажи голосовой ТВ-приставки Movix Pro Voice на Ozon 1
08.01.2021 Власти выпустили итоговый список ПО, которое в России будут предустанавливать на смартфоны и ПК 1
10.12.2020 Tele2 запустил тариф для любителей кино 1
09.12.2020 Власти еще раз перенесли обязательную предустановку российского ПО на ПК и смартфоны 1
08.12.2020 Минцифры рассказало, какие российские приложения будут предустанавливать на смартфоны и ПК. В основном это «Яндекс» и Mail.ru 1
11.11.2020 Tele2 обновил конструктор для создания персонального тарифа 1
10.11.2020 «Тинькофф» запускает Tinkoff Pro — единую финансовую подписку на сервисы экосистемы и партнеров 2
01.11.2020 Онлайн-кинотеатры в России: сравниваем цены и возможности 1
15.10.2020 Netflix начал работать в России. Цены колоссально отличаются от европейских 1
02.09.2020 К концу 2020 г. заработает Netflix на русском языке. Цены 1
07.08.2020 «Билайн» объединил музыку и ТВ в одном сервисе 1
01.06.2020 МТС запустила интерактивную ОТТ-приставку Android TV 1
07.04.2020 Чем заняться на карантине: бесплатные онлайн-сервисы 2
01.04.2020 Искусственный интеллект Tele2 подберет абонентам полезные сервисы на период самоизоляции 1
04.02.2020 Mail.ru Group добавила в подписку Combo доступ к онлайн-кинотеатру Okko 1
10.01.2020 Где смотреть кино и сериалы онлайн: легальный контент в России 3
25.12.2019 Mail.ru Group добавила музыку для пользователей «Вконтакте» в подписку Combo 1
18.12.2019 Tele2 запустила тариф с безлимитом для планшетов 1
02.12.2019 «Ростелеком» запустил праздничный тариф с месяцем бесплатной подписки на популярные фильмы и сериалы в Wink 1
16.10.2019 МТС предложила скидку 100% на свой самый популярный тариф 1
11.09.2019 Презентация Apple – сервисы важнее новых iPhone и iPad? 1
07.08.2019 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: каждый второй купленный в России телевизор поддерживает Smart TV 1
26.07.2019 Обзор всех умных колонок с «Алисой» внутри 1
18.06.2019 Xiaomi привезла в Россию HD- и 4К-телевизоры по цене смартфона 1
18.06.2019 Xiaomi запустила в России Mi 9T, телевизоры Mi TV и Mi Smart Band 4. Цены 1
29.01.2019 Обзор мультимедиа-платформы Яндекс.Станция: привет, Алиса 1
04.12.2018 Российский онлайн-кинотеатр объявил о дружбе с Украиной 1
01.11.2018 «Яндекс.Деньги» начали брать комиссию за оплату мобильников и интернета 1
31.10.2018 J'son & Partners: итоги рынка легальных видеосервисов РФ за I полугодие 2018 1
15.10.2018 Сбербанк, «Яндекс» и Visa выпустили бесплатную банковскую карту 1
15.10.2018 Сбербанк и Visa в партнерстве с «Яндексом» запустили цифровую карту Visa 1
24.07.2018 Лучшие умные колонки. Выбор ZOOM 1
30.05.2018 Самое интересное с Yet another Conference 2018 1
29.05.2018 «Яндекс» выпустил свой первый гаджет 1
09.04.2018 «ТМТ Консалтинг»: Российский рынок ОТТ-видеосервисов вырос за год на 60% 1
13.03.2018 «Мегафон» обновил линейку тарифов «Включайся!» 1
05.07.2017 МТС сделала безлимитными соцсети, мессенджеры и онлайн-трансляции 1

Публикаций - 69, упоминаний - 98

Amediateka упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 11
Apple Inc - Эппл Рус 7729 10
Yandex - Яндекс 4101 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 9
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 7
Samsung Electronics 5714 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1914 5
VK - Mail.ru Group 2485 5
Google LLC 7168 4
Xiaomi 904 4
LeEco - LeTV 46 3
Facebook 3767 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 3
LeEco Russia and Eastern Europe - LeRee 20 2
Twitter 2204 2
Telegram Group 702 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 2
Microsoft Corporation 11143 2
НТВ-Плюс 174 2
RuTube - видеохостинг 120 2
HitBuy 3 1
Nvidia Corp 2036 1
Viasat 60 1
SPB TV 43 1
TPV Philips - TPV Technology - TP Vision 31 1
Amlogic 16 1
Harman Kardon 167 1
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 67 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
Rambler Group - Рамблер ГК 486 1
Philips 740 1
Mali 54 1
Sony 2404 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
LG Electronics 1870 1
Huawei 2733 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 25
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 12
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 11
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 7
Visa International 1346 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 3
McDonald’s - Макдоналдс 90 3
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 2
More.tv - Онлайн-кинотеатр 7 2
X5 Group - Перекресток 204 2
Яндекс.Такси 271 2
О2О Delivery club 153 2
YouDrive - Оператор каршеринга 31 2
TVzavr - ТиВиЗавр - Онлайн-кинотеатр 31 2
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 36 1
AliExpress Tmall 52 1
Тинькофф страхование 19 1
Sony Pictures Entertainment 79 1
Tvigle Media - Онлайн-кинотеатр 39 1
Flowwow 4 1
Reebok 6 1
МТС Медиа 8 1
Vimeo - Видеохостинг 57 1
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1283 1
Утконос 99 1
Ситимобил - Служба такси 113 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 2
Правительство РФ 2207 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Президент Российской Федерации 1442 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
Руссофт - Russoft 251 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 2
Интернет-видео - ассоциация 9 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 12 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 13
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1349 13
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 9
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 9
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2385 7
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 6
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 5
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 394 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 588 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1134 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 2
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 2
DTS HD - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 95 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 440 1
MP3 676 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2055 1
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ 5 1
MCC - Merchant Category Code - MCC-код - код категории продавца 1 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
HRA - High-resolution audio - Hi-Res Audio 26 1
Виртуальная банковская карта - Цифровая банковская карта 15 1
Наушники - Headphones 83 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1009 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 1
Социальные сети - Соцсети 96 1
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 179 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 790 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 203 1
Google Android 10751 13
Apple iOS 5742 11
Google YouTube - Видеохостинг 1731 9
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 6
Google Android TV 173 6
VK - Mail.ru Одноклассники 860 6
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 5
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 42 5
МТС ТВ 37 4
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 4
Apple iTunes Store 577 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 4
Азбука вкуса - Вкусомания - Клубная карта 3 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2094 3
Tele2 TV 13 3
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 3
Facebook Instagram - Инстаграм 569 3
Яндекс.Плюс 44 3
Apple iPad 3263 3
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 3
Google Pay - Google Android Pay 297 3
WhatsApp Messenger 654 3
Samsung Pay 238 3
Apple Pay 385 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5142 2
Xiaomi Redmi TV - Серия телевизоров 37 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
VK - Mail.ru Combo 11 2
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 2
Rakuten Viber 429 2
Apple iPhone 6 547 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 30 2
Cyberhero 6 2
Яндекс.Музыка 131 2
Microsoft Windows 10 6670 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Xiaomi PatchWall 30 2
Бырдин Алексей 21 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 2
Кирсанова Светлана 54 2
Решетин Олег 38 2
Marcella Joey - Марселла Джо 1 1
Путин Владимир 1828 1
Yueting Jia - Юэтин Цзя 14 1
Ежов Фёдор 6 1
Man Yu - Мань Юй 9 1
Jackson Peter - Джексон Питер 1 1
Субботина Елена 1 1
Давыдова Варвара 1 1
Тищенко Евгений 1 1
Боровик Владимир 1 1
Колодюк Андрей 1 1
Сергеев Алексей 26 1
Гродецкий Иван 3 1
Петелина Екатерина 13 1
Фетисов Александр 12 1
Николаев Вячеслав 56 1
Паршин Максим 142 1
Волож Аркадий 181 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 48
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 3
Россия - Иркутск 471 2
Германия - Федеративная Республика 3664 2
Россия - Белгород 245 2
Украина 3389 2
Малайзия 344 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 2
Россия - Улан-Удэ 141 2
Россия - Барнаул 361 2
Индия - Республика 2181 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 2
Европа 3781 2
Россия - Оренбург 259 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Россия - Сыктывкар 132 1
Россия - Ижевск 308 1
Россия - Владимир 160 1
Россия - Саранск 198 1
Россия - Калуга 298 1
Россия - Курск 232 1
Россия - Салехард 89 1
Россия - Брянск 216 1
Россия - Тамбов 208 1
Украина - Киев 474 1
Россия - Ханты-Мансийск 118 1
Украина - Николаевская область 2 1
Россия - Сахалинская область 435 1
Россия - Тульская область 754 1
Россия - Красноярск 853 1
Россия - СФО - Новосибирск 1977 1
Россия - Владивосток 866 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 3
Русский язык 991 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
Федеральное законодательство 254 1
AVOD - Advertising Video On Demand - Доступ к видео предоставляется с рекламой, которая демонстрируется в видео с определенной периодичностью 11 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 19 1
ТСП - Торгово-сервисные предприятия 15 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 6
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 5
CNews - ZOOM.CNews 1103 5
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 4
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 2
Рен ТВ - телеканал 48 2
Wikipedia - Википедия 278 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Thomson Reuters - Рейтер 1753 1
Ведомости 259 1
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 24 1
TelecomDaily ИАА 112 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
YAC - Yet Another Conference 7 1
Золотой Орел - национальная кинонаграда России 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
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