Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Алроса АК
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 81, упоминаний - 165
Алроса АК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
|РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
|Четвернин Алексей 651 4
|Урьяс Вадим 76 4
|Браговский Богдан 4 4
|Чаркин Евгений 182 4
|Чибисов Дмитрий 12 4
|Ямщиков Владимир 32 3
|Дьяченко Валерий 66 3
|Богданов Кирилл 91 3
|Халматов Максим 45 3
|Вахнин Павел 51 3
|Еремеев Владимир 10 3
|Петрова Екатерина 16 3
|Клепиков Алексей 77 3
|Михалев Евгений 40 2
|Муравьев Владимир 29 2
|Сапунов Михаил 9 2
|Дрейгер Павел 15 2
|Панферов Алексей 22 2
|Кривошеев Евгений 4 2
|Богомазов Дмитрий 13 2
|Фокин Валерий 5 2
|Погосова Карина 9 2
|Анохин Сергей 40 2
|Зайцев Евгений 11 2
|Колесов Александр 19 2
|Панферов Сергей 2 2
|Пауков Сергей 7 2
|Ягнятинский Евгений 32 2
|Абакумов Евгений 103 2
|Тихонравов Андрей 13 2
|Холкин Дмитрий 15 2
|Мирошниченко Алексей 9 2
|Зырянов Илья 17 2
|Поляков Сергей 60 2
|Шадура Максим 17 2
|Петров Михаил 88 2
|Андрианов Павел 31 2
|Шеховцов Юрий 33 2
|Осеевский Михаил 221 2
|Трояновский Владимир 40 2
|Bloomberg 785 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 265 1
|SAP UK and Ireland User Group 1 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 2
|CNews Analytics 1990 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 3
|Сколково Открытый университет - ОтУС 8 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763525, в очереди разбора - 667212.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763525, в очереди разбора - 667212.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru