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Hybrid Cloud Гибридное или конвергентное облако Hybrid Infrastructure



12.08.2020 M1Cloud представил сервис Hybrid Infrastructure для крупного и среднего бизнеса
21.02.2017 Dell EMC представила гиперконвергентную инфраструктуру для упрощенного внедрения гибридного облака
27.07.2016 Fujitsu Hybrid Cloud Connect упрощает подключение к сервисам на основе публичных «облаков»
17.05.2016 EMC представила платформу Native Hybrid Cloud для разработки и доставки облачных приложений
07.09.2015 EMC обновила Federation Enterprise Hybrid Cloud и представила решение EMC Federation для конечных пользователей
05.11.2014 EMC выпустила Enterprise Hybrid Cloud
18.11.2011 Fujitsu запустила сервис «Гибридное облако» для пользователей Microsoft Windows Azure

Публикаций - 75, упоминаний - 79

Hybrid Cloud упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VMware 2010 10
Stack Group - Стек Групп 123 7
HPE - Hewlett Packard Enterprise 475 6
Dell EMC 4671 6
Microsoft Corporation 22176 5
Amazon Inc - Amazon.com 2602 4
Google LLC 9970 4
HP - Hewlett-Packard 3551 3
IBM - International Business Machines Corp 8843 3
Fujitsu 1887 3
Teradata 195 3
Сбер - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 228 3
Dell Technologies - Dell Computer 880 3
Huawei 3119 2
NetApp - Network Appliance 609 2
Softline - Софтлайн 1838 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 271 2
Крок - Croc 1602 2
Red Hat 1167 2
Caravan - Караван 71 2
5648 2
Rusonyx - Caravan Aero - Караван Аэро 12 2
1С-ИжТиСи 22 1
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 748 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8142 1
EMC Federation 4 1
Salesforce.com 349 1
Commvault 165 1
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Deloitte - Делойт 344 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 253 1
1С-Битрикс - Bitrix 419 1
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 118 1
Huawei Carrier BG - Huawei Carrier Business Group 11 1
IBM Technology 14 1
Evaluator Group 5 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1154 1
VMware Global Services 1 1
HPE Hybrid IT 2 1
Синтерра Медиа - Телеком-центр 102 1
SBI Holdings - SBI Group 20 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5079 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 383 1
Walt Disney Company 548 1
РесурсТранс 16 1
Мобайл Парк 5 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 894 1
Русагро Группа Компаний 177 1
Лента - Сеть розничной торговли 568 1
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 58 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь 97 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 218 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 9011 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 198 2
OIN - Open Invention Network 22 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 5817 27
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IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1560 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 3553 11
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VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1635 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 6875 2
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Microsoft Azure 1247 10
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Google Cloud Platform - GCP 232 5
Apache Hadoop 350 3
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VMware Wavefront 7 1
HPE SimpliVity 26 1
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Veeam Cloud Connect 35 1
VMware Cloud on AWS 21 1
IBM Cloud Private 4 1
Red Hat Ceph Storage 73 1
VMware Tanzu Mission Control 22 1
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AMD EPYC - Серия микропроцессоров 101 1
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Другалев Станислав 10 2
Данильянц Алексей 20 2
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Соловьев Дмитрий 54 1
Андрюхин Олег 1 1
Хомутский Юрий 31 1
Носенко Артем 14 1
Бородин Геннадий 4 1
Davis Phil - Дэвис Фил 2 1
Gens Frank - Генс Фрэнк 9 1
Пальников Павел 2 1
Raghuram Raghu - Рагурам Рагу 15 1
Селихов Андрей 1 1
Поздняков Павел 19 1
Крылов Валерий 15 1
Гурский Олег 5 1
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Хетагури Реваз 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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