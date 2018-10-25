Индексная книга CNews*
System on Chip SoC Система на кристалле, чипе Технология мобильных систем на кристалле
Публикаций - 293, упоминаний - 350
System on Chip упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Евдокимов Андрей 73 24
|Moore Gordon - Мур Гордон 62 11
|Борисов Юрий 115 9
|Петричкович Ярослав 21 8
|Ефанова Людмила 8 7
|Чугунова Тамара 8 7
|Шабурин Hиколай 8 7
|Данилова Марина 8 7
|Адамов Андрей 8 7
|Яфраков Михаил 8 7
|Кузнецова Светлана 15 7
|Петросов Владимир 8 7
|Трухманов Александр 8 7
|Путин Владимир 2752 4
|Медведев Дмитрий 1632 4
|Зырянов Борис 12 4
|Моторко Андрей 71 4
|Опанасенко Всеволод 127 4
|Легостаева Светлана 41 4
|Чубайс Анатолий 207 3
|Бобровников Борис 102 3
|Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 148 3
|Покровский Иван 84 3
|Lisa Su - Лиза Су 48 3
|Махсон Михаил 14 3
|Грищенков Александр 15 3
|Otellini Paul - Отеллини Пол 164 3
|Свинаренко Андрей 15 2
|Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 2
|Никифоров Николай 1172 2
|Koduri Raja - Кодури Раджа 23 2
|Ивенев Николай 7 2
|Krzanich Brian - Кржанич Брайан 53 2
|Кириенко Сергей 147 2
|Ю Ричард - Yu Richard 19 2
|Грибов Владимир 30 2
|Прохоров Александр 102 2
|Дегтев Геннадий 169 2
|Чернышенко Дмитрий 445 2
|Эйгес Павел 75 2
|CNews - ZOOM.CNews 1758 5
|Коммерсантъ - Издательский дом 1266 5
|91Mobiles 1707 4
|9to5Google 85 4
|The Register 1413 4
|9to5Mac 149 4
|Мобильные системы 113 3
|Inquirer 463 2
|VentureBeat 90 2
|New Scientist 1447 2
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 526 2
|Nature 795 2
|Ars Technica 384 2
|SpaceDaily - Space Daily 187 2
|X-Bit Labs 83 2
|CNews RND - R&D.CNews 2274 2
|Tom’s Hardware 184 2
|Thomson Reuters - Рейтер 5780 2
|ZDnet 596 2
|Bloomberg 1117 2
|Times 649 2
|Forbes - Форбс 641 2
|EE Times 158 1
|SamMobile 47 1
|Global Times 14 1
|SemiAccurate 12 1
|ComputerBase 10 1
|GizmoChina 100 1
|Vnunet 226 1
|CNews Журнал 166 1
|Известия ИД 478 1
|Phoronix 31 1
|TechRadar 89 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 72 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2711 1
|Комсомольская правда ИД 64 1
|DigiTimes - Издание 1295 1
|Wired - Издание 225 1
|AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 622 1
|AnandTech 72 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1224307, в очереди разбора - 873297.
Создано именных указателей - 113747.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1224307, в очереди разбора - 873297.
Создано именных указателей - 113747.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.