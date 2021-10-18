Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
TTM
Time-to-Market
Время от начала разработки идеи до выхода на рынок
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 74, упоминаний - 81
TTM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Горожанкин Алексей 8 4
|Краснов Александр 48 3
|Белоусов Максим 59 2
|Пятигорский Александр 22 2
|Дощенко Сергей 11 2
|Русанов Сергей 44 2
|Gates William Henry - Гейтс Билл 272 2
|Лобас Аркадий 9 2
|Мунтян Алексей 7 1
|Кулик Вадим 113 1
|Путятинский Сергей 53 1
|Рыбаков Александр 24 1
|Батай Илья 14 1
|Стыщенко Иван 5 1
|Рахманкулов Рамиль 6 1
|Мякишева Марина 84 1
|Залманов Андрей 29 1
|Плешков Алексей 42 1
|Ермаченков Игорь 2 1
|Романенко Андрей 76 1
|Тарасов Максим 5 1
|Яковлев Александр 21 1
|Трушкин Андрей 3 1
|Дёмкин Владимир 6 1
|Невмержицкая Александра 3 1
|Гоц Роман 24 1
|Бычков Александр 39 1
|Путин Сергей 36 1
|Пегасов Сергей 52 1
|Марков Дмитрий 21 1
|Абакумов Евгений 103 1
|Ананьев Денис 6 1
|Мотовилов Олег 58 1
|Поляков Сергей 60 1
|Чаркин Евгений 182 1
|Демидов Сергей 50 1
|Копаев Геннадий 16 1
|Сысоев Андрей 2 1
|Нуйкин Андрей 27 1
|Никиточкин Иван 3 1
|Gartner 2194 5
|CNews Analytics 1991 3
|IDC - International Data Corporation 2724 2
|Forrester Research 386 2
|451 Research Group 44 1
|НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
|Refinitiv 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765198, в очереди разбора - 668885.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765198, в очереди разбора - 668885.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru