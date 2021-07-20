Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
McKinsey & Company
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 121, упоминаний - 162
McKinsey & Company упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|PC Magazine - PCMag 39 2
|The Verge - Издание 448 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 1
|CNews - Auto.CNews 50 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762738, в очереди разбора - 666426.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762738, в очереди разбора - 666426.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru