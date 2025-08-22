Разделы

АЛРОСА внедрит искусственный интеллект в поиск месторождений алмазов

АЛРОСА, компания по добыче алмазов, разработала систему на базе искусственного интеллекта, которая поможет в поиске новых месторождений алмазов со слабыми индикационными свойствами на территориях со сложным геологическим строением. Она позволит точнее определить перспективные территории для геологоразведки и сократить сроки их поиска. Экономический эффект внедрения новой технологии составит сотни миллионов рублей на каждый проект. Об этом CNews сообщили представители АЛРОСА.

В последние десятилетия поиск новых месторождений алмазов замедлился. Это происходит потому, что все самые крупные и легкодоступные кимберлитовые трубки на Земле уже открыты геологами XX века. Большинство из них «выходили» на поверхность и были найдены традиционными геологическими способами. В ближайшем будущем открытие новых месторождений, залегающих в сложных геологических условиях и скрытых глубоко под землей, потребует внедрения новых технологий. Применение больших языковых моделей на основе нейросетевых алгоритмов для ускорения анализа определенных областей — инновационное решение, которое может сыграть ключевую роль на пути открытия новых месторождений полезных ископаемых.

«Геологический корпус исторически был драйвером развития и использования новейших технологий. Наша новая система — это российская разработка, и мы уже тестируем ее. После окончания испытаний мы масштабируем ее на все разрабатываемые территории АЛРОСА», — отметил генеральный директор АЛРОСА Павел Маринычев.

Особенность новой системы АЛРОСА, разработанной экспертами Цифровой лаборатории компании, заключается в том, что обучение нейронной сети ведется на основании собственных геологических данных, которые геологи и геофизики компании накопили за более чем 50 лет алмазопоисковых работ и продолжают получать, реализуя геологоразведочные проекты сегодня. Весь этот массив данных был оцифрован, и сегодня специалисты продолжают совершенствовать алгоритмы обучения нейросети, подключенной к банку геоданных АЛРОСА, а также интегрировать ее с корпоративной геоинформационной системой. С помощью большой языковой модели геологоразведочный комплекс АЛРОСА обрабатывает большой массив геолого-геофизической информации, что позволяет ускорить анализ данных специалистом, давать рекомендации для поиска и более точно выделять перспективные поисковые участки.

На сегодняшний день разведанные запасы алмазов в мире оцениваются в 1,7-1,9 млрд карат, которых при текущем уровне добычи хватит примерно на несколько десятков лет. Более половины мировых запасов приходится на Россию.

