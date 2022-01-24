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Прогноз погоды



24.01.2022 Самые полезные офлайн-приложения для туристов: выбор ZOOM 1
08.11.2021 Нужна ли вам домашняя метеостанция и какую лучше выбрать 1
01.11.2021 Обзор Amazfit GTR 3 Pro: умные часы с GPS и AMOLED 1
26.07.2021 Как оборудовать умную ванную комнату 1
09.07.2021 Что умеют умные зеркала и зачем они нужны 1
17.06.2021 Что умеют голосовые помощники — самые полезные команды для Алисы 1
31.07.2015 Apple Watch официально продаются в России 1
19.02.2013 Обзор смартфона Nokia 808 PureView: большие цифры, маленькое будущее 1
05.12.2012 Погода - в доме 1
28.04.2012 Aisha - индийская "сестра" Siri 1
28.11.2011 Число абонентов IP-телевидения «Ростелеком-Сибирь» превысило 88 тыс. 1
13.07.2011 Наручные часы на базе Android 1
24.02.2010 Microsoft патентует "зарядник-планшет" 1
08.10.2009 Wi-Fi-роутер с картинками 1
26.06.2009 «1С-Битрикс» добавил гаджеты Google к своим продуктам 1
05.06.2009 Nokia и МТС намерены совместно продвигать Nokia N97 в России 1
04.09.2007 Лучшие широкоформатные мониторы 2006 года 1
15.09.2005 Mitsubishi представила робота с подключением к интернету 1
04.08.2005 Sony Ericsson: "умный" телефон-хамелеон 1
07.07.2005 Оператор-абонент: SMS нашли замену 1
15.06.2005 IBM представил новый суперкомпьютер 1
13.04.2005 Apple скоро выпустит "тигровую" версию операционной системы 1
15.03.2005 Hitachi представила человекоподобного робота для повседневной работы 1
14.02.2005 Япония возвращается в космос 1
22.11.2004 Oregon представила первую домашнюю погодную станцию с речевым управлением 1
12.11.2004 Выпущена утилита, имитирующая несколько ОС в смартфонах Sony Ericsson 1
18.05.2004 В Таджикистане появятся сервисы MMS 1
08.04.2004 Mail.ru выпустил первый русский интернет-пейджер 1
11.12.2003 Китайцы создали 5,3-терафлопный суперкомпьютер 1
21.07.2003 Kurashi Net – домашняя система управления бытовой техникой от Panasonic 1
31.01.2003 "МегаФон" объявляет коммерческие тарифы на MMS-услуги 1
10.01.2003 Часы от Microsoft расскажут обо всем 1
15.11.2002 "Енисейтелеком" начал подключать к сети SIM-карты с функцией SIM Toolkit 1
19.09.2002 Японцы изобрели "умные" туалеты 1
05.08.2002 NTT DoCoMo выпустит КПК со встроенным модулем 3G-связи 1
05.07.2002 Пейджерные рассылки РБК теперь доступны в транслитеральной кодировке 1
23.05.2002 Компании "Московская Сотовая Связь" и "Мобильные ТелеСистемы" открыли возможность обмена короткими сообщениями между абонентами своих сетей 1
15.04.2002 Стоимость популярных услуг SIM-меню в сети "Мегафон" снижена на 25% 1
11.04.2002 Mira получит процессоры Intel XScale 1
15.03.2002 I-Mode победит WAP с помощью порно? 1

Публикаций - 68, упоминаний - 68

Прогноз погоды упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7592 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8600 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5369 4
Microsoft Corporation 21987 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6378 3
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1267 3
Sony 6068 2
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 524 2
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 327 2
Sony Ericsson 1098 2
ИММО - Информ-Мобил 49 2
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM 117 2
МегаФон - Мобиком 221 2
Nuance - SpeechWorks - Applied Language Technologies 37 2
Yandex - Яндекс 4754 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2533 2
Sharp Corporation 1011 2
NTT DoCoMo 1103 2
Sonera 309 2
Telia Company - TeliaSonera 797 2
Google LLC 9734 2
Hitachi - Хитачи 1366 2
Apple Inc 10350 2
NEC 1730 2
Mitsubishi Electric 299 1
Toshiba Corporation 2829 1
Lenovo Motorola 3437 1
Samsung Electronics 9111 1
Беркут НПФ 106 1
Philips Electronics - Royal Philips Electronics 283 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 445 1
КМ онлайн - Кирилл и Мефодий 27 1
Sanyo Electric 333 1
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 122 1
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 100 1
ТАИФ Телком - ТАИФ Телеком - ТАИФ Телекоммункиации 33 1
Siemens AG - Siemens Group 2264 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2280 1
1С-Битрикс - Bitrix 418 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 640 1
Visa International 1671 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1796 2
Finnair - Авиакомпания 35 2
Carl Zeiss 288 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 466 1
Восточный Банк 186 1
Honda Motor Company 217 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 389 1
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 26 1
Eurail 1 1
GetYourGuide 1 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 108 1
Правительство РФ 6632 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 861 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1811 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1737 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30014 13
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4116 9
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1056 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3105 6
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 1682 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6371 4
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4271 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10190 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6737 3
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 127 2
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 468 2
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 823 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6025 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 970 2
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 665 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 505 1
PVA - Patterned Vertical Alignment 41 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 793 1
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8987 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 6567 1
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 511 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 3565 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 6820 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1156 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1108 1
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 125 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 497 1
AOD - Always On Display 124 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1043 1
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 544 1
WAP i-Mode - технология адаптации интернет- контента и услуг для мобильных телефонов 92 1
АОН - технология Автоматического Определения Номера - CLI - Calling Line Identification 50 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 2275 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 7072 1
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу 288 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4955 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 1240 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3576 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 482 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 193 1
Oracle Java - язык программирования 2476 3
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1479 3
Nokia Symbian OS 1387 2
Apple macOS 1363 2
Microsoft Windows XP 2378 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2199 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 179 2
Nokia N-series 385 1
IBM Blue Gene - суперкомпьютер 65 1
Microsoft Windows 10 11181 1
Intel XScale - микропроцессорное ядро 246 1
Amazon Alexa 170 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 260 1
Apple Siri - Голосовой помощник 333 1
Google Android Wear OS 85 1
Spotify - Интернет-сервис потокового аудио 187 1
Bosch Home Connect 5 1
BSS Электронный офис 18 1
Amazfit Zepp - серия умных часов 11 1
Intel - StrongARM - 96 1
Intel XScale PXA 155 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 276 1
iTranslate 2 1
Redigo 2 1
Meteoblue 1 1
FatMap 1 1
Promt.One - ранее Translate.Ru, Promt Онлайн 52 1
IBM Watson 131 1
ACCESS PalmSource - Palm OS 445 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 250 1
Apple iPhone 4 736 1
Microsoft Windows Phone OS 1541 1
Nokia PureView - Смартфон 112 1
Linux MeeGo Core Software Platform 242 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1526 1
Google Maps - Карты Google 623 1
VK - Mail.ru Agent 38 1
VK - Mail.ru Maps.me 47 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Enterprise - Корпоративный портал 35 1
Яндекс.Переводчик 22 1
Jobs Steve - Джобс Стив 993 1
Гришин Дмитрий 182 1
Рыжиков Сергей 108 1
Шамолин Михаил 119 1
Ефремов Сергей 14 1
Беленький Валерий 32 1
Прянишников Николай 285 1
White Keith - Уайт Кит 10 1
Heins Thorsten - Хейнс Торстен 49 1
Россия - Российская федерация - РФ 99448 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31450 11
Япония 9261 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 42425 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 4963 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12312 3
Франция - Французская Республика 5333 2
Япония - Токио 893 2
Финляндия - Финляндская Республика 1655 2
Германия - Федеративная Республика 8168 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12214 2
Европа 9566 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10663 2
Швеция - Королевство 1890 1
Россия - Сибирь 1431 1
США - Нью-Йорк 2588 1
Испания - Королевство 2736 1
Америка 1895 1
Турция - Турецкая республика 1547 1
Италия - Итальянская Республика 3054 1
Того - Тоголезская Республика 7013 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2052 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 989 1
Нидерланды 2072 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11889 1
Бельгия - Королевство 849 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1297 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2386 1
Русский язык 3793 2
Транспорт 395 1
Абонентская база 874 1
Эргономика 415 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 787 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 873 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 131 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4009 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2330 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10409 3
Associated Press 1972 2
FT - Financial Times 1106 1
Thomson Reuters - Рейтер 5709 1
NYT - The New York Times 953 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 823 1
New Scientist 1446 1
IBM Research 107 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 1
Олимпийские игры - Olympic Games 550 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 354 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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