Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Металлургия Металлургическая промышленность Metallurgical industry День металлурга третье воскресенье июля
Публикаций - 200, упоминаний - 219
Металлургия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
|ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 175 1
|Чернышенко Дмитрий 320 2
|Степаненко Антон 3 1
|Лопота Виталий 6 1
|Новиков Олег 6 1
|Кабаков Ярослав 21 1
|Гришин Дмитрий 185 1
|Рылов Дмитрий 45 1
|Мерзляков Родион 0 1
|Липчанский Дмитрий 0 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 18
|TAdviser - Центр выбора технологий 243 4
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 2
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1188144, в очереди разбора - 951313.
Создано именных указателей - 84745.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1188144, в очереди разбора - 951313.
Создано именных указателей - 84745.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru