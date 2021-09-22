Индексная книга CNews*
SRM Supplier Relationship Management Управление взаимоотношениями с поставщиками Система управления закупками
Публикаций - 124, упоминаний - 140
SRM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цыпляев Максим 35 4
|Черногоров Андрей 63 3
|Гурин Александр 8 2
|Сенаторов Михаил 42 2
|Парменова Наталия 63 2
|Ускова Ольга 154 2
|Шеховцов Юрий 34 2
|Kurian Thomas - Куриан Томас 45 2
|Шлыков Алексей 44 2
|Анищук Наталья 27 2
|Коновалов Борис 14 1
|Потапов Дмитрий 7 1
|Подкопаев Олег 30 1
|Вдовыко Михаил 5 1
|Plattner Hasso - Платтнер Хассо 16 1
|Волков Никита 54 1
|Кучеров Дмитрий 8 1
|Лиховайдо Василий 7 1
|Федечкин Эдуард 39 1
|Горбачев Михаил 33 1
|Самойленко Александр 9 1
|Фомичев Андрей 68 1
|Махов Геннадий 11 1
|Баранов Денис 10 1
|Анни Павел 10 1
|Клоков Андрей 5 1
|Хромов Андрей 12 1
|Миронова Сабрина 6 1
|Абиссов Дмитрий 1 1
|Гупаисов Сергей 7 1
|Сергеев Леонид 7 1
|Катаева Елена 7 1
|Ковалев Игорь 26 1
|Члек Сергей 13 1
|Сударкин Евгений 15 1
|Масалович Андрей 16 1
|Балабанов Александр 7 1
|Дмитриев Владимир 32 1
|Демидов Дмитрий 9 1
|Федоринов Сергей 24 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
|ComNews - Медиа-бизнес 89 1
|Bloomberg Businessweek 121 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1207773, в очереди разбора - 903863.
Создано именных указателей - 101693.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1207773, в очереди разбора - 903863.
Создано именных указателей - 101693.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.