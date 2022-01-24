Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Прогноз погоды
Публикаций - 68, упоминаний - 68
Прогноз погоды упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 108 1
|Правительство РФ 6632 1
|ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 861 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 993 1
|Гришин Дмитрий 182 1
|Рыжиков Сергей 108 1
|Шамолин Михаил 119 1
|Ефремов Сергей 14 1
|Беленький Валерий 32 1
|Прянишников Николай 285 1
|White Keith - Уайт Кит 10 1
|Heins Thorsten - Хейнс Торстен 49 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10409 3
|Associated Press 1972 2
|FT - Financial Times 1106 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5709 1
|NYT - The New York Times 953 1
|Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 823 1
|New Scientist 1446 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172243, в очереди разбора - 1005480.
Создано именных указателей - 68194.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172243, в очереди разбора - 1005480.
Создано именных указателей - 68194.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru