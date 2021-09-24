Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
HMI
Human-Machine Interface
Человеко-машинный интерфейс
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Публикаций - 43, упоминаний - 48
HMI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
|Лощинин Дмитрий 31 2
|Карпов Илья 27 2
|Цветков Сергей 9 2
|Воронецкий Антон 3 1
|Орленко Михаил 10 1
|Новиков Владимир 7 1
|Сергеев Александр 21 1
|Сафронов Павел 1 1
|Гришин Константин 1 1
|Андреев Александр 12 1
|Бажин Владимир 1 1
|Шестаков Александр 35 1
|Керейник Юрий 1 1
|Осипов Алексей 12 1
|Вячеславов Виктор 2 1
|Коломыченко Мария 5 1
|Колтунцев Алексей 2 1
|Амиров Алексей 1 1
|Рыбаков Алексей 1 1
|Ризо Алексей 1 1
|Большев Александр 3 1
|Пылков Александр 1 1
|Vanderplaetse Johan - Вандерплаетсе Йохан 21 1
|Рустамов Рустам 169 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Дягилев Василий 83 1
|Волин Алексей 113 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Солодухин Константин 92 1
|Иванов Андрей 40 1
|Семеновская Елена 28 1
|Голикова Татьяна 39 1
|Надеин Андрей 11 1
|Васильев Евгений 93 1
|Шебулдаев Георгий 12 1
|Бобров Сергей 9 1
|Филиппов Максим 36 1
|Никифоров Алексей 16 1
|Лебедев Алексей 18 1
|Дворкович Александр 5 1
|IDC - International Data Corporation 2729 1
|CNews Analytics 1991 1
|Frost & Sullivan 101 1
|ARC Advisory Group 15 1
|Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 27 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770519, в очереди разбора - 674201.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770519, в очереди разбора - 674201.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru