Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Пищевая промышленность Продукты питания Food Industry Food products
Публикаций - 221, упоминаний - 228
Пищевая промышленность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Иванов Александр 83 1
|Малых Дмитрий 28 1
|Журавлев Дмитрий 12 1
|Рогачев Илья 1 1
|Федосеев Алексей 18 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 6
|TAdviser - Центр выбора технологий 243 5
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 4
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1188781, в очереди разбора - 949419.
Создано именных указателей - 85389.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1188781, в очереди разбора - 949419.
Создано именных указателей - 85389.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru