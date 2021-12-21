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ИТМО СПбГУ
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики
ITMO University

ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University


21.12.2021 «Дом.рф» и Университет ИТМО займутся подготовкой кадров для цифровой экономики
05.10.2021 В ИТМО создадут новый российский центр развития сильного искусственного интеллекта
30.08.2021 Mail.ru Group и ИТМО расширяют сотрудничество в области образовательных и научно-исследовательских проектов
08.07.2021 Центр ИИ МТС и Университет ИТМО запускают проектную магистратуру
21.06.2021 ИТМО разработал телеграм-помощника для абитуриентов
09.06.2021 ИТМО открыл первую в России аспирантуру по научной специальности «искусственный интеллект»
02.06.2021 «Сбермобайл» создаст цифровую экосистему «Умный кампус и научный кластер»
27.04.2021 «Рексофт» подготовила образовательную программу для студентов университета ИТМО
25.02.2021 Руководителей прославленного российского ИТ-вуза могут посадить в тюрьму на 3 года
14.01.2021 X-Com оснастила рабочие места администрации университета ИТМО
22.09.2020 Не видно невооруженным глазом: в ИТМО разработали уникальную технологию печати
21.08.2020 Выпускники совместной программы МТС и ИТМО стали резидентами центра 5G МТС
30.04.2020 В России разрабатывают платформу для квантового интернета
20.04.2020 МТС и Университет ИТМО будут обучать разговорному искусственному интеллекту
14.04.2020 Университет ИТМО и «Яндекс» запускают совместную магистратуру по анализу данных
23.03.2020 МТС запустил в ИТМО образовательную онлайн-программу для разработчиков инновационных 5G-решений
12.08.2019 Российские школьники выиграли Международную олимпиаду по информатике
09.08.2019 Российские школьники стали первыми на Международной олимпиаде по информатике
15.04.2019 Selectel помог Университету ИТМО модернизировать учебный дата-центр
22.03.2019 Университет ИТМО и «Сименс» открыли исследовательскую лабораторию
28.12.2018 Российскому вузу, прославленному победами на чемпионатах мира по информатике, чиновники запретили учить программистов
27.12.2018 «Ростелеком» завершил первый этап тестирования оборудования для квантовых коммуникаций
19.11.2018 Питерский аспирант победил в чемпионате мира по программированию
14.06.2018 Университет ИТМО и JetBrains открывают совместную магистерскую программу
13.03.2018 Сбербанк запустил проект «Академия искусственного интеллекта» для школьников
12.03.2018 «Россети», Университет ИТМО и «Сервионика» испытали новое решение на базе квантового шифрования
21.02.2018 Сбербанк и Университет ИТМО заключили соглашение о сотрудничестве
18.01.2018 InfoWatch и Университет ИТМО открыли учебный центр по ИБ для студентов вуза
25.05.2017 Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию
03.03.2017 SAP открыла центр инноваций для интернета вещей, AR и VR в университете ИТМО в Санкт-Петербурге
16.02.2017 ФПИ и Университет ИТМО создадут целевую поисковую лабораторию в сфере ИТ
27.12.2016 Университет ИТМО и Acronis займутся совместной подготовкой кадров для ИТ-индустрии
09.11.2016 ИТМО и SAP совместно обучат студентов цифровой трансформации бизнеса
26.09.2016 «Белтел» оснастил университет ИТМО интерактивным мультимедийным комплексом
20.05.2016 Команда Университета ИТМО стала серебряным призером студенческого чемпионата по программированию
09.12.2015 GS Group вручил 600 тыс. руб. победителям студенческого конкурса по программированию
12.11.2015 «Тринити» создала беспроводную сеть передачи данных Wi-Fi для университета ИТМО
15.10.2015 EMC и НИУ ИТМО объявили об открытии научно-образовательного центра
18.06.2015 SAP и Университет ИТМО запустили программу по содействию российским инновационным проектам
21.05.2015 Российские студенты победили на чемпионате мира по программированию с 2 абсолютными рекордами

Публикаций - 212, упоминаний - 429

ИТМО СПбГУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7832 20
Yandex - Яндекс 4619 19
Google LLC 9450 15
IBM - International Business Machines Corp 8705 14
VK - Mail.ru Group 2816 13
SAP SE 4379 12
Microsoft Corporation 21025 12
SAP CIS - САП СНГ 810 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8556 8
Meta - Facebook 4143 7
Ростех - Ростехнологии 2353 7
Dell EMC 4475 7
Huawei 2999 6
Intel Corporation 10810 6
Siemens AG - Сименс Россия 2222 6
СМАРТС Компания 508 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1830 4
5035 4
Samsung Electronics 8958 4
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 252 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3762 4
IBS - ИБС ИТ Услуги 1333 3
JetBrains 40 3
InfoWatch - Инфовотч 824 3
Таттелеком 155 3
Квант-Телеком 6 3
Академия криптографии РФ 6 3
Acronis - Акронис 405 3
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 678 3
Ростех - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 90 3
Oracle Corporation 5814 3
Group-IB - Группа информационной безопасности 410 3
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт 189 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6243 3
Apple Inc 10150 2
AltEll - АльтЭль 24 2
Микрон - Micron 576 2
Ростех - Автоматика Концерн 419 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 722 2
Exigen Services 35 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4861 12
РВК - Российская венчурная компания 505 10
РЖД - Российские железные дороги 1333 7
Сконтел 7 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива 126 4
HeadHunter Group - HH Group 386 3
Почта России ПАО 1800 3
Mangrove Capital Partners 28 2
ИТМО Хайпарк - Хайпарк Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики 4 2
HackerU - Школа IT и кибербезопасности 5 2
Accel Partners 46 2
Uber 276 2
Sequoia Capital 102 2
Авангард - Акционерный коммерческий банк 148 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 232 2
Газпром нефть 401 2
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 86 2
Аэрофлот 618 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 252 2
ГПБ - Газпромбанк 801 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 272 2
ПромСвязьКапитал 66 1
МФЦ Полюс 4 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 857 1
Сургутнефтегаз - СНГ 161 1
Lego 190 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 9 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 20 1
Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 14 1
Jaguar Cars 99 1
Jaguar Land Rover 76 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Челябэнерго - Пермэнерго 35 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 8 1
UMG - Universal Music Group 248 1
Yota Lab технопарк 4 1
Россети Ленэнерго 56 1
Garsdale Services 36 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 189 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 20 1
Орлёнок ВДЦ - Всероссийский детский центр 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7403 23
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1856 18
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 932 17
Правительство РФ 2664 12
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2039 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1249 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2048 6
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 160 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 5
Президент Российской Федерации 1732 5
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 273 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 952 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 427 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2790 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 511 4
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 171 3
Роснано 619 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 162 3
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 125 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 153 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1632 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 264 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 378 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1179 3
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2369 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2039 2
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 89 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1141 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2056 2
РНФ - Российский научный фонд 11 2
РЭЦ - Российский экспортный центр 62 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 201 2
Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы - Moscow Seed Fund 20 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 76 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 208 1
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 56 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 54 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 35 1
World Bank Group - Всемирный банк 260 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 1
Руссофт - Russoft 345 9
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 161 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2471 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 220 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1936 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 47 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 194 2
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 2
РСП - Российский союз правообладателей 8 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 148 1
Умный город - Национальный консорциум развития и внедрения цифровых технологий в сфере городского управления 1 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 72 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 31 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 404 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 4 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 105 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 61 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12391 17
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1910 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1261 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10168 7
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1429 6
Smart City - Умный город - Цифровой город 635 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12183 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4130 6
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2257 4
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 165 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2461 4
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OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 216 2
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4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4759 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6904 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 610 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 480 2
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Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1770 2
Google Android-приложения и разработчики 247 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 339 2
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DevOps - Development и Operations 348 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 656 2
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 256 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 200 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 456 7
Java - Язык программирования 2439 7
C++ - Язык программирования 427 7
Google Android 11682 6
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 547 4
Microsoft Windows 10 10135 4
Linux OS 7212 3
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 35 3
Apple iOS 6255 3
Apple iPad 3543 3
IPChain - Сеть транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности 9 2
Новые облачные технологии - МойОфис Документы 30 2
Яндекс.Практикум 4 2
АПК БГ - Безопасный город 49 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 507 2
SAP Leonardo 25 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1482 2
Ростех - Росэлектроника - TSP - Telecommunication Server Platform - Универсальная телекоммуникационная серверная платформа 19 2
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 58 2
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 39 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 198 2
IVA AVES ЗВКС - Защищенная система для удаленных конференций 40 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1280 2
Новые облачные технологии - МойОфис Таблица 19 2
Superjob 194 2
Intel x86 - архитектура процессора 1279 2
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1229 2
Новые облачные технологии - МойОфис 326 2
Новые облачные технологии - МойОфис Текст 15 2
Google Play - Google Store - Android Market 2641 2
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 123 2
Новые облачные технологии - МойОфис Почта 46 2
Google Chrome - браузер 1169 1
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 365 1
Google Scholar 6 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5831 1
VideoLAN VLC Player - VLC media player - VideоLAN Client 55 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1146 1
Microsoft Windows XP 2359 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1016 1
Васильев Владимир 29 17
Короткевич Геннадий 12 10
Путин Владимир 2444 9
Станкевич Андрей 10 9
Чернышенко Дмитрий 267 8
Макаров Валентин 166 7
Бунина Елена 29 5
Медведев Дмитрий 1591 5
Касперская Наталья 237 4
Козлова Дарья 4 4
Митричев Петр 13 4
Резников Григорий 5 4
Ускова Ольга 152 3
Христенко Олег 4 3
Бухановский Александр 4 3
Куликов Егор 5 3
Повалко Александр 36 3
Волож Аркадий 206 3
Калинин Николай 5 3
Парменова Наталия 63 3
Маврин Павел 3 3
Рейман Леонид 1002 3
Збань Илья 3 3
Белоусов Сергей 229 3
Глейм Артур 3 3
Черникова Алевтина 25 3
Комиссаров Алексей 18 2
Андреева Елена 7 2
Яковицкий Алексей 21 2
Никифоров Николай 1132 2
Греф Герман 344 2
Лифарь Егор 3 2
Малеев Алексей 9 2
Калугин Сергей 168 2
Тормасов Александр 8 2
Арлазаров Владимир 134 2
Макеев Владислав 3 2
Романов Владимир 10 2
Дроздова Александра 6 2
Васильева Ольга 15 2
Россия - Российская федерация - РФ 82580 151
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11598 82
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26733 50
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34067 35
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10915 21
Беларусь - Белоруссия 3209 14
Россия - СФО - Новосибирск 2926 13
Россия - УФО - Екатеринбург 2896 13
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1994 13
Индия - Республика 4106 10
Южная Корея - Республика 3272 9
Германия - Федеративная Республика 7793 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1730 9
Канада 3061 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12079 9
Япония 7915 8
Россия - ПФО - Казань 1894 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9590 7
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 302 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2137 7
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1019 7
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1069 6
Польша - Республика 1460 6
Украина 5530 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1933 6
Франция - Французская Республика 4931 6
Казахстан - Республика 4146 6
США - Калифорния - Кремниевая долина 626 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11619 6
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 843 5
Сингапур - Республика 1520 5
Китай - Тайвань 1589 5
Африка - Африканский регион 2668 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1197 4
Азия - Азиатский регион 3157 4
США - Нью-Йорк 2589 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1776 4
Италия - Итальянская Республика 2902 4
Европа 7254 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3815 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4139 20
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1484 18
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5080 9
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 153 7
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 107 3
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 29 2
Бизнес-акселератор 31 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 146 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 219 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 124 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 521 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2753 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 626 2
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Алгоритм Шора - квантовый алгоритм факторизации (разложения числа на простые множители) 2 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная безопасность 5 1
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 30 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 27 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3665 1
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ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 375 1
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IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 1 1
S&P - Standard and Poor’s 467 1
Quantum Technology Readiness Levels 2 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1057 53
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 338 51
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 549 46
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 496 35
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 208 21
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 79 16
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 299 14
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 181 12
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 777 10
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 84 9
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 92 9
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 46 8
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 63 8
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 79 8
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 151 8
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 31 7
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ТГУ - Томский государственный университет 86 5
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 166 5
Варшавский университет - University of Warsaw - Uniwersytet Warszawski 11 5
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 45 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 219 5
СПб ГУАП - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 26 5
МИЭТ - Московский институт электронной техники 78 4
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 29 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 95 4
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 75 4
РАН - Российская академия наук 963 4
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 63 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 119 3
Яндекс.ШАД - Школа анализа данных 19 3
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 24 3
ЮФУ - Южный федеральный университет 44 3
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 4 3
ГБОУ Президентский ФМЛ - Президентский физико-математический лицей 5 3
ТПУ - Томский политехнический университет 99 3
ННГУ - Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского - Университет Лобачевского 45 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 388 3
Пекинский университет - БэйДа 19 3
БГУ - Белорусский государственный университет 14 3
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 61 27
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 13 7
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 355 5
Яндекс.Алгоритм - чемпионат по спортивному программированию 7 5
TopCoder Open 12 5
Worldskills - Ворлдскиллс 81 4
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 4
Meta - Facebook Hacker Cup 5 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 13 3
Microsoft Imagine Cup 56 3
Russian Code Cup 12 3
GeekBrains 43 2
Huawei Honor Cup 14 2
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 10 2
Азиатско-Тихоокеанская астрономическая олимпиада (АТАО) - Asian-Pacific Astronomy Olympiad (APAO) 2 2
VK Cup - чемпионат по программированию 6 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 382 2
Петербургский Цифровой Форум 6 2
МЭФ - Межрегиональный экспортный форум 1 1
Robotics Expo 5 1
Worldskills Hi-Tech 4 1
Robotics Conference 2 1
РИФ - Российский Интернет Форум 34 1
Неделя высоких технологий и технопредпринимательства 2 1
Data Science Challenge 2 1
Олимпиада НТИ - Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы - всероссийская инженерная олимпиада 8 1
Digital October - конференционное пространство 89 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 721 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 740 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 52 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172029, в очереди разбора - 1026920.
Создано именных указателей - 62601.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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