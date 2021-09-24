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HMI
Human-Machine Interface
Человеко-машинный интерфейс


24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 1
15.03.2021 Microsoft создает революционный Android-смартфон с двумя экранами. Видео 1
13.12.2020 Как данные определяют ключевые особенности СХД 1
03.12.2020 Итоги Wonderware Online Форум 2020. Новинки и тренды в сфере умного производства 1
03.07.2020 «Ред софт» и «Фиорд-про» подтвердили совместимость продуктов 1
06.01.2020 Власти рассмотрят идеи «Мегафона» по сбору данных с опасных промобъектов России за его счет 1
30.10.2019 Россия потратит на новые производственные технологии 145 млрд рублей 1
27.08.2018 Когда и как в России легализуют беспилотные авто 1
14.06.2018 Решение «Лаборатории Касперского» для защиты промышленных инфраструктур получило сертификат ФСТЭК 1
16.04.2018 Власти запускают в России цифровое радио 1
19.12.2017 Schneider Electric представила систему Realift Rod Pump Control для повышения эффективности нефтедобычи 1
01.11.2017 Из Microsoft уходит автор дизайна Windows 8 и «ленты» в MS Office 1
19.09.2017 Wonderware Форум 4.0 по промышленной автоматизации и IIoT пройдет 12 октября в Москве 1
18.08.2017 Акции Luxoft рухнули на 25% 1
03.10.2016 Luxoft рассекретил цену поглощенного им автомобильного ИТ-разработчика 2
23.09.2016 «РТСофт» создала встраиваемый безвентиляторный компьютер класса BoxPC 1
20.09.2016 Luxoft потратила на разработчика СПО $25 млн 1
14.09.2016 Luxoft приобрел разработчика СПО для автомобилей 1
08.06.2016 «Ростех» готов к выходу своей ОС и намерен интегрировать ее с пакетом «Мой офис» 1
13.05.2016 Пять прогнозов: будущее российских ИТ 1
11.05.2016 «Аладдин Р.Д.» выпустила JaCarta WebPass — USB-токен с «OTP на борту» 1
09.12.2015 Обзор смартфона ZTE Axon Mini: безопасности много не бывает 1
11.06.2015 Tibbo выпустила новую версию платформы AggreGate с поддержкой больших данных 1
14.05.2015 Honeywell представила решение для автоматического мониторинга киберугроз на промышленных объектах 1
16.04.2015 Schneider Electric закрыла уязвимости в ПО для построения систем SCADA и HMI на критически важных объектах 1
02.12.2014 Исследователи Digital Security обнаружили 29 уязвимостей в компонентах АСУ ТП 1
11.09.2014 Toyota раздумала разрабатывать робомобили 1
09.07.2014 Luxoft купил ПО для разработки автомобильных интерфейсов за $3 млн 2
05.06.2014 Сиcтема e-Procurement спокойно обрабатывает до 5 млн. счетов ежегодно 1
10.03.2014 Рецензия на игру South Park: The Stick of Truth: этого еще не было в «Симпсонах» 1
03.03.2014 Volvo переходит на сенсорное управление электроникой 1
25.12.2013 Электронными госуслугами пользуется почти половина москвичей 1
23.12.2013 VIA представила новую сверхкомпактную встраиваемую систему 1
27.08.2013 Luxoft в Германии возглавит эксперт из автомобильной отрасли 1
20.05.2013 Разработчики АСУЗ представят свои новинки на форуме «ПТА. Интеллектуальное здание – 2013» 1
25.03.2013 Positive Technologies помогла Siemens устранить уязвимости в своих продуктах 1
18.02.2013 Embedded-системы изменят промышленность 2
07.12.2012 Frost & Sullivan: законодательные требования будут способствовать росту рынка телематических систем в Европе и России 1
11.09.2012 Siemens закрыла 12 уязвимостей в Simatic WinCC 1
05.07.2010 Eurotech Group автоматизирует здание на базе инновационого компьютера Antares 1

Публикаций - 43, упоминаний - 48

HMI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Luxoft - Люксофт 233 6
Schneider Electric 409 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 4
Siemens AG - Сименс Россия 675 3
Wonderware 23 3
Microsoft Corporation 11168 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 2
Honeywell 138 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
Intel Corporation 4204 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
КонсОМ СКС Групп 4 1
Нейрокогнитивные технологии 2 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 424 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 210 1
Kaspersky Lab ICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team 33 1
Dassault Systemes 146 1
OLDI - ОЛДИ 5 1
B&R Industrial Automation 4 1
VIA Technologies 48 1
Xilinx 30 1
Aveva 18 1
Digital Brainware 2 1
Emerson 56 1
NXP Freescale Semiconductor 97 1
Digital Security - Диджитал Секьюрити 133 1
Transcend Information 29 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 109 1
РТСофт - RTSoft 43 1
Moxa 12 1
National Instruments 11 1
Schneider Electric Центр Инноваций 3 1
Altera 21 1
Klinkmann - Клинкманн 4 1
Omron 22 1
Сумма Технологий 10 1
Rockwell Automation 13 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
NetApp 486 1
SAP SE 3220 1
Ford 173 2
Danone - Данон 45 1
Центр ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний 1 1
Промышленные технологии 3 1
ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ 3 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 185 1
Газпромнефть-ННГ - Газпромнефть-Автоматизация 1 1
Michelin - Мишлен 11 1
РАВИС 9 1
Deutsche Bank 130 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 1
Мосэнерго ПАО 50 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
UBS AG 119 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 1
Алроса АК 81 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
PepsiCo - Пепсико 96 1
Газпром нефть 382 1
Volvo Cars 155 1
Tesla Motors 241 1
Daimler AG 71 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 81 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Президент Российской Федерации 1442 1
National Institutes of Health - NIH - Национальные институты здравоохранения США 2 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 1
Администрация Президента РФ 269 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 86 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 203 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 255 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 52 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 1
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
РНФ - Российский научный фонд 11 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 46 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 47 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
Счётная палата РФ 461 1
Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 18 1
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 60 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 65 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 5
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 4
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 76 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 90 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 2
ARM64 - Архитектура процессора 1020 2
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 486 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 2
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 58 2
Industrial Ethernet для применения в промышленности 9 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
DDR - Double data rate 1077 1
WoS - Web of Science - Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов 17 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 44 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
Big Data - Большие данные 1136 1
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
Google Android 10751 4
Linux OS 4276 3
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 150 2
Google YouTube - Видеохостинг 1734 2
Microsoft Windows 10 6676 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 359 2
Microsoft Surface - Планшет 305 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 2
Microsoft Windows 856 2
KNX - коммуникационная шина для автоматизации зданий 67 1
Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes - KICS for Nodes 8 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 1
КамАЗ-1221 ШАТЛ - Беспилотный автобус 6 1
Microsoft DirectX 330 1
Apple macOS X 907 1
ZTE Blade - Серия смартфонов 24 1
iFixit 29 1
Delphi - язык программирования 65 1
Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS 37 1
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 123 1
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 1
OpenCL - Open Computing Language - Фреймворк для написания компьютерных программ 59 1
OpenGL - Язык программирования 126 1
Intel Core Celeron Sandy Bridge 116 1
Apache Cassandra 31 1
ZTE Axon - серия смартфонов 14 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Microsoft Office 2007 100 1
Intel AMT - Intel Active Management Technology 24 1
Samsung Galaxy Z Fold - Серия смартфонов 18 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2159 1
HTC One - серия смартфонов 137 1
Microsoft Windows 98 43 1
Pivotal Application Service - PAS 10 1
Siemens Simatic Profibus - открытая промышленная сеть 13 1
Фиорд-про WebDisCo - ВебДисКо 1 1
Aladdin JaCarta WebPass 7 1
Samsung PenTile - семейство запатентованных схем расположения субпикселов в электронных дисплеях 38 1
LG Stylus - смартфон 5 1
Microsoft Surface Duo - Планшет 10 1
Лощинин Дмитрий 31 2
Карпов Илья 27 2
Цветков Сергей 9 2
Воронецкий Антон 3 1
Орленко Михаил 10 1
Новиков Владимир 7 1
Сергеев Александр 21 1
Сафронов Павел 1 1
Гришин Константин 1 1
Андреев Александр 12 1
Бажин Владимир 1 1
Шестаков Александр 35 1
Керейник Юрий 1 1
Осипов Алексей 12 1
Вячеславов Виктор 2 1
Коломыченко Мария 5 1
Колтунцев Алексей 2 1
Амиров Алексей 1 1
Рыбаков Алексей 1 1
Ризо Алексей 1 1
Большев Александр 3 1
Пылков Александр 1 1
Vanderplaetse Johan - Вандерплаетсе Йохан 21 1
Рустамов Рустам 169 1
Мишустин Михаил 302 1
Дягилев Василий 83 1
Волин Алексей 113 1
Дворкович Аркадий 169 1
Солодухин Константин 92 1
Иванов Андрей 40 1
Семеновская Елена 28 1
Голикова Татьяна 39 1
Надеин Андрей 11 1
Васильев Евгений 93 1
Шебулдаев Георгий 12 1
Бобров Сергей 9 1
Филиппов Максим 36 1
Никифоров Алексей 16 1
Лебедев Алексей 18 1
Дворкович Александр 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 4
Европа 3788 4
Италия - Итальянская Республика 1401 3
Япония 2811 3
Германия - Федеративная Республика 3674 3
Россия - ПФО - Казань 1522 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 2
Россия - СФО - Новосибирск 1980 2
Австралия - Австралийский Союз 1130 2
Восточная Европа 1691 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 2
Казахстан - Республика 2650 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Китай - Шэньчжэнь 89 1
Россия - Пущино 7 1
Турция - Турецкая республика 956 1
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 256 1
Испания - Королевство 1258 1
Северная Америка 1416 1
США - Мичиган 42 1
Латвия - Латвийская Республика 453 1
Россия - Калининград 675 1
Таиланд - Королевство 363 1
Россия - Хабаровск 624 1
Австрия - Австрийская Республика 530 1
Луна 61 1
Швейцария - Женева 87 1
Россия - Ижевск 310 1
Россия - Омск 632 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Нидерланды - Амстердам 259 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Бельгия - Королевство 399 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 762 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
Технический регламент Таможенного союза - ТР ТС 018 2011 - О безопасности колесных транспортных средств 19 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровая промышленность 6 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Болезнь Альцгеймера 26 1
ОВД - Органы внутренних дел - Государственные органы исполнительной власти, составная часть правоохранительной системы 29 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 628 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
CNews - ZOOM.CNews 1109 1
IDC - International Data Corporation 2729 1
CNews Analytics 1991 1
Frost & Sullivan 101 1
ARC Advisory Group 15 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 27 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
РАН - Российская академия наук 317 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 201 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 119 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 1
ТГУ - Томский государственный университет 64 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 31 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 4 1
ФГБУ ФЦМН ФМБА России - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 5 1
ЮФУ НИИ нейрокибернетики им. А.Б. Когана 1 1
ИВНД РАН - Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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