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Металлургия Металлургическая промышленность Metallurgical industry День металлурга третье воскресенье июля

Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля


03.06.2021 Металлургический холдинг Новосталь-М и фирма «1С» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве
22.04.2021 «Ростелеком» оборудовал интеллектуальными светильниками Металлургический район в Челябинске
15.09.2020 «Портал-Юг» и металлургический завод Балаково завершили проект автоматизации на базе «1С:ERP Управление предприятием»
21.07.2020 Череповецкий металлургический комбинат автоматизировал работу с информацией о продуктах и технологиях производства
06.07.2020 ММК интегрировал Лысьвенский металлургический завод в единую информационную систему на основе Oracle ERP
02.07.2020 ММК интегрировал Лысьвенский металлургический завод в единую информационную систему на основе Oracle ERP
23.01.2018 ОМК и с SAP автоматизировали управление ремонтами на Выксунском металлургическом заводе
31.05.2017 «Магнитогорский металлургический комбинат» и «1С» заключили генеральное соглашение о сотрудничестве
18.04.2016 «Магнитогорский металлургический комбинат» перешел на покопийную печать с помощью Ricoh
28.04.2015 «Магнитогорский металлургический комбинат» обрабатывает документы с помощью решения Abbyy

Публикаций - 200, упоминаний - 219

Металлургия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 17
Microsoft Corporation 22497 16
IBM - International Business Machines Corp 8941 14
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 9
Yandex - Яндекс 5015 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 9
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 8
Softline - Софтлайн 1870 7
Галактика - Корпорация 1077 6
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 681 6
Intel Corporation 11262 6
Apple Inc 10683 5
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 57 3
Amazon Inc - Amazon.com 2650 3
GE - General Electric - Дженерал электрик 419 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 3
HP - Hewlett-Packard 3567 2
Samsung Electronics 9333 2
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар 413 2
Telegram Group 805 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1289 2
UIPath 46 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 1
BT Group - British Telecommunications 614 1
Консом групп - Konsom Group - КонсОМ СКС Групп 4 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 336 1
Lexmark - Лексмарк 282 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 529 1
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 108 1
Wone IT - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 0 1
Eltex - Элтекс 88 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 93 1
АТБ Электроника 11 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 283 1
Navicon - Навикон 232 1
1С-Битрикс - Bitrix 443 1
Ланит - Консист Бизнес Групп 72 1
GS Group - Технополис GS 45 1
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу 20 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 323 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 22
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 21
РЖД - Российские железные дороги 1458 12
Почта России ПАО 1853 8
Альфа-Банк 1476 7
Татнефть 182 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 5
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК 310 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 54 3
Ренессанс Страхование 83 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 2
Мосводоканал МГУП 53 2
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 23 2
Силовые машины 66 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 106 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 1
ПСБ - Промсвязьбанк 682 1
Commerzbank AG - Коммерцбанк 46 1
Societe Generale Group 68 1
Виктория - Сеть супермаркетов 145 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 108 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 1
Росатом АтомЭнергоСбыт - Колэнергосбыт - Колэнергосбыт - Смоленскэнергосбыт 3 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 196 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 94 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 34
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 14
Президент Российской Федерации 3770 11
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 7
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 4
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 2
Правительство Канады - Министерство национальной обороны Канады - National Defence - Вооруженные силы Канады 19 2
Таможня - Таможенная служба 421 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 1
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 175 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 58
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 55
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 31
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 27
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 24
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 20
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 383 19
Мобильное приложение - Mobile app 4966 14
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 12
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 11
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 10
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 9
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1435 9
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 990 8
Визуализация 1338 8
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники 992 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 7
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 1072 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 6
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 5
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 416 5
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 214 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 5
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 4
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 898 4
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 4
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 202 3
Intranet - Интранет - Интрасеть 219 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 3
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 614 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 3
3D печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 349 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 17
Microsoft Windows 2000 2856 16
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 8
Microsoft Office 3247 7
1С:ERP Управление предприятием 268 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 6
Google Android 11959 5
Oracle Java - язык программирования 2554 4
IBM Tivoli 276 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 250 2
1С:Бухгалтерия 647 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 1
Microsoft SQL Server 1416 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 438 1
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 126 1
Галактика EAM 24 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 1
Abbyy FineReader 214 1
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite - SAP Hybris Commerce Cloud - SAP Hybris B2C Commerce Accelerator 19 1
Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон 15 1
Python - высокоуровневый язык программирования 486 1
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Степаненко Антон 3 1
Лопота Виталий 6 1
Новиков Олег 6 1
Кабаков Ярослав 21 1
Гришин Дмитрий 185 1
Рылов Дмитрий 45 1
Мерзляков Родион 0 1
Липчанский Дмитрий 0 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 59
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 52
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 20
Япония 10069 10
Азия - Азиатский регион 3803 8
Россия - СФО - Новосибирск 3269 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 7
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 6
Россия - Сибирь 1579 5
Россия - ЦФО - Тульская область 965 5
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 5
Россия - Южный Урал 117 4
Чехия - Чешская Республика 1053 4
Америка 2011 3
Африка - Африканский регион 2928 3
Румыния 592 3
Австрия - Австрийская Республика 1020 3
Китай - Тайвань 2115 2
Бразилия - Федеративная Республика 1945 1
Сатурн - Титан (спутник) 279 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибы 249 1
Уран - планета Солнечной системы 177 1
Земля - планета Солнечной системы 7427 1
Армения - Республика 1112 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 928 1
Сербия - Республика 225 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 1
Солнечная система 2236 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 1
Словакия - Братислава 37 1
Нидерланды 2197 1
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НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 3
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Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 0 2
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Водород - hydrogenium 0 1
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Алкоголь - Пиво - слабоалкогольный напиток 47 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 18
TAdviser - Центр выбора технологий 243 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 2
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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