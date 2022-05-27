Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products

В контроллерах Mitsubishi выявлены множественные уязвимости 1

Московские экспортеры представят свои товары на WeChat 1

Электронике из ЛНР и ДНР дали преимущество на российских госзакупках 2

Московские компании презентуют свои товары на 10 международных выставках под брендом Made in Moscow 1

СNews Analytics выпускает первый обзор рынка промышленной робототехники 1

Промышленность станет кибериммунной 1

Pepsico протестировала искусственный интеллект для правильного мытья рук 1

Schneider Electric представила решение для безопасного распределения электроэнергии 1