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МФУ
Многофункциональное устройство


12.10.2021 В Windows 11 возникли проблемы с проводным подключением к принтерам Brother 1
12.10.2021 Серия Epson WorkForce Enterprise: новые МФУ для офиса 3
30.09.2021 Линейка принтеров Pantum 4S Efficiency: надежный выбор для дома, малого и среднего бизнеса, а также крупных организаций 1
21.09.2021 Kyocera представляет новую линейку интеллектуальных МФУ – TASKalfa 3554ci и TASKalfa 2554ci 1
02.09.2021 Лучшие гаджеты для школьников: готовимся к учебному году 1
01.09.2021 Учреждения соцзащиты Брянской области перешли на ОС Astra Linux и ПК СВ «Брест» 1
01.09.2021 Учреждения соцзащиты Брянской области перешли на ОС Astra Linux и ПК СВ «Брест» 1
26.08.2021 Обзор Canon PIXMA G3420: беспроводное МФУ на базе СНПЧ 2
25.08.2021 Выбираем цветное МФУ для дома до 20 000 рублей: 7 лучших моделей 1
05.08.2021 X-Com модернизировала печатную инфраструктуру крупнейшего онкодиспансера Чувашии 2
04.08.2021 Принтеры больше не нужны. Число распечатанных страниц стремительно падает по всему миру 2
02.08.2021 МФУ Konica Minolta прошли проверку на соответствие требованиям кибербезопасности 1
22.07.2021 Treolan стал официальным дистрибьютором Pantum 1
21.07.2021 Российская таможня не смогла закупить ПК для гостайны с заведомо зарубежными чипами 1
07.06.2021 Почему бизнес отказывается от западных VDI-решений в пользу российских 1
03.06.2021 X-Com масштабировала печатную инфраструктуру старейшего архитектурно-строительного университета России 1
30.04.2021 Pantum запускает новые лазерные принтеры серии Elite для быстрой и качественной печати 1
28.04.2021 Большинство компаний не могут обновить парк печатной техники самостоятельно. Что делать? 1
22.04.2021 Baikal-M: какую экосистему успел собрать вокруг себя первый российский ARM-процессор 1
19.04.2021 В России появятся принт-серверы на базе процессоров Baikal 1
25.03.2021 Переход на цифровизацию с KYOCERA: как упростить и оптимизировать электронный документооборот 1
25.03.2021 Kyocera Net Manager 1
22.03.2021 Мировое производство принтеров может остановиться 1
22.03.2021 IDC представила итоги 2020 года и IV квартала на российском рынке устройств печати 2
10.03.2021 Как подключить флешку к смартфону: зачем нужна технология OTG 1
03.03.2021 Обзор линейки цветных МФУ для дома «Фабрика печати» Epson: просто добавь чернил 2
23.02.2021 Технология Epson Heat-Free — конкурент лазерной печати? 4
17.02.2021 Konica Minolta оптимизировала инфраструктуру печати компании «Кронштадт технологии» 1
02.02.2021 Konica Minolta оптимизировала печатную инфраструктуру строительной компании SRV 3
21.01.2021 ПК, принтеры, SSD и материнские платы нужно будет строить на отечественных чипах, чтобы власти их считали российскими 1
14.01.2021 Konica Minolta представила облачное решение AIRe Link для удаленной поддержки 1
09.01.2021 Как оцифровать старые фотографии в домашних условиях: 3 способа 4
25.12.2020 Konica Minolta перевела российские и зарубежные офисы Ancor на аутсорсинг печати 1
25.12.2020 Лучшие гаджеты в подарок на Новый год: выбор ZOOM 1
11.12.2020 IDC: российский рынок устройств печати сократился на 3,9% в деньгах 1
11.12.2020 «СберСервис» и Brother реализовали проект покопийной печати для МКБ 1
10.12.2020 Развитие гибкой рабочей среды 1
10.12.2020 Автоматизация рабочих процессов 1
04.12.2020 Серия Epson WorkForce Enterprise: новые МФУ для офиса 3
05.11.2020 Konica Minolta представила новые печатные устройства i-Series формата А3 3

Публикаций - 581, упоминаний - 1165

МФУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5627 30
Canon 546 19
Apple Inc - Эппл Рус 7669 15
HP Inc. 2893 14
Microsoft Corporation 10997 14
Kyocera 91 12
Xerox 510 12
Konica Minolta 134 12
Ricoh - Ricoh Rus - Рико Рус 130 12
OKI Europe 20 10
Brother 105 8
Intel Security McAfee - McAfee Associates 383 6
Kyocera Document Solutions 25 6
Seiko Epson Corporation 310 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 5
Ситилинк - Citilink 190 4
Konica Minolta Business Solutions 39 4
Google LLC 7124 4
Lexmark 54 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 3
Lenovo Group 1635 3
Abbyy 793 3
InfoWatch - Инфовотч 600 3
Merlion - Мерлион 273 3
Pantum 15 3
Kyocera Document Solutions Russia - KDRU 12 3
Xerox Евразия 47 3
SAP SE 3207 2
Yandex - Яндекс 4098 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 1203 2
IBM 3524 2
Acer Group 1354 2
Ланит ГК 1154 2
HP - Hewlett-Packard 878 2
Bitdefender 99 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 2
OKI 40 2
Сбербанк Сервис - СберСервис 54 2
OpenText 160 2
Xerox Россия 102 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 4
Альфа-Капитал УК 45 2
Акрихин - Фармацевтическая компания 20 2
Альфа-Банк 1122 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
Wildberries 128 2
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 2
Уралсиб Банк 389 2
Геобанк КБ 30 2
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 17 1
Coca-Cola Company 112 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 32 1
Мосводоканал 44 1
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Аэронавигация Северо-Запада 2 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 42 1
РУСАЛ - Объединённая компания 25 1
Global CIO 28 1
Восточный Банк 108 1
МСП банк 24 1
Citibank - Ситибанк 170 1
Руснарбанк КБ 9 1
flydubai - Авиакомпания 2 1
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 1
Росатом НоваВинд - NovaWind 4 1
ГВКГ ФГБУ - Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко Министерства обороны РФ 3 1
КТЖ - Казахстан Темир Жолы - Казахстанские железные дороги 6 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Газпром ПАО 518 1
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 1
Почта Банк 289 1
Ренессанс кредит Банк 143 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Открытие ФК 538 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 53 1
Qiwi 783 1
PickPoint - Сеть постаматов 34 1
Русагро Группа Компаний 139 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 349 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
РКОД АУ - Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения Чувашской республики 1 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 48 2
АРБ - Ассоциация российских банков 81 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
WPO - The World Packaging Organisation - Всемирная организация упаковщиков 2 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 147
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 114
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 64
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 30
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 24
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 376 22
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 869 21
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 598 21
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 303 13
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2910 11
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 10
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 998 9
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 8
MPS - Managed Print Services - Система управления печатью 42 7
Mopria - Сервис печати со смартфонов и планшетов под управлением Android 35 6
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 224 6
IPSec VPN - IP Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange 122 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1208 6
Web Interface - Веб-интерфейс 177 5
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2324 5
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 5
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 918 5
Wi-Fi Direct 159 5
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 279 5
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 160 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 161 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 4
Blue Angel - Голубой ангел - Экологический знак правительства Германии (сертификация) 16 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 3
Flash 471 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1201 3
MDS - Managed Document Services - Система управления документооборотом 11 3
EPEAT - Electronic Product Environmental Assessment Tool - Экологический сертификат - Электронный инструмент экологической оценки продукции 27 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 800 3
Google Android 10750 65
Apple iOS 5741 53
Microsoft Windows 10 6602 33
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 16
Linux OS 4236 13
Xerox AltaLink 12 10
Apple macOS 921 10
Xerox VersaLink 10 10
Microsoft Windows 8 1228 9
Microsoft Windows 7 1662 9
HP LaserJet - Серия лазерных принтеров 41 9
Apple macOS X 900 9
HP PageWide 21 9
Xerox WorkCentre - серия МФУ 46 8
Kyocera TASKalfa МФУ 20 7
Apple AirPrint 97 7
Microsoft Windows 849 7
Google Play - Google Store - Android Market 2515 7
HP Smart App 23 6
YSoft SafeQ 23 6
Canon i-SENSYS MF - МФУ 6 6
Microsoft Office 365 769 6
Dropbox - Файловый хостинг 390 5
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 223 5
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 5
Google Cloud Print - Виртуальный принтер 52 5
Konica Minolta bizhub - серия МФУ 13 5
Xerox ConnectKey 30 5
Kyocera ECOSYS 21 4
Microsoft Office 1916 4
Brother DCP Inkbenefit - серия МФУ 22 4
Apple iPad 3263 4
Microsoft Excel 435 4
Canon i-SENSYS - МФУ 17 4
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 3
Canon PIXMA G - Цветной струйный принтер 12 3
HP LaserJet Color Pro M - МФУ 12 3
Apple - App Store 2198 3
Ricoh SP - серия МФУ 4 3
Ricoh StreamLine NX - Системы управления печатью 5 3
Макаренков Константин 32 11
Степанов Антон 56 3
Галкин Андрей 19 3
Анохин Павел 12 3
Александров Александр 18 3
Кравченко Наталья 3 2
Альхаурани Тарик 5 2
Помозов Алексей 10 2
Терентьев Алексей 12 2
Nakamurа Nasato - Накамура Масато 15 2
Антонов Андрей 16 2
Харлампиди Мария 2 2
Гуцериев Михаил 107 2
Бычков Александр 39 2
Векшина Владлена 1 1
Show Kaitlyn - Шоу Кейтлин 1 1
Wise Toby - Вайс Тоби 1 1
Богатырев Евгений 2 1
Зайцев Павел 27 1
Парфенов Станислав 5 1
Тихонов Павел 2 1
Эббенхост Марсель 1 1
Weisler Dion - Вайслер Дион 14 1
Mikolay George - Миколай Джордж 1 1
Горьков Алексей 1 1
Большаков Василий 5 1
Григоров Кирилл 1 1
Светлана Варламова 2 1
Поляков Евгений 14 1
Перепелкин Вадим 3 1
Antinora Terri - Антинора Терри 3 1
Кукин Александр 4 1
Родионов Андрей 11 1
Андреев Сергей 39 1
Липич Григорий 48 1
Демидов Михаил 119 1
Самойленко Максим 65 1
Hiroo Tanahashi - Хироо Танахаши 1 1
Клинкевич Алексей 1 1
Коган Алексей 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 212
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 35
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 27
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 24
Япония 2752 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 11
Казахстан - Республика 2618 10
Украина 3344 9
Восточная Европа 1667 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 6
Беларусь - Белоруссия 2079 5
Россия - СФО - Новосибирск 1954 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 5
Германия - Федеративная Республика 3606 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 4
Россия - Сочи 910 3
Россия - ПФО - Казань 1507 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 514 2
Азия - Азиатский регион 1510 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 2
Россия - Краснодарский край 913 2
Россия - Волгоград 539 2
Россия - Тульская область 752 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1042 2
Россия - Иркутск 461 2
Франция - Французская Республика 2109 2
Россия - Красноярск 843 2
США - Калифорния 969 2
Австралия - Австралийский Союз 1116 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1143 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 2
Россия - Ярославль 401 1
Кипр - Республика 247 1
Россия - Уфа 640 1
Россия - Республика Ингушетия 188 1
Западная Европа 609 1
Россия - Рязань 352 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 510 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 24
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 21
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 6
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 3
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
Антиимпортозамещение 6 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
Русский язык 966 1
FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 20 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 51 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 23 1
RoHS - Restriction of Hazardous Substances - Директива ЕС, ограничивающая содержание вредных веществ 34 1
Инсорсинг - Инхаус 20 1
Аутсорсинг 84 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
CNews - ZOOM.CNews 1084 19
Wikipedia - Википедия 272 1
IDC - International Data Corporation 2708 16
IDC Russia - IDC Россия 115 11
CNews Analytics 1988 2
Keypoint Intelligence 4 2
Buyers Laboratory 6 2
Gartner 2187 1
Forrester Research 385 1
Markswebb 21 1
Harris Interactive 27 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
GfK - ГФК-Русь 119 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 219 1
EFI Connect 1 1
Fujitsu Forum 4 1
Docflow 58 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754881, в очереди разбора - 658571.
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