Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МФУ
Многофункциональное устройство
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Публикаций - 581, упоминаний - 1165
МФУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Samsung Electronics 5627 30
|Canon 546 19
|Apple Inc - Эппл Рус 7669 15
|HP Inc. 2893 14
|Microsoft Corporation 10997 14
|Kyocera 91 12
|Xerox 510 12
|Konica Minolta 134 12
|Ricoh - Ricoh Rus - Рико Рус 130 12
|OKI Europe 20 10
|Brother 105 8
|Intel Security McAfee - McAfee Associates 383 6
|Kyocera Document Solutions 25 6
|Seiko Epson Corporation 310 6
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 5
|Ситилинк - Citilink 190 4
|Konica Minolta Business Solutions 39 4
|Google LLC 7124 4
|Lexmark 54 3
|HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 3
|Lenovo Group 1635 3
|Abbyy 793 3
|InfoWatch - Инфовотч 600 3
|Merlion - Мерлион 273 3
|Pantum 15 3
|Kyocera Document Solutions Russia - KDRU 12 3
|Xerox Евразия 47 3
|SAP SE 3207 2
|Yandex - Яндекс 4098 2
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1203 2
|IBM 3524 2
|Acer Group 1354 2
|Ланит ГК 1154 2
|HP - Hewlett-Packard 878 2
|Bitdefender 99 2
|ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 2
|OKI 40 2
|Сбербанк Сервис - СберСервис 54 2
|OpenText 160 2
|Xerox Россия 102 2
|CNews - ZOOM.CNews 1084 19
|Wikipedia - Википедия 272 1
|IDC - International Data Corporation 2708 16
|IDC Russia - IDC Россия 115 11
|CNews Analytics 1988 2
|Keypoint Intelligence 4 2
|Buyers Laboratory 6 2
|Gartner 2187 1
|Forrester Research 385 1
|Markswebb 21 1
|Harris Interactive 27 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
|GfK - ГФК-Русь 119 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754881, в очереди разбора - 658571.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754881, в очереди разбора - 658571.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru