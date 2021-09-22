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SRM Supplier Relationship Management Управление взаимоотношениями с поставщиками Система управления закупками

SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления закупками


22.09.2021 В PROF-IT SRM появилась возможность проверки поставщиков с помощью API «Контур.Фокуса»
29.03.2021 Решение Prof-IT SRM для управления закупками и работой с поставщиками включено в Единый реестр российского ПО
23.10.2018 «Фогсофт» обновил систему управления взаимоотношениями с поставщиками iTender SRM
04.06.2018 «Фогсофт» создал отечественное SRM-решение на базе системы iTender
26.04.2018 «Алтимета» завершила внедрение системы управления закупками для «СберТеха»
25.10.2016 «Управление закупками» от «Эттон» включено в Реестр отечественного ПО
05.10.2016 Вышла новая версия системы «Directum: Управление закупками»
29.08.2016 «М.Видео» внедрила E-tender на базе SAP SRM для проведения тендеров с поставщиками
29.02.2016 «Directum: Управление закупками» предлагает широкие возможности для планирования и проведения закупок
15.02.2016 «Славнефть-Мегионнефтегаз» автоматизировала управление закупками в сфере нефтедобычи на базе Directum
23.07.2014 Oracle Social Relationship Management теперь поддерживает социальную сеть LinkedIn
20.03.2013 Oracle предложила единую платформу для мониторинга и управления социальными взаимодействиями
06.09.2012 Новое решение Digital Design оптимизирует управление закупками
15.01.2008 Aladdin объявила о выпуске решения HASP SRM для защиты ПО
25.12.2007 Aladdin анонсирует HASP SRM: продажа защищенного ПО
15.02.2007 Анонсирована новая версия BrightStor Storage Resource Manager 11.6
11.03.2005 На рынке SRM-решений становится тесно

Публикаций - 124, упоминаний - 140

SRM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4595 24
Oracle Corporation 6035 16
IBM - International Business Machines Corp 8941 13
6072 12
VMware 2025 11
Microsoft Corporation 22497 11
Программный продукт ГК 3960 9
Dell EMC 4736 8
HP Inc. 5313 7
Directum - Директум 830 6
SAP CIS - САП СНГ 821 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 4
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 681 4
Comindware - Колловэар 73 4
FogSoft - ФогСофт 42 3
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1640 3
SAS Institute 854 3
Рексофт - Reksoft 334 3
Крок - Croc 1616 3
1С-Битрикс - Bitrix 443 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 969 2
Cisco Systems 4720 2
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис 294 2
Meta Platforms - Facebook 4267 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 1039 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 572 2
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 41 2
Xerox 1091 2
Парус Корпорация 442 2
Oracle - Sun Microsystems 2176 2
Hitachi - Хитачи 1421 2
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 117 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 584 2
Zelax - Зелакс 80 2
D-Link 331 2
Yandex - Яндекс 5015 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 624 2
Вест Концепт - West Concept 60 2
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 315 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 4
Meta Group 54 3
Роснефть НК - нефтяная компания 434 3
Альфа-Банк 1476 2
Hertz Corporation 12 2
Сургутнефтегаз - СНГ 193 2
Societe Generale Group 68 2
Северсталь ПАО - Severstal 308 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 106 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 2
Белый Ветер 340 1
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 648 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 1
Лента - Сеть розничной торговли 912 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 447 1
Lidl - Немецкая сеть супермаркетов 5 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 102 1
Мария Ра - торговая сеть 19 1
Alibaba Group - Cainiao Network - Цайняо - Международный логистический оператор 19 1
Славнефть НГК 42 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 34 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 1
Citi - Citibank - Ситибанк 265 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 94 1
Ростех - Новикомбанк 38 1
Мослифт АО 5 1
Славнефть - Мегионнефтегаз 10 1
L’Oreal 53 1
Петровский народный банк 11 1
Societe Generale - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 40 1
LinkedIn 558 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 181 1
Акрон ГК - Akron Holding 26 1
Почта России ПАО 1853 1
ГПБ - Газпромбанк 842 1
AliExpress 327 1
Ингосстрах СПАО 301 1
Societe Generale - Росбанк АКБ 438 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 2
Петербургский метрополитен ГУП 73 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 54 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 2
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 10 1
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 379 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 108 1
SOCAR - State Oil Company of the Azerbaijan Republic - ГНКАР - Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики - SOCAR Gas Operating Company 3 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 37 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 608 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 28 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 41 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 28
Импортозамещение - Импортонезависимость - Технологический суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 22
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 17
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 13
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 3359 11
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 416 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 11
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SAP MDM - SAP Master Data Management - SAP MDM Ontologic 28 5
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 75 5
Microsoft Office Excel 818 4
Microsoft Windows 10 11713 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 4
Microsoft Windows 2000 2856 3
Terrasoft Creatio 77 3
VMware vSphere 419 3
Microsoft Office 3247 3
Microsoft Exchange 1222 3
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 449 3
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 100 3
VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 218 3
IBM Tivoli 276 3
Google Android 11959 3
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 534 3
OpenText Documentum 350 2
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 190 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 664 2
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 264 2
Microsoft Windows 2104 2
FogSoft iTender SRM 3 2
D-Link DGS - серия маршрутизаторов 10 2
Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 24 2
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 82 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 768 2
SAP ТМ - SAP Transportation Management 5 2
Prof-IT SRM - Система автоматизации процесса управления закупками и работой с поставщиками 7 2
VMware vCenter - VMware VirtualCenter 165 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1207773, в очереди разбора - 903863.
Создано именных указателей - 101693.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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