Индексная книга CNews*
СЭД Архивное делопроизводство
Публикаций - 214, упоминаний - 231
СЭД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Баласанян Владимир 42 5
|Никифоров Николай 1172 2
|Андреев Владимир 87 2
|Лукин Глеб 19 2
|Мякишева Марина 84 2
|Лаптев Геннадий 2 2
|Лихачев Дмитрий 9 2
|Лопаткин Герман 104 2
|Leonardo di ser Piero da Vinci - Леонардо ди сер Пьеро да Винчи 51 2
|Стрелков Юрий 2 2
|Бабинцев Василий 24 1
|Назаренко Алексей 10 1
|Лебедева Юлия 4 1
|Лабушкин Юрий 1 1
|Дрожжинов Владимир 30 1
|Меницкая Анастасия 1 1
|Мухарлямов Рашид 6 1
|Гонебный Игорь 8 1
|Шелястина Елена 14 1
|Прокошев Андрей 32 1
|Журавлев Сергей 16 1
|Червяков Евгений 7 1
|Храмцовская Наталья 46 1
|Линев Андрей 24 1
|Грешнев Олег 34 1
|Артизов Андрей 6 1
|Кислицкий Максим 5 1
|Колесов Андрей 1 1
|Голубева Марина 4 1
|Валерко Михаил 2 1
|Рябов Антон 1 1
|Бекбасов Жанайбек 1 1
|Медведев Дмитрий 1635 1
|Гусев Дмитрий 60 1
|Чернышенко Дмитрий 474 1
|Томенко Виктор 11 1
|Боксер Андрей 5 1
|Сабанов Алексей 21 1
|Александрович Евгений 4 1
|Зрюмов Евгений 8 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1235063, в очереди разбора - 859669.
Создано именных указателей - 119065.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1235063, в очереди разбора - 859669.
Создано именных указателей - 119065.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.