Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ИТМО СПбГУ
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики
ITMO University
Публикаций - 212, упоминаний - 429
ИТМО СПбГУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Васильев Владимир 29 17
|Короткевич Геннадий 12 10
|Путин Владимир 2444 9
|Станкевич Андрей 10 9
|Чернышенко Дмитрий 267 8
|Макаров Валентин 166 7
|Бунина Елена 29 5
|Медведев Дмитрий 1591 5
|Касперская Наталья 237 4
|Козлова Дарья 4 4
|Митричев Петр 13 4
|Резников Григорий 5 4
|Ускова Ольга 152 3
|Христенко Олег 4 3
|Бухановский Александр 4 3
|Куликов Егор 5 3
|Повалко Александр 36 3
|Волож Аркадий 206 3
|Калинин Николай 5 3
|Парменова Наталия 63 3
|Маврин Павел 3 3
|Рейман Леонид 1002 3
|Збань Илья 3 3
|Белоусов Сергей 229 3
|Глейм Артур 3 3
|Черникова Алевтина 25 3
|Комиссаров Алексей 18 2
|Андреева Елена 7 2
|Яковицкий Алексей 21 2
|Никифоров Николай 1132 2
|Греф Герман 344 2
|Лифарь Егор 3 2
|Малеев Алексей 9 2
|Калугин Сергей 168 2
|Тормасов Александр 8 2
|Арлазаров Владимир 134 2
|Макеев Владислав 3 2
|Романов Владимир 10 2
|Дроздова Александра 6 2
|Васильева Ольга 15 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172029, в очереди разбора - 1026920.
Создано именных указателей - 62601.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172029, в очереди разбора - 1026920.
Создано именных указателей - 62601.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru