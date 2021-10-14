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ИТМО
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики


14.10.2021 В России запустили квантовую сеть, открытую для присоединения 2
06.10.2021 Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию 4
05.10.2021 В ИТМО создадут новый российский центр развития сильного искусственного интеллекта 3
05.10.2021 Вице-премьер Чернышенко: 6 исследовательских центров по ИИ получат федеральные гранты до 1 млрд рублей 1
14.09.2021 Власти передумали бесплатно обучать россиян цифровым компетенциям 1
09.09.2021 Государство оплатит половину стоимости обучения новой цифровой профессии 1
08.09.2021 Yadro покажет школьникам, как проектировать процессоры с открытой архитектурой 1
03.09.2021 Российский разработчик «железа» наращивает штат в полтора раза. Открыты сотни вакансий 1
30.08.2021 Более 13 тыс. человек присоединится к «Академии Яндекса» в новом учебном году 1
30.08.2021 Mail.ru Group и ИТМО расширяют сотрудничество в области образовательных и научно-исследовательских проектов 2
23.08.2021 «Яндекс» и МГУ открывают специализацию по анализу данных 1
02.08.2021 Иностранные участники Международного чемпионата по программированию смогут бесплатно оформить визы в Россию 1
20.07.2021 Российский офисный пакет установили более 2,5 млн раз: что представляет собой «МойОфис» сегодня 1
15.07.2021 Владислав Каменский, «Юнидата»: Импортозамещение заметно снижает конкуренцию на российском рынке 1
13.07.2021 Попавшая под санкции Positive Technologies сменила гендиректора накануне IPO 1
08.07.2021 Центр ИИ МТС и Университет ИТМО запускают проектную магистратуру 7
30.06.2021 Путин приказал защитить авторские права россиян с помощью блокчейна 1
25.06.2021 ЦБ обвинили в краже названия первого в России суперсервиса. Его разочарованный автор покидает страну 1
21.06.2021 ИТМО разработал телеграм-помощника для абитуриентов 2
09.06.2021 ИТМО открыл первую в России аспирантуру по научной специальности «искусственный интеллект» 5
09.06.2021 В России заработала первая линия квантовой связи 2
04.06.2021 «Яндекс» и МГУ заключили соглашение о стратегическом партнерстве 1
02.06.2021 «Сбермобайл» создаст цифровую экосистему «Умный кампус и научный кластер» 6
17.05.2021 «Касперского» «поймали» на крупной недоимке в бюджет России. Но платить компании не придется 1
17.05.2021 Huawei и УрФУ подписали соглашение о сотрудничестве 1
27.04.2021 «Рексофт» подготовила образовательную программу для студентов университета ИТМО 1
05.03.2021 Власти радикально пересмотрели бюджет и цели «Информационного общества» 2
25.02.2021 Руководителей прославленного российского ИТ-вуза могут посадить в тюрьму на 3 года 3
27.01.2021 В «Мой офис» появился новый дизайн и ПО для бизнес-аналитики 1
14.01.2021 X-Com оснастила рабочие места администрации университета ИТМО 1
22.12.2020 Huawei развернет сеть Wi-Fi 6 на базе Парка науки и инноваций Адыгейского госуниверситета 1
18.12.2020 Российский разработчик SLAM-технологий привлек 35 млн рублей «ангельских» инвестиций 1
26.11.2020 Российские разработчики представили систему Fedot для моделирования процессов 1
25.11.2020 Власти профинансируют российских разработчиков квантовых процессоров, но есть условия 1
22.09.2020 Не видно невооруженным глазом: в ИТМО разработали уникальную технологию печати 2
18.09.2020 ГК Astra Linux запустила программу поддержки преподавателей 1
04.09.2020 Денис Бушковский, «Галактика ИТ»: Приемная кампания 2020 года стала большим испытанием для технических систем вузов 1
21.08.2020 Выпускники совместной программы МТС и ИТМО стали резидентами центра 5G МТС 1
24.07.2020 Робот-лаборант поможет ученым выращивать нейроны 1
14.07.2020 «ИКС Холдинг» расширяет сотрудничество с ведущими техническими вузами России 2

Публикаций - 152, упоминаний - 322

ИТМО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 18
Yandex - Яндекс 4101 13
SAP SE 3211 11
Google LLC 7144 11
SAP CIS - САП СНГ 753 11
IBM 3537 8
VK - Mail.ru Group 2483 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 7
Microsoft Corporation 11060 6
СМАРТС Компания 204 5
Siemens AG - Сименс Россия 648 4
Samsung Electronics 5651 3
Квант-Телеком 6 3
Академия криптографии РФ 4 3
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center 35 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 54 2
Intel Corporation 4169 2
InfoWatch - Инфовотч 607 2
Acronis - Акронис 364 2
Ростех - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 82 2
JetBrains 40 2
Promobot - Промобот 49 2
Таттелеком 103 2
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 15 2
Huawei 2730 2
КНИТУ-КАИ ККЦ - Казанский квантовый центр Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева 2 2
НУЦ - Национальный удостоверяющий центр 14 2
Ростех - Концерн Автоматика 396 2
Robosharing 1 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
IonQ 2 1
D-Wave Systems 9 1
QRate - КуРэйт 2 1
NTT DoCoMo 158 1
Технопарк Русский 3 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Стрела - Стрела Телеком 7 1
Сервионика - Servionica 164 1
ХайТэк - Hi-Tech 65 1
TeamViewer 78 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 10
РЖД - Российские железные дороги 1081 6
РВК - Российская венчурная компания 476 6
Сконтел 7 5
Uber Technologies 258 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 2
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 2
Uber 257 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 84 1
ЭФКО ГК 10 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 12 1
Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 13 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
Технопарк Санкт-Петербурга 8 1
Россети Ленэнерго 44 1
Орлёнок ВДЦ - Всероссийский детский центр 3 1
Lastar 2 1
МРСК Урала - Россети Урал - Челябэнерго 5 1
МРСК Урала - Россети Урал - Пермэнерго 8 1
Гора Белая - Горнолыжный курорт - Спортивно-развлекательный комплекс 1 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 104 1
Airbus Group 71 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
Газпром нефть 382 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 1
Банк Зенит 131 1
Россети ПАО 168 1
Яндекс.Такси 271 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Tesla Motors 241 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 1
Аэрофлот 493 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
Газпром ПАО 520 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 15
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 3
Правительство РФ 2201 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 3
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 2
РНФ - Российский научный фонд 11 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
РВК ТК 194 - Технический комитет Кибер-физические системы 11 1
Мэрия и Администрация Новосибирска 1 1
Правительство Нижегородской области 28 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 105 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 1
ФОИ - Фонд образовательных инноваций НИУ 2 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
Руссофт - Russoft 250 2
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 41 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 4 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
РСП - Российский союз правообладателей 8 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 6
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 4
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 48 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 2
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1250 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 2
Умный свет - Умное освещение - Управляемый системы контроля освещения 16 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 2
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 15 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 282 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - см также MarTech 45 1
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 63 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 130 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
Квантовая криптография-шифрование - Квантовое распределение ключей 1 1
PQC - Post Quantum Cryptography - Постквантовая криптография 2 1
Умный домофон - IP/SIP-домофония 9 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 216 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации 2 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 150 1
NISQ - Noisy Intermediate Scale Quantum - квантовая технология промежуточного масштабирования 1 1
Google Android 10750 4
Linux OS 4253 3
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 3
Microsoft Windows 10 6629 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 290 2
Intel x86 - Архитектура процессора 992 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Java - Язык программирования 1175 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 2
Apple iOS 5741 2
IVA AVES - Защищенная система для удаленных конференций 35 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 2
АПК БГ - Безопасный город 42 2
Airbus Quantum Challenge 1 1
SAP MDM - SAP Master Data Management 13 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform Blockchain 6 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
Huawei AirEngine 9 1
Huawei Certified - Huawei Global Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 3 1
Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 6 1
Samsung Galaxy Store - Samsung Galaxy Apps - Samsung Apps 73 1
Электронный дневник 26 1
ИТМО Fedot - фреймворк моделирования процессов 1 1
SAP IAM - SAP Identity and Access Management 6 1
IBM Bluemix 38 1
Масштаб IP-АТС Александрит 11 1
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 32 1
Лиман - технологии обработки информации на основе сверхпроводящих кубитов 3 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 13 1
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 8 1
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite 17 1
Atos QLM - Atos Quantum Learning Machine 3 1
Kotlin - Язык программирования 20 1
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 1
I-Free CoinKeeper 1 1
SAP Resume Matching 1 1
SAP Invoice Matching 1 1
Путин Владимир 1824 5
Короткевич Геннадий 12 4
Резников Григорий 5 4
Повалко Александр 36 3
Касперская Наталья 197 3
Волож Аркадий 181 3
Глейм Артур 3 3
Васильев Владимир 20 3
Макаров Валентин 111 2
Станкевич Андрей 6 2
Бунина Елена 27 2
Будин Николай 2 2
Худавердян Тигран 66 2
Дроздова Александра 6 2
Макеев Владислав 3 2
Лифарь Егор 3 2
Морозов Александр 16 2
Горелкин Антон 34 2
Иванов Владимир 43 2
Соломатин Алексей 3 2
Гайнуллин Ильдар 2 2
Малеев Алексей 9 2
Калугин Сергей 162 2
Христенко Олег 3 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Комиссаров Алексей 17 2
Збань Илья 3 2
Яковицкий Алексей 12 2
Глазков Борис 40 2
Ахмедов Максим 4 2
Андреева Елена 7 2
Рахматуллин Рамазан 3 2
Qi Benjamin - Чи Бенджамин 3 2
Романов Владимир 7 2
Сергунин Андрей 2 2
Греф Герман 205 2
Калинин Николай 5 2
Ипатов Михаил 2 2
Марданов Сергей 12 2
Кириллов Арсений 2 2
Россия - Российская федерация - РФ 57309 113
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 26
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 16
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 12
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 12
Беларусь - Белоруссия 2087 8
Россия - ПФО - Казань 1513 8
Германия - Федеративная Республика 3624 7
Россия - СФО - Новосибирск 1965 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 6
Япония 2778 6
Индия - Республика 2169 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 5
Франция - Французская Республика 2120 5
Россия - ПФО - Самара 1287 5
Украина 3361 5
Казахстан - Республика 2627 4
Южная Корея - Республика 1456 3
Европа 3745 3
Восточная Европа 1676 3
Россия - Иннополис 292 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 3
Россия - Новосибирская область 815 3
Россия - Самарская область 558 3
Россия - Пермь 739 3
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 672 3
Китай - Пекин 319 3
Азия - Азиатский регион 1513 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 2
Россия - Свердловская область 806 2
Польша - Республика 826 2
Сингапур - Республика 808 2
Россия - Приморский край - Приморье 604 2
Австралия - Австралийский Союз 1122 2
Специальный административный район Гонконг 548 2
Китай - Тайвань 589 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 9
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 6
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 4
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 3
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 20 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
Адиабатическая теорема 1 1
Алгоритм Шора - квантовый алгоритм факторизации (разложения числа на простые множители) 2 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная безопасность 5 1
Бизнес-акселератор 31 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Закон Мура - Moore's law 74 1
Вторая мировая война 259 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 623 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
The Bell - Издание 34 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 15 1
РБК Инновации 36 1
CNews Analytics 1988 2
Markets&Markets Research 78 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
TelecomDaily ИАА 112 1
Tractica 7 1
АИРР - Рейтинг инновационных регионов 1 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 1 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
Quantum Technology Readiness Levels 2 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 32
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 653 17
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 15
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 12
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 9
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 7
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 6
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 6
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 5
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 20 5
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 5
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 5
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 4
ТГУ - Томский государственный университет 64 4
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 4 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 3
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 3
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 26 3
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 2
СУНЦ МГУ - Специализированный учебно-научный центр-школа-интернат имени А. Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 6 2
SNU - Seoul National University - СНУ - Национальный университет Сеула 3 2
Академгородок Новосибирск 29 2
ВГУ - Воронежский государственный университет 30 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 44 2
ФИАН им. П.Н. Лебедева - Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН 2 2
ФТИАН им. К.А. Валиева РАН - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 2 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 2
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 19 2
ГБОУ Президентский ФМЛ - Президентский физико-математический лицей 5 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 2
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 13 2
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 17 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 36 2
ТПУ - Томский политехнический университет 48 2
КФТИ - Казанский физико-технический институт имени Е. К. Завойского РАН РФ 2 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 2
МПГУ - Московский педагогический университет 12 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 54 8
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 3
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 7 2
Яндекс.Алгоритм - чемпионат по спортивному программированию 7 2
Петербургский Цифровой Форум 6 2
Азиатско-Тихоокеанская астрономическая олимпиада (АТАО) - Asian-Pacific Astronomy Olympiad (APAO) 2 2
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 10 2
Facebook Hacker Cup 5 2
TopCoder Open 5 2
VK Cup - чемпионат по программированию 6 2
Russian Code Cup 12 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
Worldskills - Ворлдскиллс 72 2
Олимпиада НТИ - Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы - всероссийская инженерная олимпиада 8 1
РИФ - Российский Интернет Форум 17 1
Worldskills Hi-Tech 4 1
МЭФ - Межрегиональный экспортный форум 1 1
Неделя высоких технологий и технопредпринимательства 2 1
Data Science Challenge 2 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
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