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McKinsey & Company


20.07.2021 Прогноз: рынок ERP в 2021 году вырастет на 10-12% 2
11.06.2021 Экс-президент МТС будет присматривать за хозяевами «Билайна» 2
01.02.2021 «Ростелеком» построил цифровую систему безопасности граждан в Ростовской области 1
25.01.2021 В «Ростелекоме» назначен вице-президент по стратегии 1
17.12.2020 «Лаборатория Касперского»: распространение умных устройств в промышленности изменит подход к киберзащите 1
16.11.2020 85% компаний по всему миру ускорили автоматизацию из-за пандемии 2
23.10.2020 Microsoft воюет с российским производителем йогуртов из-за бренда Minecraft 1
15.10.2020 7 распространенных мифов об облаках 9
21.09.2020 Легендарный руководитель «Билайна» возглавил «М.Видео» 1
21.09.2020 В промышленности наступает эпоха периферийных вычислений 2
21.09.2020 Александр Изосимов возглавит группу «М.Видео-Эльдорадо» 2
01.09.2020 МТТ ускорил процесс подбора услуг связи на базе системы «Октаплан» 1
08.07.2020 Технология Intel Software Guard Extensions помогает защитить данные рекламной платформы «Магнита» 1
12.05.2020 «Магнит» переманил из Lamoda команду ИТ-топ-менеджеров во главе с основателем компании 2
29.04.2020 «Билайн» будет анализировать опыт клиентов с помощью SAP Qualtrics Customer Experience 1
27.03.2020 Вице-президент «Евраза» в интервью CNews: Мы ежегодно увеличиваем затраты на ИТ в 1,5-2 раза 1
11.02.2020 Количество абонентов MVNO на сети Tele2 выросло более чем вдвое 1
30.01.2020 Разработчик знаменитого антивируса, продававший данные пользователей, назначил виновной свою «дочку» и «убил» ее 1
28.01.2020 Создатели знаменитого антивируса продают данные своих пользователей 1
09.12.2019 Алексей Петунин, SAP: Компьютерное зрение и искусственный интеллект стали для бизнеса повседневностью 1
26.11.2019 7 ошибок цифровой трансформации 1
08.11.2019 Microsoft нашла полезное применение своему поисковику Bing 2
25.10.2019 Цифровизация промышленности требует изменения сознания сотрудников 1
21.10.2019 SAS повышает эффективность инвестиций в аналитику 1
21.10.2019 Периферийные вычисления перемещаются в центр внимания 4
09.08.2019 Как создают «умный транспорт» в разных странах мира 1
18.06.2019 Российский банк построил нейросеть в Microsoft Azure, чтобы следить за настроением клиентов 1
17.06.2019 Не только беспилотники: как автопром использует искусственный интеллект 1
14.06.2019 Увеличивайте продажи, оптимизируя пользовательский опыт 1
06.06.2019 Создавайте стратегии на пять лет вперед 1
10.04.2019 Лучший способ организовать Data Science в компании. Взгляд NetApp 2
10.04.2019 С чего начать цифровую трансформацию организации 1
20.09.2018 Лаборатория инноваций: кто и как придумывает технологии для «умного» города 1
15.08.2018 Есть ли в России «умные» города? 1
06.08.2018 «Вымпелком» создает новый блок по управлению активами, закупками и логистикой 1
01.08.2018 Москва стала полноправным участником международных рейтингов «умных» городов 1
01.08.2018 Зачем городу быть умным 2
25.07.2018 Vertiv назначила главу представительства в России и Беларуси 1
18.07.2018 Москва – лидер по использованию умных технологий 2
11.07.2018 Революция данных: как CDO превращает цифры в деньги 1

Публикаций - 121, упоминаний - 162

McKinsey & Company упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11095 14
Google LLC 7154 11
SAP SE 3215 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 8
IBM 3544 7
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 5
Yandex - Яндекс 4101 4
SAP CIS - САП СНГ 754 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 4
Omnicomm - Омникомм 148 3
Samsung Electronics 5677 3
Intuit 25 2
Ланит ГК 1157 2
Avast Software 120 2
Telegram Group 702 2
Apple Inc - Эппл Рус 7707 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 2
Qualtrics 20 2
АФК Система ПАО 995 2
Siemens AG - Сименс Россия 656 2
Teradata 166 2
KPMG - КПМГ 131 2
АйТи 752 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 2
Армада 277 2
Fujitsu 741 2
Oracle Corporation 3350 2
3748 2
Jumpshot 3 2
Verysell - Верисел 91 2
Cisco Systems 2040 2
NetApp 485 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
SAS Institute Russia - САС институт Россия 133 1
Hitachi 472 1
Hitachi Vantara 100 1
Facebook 3766 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
Uber 257 3
PepsiCo - Пепсико 95 3
Uber Technologies 258 3
Expedia Group 40 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Балтика - Пивоваренная компания 112 2
Газпром нефть 382 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 2
ONE RETAIL 23 2
LVMH Sephora - Парфюмерно-косметическая сеть 7 2
Conde Nast - Конде Наст 17 2
Walmart - Wal-Mart Stores 152 2
Lego 84 2
Home Depot - сеть магазинов 15 2
Mars Incorporated 5 2
L’Oreal 36 2
East Capital AB 3 2
Keurig 2 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 2
Открытие ФК 538 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 451 2
LinkedIn 520 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
PG&E - Pacific Gas and Electric - Тихоокеанская газовая и электрическая компания 1 1
ЕВРАЗ НТМК - Нижне-Тагильский Металлургический Комбинат - ранее НТМЗ Ново-Тагильский металлургический завод 5 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Рослокомотив 1 1
Русполимет ПАО 6 1
Полимер Системс 1 1
Почта России ПАО 1574 1
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 27 1
PwC Россия 6 1
Газпромбанк Управление активами - ГПБ-УА 4 1
Газпром ПАО 521 1
Winter Capital 4 1
Maersk 10 1
Эркафарм - Erkapharm 9 1
Распадская угольная компания 5 1
РусВинил 3 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 2
Правительство РФ 2205 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
МЦД - Московские центральные диаметры 21 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
ДИТ Москвы - Smart City Lab 8 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 651 2
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 10
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 5
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 2
Беспилотный автомобиль - Автопилот - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы 11 2
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата 36 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 383 2
Data Lake - Озеро данных 82 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 2
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 2
NoSQL - not only SQL СУБД 92 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 2
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 2
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 1
TMS - Transportation Managament System - Система управления транспортом 45 1
DevSecOps - Development Security Operations 30 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 573 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 1
Google Android 10751 5
Microsoft Azure 1171 4
Microsoft Windows 10 6645 3
Apple macOS 926 3
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 3
Правительство Москвы - Наш город 48 3
Google Chrome - браузер 1117 2
Google YouTube - Видеохостинг 1719 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
SQL - Язык программирования 434 2
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1175 2
Google Maps - Карты Google 400 2
Dell EMC Isilon All-Flash Systems 37 2
Yelp 41 2
Avast Business 4 2
IBM Watson 105 1
KasperskyOS 29 1
Java - Язык программирования 1177 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 1
JavaScript - Язык программирования 631 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 1
Microsoft Skype 1469 1
Apache Hadoop 339 1
SAP SuccessFactors 110 1
Apple iOS 5742 1
Linux OS 4260 1
Microsoft Office 1942 1
Microsoft Edge - Браузер 980 1
Chromium - Браузер 166 1
Microsoft Bing 320 1
Statcounter 171 1
Apple Safari - Браузер 603 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 178 1
Microsoft EdgeHTML - Проприетарный браузерный движок 52 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Microsoft Office 365 769 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 58 1
Липич Григорий 48 2
Schaefer Fabian - Шефер Фабиан 3 2
Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 18 2
Изосимов Александр 92 2
Brobst Stephen - Бробст Стивен 16 2
Sperga Maris - Сперга Марис 8 1
Барановский Игорь 2 1
Persson Ulf - Перссон Ульф 4 1
Gelsinger Pat - Гелсингер Пэт 47 1
Ehlers Eugene - Элерс Юджин 1 1
D’Ercole Nat - Д'Эркол Нат 1 1
Mehdi Yusuf - Мехди Юсуф 6 1
Унароков Тимур 2 1
Hawking Stephen - Хокинг Стивен 6 1
Ebener Stefan - Эбенер Стефан 1 1
Щитов Валентин 3 1
Кузин Вадим 34 1
Dunning Jan Gezinyus - Дюннинг Ян Гезинс 9 1
Барболина Елена 3 1
Rogowski Paul - Роговски Пол 4 1
Поляков Евгений 14 1
Гуцериев Саид 10 1
Львова Галина 4 1
Albertazzi Giordano - Альбертаци Джордано 5 1
Бусько Владимир 3 1
Орлов Павел 4 1
Благирев Алексей 22 1
Ипатов Вадим 80 1
Степанов Антон 56 1
Прозоровский Василий 40 1
Островский Владимир 22 1
Сафронов Роман 33 1
Макаров Станислав 111 1
Поповский Александр 86 1
Дьяков Кирилл 1 1
Мерзляков Климент 2 1
Sims Arthur - Симс Артур 1 1
Биккулова Гульнара 23 1
Корнеев Алексей 7 1
Аликошвили Георгий 11 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 69
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 14
Европа 3759 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 11
Индия - Республика 2173 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 9
Германия - Федеративная Республика 3643 8
Великобритания - Лондон 820 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 6
США - Нью-Йорк 1093 5
Сингапур - Республика 808 5
Россия - СФО - Новосибирск 1969 4
Европа Северная - Скандинавия 275 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 3
Россия - ПФО - Казань 1518 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 3
Азия - Азиатский регион 1517 3
Испания - Барселона 536 3
Япония 2788 3
США - Кремниевая долина 399 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 2
Украина 3372 2
Франция - Париж 371 2
Россия - Сибирь 876 2
Специальный административный район Гонконг 550 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Китай - Шанхай 244 2
Европа Центральная 106 2
Россия - Якутск 248 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 2
Германия - Берлин 357 2
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 184 2
Бразилия - Сан-Паулу 99 1
Южная Африка 159 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 119 1
Европа Западная 614 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 123 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 54 1
Генплан Москвы - Генеральный план развития города Москвы 2 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
Open Space - Офис открытого типа 13 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 453 1
PC Magazine - PCMag 39 2
The Verge - Издание 448 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 1
CNews - Auto.CNews 50 1
Gartner 2192 6
IDC - International Data Corporation 2720 5
CNews Analytics 1990 5
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 2
BCG - Boston Consulting Group 43 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 1
451 Research Group 44 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
Frost & Sullivan 101 1
АИРР - Рейтинг инновационных регионов 1 1
Grand View Research 11 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 1 1
Market Research Future 4 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 2
Академгородок Новосибирск 29 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
GfK - ГФК-Русь 119 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 96 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 44 1
LSE - London School of Economics and Political Science - Лондонская школа экономики и политических наук 2 1
КПИ - Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского - Национальный технический университет Украины 1 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 25 1
НГУ ЦКСТ - Центр компетенций по смарт-технологиям 1 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 115 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
CNews AWARDS 291 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 54 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
МТС Телеком Идея 11 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 4 1
Docflow 58 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762738, в очереди разбора - 666426.
Создано именных указателей - 46354.
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