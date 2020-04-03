Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 74597
ИКТ 6985
Организации 5009
Ведомства 1247
Ассоциации 561
Технологии 2673
Системы 15616
Персоны 24966
География 1339
Статьи 921
Пресса 788
ИАА 549
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1134
Мероприятия 768

Туризм Экскурсии Экскурсионные туры



03.04.2020 Цифровое агентство недвижимости «33 слона» запустило интерактивные экскурсии
21.09.2017 Виртуальный гид на базе технологий Microsoft будет проводить экскурсии по Оружейной палате
27.04.2017 Promobot будет экскурсоводом в Музее современной истории России
05.04.2017 «Одноклассники» запускают виртуальные 3D-экскурсии по российским музеям
08.06.2016 CNews приглашает на экскурсию в ЦОД
13.04.2016 Заработал конструктор экскурсионных туров на платформе «1С» — Tourex.me

Публикаций - 168, упоминаний - 185
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180871, в очереди разбора - 973490.
Создано именных указателей - 74597.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Самые мощные видеокарты в 2022 году: выбор ZOOM

Бесплатные облачные сервисы из России: лучшие альтернативы Google Диску и iCloud

Российские аналоги Booking и Airbnb: 10 лучших сайтов для путешественников

Показать еще

Наука

Акустическое зондирование обнаружило затонувший римский город

У нашей Вселенной есть двойник, который движется назад во времени

ИИ ограничен в возможностях из-за математического парадокса
Показать еще
Новые цифровые горизонты «Форсайт» Новые цифровые горизонты «Форсайт»