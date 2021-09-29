Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ОЭЗ
Особая экономическая зона
Свободная экономическая зона
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 84, упоминаний - 120
ОЭЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
|АЭТИ - Ассоциация развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры 1 1
|Прохоров Александр 86 13
|Дегтев Геннадий 85 8
|Шайхутдинов Роман 107 4
|Медведев Дмитрий 1434 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Путин Владимир 1826 3
|Цыбульский Александр 5 3
|Носов Игорь 13 3
|Козлова Ирина 9 2
|Алиханов Антон 8 2
|Талыбов Азер 5 2
|Халимов Ренат 5 2
|Минниханов Рустам 89 2
|Косов Игорь 2 2
|Шохин Александр 21 2
|Глазков Борис 40 2
|Кисляков Евгений 83 2
|Осеевский Михаил 221 2
|Пахоменко Алексей 1 1
|Фещенко Марина 10 1
|Михайленко Александр 4 1
|Тукалевский Денис 3 1
|Барашев Артем 1 1
|Гюлназарян Давид 1 1
|Конончук Денис 7 1
|Чирков Тарас 5 1
|Пешков Алексей 2 1
|Зезуля Алексей 1 1
|Иванов Егор 17 1
|Савюк Виктор 22 1
|Сеньшов Игорь 1 1
|Басин Илья 1 1
|Попкова Наталья 2 1
|Агапцов Сергей 3 1
|Белик Сергей 15 1
|Мигалин Сергей 7 1
|Габова Ольга 3 1
|Кирсанов Алексей 24 1
|Жилкин Александр 14 1
|Давидан Александр 14 1
|CNews Analytics 1991 1
|РУДН - Российский университет дружбы народов 35 2
|ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763869, в очереди разбора - 667556.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763869, в очереди разбора - 667556.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru