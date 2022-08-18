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СЭД Архивное делопроизводство



18.08.2022 Анастасия Меницкая: Разработка новой версии «Архивного дела» стала революционной как в функциональном, так и в техническом плане
03.10.2012 Digital Design разработала решение «Архивное делопроизводство»
17.09.2012 «Этлас-софт» разработала новую подсистему «Архивное Дело»
27.12.2011 «Элар» завершила очередной этап развертывания АСУ архивным делом Республики Мордовия
06.06.2011 ЭЛАР внедряет систему управления архивным делом Самарской области
22.04.2011 Вышла новая версия системы «Архивное Дело» от ЭОС
25.01.2011 В архивном отделе Администрации Ставрополя внедрены СЭД «Дело» и система «Архивное Дело»
01.10.2010 В Минприроды Беларуси внедряется «Архивное Дело»
09.09.2010 «Архивное дело» внедряют в розничной сети «Мария-Ра»
24.05.2010 Генеральная прокуратура России внедрила «Архивное Дело»
08.10.2009 Петербургский НИИ «Вектор» внедряет систему «Архивное Дело»
09.06.2009 ЭОС обновила «Архивное Дело» до версии 4.0
19.03.2009 «Урало-Сибирский региональный центр» внедрил СЭД «Дело»
12.05.2008 «Эконацбанк» закупил лицензии системы «Архивное дело» от ЭОС
13.11.2007 ЭОС начинает бесплатные поставки «Архивного Дела» в вузы России
15.05.2007 «Мосэнерго» осваивает «Архивное Дело» от ЭОС
26.03.2007 Анонсирован выпуск новой системы «Архивное Дело»
16.07.2004 Электронные хранилища: Россия подключена к программам ЕС
16.07.2004 Электронные хранилища: Россия подключена к программам ЕС

Публикаций - 214, упоминаний - 231

СЭД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЭОС - Электронные офисные системы 1153 104
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 924 24
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 132 13
Этлас Софт - Atlas Soft 106 8
СофтЭксперт 45 7
Oracle Corporation 6380 7
Docsvision - ДоксВижн 976 7
Офис-док - Office Doc 58 6
Microsoft Corporation 23720 6
7189 5
Бизнес ИТ 42 5
IBM - International Business Machines Corp 9245 5
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1146 4
ИнфоИнжиниринг НПФ 28 4
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6393 4
SAP SE 4966 4
1С-ИжТиСи 6498 4
ДОК 776 4
Digital Design - Диджитал Дизайн 517 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1162 2
Aladdin Software Security R.D. 116 2
Термика Консалтинговая группа 24 2
Летограф - Letograf 80 2
Fortis - Фортис 18 2
InterTrust - ИнтерТраст 326 2
ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 541 2
АйТи 1306 2
RAD Data Communications 127 1
Крок - Croc 1729 1
Теко НПК 411 1
TerraLink - ТерраЛинк 267 1
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БизнесТехнологии 2 1
АйТи - Аплана Группа компаний 163 1
Альта-Софт 5 1
Медиалюкс 32 1
Неолант - Neolant 37 1
Новые облачные технологии (НОТ) 414 1
Mendix 7 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус Консалтинг 37 1
Мосэнерго ПАО 125 7
Татнефть 211 6
Газпром ПАО 1182 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6295 3
Россети Ленэнерго 2384 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6072 3
Газпром трансгаз 137 2
Ригла - аптечная сеть 51 1
Енисейский Объединенный банк АИКБ 3 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 197 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 225 1
Castorama - Касторама 30 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 73 1
СО ЕЭС РДУ - Региональные диспетчерские управления энергосистемы 9 1
Ростатом - Балтийская АЭС - атомная электростанция 4 1
Росморпорт ФГУП 57 1
КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 36 1
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 23 1
Дом фармации НПО 1 1
ФГК - Федеральная грузовая компания 15 1
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 33 1
Татнефть Нефтехим УК - Татнефтехиминвест-холдинг 14 1
СИЯП - Семипалатинский испытательный полигон - 2 ГЦНИИП - 2-й Государственный центральный научно-исследовательский испытательный полигон 12 1
Открытие ФК - Росгосстрах 299 1
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 401 1
РусГидро - Якутскэнерго - Якутская ГРЭС - Якутская ТЭЦ - Сахаэнерго 17 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 273 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 159 1
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 24 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 47 1
Ставропольпромстройбанк 3 1
Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 21 1
Мария Ра - торговая сеть 21 1
Возрождение - Коммерческий банк 331 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 591 1
Северсталь ПАО - Severstal 389 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 236 1
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 1
Открытие ФК - Банк Открытие 2842 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2543 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18416 24
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3049 15
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 95 14
Росархив - Федеральное архивное агентство 109 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9505 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10594 8
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 974 8
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 712 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3849 7
Президент Российской Федерации 3809 6
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 189 4
Верховный суд РФ - Судебный департамент 210 4
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай 69 4
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 241 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 289 3
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 78 3
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 357 3
Федеральное собрание Российской Федерации 286 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 315 3
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 59 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 279 2
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области 42 2
Администрация Владивостока 5 2
Народное Собрание Парламент Карачаево-Черкесской Республики 3 2
Правительство Калининградской области 62 2
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска 21 2
Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное 207 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1699 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2503 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2770 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3027 2
Ростехнадзор МТУ - Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 13 1
Правительство Удмуртской Республики 94 1
Правительство Москвы - Мосгосэкспертиза - Московская государственная экспертиза 15 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 344 1
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 20 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1460 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 46 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 64 1
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Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1684 3
91Mobiles 1725 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7536 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 539 2
IDC - International Data Corporation 4864 1
Gartner - Гартнер 3491 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2394 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 20 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 271 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 446 4
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 601 3
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 50 3
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 36 2
ТулГУ - Тульский государственный университет - Тульский государственный политехнический университет 11 2
КГЭУ - Казанский государственный энергетический университет 11 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 184 2
КнАГУ - Комсомольский-на-Амуре государственный университет 2 1
РГАТУ имени П.А. Соловьева - Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева 7 1
ИрГУПС - Иркутский государственный университет путей сообщения 8 1
ГрГУ им. Янки Купалы - Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 1 1
ЧГПУ имени И.Я. Яковлева - Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева 3 1
КГАСУ - Казанский государственный архитектурно-строительный университет 7 1
РГУФК - Российский государственный университет физической культуры 15 1
МаГУ - Магнитогорский государственный университет 5 1
Воронежский ГАУ имени императора Петра I - Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 3 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 47 1
РГАТУ имени П.А. Костычева - Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева 2 1
КГУ - Курганский государственный университет 7 1
МГИК - Московский государственный институт культуры - Московский государственный университет культуры и искусств, МГУКИ 2 1
Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова ГБПОУ 2 1
ДВГТУ - Дальневосточный государственный технический университет - Дальневосточный политехнический университет 7 1
ПГАТУ им. ак. Д. Н. Прянишникова ФБГОУ ВО - Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д. Н. Прянишникова 1 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 19 1
ИГЭУ ФГБОУ ВО - Ивановский государственный энергетический университет имени В. И. Ленина 4 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 15 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1313 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 205 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 496 1
МЭИ - Московский энергетический институт 94 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 44 1
ТГУ - Томский государственный университет 133 1
НГАУ - Новосибирский государственный аграрный университет 5 1
ТГПУ - Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого 8 1
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 21 1
ТИУ - Тобольский индустриальный институт 1 1
АГУ - Алтайский государственный университет 35 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 64 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 201 1
СПбГИКиТ - Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения 4 1
Docflow 133 5
ЭОС Осенний документооборот 22 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11822 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2122 1
Электрические сети - международный форум 95 1
Связь-Экспокомм 94 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
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