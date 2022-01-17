Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
FRT
Facial Recognition Technology
Face Detection
Технология распознавания лица
Публикаций - 71, упоминаний - 80
FRT упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ханин Александр 44 3
|Буров Олег 25 3
|Дырмовский Дмитрий 80 2
|Назарова Светлана 1 1
|Ларина Валентина 3 1
|Сухотина Ксения 7 1
|Морозова Тамара 12 1
|Устюжанин Вячеслав 1 1
|Кухаренко Артём 12 1
|Holder Eric - Холдер Эрик 6 1
|Hanliang Zhang - Ханьлян Чжан 1 1
|Карасов Равиль 4 1
|Румянцев Максим 2 1
|Yun Cai - Юнь Цай 2 1
|Газаров Артур 77 1
|Маев Ярослав 1 1
|Путин Владимир 2450 1
|Жолобов Андрей 2 1
|Зенькович Павел 1 1
|Ефремов Сергей 14 1
|Ларин Дмитрий 9 1
|Замыцкий Михаил 6 1
|Малинин Александр 40 1
|Лебедев Михаил 41 1
|Евтушенко Олег 125 1
|Смиркин Дмитрий 12 1
|Артамонова Анна 177 1
|Аленьков Вячеслав 8 1
|Васильева Ольга 15 1
|Ванин Андрей 8 1
|Шушкин Дмитрий 93 1
|Мельникова Анастасия 180 1
|CNews - ZOOM.CNews 1330 3
|Thomson Reuters - Рейтер 5685 1
|Reg Hardware 91 1
|Газпром ГПМ 2х2 - телеканал 10 1
|FRVT - Face Recognition Vendor Test 12 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 905 1
|IDC - International Data Corporation 4532 1
|Strategy Analytics 282 1
|NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 288 2
|РЭШ - Российская электронная школа 10 1
|СФУ - Сибирский федеральный университет 61 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172775, в очереди разбора - 1021551.
Создано именных указателей - 64076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172775, в очереди разбора - 1021551.
Создано именных указателей - 64076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru