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TTM
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Время от начала разработки идеи до выхода на рынок


18.10.2021 Владимир Елисеев, «Инфосистемы Джет»: Enterprise-сегмент начал жить по правилам интернет-компаний 1
06.10.2021 T1 Cloud запускает пилотный доступ к сервису для разработчиков – «Кластеры K8S по запросу» 1
27.09.2021 Компания «ФлексСофт» выступит генеральным партнером конференции CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» 1
24.09.2021 Группа «М.видео-Эльдорадо» выбрала платформу Yandex.Cloud облачным партнером для реализации стратегии роста бизнеса 1
23.09.2021 Аналитика МТС: 60% ритейл-компаний используют облака для развития e-commerce 1
13.07.2021 Банк «Открытие» и Neoflex внедрили новую платформу для разработки и внедрения моделей машинного обучения 1
25.06.2021 «Инфосистемы Джет» представила в Казахстане экспертизу по контейнерным технологиям 2
21.06.2021 Почему банки остаются лидерами цифровой трансформации 2
08.06.2021 «Инфосистемы джет» внедрила технологии контейнеризации для поддержки онлайн-банкинга Сбербанка в Казахстане 1
08.06.2021 Компания «ФлексСофт» – спонсор сессии «ИТ в финсекторе» CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров 1
24.05.2021 Компания «ФлексСофт» – спонсор сессии «ИТ в банках» TAdviser SummIT 2021 1
12.05.2021 Компания «ФлексСофт»: Основной вызов для российских банков – необходимость замены устаревших, архаичных core-систем 1
11.05.2021 Аркадий Лобас: «Как банку стать цифровым и более успешным» 1
27.04.2021 «ИТ Гильдия» выводит на российский рынок платформу автоматизации бизнес-процессов 4me 1
27.04.2021 Lenovo представила 8 новых серверов Thinksystem V2 1
22.04.2021 ВТБ наращивает российскую ИТ-инфраструктуру 1
20.04.2021 Компания «ФлексСофт» представит цифровую банковскую «Платформу FXL» на 11 Международном ПЛАС-Форуме «Платежный бизнес 2021» 1
14.04.2021 Цифровизация или цифровая трансформация: что выбрать? 1
12.04.2021 «ФлексСофт» расскажет про возможности «Платформы FXL» на конференции CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» 1
05.04.2021 Компания «ФлексСофт» презентовала цифровую on-line «Платформу FXL» на форуме FinNEXT 2021 1
17.03.2021 Nexign и «Мегафон» внедрили единый биллинг 1
04.03.2021 «ФлексСофт» представит «Инновационную on-line платформу для построения цифрового банкинга» на конференции CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» 1
03.03.2021 Компания «ФлексСофт» по приглашению Агентства инноваций г. Москвы приняла участие в выставке FinTech 1
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 2
25.11.2020 Исследование: Российский бизнес инвестирует в контейнерные технологии, но отстает от западных компаний на 3 года 1
12.11.2020 Наталья Смирнова, «Открытие»: Как создать единый контакт-центр в крупном банке 3
09.11.2020 Как масштабировать частное облако на весь бизнес и не навредить ИБ 2
09.11.2020 Александр Пятигорский, «Открытие»: Российским банкам незачем оглядываться на Запад — мы намного круче 1
05.10.2020 Модульбанк сделал выбор в пользу Infinidat 1
16.09.2020 Nexign помогла модернизировать биллинговую систему «Узбектелекома» 1
27.07.2020 Екатерина Алексеева, вице-президент по ИТ банка «Санкт-Петербург» в интервью CNews: «Мы уходим от банка к банкингу» 1
16.07.2020 «Открытие Брокер» c помощью «Рексофт» внедрила систему управления архитектурой предприятия 1
06.07.2020 Банк «Санкт-Петербург» запускает новые цифровые сервисы с помощью Neoflex MSA Platform 1
01.06.2020 МТС запустила автоматизированную облачную платформу для малого бизнеса 1
21.04.2020 Продажи ИТ в ритейле растут намного быстрее самой розницы 1
06.04.2020 Комплекс решений «Крок» для удаленной работы пополнился новыми сервисами 1
23.03.2020 Какие ИТ-проекты банки готовы отдавать на аутсорсинг 1
19.02.2020 Как отказаться от регламентов и научиться управлять бизнес-процессами по-взрослому 1
12.12.2019 «Барс груп» начала развивать направление security-тестирования 1
30.10.2019 «Техносерв» разработал решение «Фенек» для быстрого развертывания тестовых сред в облаке 1

Публикаций - 74, упоминаний - 81

TTM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 6
SAP SE 3216 5
Google LLC 7161 5
Инфосистемы Джет 675 4
Cisco Systems 2049 4
Microsoft Corporation 11127 4
Крок 1221 4
Lenovo Group 1639 3
VMware 1829 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 3
IBM 3551 3
NetApp 486 2
Dell EMC 2413 2
Huawei 2732 2
Accenture - Аксенчер 532 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
Softline - Софтлайн 1474 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
Oracle Corporation 3356 2
FlexSoft - ФлексСофт 35 2
Neoflex - Неофлекс 141 2
Рексофт - Reksoft 202 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 319 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Bell Integrator - Бэлл Интегратор 72 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Nutanix 70 1
Amazon Inc - Amazon.com 1472 1
Twitter 2204 1
Apple Inc - Эппл Рус 7724 1
Veeam Software 250 1
NortonLifeLock (Symantec) 781 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность - Триметр - Trimetr 46 1
Intel Corporation 4192 1
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates 388 1
3761 1
Ланит ГК 1159 1
КНС Групп - Yadro 124 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 9
Открытие ФК 538 7
Газпромбанк - ГПБ 693 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 4
Уралсиб Банк 390 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 3
Норникель - Норильский никель 178 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
Альфа-Банк 1127 2
Росгосстрах 182 2
Почта Банк 289 2
Открытие Брокер 13 2
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 1
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 1
OTP Group - ОТП Банк 125 1
Руснарбанк КБ 9 1
Альфа-Капитал УК 45 1
Геобанк КБ 30 1
Росводоканал 44 1
Бинбанк 184 1
ВТБ24 583 1
Citibank - Ситибанк 170 1
Capital One 15 1
Открытие УК 5 1
Global CIO 28 1
Русхимсеть 3 1
Донстрой - Дон-Строй Инвест 14 1
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ 8 1
МСП банк 24 1
Pony Express 55 1
Модульбанк - Modulbank 95 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 1
Ренессанс кредит Банк 143 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 37 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 88 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 17
Kubernetes 307 6
DevOps - Development и Operations 297 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 5
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 3
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 3
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1259 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 2
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1702 2
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 50 2
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов 29 2
DMZ - Demilitarized zone - Демилитаризованная зона 24 2
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 231 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
FlexSoft - FXL Платформа 28 13
Google Android 10751 4
Apple iOS 5742 3
Linux OS 4267 3
МТС Cloud - CloudMTS 125 3
Lenovo ThinkSystem - серия стоечных серверов 27 2
Lenovo Neptune Thermal Transfer Module 8 2
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 2
Microsoft Windows 10 6659 2
Apple macOS 930 2
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 2
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 2
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 13 1
Neoflex MSA Platform 3 1
DeviceLock Data Breach Intelligence 1 1
Huawei Russia Site Cloud 1 1
ППС БР - Перспективная Платежная Системы Банка России 11 1
VMware NSX-T 7 1
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 56 1
Prometheus - Monitoring system & time series database 20 1
IBM Mainframe 4 1
Открытие ФК OpenKey - клавиатура 3 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 211 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 84 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
Red Hat OpenShift Container Platform 31 1
Oracle Hyperion 76 1
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 1
FlexSoft - FXL VaBank (Ва-Банк) 4 1
Инфосистемы Джет - Jet Smart Building (JSB) 3 1
FlexSoft - FXL Front Desk 5 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 1
Genesys WFM - Genesys Workforce Management 5 1
Lenovo Scalable Infrastructure HPC-кластер 2 1
MinIO 3 1
Genesys Engage 10 1
Atos Bull Escala 8 1
Accenture TDRD - Accenture Target-Driven Recipe Development - цифровой инструмент управления рецептурой в рамках рабочих процессов производственных компаний 1 1
FlexSoft - FXL Data Force 4 1
Открытие ФК - ЕФР - Единое Фронтальное Решение 6 1
Горожанкин Алексей 8 4
Краснов Александр 48 3
Белоусов Максим 59 2
Пятигорский Александр 22 2
Дощенко Сергей 11 2
Русанов Сергей 44 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 272 2
Лобас Аркадий 9 2
Мунтян Алексей 7 1
Кулик Вадим 113 1
Путятинский Сергей 53 1
Рыбаков Александр 24 1
Батай Илья 14 1
Стыщенко Иван 5 1
Рахманкулов Рамиль 6 1
Мякишева Марина 84 1
Залманов Андрей 29 1
Плешков Алексей 42 1
Ермаченков Игорь 2 1
Романенко Андрей 76 1
Тарасов Максим 5 1
Яковлев Александр 21 1
Трушкин Андрей 3 1
Дёмкин Владимир 6 1
Невмержицкая Александра 3 1
Гоц Роман 24 1
Бычков Александр 39 1
Путин Сергей 36 1
Пегасов Сергей 52 1
Марков Дмитрий 21 1
Абакумов Евгений 103 1
Ананьев Денис 6 1
Мотовилов Олег 58 1
Поляков Сергей 60 1
Чаркин Евгений 182 1
Демидов Сергей 50 1
Копаев Геннадий 16 1
Сысоев Андрей 2 1
Нуйкин Андрей 27 1
Никиточкин Иван 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 5
Казахстан - Республика 2641 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 4
Россия - СФО - Новосибирск 1975 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 2
Россия - Уфа 646 2
Украина 3378 2
Беларусь - Белоруссия 2095 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Россия - Оренбург 259 1
Европа Западная 616 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Европа 3774 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
Восточная Европа 1682 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 584 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 635 1
Союз Мьянма - Республика 47 1
Россия - Иркутская область 547 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 519 1
Грузия 692 1
Германия - Мюнхен 168 1
Испания - Барселона 536 1
Узбекистан - Республика 825 1
Россия - Краснодар 1040 1
Испания - Королевство 1257 1
Индонезия - Республика 385 1
Россия - Владивосток 866 1
Ближний Восток 1475 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 10
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 2
Инсорсинг - Инхаус 20 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 1
Private Banking 16 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 52 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Темный интернет 28 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 282 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 301 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 333 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Thomson Reuters - Рейтер 1748 1
Gartner 2194 5
CNews Analytics 1991 3
IDC - International Data Corporation 2724 2
Forrester Research 386 2
451 Research Group 44 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
Refinitiv 4 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
CNews AWARDS 291 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews FORUM Кейсы 44 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 27 1
Russia Site Forum - Форум операторов и поставщиков решений инфраструктуры мобильной связи России 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765198, в очереди разбора - 668885.
Создано именных указателей - 46354.
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