Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ИТМО
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 152, упоминаний - 322
ИТМО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1824 5
|Короткевич Геннадий 12 4
|Резников Григорий 5 4
|Повалко Александр 36 3
|Касперская Наталья 197 3
|Волож Аркадий 181 3
|Глейм Артур 3 3
|Васильев Владимир 20 3
|Макаров Валентин 111 2
|Станкевич Андрей 6 2
|Бунина Елена 27 2
|Будин Николай 2 2
|Худавердян Тигран 66 2
|Дроздова Александра 6 2
|Макеев Владислав 3 2
|Лифарь Егор 3 2
|Морозов Александр 16 2
|Горелкин Антон 34 2
|Иванов Владимир 43 2
|Соломатин Алексей 3 2
|Гайнуллин Ильдар 2 2
|Малеев Алексей 9 2
|Калугин Сергей 162 2
|Христенко Олег 3 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Комиссаров Алексей 17 2
|Збань Илья 3 2
|Яковицкий Алексей 12 2
|Глазков Борис 40 2
|Ахмедов Максим 4 2
|Андреева Елена 7 2
|Рахматуллин Рамазан 3 2
|Qi Benjamin - Чи Бенджамин 3 2
|Романов Владимир 7 2
|Сергунин Андрей 2 2
|Греф Герман 205 2
|Калинин Николай 5 2
|Ипатов Михаил 2 2
|Марданов Сергей 12 2
|Кириллов Арсений 2 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|The Bell - Издание 34 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|TUT.BY - Белорусский интернет-портал 15 1
|РБК Инновации 36 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759032, в очереди разбора - 662722.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759032, в очереди разбора - 662722.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru