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Алроса АК


05.08.2021 Softline и Visiology объявили о начале сотрудничества 1
19.04.2021 Правительство утвердило директивы по цифровой трансформации госкомпаний 1
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 2
18.03.2021 Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ 2021» состоится 25 марта 1
09.03.2021 «Ростелеком» объявил результаты деятельности за IV квартал и 12 месяцев 2020 года 1
02.03.2021 Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ 2021» состоится 25 марта 1
05.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» состоится 18 марта 1
28.12.2020 Платформа Visiology прошла сертификацию ФСТЭК 1
22.12.2020 Спрос на ИТ-услуги восстановится во II полугодии 2021 года 1
03.12.2020 Итоги Wonderware Online Форум 2020. Новинки и тренды в сфере умного производства 3
19.11.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Импортозамещение 2020: результаты и прогнозы» состоится 3 декабря 1
18.11.2020 Более 100 предприятий разных отраслей установили тепловизоры «Ростелекома» 1
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 2
21.07.2020 АЛРОСА проводит цифровую трансформацию HR при поддержке GMCS 5
19.05.2020 «Ростелеком» представил результаты деятельности за первый квартал 2020 года 1
13.05.2020 На Ленском ПТЭС внедрен электронный архив на платформе «Этлас» 1
29.04.2020 «Ростелеком» установил тепловизоры для горнорудной компании «Алроса» 3
23.04.2020 «Ростелеком» представил систему мониторинга температуры тела с помощью тепловизоров 1
06.04.2020 Онлайн-конференция CNews «ИТ в промышленности: переход к цифровому производству» состоится 23 апреля 1
24.03.2020 CNews FORUM Кейсы: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
12.03.2020 Конференция CNews «ИТ в промышленности: переход к цифровому производству» состоится 23 апреля 1
10.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
04.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
03.07.2019 Цифровая трансформация печати позволяет повысить эффективность бизнеса 1
28.06.2019 GMCS и «Босс» создали HR-консорциум 1
26.03.2019 АЛРОСА выбрала пять стартапов для сотрудничества 5
26.02.2019 Завершен прием заявок на участие в конкурсе стартапов «Алроса» 6
28.11.2018 Власти придумали миллиардные проекты, которые будут осуществлять на деньги ИТ-компаний 1
20.11.2018 «ДоксВижн» обновила платформу Docsvision до версии 5.5 1
15.11.2018 РВК начинает отбор технологических стартапов для «Алроса» 1
09.10.2018 «Алроса» управляет недвижимостью с помощью SAP 2
08.10.2018 «Алроса» запустила систему бюджетирования в облаке SAP 5
05.09.2018 АК «Алроса» завершила проект по внедрению информационной системы управления производством Айхальского ГОК 2
05.07.2018 «Ростелеком» перевел абонентов «Алроса» на новую цифровую платформу 5
16.05.2018 Commvault заканчивает 2018 финансовый год с пулом новых клиентов 1
16.02.2018 Commvault представила в Москве HyperScale Appliance и HyperScale Software 1
20.12.2017 «Алроса» внедряет систему архивирования и индексирования почты от Commvault 6
29.11.2017 Абоненты СТ «Алмазавтоматика» переходят на обслуживание в «Ростелекоме» 4
11.09.2017 Техносерв Cloud запускает новый сервис «Хостинг SAP HANA» 1
16.06.2017 «Консист Бизнес Групп» внедрила систему управления финансами в НПФ «Алмазная осень» 1

Публикаций - 81, упоминаний - 165

Алроса АК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 16
SAP SE 3215 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 8
Yandex - Яндекс 4101 4
SAP CIS - САП СНГ 754 4
Крок 1220 4
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 3
Schneider Electric 408 3
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 3
Docsvision - ДоксВижн 774 3
Microsoft Corporation 11095 3
VK - Mail.ru Group 2483 3
АФК Система ПАО 995 2
iTeco - Ай-Теко 717 2
Сумма Технологий 10 2
Wonderware 23 2
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие - Рязанский Радиозавод - Государственный Рязанский приборный завод 30 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 2
GMCS 222 2
ГРПЗ - Государственный Рязанский приборный завод 10 2
Commvault 148 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 2
TOT Systems - ТОТ Системс 2 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Biocad - Биокад 38 2
ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева 4 2
Aveva 18 1
Астерос - Asteros 531 1
OpenText 160 1
Этлас-Софт 78 1
AppDynamics 30 1
Центр2М - Center2М 47 1
Tionix - Тионикс 48 1
Ланит Интеграция 101 1
SAP UKI 3 1
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 1
Онланта 75 1
Сервионика - Servionica 164 1
Крок VR - Croc VR - Центр Виртуальной Реальности 11 1
Globus - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 33 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 8
РЖД - Российские железные дороги 1081 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 6
ВТБ24 583 5
GenerationS - Корпоративный акселератор 13 5
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 4
Газпромбанк - ГПБ 692 4
АльфаСтрахование СГ 208 3
Русагро Группа Компаний 139 3
Уралкалий ПАО 62 3
Ингосстрах СПАО 210 3
Роснефть НК 367 3
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 3
Альфа-Банк 1125 3
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 30 3
Аэрофлот 493 3
Норникель - Норильский никель 178 3
ЭФКО ГК 10 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 3
Danone - Данон 45 3
Интер РАО ПАО 158 3
Почта России ПАО 1574 3
Совкомбанк ПАО 147 2
Фармстандарт АО 32 2
PepsiCo - Пепсико 95 2
McDonald’s - Макдоналдс 90 2
Транснефть 159 2
Segezha Group - Сегежа Групп 85 2
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 23 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Pony Express 55 2
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 2
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 2
Открытие ФК 538 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
ФосАгро 54 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 3
Федеральное казначейство России 766 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 2
Счётная палата РФ 460 2
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 1
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 1
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 81 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 1
ГАУ Госинформ Республики Мордовия 5 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 510 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 17 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 80 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 5
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 3
e-Commerce - Электронная коммерция 299 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1253 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 2
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 2
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1120 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 832 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 150 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 120 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 1
IGA - Identity Governance and Administration - Система управления доступом и её администрирования 19 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 5
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 4
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 3
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 33 3
БОСС-Кадровик 74 2
Linux OS 4260 2
Microsoft Windows 10 6645 2
Commvault HyperScale Technology - Commvault HyperScale Appliance 12 2
Microsoft SQL Server 795 2
Redis СУБД 46 1
SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA 14 1
Amediateka Home of HBO 3 1
Крок ЦОД 15 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
SAP Business Suite 65 1
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 29 1
Commvault Data Platform 29 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 977 1
HPE ProLiant - Серия серверов 100 1
SAP Mobile Platform 28 1
SAP Solutions - SAP Solution Manager 26 1
SAP REM - SAP Real Estate Management 3 1
IBM Cognos BI 142 1
Microsoft SharePoint 2007 60 1
Tionix VDI - Tionix Virtual Desktop 16 1
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management 16 1
SAP EHSM - SAP Environmental, Health and Safety Management 5 1
SAP BO - SAP BusinessObjects Disclosure Management - SAP DM 3 1
SAP SCM - SAP Supply Chain Management 21 1
SAP Business All-in-One 40 1
SAP BO - SAP BusinessObjects BI 7 1
SAP BO - SAP BusinessObjects Planning and Consolidation 3 1
Oracle Exalogic Elastic Cloud 51 1
Ricoh StreamLine NX - Системы управления печатью 5 1
Google YouTube - Видеохостинг 1719 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
Nvidia GeForce GTX 2067 1
Google Android 10751 1
Apple iOS 5742 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 1
Четвернин Алексей 651 4
Урьяс Вадим 76 4
Браговский Богдан 4 4
Чаркин Евгений 182 4
Чибисов Дмитрий 12 4
Ямщиков Владимир 32 3
Дьяченко Валерий 66 3
Богданов Кирилл 91 3
Халматов Максим 45 3
Вахнин Павел 51 3
Еремеев Владимир 10 3
Петрова Екатерина 16 3
Клепиков Алексей 77 3
Михалев Евгений 40 2
Муравьев Владимир 29 2
Сапунов Михаил 9 2
Дрейгер Павел 15 2
Панферов Алексей 22 2
Кривошеев Евгений 4 2
Богомазов Дмитрий 13 2
Фокин Валерий 5 2
Погосова Карина 9 2
Анохин Сергей 40 2
Зайцев Евгений 11 2
Колесов Александр 19 2
Панферов Сергей 2 2
Пауков Сергей 7 2
Ягнятинский Евгений 32 2
Абакумов Евгений 103 2
Тихонравов Андрей 13 2
Холкин Дмитрий 15 2
Мирошниченко Алексей 9 2
Зырянов Илья 17 2
Поляков Сергей 60 2
Шадура Максим 17 2
Петров Михаил 88 2
Андрианов Павел 31 2
Шеховцов Юрий 33 2
Осеевский Михаил 221 2
Трояновский Владимир 40 2
Россия - Российская федерация - РФ 57420 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 17
Восточная Европа 1679 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 7
Россия - СФО - Новосибирск 1969 4
Казахстан - Республика 2632 4
Европа 3759 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 3
Россия - Республика Саха (Якутия) 499 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 3
Россия - ПФО - Казань 1518 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 3
Россия - Мирный 21 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 2
Россия - Тверская область 248 2
Россия - Грозный 94 2
Украина 3372 2
Латвия - Латвийская Республика 450 2
Россия - Тамбовская область 322 2
Россия - Астрахань 240 2
Россия - Воронежская область 397 2
Россия - Ульяновская область 349 2
Россия - Айхал 4 2
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 2
Германия - Федеративная Республика 3643 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
Азия - Азиатский регион 1517 2
Россия - Республика Саха (Якутия) - Ленск 14 2
Босния и Герцеговина - Босна и Херцеговина 45 1
Россия - Таймырский автономный округ - Таймыр 15 1
Россия - Архангельск 207 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 633 1
Хорватия - Республика 118 1
Россия - Адлер 43 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Россия - Смоленская область 229 1
Международный аэропорт Южно-Сахалинск имени А.П. Чехова 1 1
Монголия 172 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 11
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 329 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 3 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 1
Bloomberg 785 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 265 1
SAP UK and Ireland User Group 1 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 2
CNews Analytics 1990 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
TelecomDaily ИАА 112 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 3
Сколково Открытый университет - ОтУС 8 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
CNews FORUM Кейсы 44 1
CNews AWARDS 291 1
CNews Баттл 34 1
SAP Quality Awards 6 1
Commvault TechTable 2 1
Effie Awards 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763525, в очереди разбора - 667212.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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Техника

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Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

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