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System on Chip SoC Система на кристалле, чипе Технология мобильных систем на кристалле



25.10.2018 Mediatek объявила о запуске новой системы на кристалле Helio P70 с возможностями ИИ
17.04.2018 MediaTek представил систему на кристалле, которая станет частью решения Microsoft Azure Sphere
27.02.2018 MediaTek представила мобильный процессор Helio P60 с ИИ
14.07.2003 Тайны «Закона Мура»
14.07.2003 Тайны «Закона Мура»
28.06.2000 GTi лицензировала технологию IBM, которая позволяет снизить размеры элементов, формируемых на кристалле
23.02.1999 IBM развивает технологию "system-on-a-chip"

Публикаций - 293, упоминаний - 350

System on Chip упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 11697 78
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 359 55
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 702 45
AMD - Advanced Micro Devices 3881 40
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2814 32
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 243 26
Microsoft Corporation 23584 25
Samsung Electronics 9771 24
IBM - International Business Machines Corp 9215 23
Apple Inc 11260 21
Ростех - Автоматика Концерн 1503 19
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 332 18
Qualcomm Technologies 1712 16
Т-Платформы - T-Platforms 379 16
РТИ Микрон - Micron 1251 16
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 948 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 864 14
Nvidia Corp 3225 14
НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 34 13
HP Inc. 5567 12
Oracle Corporation 6334 12
Базальт СПО - BaseALT 373 11
Huawei 3533 10
MediaTek 455 10
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Google LLC 10997 9
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 229 9
Edelweiss - Эдельвейс 53 9
TI - Texas Instruments Incorporated 815 8
Xilinx 81 8
Т-Нано - Нанотехнологический центр 35 8
ASUS - AsusTek Computer Inc 1953 7
Meta Platforms - Facebook 4346 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10142 7
Toshiba Corporation 2890 7
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 277 7
НИИРП - Научно-исследовательский институт радиоприборостроения 10 7
Элвис-НеоТек 44 7
STMicroelectronics 289 7
ЭЛАС НПО 13 7
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6656 21
Россети Ленэнерго 2360 8
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 121 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5893 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6230 4
EPIC Telecom Invest 200 4
РЖД - Российские железные дороги 1638 3
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 328 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2527 3
Газпром ПАО 1164 3
Лента - Сеть розничной торговли 1722 3
Чип и Дип 8 3
ИТЭЛМА НПП 20 2
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 226 2
Возрождение - Коммерческий банк 328 2
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 94 2
Россети - Российские сети - оператор электрических сетей в России 215 2
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 2
Транснефть 273 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 387 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 235 2
101Hotels.com 707 2
Почта России ПАО 2009 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2428 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 610 2
Связной ГК 1342 2
X5 Group 829 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 666 2
ОВК ВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 15 1
Газпром трансгаз 135 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь 111 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 249 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 186 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 335 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 306 1
BMW Group 413 1
Альфа-Банк 1607 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 228 1
Лукойл - ЭЛ5-Энерго - Энел Россия - Конаковская ГРЭС - Невинномысская ГРЭС - Среднеуральская ГРЭС - Азовская ВЭС - Кольская ВЭС - ОГК-5 32 1
UDR Inc 9 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1879 53
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18207 48
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10463 17
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 725 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9245 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2728 10
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 94 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4607 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2422 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2923 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3075 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2522 7
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 30 6
Президент Российской Федерации 3744 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1565 5
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 56 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3745 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2034 4
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 865 4
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 111 4
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 414 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1675 3
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 298 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2445 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1222 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 548 2
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 36 2
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Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 150 2
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 45 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 876 2
ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 73 2
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 10 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1332 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 327 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1182 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 607 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1413 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1208 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1253 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1799 8
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 7
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 78 3
4CIO 713 2
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ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1365 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group 8 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 42 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 13 1
WiMAX Forum 68 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 17 1
OpenTitan - open source project for silicon root of trust (RoT) chips 2 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 53 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 28 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 60 1
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