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ОЭЗ
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Свободная экономическая зона


29.09.2021 Производитель электроники из ОЭЗ «Технополис «Москва» освоил выпуск электросамокатов 1
09.09.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали новое оборудование для дезинфекции медицинских изделий 1
07.09.2021 ОЭЗ «Технополис Москва» и МИЭТ подписали соглашение о сотрудничестве 1
30.08.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» запускают курс обучения для специалистов ЖКХ 1
23.08.2021 В столичном ОЭЗ собран первый крупногабаритный досмотровый комплекс 1
05.08.2021 «Профотек» поставит оптические трансформаторы в Бразилию 1
09.07.2021 «Микрон» выходит на рынок Туркменистана 1
05.07.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» запущено производство радиочастотных акустических фильтров 1
09.06.2021 «Микрон» выпустил готовое решение для цифровой маркировки объектов городской среды 1
12.05.2021 Стартап из ОЭЗ «Технополис «Москва» разработал высокоточный гироскоп для беспилотников 1
29.04.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» нарастили выпуск 3D-изделий для стоматологии 1
13.04.2021 «Космические» компании ОЭЗ «Технополис «Москва» имеют более 100 запатентованных разработок 2
30.03.2021 «Росатом» отдает проект многомиллиардного ЦОДа в Иннополисе единственному секретному исполнителю 1
30.03.2021 Расходы на развитие российского интернета вещей урезали в 4 раза 1
16.03.2021 ОЭЗ «Технополис «Москва» завершает первый этап цифровизации операционных процессов 1
11.03.2021 В ОЭЗ «Технополис «Москва» назвали профессии будущего 1
01.02.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» вложит более 20 млн рублей в производство медоборудования 1
28.01.2021 Новый резидент откроет в ОЭЗ «Технополис «Москва» центр проектирования микросхем 1
10.12.2020 Свыше 60 млн рублей субсидий получат резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва» 2
01.12.2020 Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» поставит в США оптическое оборудование 1
30.11.2020 В ОЭЗ «Иннополис» разработают систему беспилотного движения в метро и единую платформу для зарядки электромобилей 1
27.11.2020 В ОЭЗ «Технополис Москва» увеличат производство компонентов для электромобильного и беспилотного транспорта 3
26.11.2020 Металлические порошки для 3D-печати начали изготавливать в ОЭЗ «Технополис Москва» 1
23.11.2020 Маркетологи ОЭЗ «Иннополис» возьмут новичков-фаундеров под свое крыло 1
17.11.2020 МТС обеспечила резидентов ОЭЗ «Томск» доступом к промышленному интернету вещей 3
25.09.2020 Новый резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» вложит в производство оптического оборудования около 260 млн рублей 1
24.09.2020 «РТ-Техприемка» поможет резидентам ОЭЗ «Технополис Москва» в интеграции в высокотехнологичные производственные цепочки 1
22.09.2020 Образовательное оборудование от резидента ОЭЗ «Технополис «Москва» появится в японских школах 1
17.09.2020 Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» инвестирует около 100 млн рублей в развитие 3D технологий 1
11.09.2020 «Росатом» строит гигантский ЦОД в Иннополисе 1
25.08.2020 Цифровой сервис от КАМАЗа стал резидентом ОЭЗ «Иннополис» 1
28.07.2020 Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» вложит в развитие одного из крупнейших дата-центров России 2,8 млрд рублей 1
14.02.2020 «Сёрчинформ интеграция» защищает ОЭЗ «Иннополис» от внутренних угроз 1
26.08.2019 Венчурный фонд «Ростеха» с директором, которым раньше интересовалась Генпрокуратура, вложился в свой первый стартап 2
11.06.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2019 г. 2
06.06.2019 ABB внедрит цифровые разработки в Калининградской области 1
22.05.2019 «Элтекс» запустила производство высокопроизводительных Ethernet-коммутаторов в Москве 1
17.04.2019 Каким должен быть ЦОД для цифровой экономики 1
10.04.2019 ABB открыла инжиниринговый центр в Калининграде 1
21.12.2018 CNews назвал регионы России, где ИТ-компании платят меньше налогов 2

Публикаций - 84, упоминаний - 120

ОЭЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 8
Ростех - Ростехнологии 2230 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 3
Профотек 11 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 2
Аддитивный инжиниринг - Инжиниринговый центр Аддитивных Технологий 4 2
Гудвин Концерн - Гудвин Европа 10 2
Ростех РТ-Техприёмка 11 1
Alfa Laval - Альфа Лаваль 4 1
Condis SA 2 1
Test IT - Тест Айти 3 1
Рэйлнекст Ctrl@Traffic 1 1
Рэйлнекст 1 1
SAP SE 3216 1
Такснет - Taxnet 4 1
PM Expert 82 1
Rover Computers 75 1
ОТВ - Открытые технологии виртуализации 11 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
SearchInform - Серчинформ 181 1
ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 35 1
Panduit 31 1
Eltex - Элтекс 71 1
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 1
Mitsubishi Electric 72 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Микрон - Micron 365 1
Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 40 2
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 2
НОРК - Национальная оптово-распределительная компания 2 2
Ростех - РТ Венчурные инвестиции 2 2
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 1
Точка 124 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 106 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
ТСНК - TSNK Laboratory - Диагностика-М 5 1
Спецшеринг - Онлайн-сервис аренды спецтехники 1 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 26
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 9
Правительство Москвы - Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы 53 6
Президент Российской Федерации 1440 5
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 4
Правительство РФ 2206 3
Алабушево ОЭЗ - Особая экономическая зона 26 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 2
ОЭЗ ОАО - Особые экономические зоны 4 2
Правительство Москвы 653 2
Администрация Президента РФ 268 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 421 2
Правительство Свердловской области 14 1
Правительство Свердловской области - Департамент информационной политики Свердловской области 2 1
ФТС РФ - Астраханская таможня 1 1
Мосгоризбирком - Московская городская избирательная комиссия 9 1
Бирюзовая Катунь ОЭЗ ТРТ - Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа 1 1
Байкальская гавань ОЭЗ ТРТ - Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа 1 1
Ульяновск ПОЭЗ - Ульяновск Портовая особая экономическая зона - Инвестиционная компания 1 1
Моглино ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа 1 1
Кабинет Министров Республики Адыгея - Министерство цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея 4 1
Правительство Калужской области - Министерство цифрового развития Калужской области 3 1
Администрация города Омска 8 1
Администрация Ленинградской области 13 1
Правительство Пермского края 15 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Счётная палата РФ 460 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
АЭТИ - Ассоциация развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 5
3D-печать 135 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
Сервер - Серверные платформы 169 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 180 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 1
ИВЛ - Искусственная вентиляция легких - Искусственное дыхание 9 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2052 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 1
Google Android 10751 2
Apple iOS 5742 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Eset NOD32 Mail Security 8 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 211 1
British Airways ЦОД 1 1
Росатом ЦОД 2 1
Linxdatacenter ЦОД 14 1
Росэнергоатом ЦОД Калининский 24 1
Apple macOS X 903 1
Linux OS 4265 1
ESET NOD32 - Антивирусная программа 334 1
Microsoft Windows 10 6652 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
ABB Ability 15 1
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
Loudplay - Сервис облачного гейминга 13 1
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 1
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Дегтев Геннадий 85 8
Шайхутдинов Роман 107 4
Медведев Дмитрий 1434 3
Никифоров Николай 1126 3
Путин Владимир 1826 3
Цыбульский Александр 5 3
Носов Игорь 13 3
Козлова Ирина 9 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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