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Пищевая промышленность Продукты питания Food Industry Food products

Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products


27.05.2022 «Промобот» открыла центр разработки роботизированных решений 1
26.05.2022 Госсектор, ИТ, банки и промышленность во всем мире стонут под кибератаками. Прочим отраслям хакеры дали передохнуть 1
19.05.2022 «Промобот» начала выпускать руки-манипуляторы 1
26.04.2022 «ТЭК-Торг» приняла участие в запуске сервиса для МСП по сбыту произведенной продукции и поиску партнеров 1
21.04.2022 В контроллерах Mitsubishi выявлены множественные уязвимости 1
21.04.2022 Фармкомпания «Италфармако» внедряет маркировку БАДов 1
11.04.2022 «ЭФКО» представила летный прототип грузового дрона Hi-Fly Cargo 1
11.04.2022 Московские экспортеры представят свои товары на WeChat 1
05.04.2022 «Корпорация МСП» запустила сервис по сбыту произведенной продукции и поиску партнеров для малого и среднего бизнеса 1
14.03.2022 Электронике из ЛНР и ДНР дали преимущество на российских госзакупках 2
28.02.2022 Крошечная компания заблокировала создание огромной ИТ-системы на знаменитом российском курорте 1
17.02.2022 Московские компании презентуют свои товары на 10 международных выставках под брендом Made in Moscow 1
02.02.2022 Антон Плетнев, «Черкизово»: Внедрение ИБ-решений в ритейле напрямую ведет к снижению ущерба от кибератак 1
19.11.2021 Криминал повысил ставки. За ПО взлома Windows и Linux предлагаются обескураживающие суммы. Расценки 1
27.09.2021 Дмитрий Капишников -

Дмитрий Капишников, KUKA: Пандемия вызвала бум промышленных роботов в России

 1
27.09.2021 Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун 2
27.09.2021 Промышленные роботы пострадали от ковида, но меньше, чем ожидалось 1
27.09.2021 СNews Analytics выпускает первый обзор рынка промышленной робототехники 1
24.09.2021 Надо ли защищать IT-стартап от плагиаторов и как это делать? 1
22.09.2021 Импортозамещение сетевого оборудования: как не наступить на грабли 1
12.08.2021 ВТБ: число клиентов среднего и малого бизнеса выросло почти на 20% 1
03.08.2021 В России появились планшеты, которые можно грызть и швырять. Фото, цены 1
22.07.2021 Как почистить накопительный водонагреватель своими руками: советы ZOOM 1
13.07.2021 Softline помогла Novaroll масштабировать ИТ-инфраструктуру с помощью СХД 1
05.07.2021 Промышленный системный интегратор «Консом групп» увеличил объем данных в облаке МТС 1
30.06.2021 Что можно и нельзя ставить в микроволновую печь: советы ZOOM 1
17.06.2021 «Гэндальф» автоматизировала работу крупного хлебокомбината на базе «1С» 1
17.06.2021 Что умеют голосовые помощники — самые полезные команды для Алисы 1
17.06.2021 Что можно и нельзя мыть в посудомоечной машине: советы ZOOM 1
09.06.2021 В Москве протестируют устройство, которое снизит стоимость напечатанных на 3D-принтере изделий 1
Промышленность станет кибериммунной 1
11.05.2021 Pepsico протестировала искусственный интеллект для правильного мытья рук 1
30.04.2021 Group-IB ликвидировала мошенническую кампанию, имитирующую опрос ВОЗ 1
28.04.2021 Выручка облаков «Крок» выросла за год на треть 1
22.04.2021 Schneider Electric представила решение для безопасного распределения электроэнергии 1
19.04.2021 Absolut переходит к цифровому управлению производством на базе решений «Сименс» 1
29.03.2021 Решение Prof-IT SRM для управления закупками и работой с поставщиками включено в Единый реестр российского ПО 1
19.03.2021 В Москве появятся технопарки со специализацией на ИТ и пищевой промышленности 2
17.03.2021 В 2020 году ГК «СКБ Контур» заработала 18,1 млрд рублей 1
16.03.2021 Наталия Рубахова, LeverX Group: Что может привнести в ИТ и бизнес дизайн-мышление 1

Публикаций - 221, упоминаний - 228

Пищевая промышленность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 23
Элемент ГК - Elementec 1523 11
Yandex - Яндекс 5015 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 9
IBM - International Business Machines Corp 8941 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 7
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 529 7
Amazon Inc - Amazon.com 2650 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 6
Softline - Софтлайн 1870 5
Samsung Electronics 9333 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 5
Apple Inc 10683 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 4
Галактика - Корпорация 1077 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 4
Intel Corporation 11262 3
LG Electronics 3372 3
SAP SE 4595 2
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 268 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 2
ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М. Ф. Решетнёва 85 2
GE - General Electric - Дженерал электрик 419 2
Huawei 3222 2
Новые облачные технологии (НОТ) 277 1
Консом групп - Konsom Group - КонсОМ СКС Групп 4 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 490 1
ИКС Холдинг - Yadro - КНС Групп 188 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 1
Ланит - Онланта - Onlanta 79 1
Расчетные решения АО 18 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu - Делойт Туш Томацу 349 1
Navicon - Навикон 232 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 87 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 228 1
1С-ИжТиСи 5461 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 1
Dell Technologies - Dell Computer 984 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 8
РЖД - Российские железные дороги 1458 3
Почта России ПАО 1853 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 2
Татнефть 182 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 2
Альфа-Банк 1476 2
Мосводоканал МГУП 53 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 70 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance 8 1
IKEA - ИКЕА 124 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 1
Силовые машины 66 1
Societe Generale Group 68 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 54 1
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 62 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр 85 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 1
Росводоканал 69 1
Самолёт ГК 216 1
Газпром ПАО 1008 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 32
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 5
Президент Российской Федерации 3770 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 4
Совет при президенте Российской Федерации 55 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 2
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1
Счётная палата РФ 628 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 182 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 41
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 32
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 22
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 22
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 22
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 16
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 15
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 15
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 15
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 14
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 14
Визуализация 1338 10
Мобильное приложение - Mobile app 4966 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 10
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 992 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 8
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 407 8
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 214 7
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1435 6
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 6
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling 336 5
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 5
Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 395 5
Электротехника - Электротехническое оборудование 35 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 5
3D печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 349 4
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 918 4
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 753 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 3
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 1167 3
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 383 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 12
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 9
Google Android 11959 7
Microsoft Office 3247 6
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 6
1С:ERP Управление предприятием 268 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 5
Microsoft Windows 2000 2856 4
1С:Бухгалтерия 647 3
HCL WebSphere - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 520 2
Oracle Java - язык программирования 2554 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 2
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company 242 2
Microsoft SQL Server 1416 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 534 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 2
Apple iOS 6422 2
Python - высокоуровневый язык программирования 486 2
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 173 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 2
Google Gmail 802 1
Google TensorFlow 69 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 495 1
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services - mySAP Banking 22 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 755 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 235 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 628 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 423 1
Сбер - Social ID Социальный профиль гражданина 11 1
Aladdin JaCarta 257 1
1С-Рарус Общепит 29 1
Amazon VPC - Amazon Virtual Private Cloud 24 1
Huawei AppGallery 131 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 136 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 242 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 438 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 167 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 260 1
Иванов Александр 83 1
Малых Дмитрий 28 1
Журавлев Дмитрий 12 1
Рогачев Илья 1 1
Федосеев Алексей 18 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 69
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 47
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 32
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 16
Земля - планета Солнечной системы 7427 13
Азия - Азиатский регион 3803 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 9
Казахстан - Республика 4467 9
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 9
Африка - Африканский регион 2928 8
Япония 10069 8
Австралия - Австралийский Союз 2791 7
Беларусь - Белоруссия 3525 6
Бразилия - Федеративная Республика 1945 6
Америка 2011 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 5
Сатурн - Титан (спутник) 279 5
Чехия - Чешская Республика 1053 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 4
Россия - ЦФО - Тульская область 965 4
Россия - СФО - Новосибирск 3269 4
Швеция - Королевство 2072 4
Нидерланды 2197 4
Россия - СФО - Омская область - Омск 928 3
Россия - Сибирь 1579 3
Румыния 592 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 3
Германия - Бавария - Мюнхен 424 3
Китай - Тайвань 2115 2
Армения - Республика 1112 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 2
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 341 2
Солнечная система - Solar system 2236 2
Австрия - Австрийская Республика 1020 2
Таиланд - Королевство 671 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 694 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1194 1
Германия - Берлин 635 1
Россия - СФО - Омская область 517 1
Луна 1184 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 56
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 47
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 26
Машиностроение - Машиностроительные предприятия 194 19
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 17
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 11
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 9
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 8
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 8
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 8
Юриспруденция 1629 7
Генетика - Генетическая информация - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 158 7
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 5
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 4
Водород - hydrogenium 0 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 4
Алкоголь - Пиво - слабоалкогольный напиток 47 4
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 0 3
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 3
Экзопланета - внесолнечная планета 0 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 3
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 238 3
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 2
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 2
Физика - Спектроскопия - Spectroscopy - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения - Спектрометрия - Спектрофотометрия - Спектрограмма - Спектроскопический анализ 0 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 2
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 1
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 152 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия 0 1
Витамины - Vitamins 0 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 4 1
Метан - methanum - болотный газ 0 1
Алкоголь - Этанол - Ethanol - EtOH - этиловый спирт, этилгидрат, метилкарбинол - винный спирт 0 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 6
TAdviser - Центр выбора технологий 243 5
Thomson Reuters - Рейтер 5731 4
Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 36 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 1
UCalgary - University of Calgary - Университет Калгари - Rothney Astrophysical Observatory, RAO - Астрофизическая обсерватория Ротни 0 1
RIKEN - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований 0 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1188781, в очереди разбора - 949419.
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Техника

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Лучшие погружные колодезные насосы: хиты продаж

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Наука

Следующая остановка Луна: российский робот научился добывать воду из лунного грунта

Физики синтезировали графин — его пытались создать более 10 лет

Исследование протопланетных дисков раскрыло секрет планетарной эволюции
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