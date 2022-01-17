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FRT
Facial Recognition Technology
Face Detection
Технология распознавания лица



17.01.2022 Начат выпуск биометрического контроллера доступа С2000-BIOAccess-SF10T 1
24.12.2021 В Челябинской области заработала система автоматизированного контроля за работой коммунальной техники 1
25.10.2021 Лицевая биометрия: от хайпа к реальности 1
21.09.2020 В Сибирском федеральном университете внедрена биометрическая система распознавания лиц от группы ЦРТ 1
07.04.2020 Биометрическая система распознавания лиц от группы ЦРТ работает в составе АПК «Безопасный город» на Сахалине 1
03.04.2020 Microsoft прекращает инвестировать в распознавание лиц 1
13.03.2020 Visionlabs выиграла международный конкурс по компьютерному зрению 1
17.12.2019 Ntechlab и «Нетрис» внедрят распознавание лиц в регионах России 1
26.11.2019 Никакой биометрии: Власти разрешили снимать россиян на камеры без их согласия 1
01.11.2019 Запущено первое в России распознавание лиц в облаке 1
01.11.2019 «Северсталь» внедрила систему распознавания лиц IVA CV 1
28.08.2019 Canon выпустил две новые любительские камеры линейки EOS 1
23.07.2019 Ivideon запустил решение для подключения любых систем видеонаблюдения к видеоаналитике 1
16.07.2019 Вандалы с топорами атакуют «умные домофоны» по всей России. Видео 1
05.07.2019 Ivideon запустил сервис распознавания лиц Face Recognition 1
04.07.2019 Технология VisionLabs сохранила первое место в международном исследовании NIST 1
21.06.2019 «Ростелеком» представил новые цифровые сервисы 1
24.05.2019 Huawei запустила первый в мире пятизвездочный торговый центр на базе технологии 5G 1
26.04.2019 Дмитрий Ларин, SAS - Российский ритейл больше готов к инновациям, чем западный 1
15.03.2019 «Ростех» запустил пилотный проект «Умный автобус» 1
14.03.2019 Исследование IDC и Seagate: к 2025 году объем сферы данных региона EMEA достигнет 48 ЗБ 1
14.02.2019 NtechLab и Sigur представили систему контроля доступа на базе FindFace 1
26.12.2018 «Ситилинк» усовершенствует клиентский сервис за счет технологий распознавания лиц и голоса 1
24.07.2018 GoldenSIM представил терминалы для оформления SIM-карт в режиме самообслуживания 1
03.07.2018 В российских школах установят системы распознавания лиц 1
25.09.2017 В «Мобильном Облаке» Mail.Ru внедрены технологии компьютерного зрения 1
18.03.2014 Автомобили Volvo научились распознавать лица 1
11.02.2014 Разработан метод идентификации людей по запаху 1
14.10.2013 Обзор фотокамер для смартфонов Sony QX10 и QX100: революция, о которой так долго говорили 1
17.09.2013 Ретрокамера для профессионала: обзор компакта Olympus PEN E-P5 1
07.11.2011 Первый взгляд на беззеркальную фотокамеру Sony Alpha NEX-7: слишком «крута» для тебя? 1
18.04.2011 Обзор HTC Incredible S: мистер потрясающий 1
28.08.2009 Три новые «зеркалки» от Sony. ФОТО 1
07.08.2009 Sony: две новые камеры и личный фотограф. ФОТО 2
07.08.2009 Sony представила две новые фотокамеры и «персонального фотографа» 1
08.07.2009 Sony представила Full HD-видеокамеры с трехосной системой стабилизации 2
27.05.2009 Samsung S5200: новый мультимедийный слайдер 1
03.04.2009 Sony выпускает миниатюрную видеокамеру с поддержкой Full HD и GPS 1
22.12.2008 Хиты продаж: фотокомпакты 2
12.09.2008 Выпущен первый в мире облегченный фотокомпакт 1

Публикаций - 71, упоминаний - 80

FRT упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Sony 5574 26
Canon 1281 12
Samsung Electronics 8964 9
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2440 7
Olympus 424 6
Nikon 557 5
Fujifilm - Fuji Photo Film 293 5
VisionLabs - ВижнЛабс 116 4
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 253 3
Google LLC 9469 3
Zoom Int - Zoom Video Communications 950 3
Seiko Epson Corporation 835 3
СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 54 3
Белый Ветер Цифровой 176 3
Ростех - Ростехнологии 2355 2
Leica Camera 225 2
Sony Ericsson 1059 2
Meta - Facebook 4144 2
Schneider Electric 459 2
NtechLab - НтехЛаб 83 2
Ricoh Pentax 191 2
Ростех - Автоматика Концерн 422 2
Ivideon - Мобильные видеорешения 40 2
HP Inc. 5107 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 39 1
Seagate Technology 653 1
HP - Hewlett-Packard 3478 1
Hikvision - Хиквижн 31 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1201 1
China Mobile 359 1
НИПС - Новосибирский институт программных систем 31 1
Dahua Technology 45 1
RecFaces - РекФэйсис 15 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 239 1
Росатом РИР - Русатом Инфраструктурные решения 23 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 33 1
AnyVision 5 1
GoldenSIM 3 1
Болид НВП - Bolid 31 1
SAGA Technologies 2 1
Carl Zeiss 277 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4874 4
Volvo Cars 212 1
Магнит - Сеть магазинов 300 1
X5 Group - Пятерочка 291 1
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 159 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1592 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 564 1
Техносила - СервисТрейд 225 1
Visa International 1641 1
Rusnano Sistema SICAR - венчурный фонд 5 1
Магнолия - сеть супермаркетов 14 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 72 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1990 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 934 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 282 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1251 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 163 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 150 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2373 1
ГКУ СО СОЦИ - Сахалинской областной центр информатизации - Региональной Цифровой Трансформации 2 1
ANAO - Australian National Audit Office - Австралийское Национальное ревизионное управление 1 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 149 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1872 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 70 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4261 23
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4950 14
ISO 1600 - ISO 400 - Светочувствительность цифровых камер 230 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10170 10
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3559 10
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9099 8
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1415 8
LiveView - Live View - live preview - Электронный сквозной визир - Технология сквозного беспараллаксного визирования в цифровых фотоаппаратах, основанная на электронном видоискателе, заменяющем оптический визир 66 7
RAW - Формат цифровых файлов изображения 494 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6349 6
Pictbridge - Индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB. 245 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6834 5
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1265 4
APS-C - Advanced Photo System type-C - Формат сенсора цифровых фотоаппаратов 199 4
CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 280 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3032 3
Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка 155 3
ISO 6400 - Светочувствительность цифровых камер 52 3
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2166 3
Принтер - Printer 244 3
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 815 2
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 334 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 654 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 492 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 532 2
QWERTY-клавиатура 633 2
OIS - Optical Image Stabilizer - Оптический стабилизатор изображения 47 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1569 2
Безопасный город - АПК БГ - СОБГ - Система обеспечения безопасности города 416 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3036 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 182 2
МФУ - Многофункциональное устройство 770 2
Компактная камера - Мыльница (фотоаппарат) 90 2
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3279 2
Умные платформы 588 2
HSUPA - High-Speed Uplink Packet Access - технология высокоскоростной пакетной передачи данных в направлении «от абонента» 91 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 648 2
QVGA - Quarter VGA - Quarter Video Graphics Array - разрешение мониторов 320×240 319 1
IEEE 1284 - LPT - Line Print Terminal - стандарт параллельного интерфейса для подключения периферийных устройств персонального компьютера 94 1
Wi-Fi Alliance WPS - Wi-Fi Protected Setup - Стандарт полуавтоматического создания беспроводной сети Wi-Fi 91 1
Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 181 14
Sony Memory Stick - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 582 8
Sony BIONZ - процессор обработки изображений 60 7
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1479 6
Canon DIGIC - серия процессоров 193 5
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 205 5
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 198 4
Oz Liveness 21 4
Sony Exmor CMOS - КМОП-сенсоры 151 4
Sony Electronics Alpha - Серия цифровых фотоаппаратов 89 3
Olympus xD-Picture Card 108 3
Symbian OS 1385 3
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 66 3
Google Android 11606 3
3D NAND flash memory 1716 3
Apple iOS 6252 2
ПромАвтоматика Sigur СКУД 4 2
Nikon NIKKOR Z 53 2
ЦРТ Визирь 17 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2166 2
Nikon Coolpix - серия компактных камер 176 2
Samsung Galaxy NX - гибридная беззеркальная камера со сменными объективами 47 2
Konica Minolta Dynax D - цифровая зеркальная камера 13 2
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 96 2
Sony E-mount байонет 28 1
HTC Incredible 15 1
Nokia Maps 46 1
Konica Minolta DiMAGE - фотоаппарат 42 1
Ivideon Bridge 4 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 485 1
HTC Sense UI - графическая оболочка 207 1
Болид НВП - Орион про 3 1
Microsoft Azure 1219 1
GoldenSIM ID.Terminal 1 1
Abbyy PassportReader 10 1
Nokia N-series 383 1
Canon PowerShot IXUS - серия цифровых фотоаппаратов 40 1
Nuance OmniPage 10 1
Apple iPhone 5 732 1
VisionLabs Luna Platform - СКУД 53 1
Ханин Александр 44 3
Буров Олег 25 3
Дырмовский Дмитрий 80 2
Назарова Светлана 1 1
Ларина Валентина 3 1
Сухотина Ксения 7 1
Морозова Тамара 12 1
Устюжанин Вячеслав 1 1
Кухаренко Артём 12 1
Holder Eric - Холдер Эрик 6 1
Hanliang Zhang - Ханьлян Чжан 1 1
Карасов Равиль 4 1
Румянцев Максим 2 1
Yun Cai - Юнь Цай 2 1
Газаров Артур 77 1
Маев Ярослав 1 1
Путин Владимир 2450 1
Жолобов Андрей 2 1
Зенькович Павел 1 1
Ефремов Сергей 14 1
Ларин Дмитрий 9 1
Замыцкий Михаил 6 1
Малинин Александр 40 1
Лебедев Михаил 41 1
Евтушенко Олег 125 1
Смиркин Дмитрий 12 1
Артамонова Анна 177 1
Аленьков Вячеслав 8 1
Васильева Ольга 15 1
Ванин Андрей 8 1
Шушкин Дмитрий 93 1
Мельникова Анастасия 180 1
Россия - Российская федерация - РФ 82922 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11627 8
Япония 7914 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10919 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26824 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34124 3
Америка 1191 3
Испания - Каталония - Барселона 697 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11613 2
Китай - Шанхай 608 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 435 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 869 1
Африка - Африканский регион 2669 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1613 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1572 1
Россия - УФО - Челябинская область - Снежинск 30 1
Ближний Восток 2496 1
Европа 7259 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн 81 1
Германия - Берлин 607 1
Россия - УФО - Челябинская область 853 1
Кения - Найроби 22 1
Германия - Федеративная Республика 7790 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1470 1
Финляндия - Финляндская Республика 1651 1
Швеция - Королевство 1878 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 768 1
Бразилия - Федеративная Республика 1899 1
Австралия - Австралийский Союз 2659 1
Перу - Республика 217 1
Таиланд - Королевство 664 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1392 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 608 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12066 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2137 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1201 1
Израиль 1686 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1255 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 430 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 209 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 67 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1568 1
ЧС - Чрезвычайная ситуация 89 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5082 1
Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 138 1
Сахар - сахароза 5 1
CNews - ZOOM.CNews 1330 3
Thomson Reuters - Рейтер 5685 1
Reg Hardware 91 1
Газпром ГПМ 2х2 - телеканал 10 1
FRVT - Face Recognition Vendor Test 12 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 905 1
IDC - International Data Corporation 4532 1
Strategy Analytics 282 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 288 2
РЭШ - Российская электронная школа 10 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 61 1
ChaLearn Face Anti-spoofing Attack Detection Challenge 2 2
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 6 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 721 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 280 1
Photokina 57 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172775, в очереди разбора - 1021551.
Создано именных указателей - 64076.
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