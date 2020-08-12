Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Hybrid Cloud Гибридное или конвергентное облако Hybrid Infrastructure
Публикаций - 75, упоминаний - 79
Hybrid Cloud упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 296 1
|МГУПИ - Московский государственный университет приборостроения и информатики 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176685, в очереди разбора - 984990.
Создано именных указателей - 71361.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1176685, в очереди разбора - 984990.
Создано именных указателей - 71361.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru